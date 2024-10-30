УКР
Як втримати фронт? | Юрій Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі ділиться своїм баченням щодо необхідних кроків для зупинення наступу російських окупантів на Донбасі.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Чому Сирський не здатний втримати фронт? | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3648)
+13
Поверніть в Генштаб бойових генералів Муженко, Кривоніс, та всіх, хто був в ньому до 2019 року. Досить корупції на фронті, який розводить Генштаб. І на останнє, комік не може бути головнокомандувач.
30.10.2024 21:43 Відповісти
+8
После увольнения Залужного зедерьмом были сняты более 70 комбригов, они разваливают ЗСУ и сдают Украину кацапне!!!
30.10.2024 22:12 Відповісти
+3
30.10.2024 21:19 Відповісти
30.10.2024 21:19 Відповісти
30.10.2024 21:43 Відповісти
Навіть не сподівайтесь. Нікого зеленский не поверне та нічого не зробить для зупинки рашистів. Ви ще нічого не зрозуміли - ще на початку року американський генерал сказав - Україна проіснує до кінця 24 року, максімум на початок 25. Дивлячись на те шо творить зеленский - тому вони і не хочуть давати зброю, ракети..... - нашо?
30.10.2024 23:06 Відповісти
Нам пец, да?
30.10.2024 22:04 Відповісти
К сожалению видимо да...
30.10.2024 22:06 Відповісти
Дякую! Заспокоiли!
30.10.2024 23:02 Відповісти
30.10.2024 22:12 Відповісти
Це саме підтвердив Генерал Дмитро Марченко. Якшо рашисти візьмуть Покровськ то там вихід на оперативний простір бо там вже нема ЗСУ.
показати весь коментар
30.10.2024 23:01 Відповісти
Это не звание, а должность?
У нас 18 бригад, считая танковые и артиллерийские
31.10.2024 06:45 Відповісти
Это все 18 бригад ? - Лондонський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C Міжнародний інститут стратегічних досліджень у своєму виданні https://uk.wikipedia.org/wiki/The_Military_Balance The Military Balance 2024 року зазначав, що Збройні Сили України налічували до 800 000 військовослужбовців, з яких 350 000 у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сухопутних військах , 20 000 у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ВМС , 37 000 у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Повітряних силах , 40 000 у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Десантно-штурмових військах , невідома кількість у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Силах спеціальних операцій та до 350 000 у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Силах територіальної оборони .
31.10.2024 09:52 Відповісти
И вот здесь послушай с 34 минуты...

https://www.youtube.com/watch?v=rekiGo41HLA
31.10.2024 11:11 Відповісти
https://x.com/boikobogdan1



