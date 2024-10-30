Як втримати фронт? | Юрій Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі ділиться своїм баченням щодо необхідних кроків для зупинення наступу російських окупантів на Донбасі.
Дивіться на Цензор.НЕТ.
Это не звание, а должность?
У нас 18 бригад, считая танковые и артиллерийские
https://www.youtube.com/watch?v=rekiGo41HLA
https://x.com/boikobogdan1
Богдан
https://x.com/boikobogdan1
@boikobogdan1
ШОК/АНАЛІЗ ФРОНТУ.УКРАЇНА ТЕРПИТЬ НАДЗВИЧАЙНО ТЯЖКУ ТАКТИЧНУ КАТАСТРОФУ.ТАКОГО НЕ БУЛО НІКОЛИ.КІЛЬКІСТЬ ВТРАЧЕНИХ ТЕРИТОРІЙ ПЕРЕХОДИТЬ В ЯКІСНУ КАТАСТРОФУ-МОЖЛИВУ ВТРАТУ ДЕРЖАВНОСТІ.ВИНА ЗА ПОРАЗКУ НА ЗЕЛЬЦУ/ЄРМАКУ/СИРСЬКОМУ!Упирі ВЕДУТЬ ДО КАТАСТРОФИ!
https://www.youtube.com/watch?v=9WVrnu0hi10
даже сам Юрий поднял своё мастерство,
хоть и Зеленского не любят достаточно много людей,
и общество разделилось на некоторые группы, как те кто воюет,
те кто имеет бронь и не любит власть, и сам по тихому делает дело,
те кто говорит "Да я как дам, если на Харьков, я сам бля*т в руки автомат и покажу им",
и есть многие другие группы, как вынужденно перемещённые лица,
те кто уехал, работники полиции, штабники,
все эти категории если за ними понаблюдать отличаются, и по благосостоянию, и по мыслям.
но в такой подаче материала что-то есть, картинка обретает какой-то смысл.
я бачу, як НОВИЙ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ Сил оборони України або НОВИЙ МІНІСТР ОБОРОНИ України = Юрій Бутусов показує ПРОГРАМУ ПОРЯТУНКУ УКРАЇНИ від поразки у війні за ВИЖИВАННЯ.
Звертаюся до Президента України і прошу:
1. Подивитися це відео повністю і уважно.
2. Подумати, про що в ньому говорить Юрій Бутусов. І про те, наскільки це ВАЖЛИВО і представлено тут СИСТЕМНО, ДОЦІЛЬНО І ДОКАЗОВО (ЛОГІЧНО, ПРОЗОРО і ОЧЕВИДНО).
3. Призначити Юрія Бутусова на роботу у функції МІНІСТРА ОБОРОНИ України або, як мінімум, ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА Сил оборони України (сюди було би ближче до справи, але ж... з міністерством тоді була би критична нестиковка) як людину, яка СПРОМОГЛАСЯ підготувати таку інформацію - і аналіз, і ПРОГРАМУ ПОРЯТУНКУ - шляхом спілкування (консультацій) з військовослужбовцями Сил оборони України різних рівнів (що і є якісним виконанням функцій менеджера, особливо, ТОП-менеджера).