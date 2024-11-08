Для закінчення війни Трамп може укласти з Путіним угоду, яка буде не в інтересах Європи та України, - президент Чехії Павел

Президент Чехії Петр Павел вважає, що угода, яку Дональд Трамп може укласти з Путіним для закінчення війни, навряд чи буде в інтересах Європи та українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Багато країн чекали приходу нової адміністрації, сподіваючись, що Дональд Трамп змінить ситуацію, особливо коли почули його слова про те, що він закінчить війну протягом 24 годин. Я не думаю, що це реалістично. Але водночас я вірю, що він докладе зусиль, щоб закінчити цю війну і укласти угоду з Путіним. Швидше за все, така угода буде не в наших інтересах і не в інтересах України", - сказав президент Чехії.

Павел висловив переконання, що будь-яке мирне врегулювання в Європі повинно бути узгоджено з великою кількістю сторін, включно з Китаєм, Індією, які впливають на Росію, і з іншого боку має брати участь Європа.

"Тому що це мирне врегулювання матиме сильний вплив на архітектуру безпеки у всій Європі. Так що така угода не може бути укладена без Європи, без України. Це не має сенсу", - додав президент Чехії.

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"Що стосується України, то моя точка зору, можливо, менш політкоректна, але я все одно скажу. Із самого початку ми робили недостатньо. Лише кілька країн, і я пишаюся тим, що Чехія була однією з них, надавали Україні все, чого вона потребувала, і все, що ми могли їй дати. Але початок військової підтримки був досить повільним", - завив Павел.

Також він визнав, що повільна підтримка України дала змогу Росії просунутися, незважаючи на всі проблеми з командуванням і логістикою росіян. "Але водночас навіть росіяни винесли урок із війни. Вони стали більш ефективними на полі бою, а поставок з нашого боку в Україну, військової техніки та фінансів, було недостатньо для перемоги. Тому ми спостерігали свого роду глухий кут", - зазначив Павел.

На його думку, "зараз ситуація складається дещо краще для Росії, ніж для України", і "в цій ситуації важко спонукати одну зі сторін до переговорів".

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