https://x.com/boikobogdan1

Богдан



https://x.com/boikobogdan1

@boikobogdan1


ШОК/АНАЛІЗ ФРОНТУ.УКРАЇНА ТЕРПИТЬ НАДЗВИЧАЙНО ТЯЖКУ ТАКТИЧНУ КАТАСТРОФУ.ТАКОГО НЕ БУЛО НІКОЛИ.КІЛЬКІСТЬ ВТРАЧЕНИХ ТЕРИТОРІЙ ПЕРЕХОДИТЬ В ЯКІСНУ КАТАСТРОФУ-МОЖЛИВУ ВТРАТУ ДЕРЖАВНОСТІ.ВИНА ЗА ПОРАЗКУ НА ЗЕЛЬЦУ/ЄРМАКУ/СИРСЬКОМУ!Упирі ВЕДУТЬ ДО КАТАСТРОФИ!
https://www.youtube.com/watch?v=9WVrnu0hi10
30.10.2024 22:29 Відповісти
Коли ТЦК на фронт ловить інвалідів, а за хабарі здорових робить "інвалідами", то про яку обороноздатність країни можна казати? Мабуть, тому і посипався фронт. Чи не пора співробітникам ТЦК, та поліції йти захищати Україну? На фронті мають бути здорові та підготовлені бійці. Не можна від інвалідів ждати перемоги на фронті.
30.10.2024 23:10 Відповісти
ти розумієш, що під командуванням ЕрЗе (Сирський - там як передоточна ланка) ті тецекашники, поліцаї та білобілетні бугає "зточаться" в перший тиждень-другий (якщо не в перший день)...
30.10.2024 23:31 Відповісти
Фронт посипався, бо подібні до тебе люди вважають, що тецекісти в принципі мають право хапати на вулицях таких, чи не таких людей. Зі своєю любовʼю до тоталітаризму тоб буде дуже комфортно на расєє
31.10.2024 09:53 Відповісти
Досить просто, видати кожній роті зеленого слогу клована та по 1 бандиту з охвіса Володьки + когось з керівних посад СБУ/ДБР/Прокуратури/Суддів/Поліцаїв - і цих потужних пацаеів/тьоток використовувати як передовий штурмовий загін. У москалів буде паніка, бо стріляти прийдеться в своїх генералів, а Україна в цьому випадку виграє у будь якому випадку: помре або гнида корупціонер з паспортом українця або москаль. І бюджетна відомість скоротить витрати, навіть якщо виплатять сім'ям компенсацію.
31.10.2024 00:21 Відповісти
Te sto rabotajet v stabe i certiat oboronyje karti,u nix jest takoje poniatyje i ne kak po drugomu.To jest jesli vozmios kartu oboroni,vsio tam kak vojenoj knizke s kotoroj oni ucilis.Vozmios knizku stranica tam 155 skazem punkt 3.Opornyje punkti tocno kak knizke napisano,bojus sto te generali oni i ne ponimajet v ciom tut problema,jesli knizke tak napisano.
31.10.2024 00:25 Відповісти
Впервом ряду нужно гнать в шею Зельку, вместе его ОП. Потом, вернуть Залужнего, передать власть ему.
31.10.2024 01:00 Відповісти
Владу потрібно передати Порошенку, не потрібно вигадувати велісапет. Достатньо наеспериментувались вже із 19 року. І потрібен бути запит на реформи бо будь яка влада без системи противаг зходить з розуму.
31.10.2024 12:04 Відповісти
А ніякі кроки не стабілізують фронт,якщо Захід буде і далі давати нам 10 % від потрібного для війни озброєння.Все інші це розмови для бідних.
31.10.2024 02:11 Відповісти
мне кажется, что в этом жонглировании информацией есть какой-то смысл,
даже сам Юрий поднял своё мастерство,
хоть и Зеленского не любят достаточно много людей,
и общество разделилось на некоторые группы, как те кто воюет,
те кто имеет бронь и не любит власть, и сам по тихому делает дело,
те кто говорит "Да я как дам, если на Харьков, я сам бля*т в руки автомат и покажу им",
и есть многие другие группы, как вынужденно перемещённые лица,
те кто уехал, работники полиции, штабники,
все эти категории если за ними понаблюдать отличаются, и по благосостоянию, и по мыслям.
но в такой подаче материала что-то есть, картинка обретает какой-то смысл.
31.10.2024 02:34 Відповісти
На відео у статті "Як втримати фронт? | Юрій Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО" - Джерело: або https://www.youtube.com/watch?v=wKgicChTxcg

я бачу, як НОВИЙ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ Сил оборони України або НОВИЙ МІНІСТР ОБОРОНИ України = Юрій Бутусов показує ПРОГРАМУ ПОРЯТУНКУ УКРАЇНИ від поразки у війні за ВИЖИВАННЯ.

Звертаюся до Президента України і прошу:

1. Подивитися це відео повністю і уважно.
2. Подумати, про що в ньому говорить Юрій Бутусов. І про те, наскільки це ВАЖЛИВО і представлено тут СИСТЕМНО, ДОЦІЛЬНО І ДОКАЗОВО (ЛОГІЧНО, ПРОЗОРО і ОЧЕВИДНО).

3. Призначити Юрія Бутусова на роботу у функції МІНІСТРА ОБОРОНИ України або, як мінімум, ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА Сил оборони України (сюди було би ближче до справи, але ж... з міністерством тоді була би критична нестиковка) як людину, яка СПРОМОГЛАСЯ підготувати таку інформацію - і аналіз, і ПРОГРАМУ ПОРЯТУНКУ - шляхом спілкування (консультацій) з військовослужбовцями Сил оборони України різних рівнів (що і є якісним виконанням функцій менеджера, особливо, ТОП-менеджера).
31.10.2024 04:40 Відповісти
К сожалению, не получится. Не все хотят мешки ворочать
31.10.2024 06:49 Відповісти
Тобто ніяк, вважаючи що для цього потрібні докорінні зміни в армії, котрі не спромоглися зробити і за 3 роки.
31.10.2024 08:11 Відповісти
Потрібно виходити на протести. Я не хочу русні у моєму місті а зелень нездатна на адекватні дії із захисту країни. Зелень очолює корупцію. Зелень підриває моральний дух активної частини громадського суспільства та ВСУ. Зелень має піти та опинитись у суді. Зеленський відсидів свій строй на посаді і довів що він фейл. Хай передає повноваження та йде під суд.
31.10.2024 12:01 Відповісти
 
 