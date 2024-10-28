Чому Сирський не здатний втримати фронт? | Юрій Бутусов. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповідає про ситуацію, що призвела до втрати міст Гірник та Селидове, а також про основну причину поразок на фронті.
Дивіться на Цензор.НЕТ.
