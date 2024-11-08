УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10671 відвідувач онлайн
Новини Війна
6 566 46

Для закінчення війни Трамп може укласти з Путіним угоду, яка буде не в інтересах Європи та України, - президент Чехії Павел

президент Чехії Петр Павел

Президент Чехії Петр Павел вважає, що угода, яку Дональд Трамп може укласти з Путіним для закінчення війни, навряд чи буде в інтересах Європи та українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Багато країн чекали приходу нової адміністрації, сподіваючись, що Дональд Трамп змінить ситуацію, особливо коли почули його слова про те, що він закінчить війну протягом 24 годин. Я не думаю, що це реалістично. Але водночас я вірю, що він докладе зусиль, щоб закінчити цю війну і укласти угоду з Путіним. Швидше за все, така угода буде не в наших інтересах і не в інтересах України", - сказав президент Чехії.

Павел висловив переконання, що будь-яке мирне врегулювання в Європі повинно бути узгоджено з великою кількістю сторін, включно з Китаєм, Індією, які впливають на Росію, і з іншого боку має брати участь Європа.

"Тому що це мирне врегулювання матиме сильний вплив на архітектуру безпеки у всій Європі. Так що така угода не може бути укладена без Європи, без України. Це не має сенсу", - додав президент Чехії.

Також читайте: Війна в Україні може легко завершитися завдяки рішенню адміністрації Трампа, - Ердоган

"Що стосується України, то моя точка зору, можливо, менш політкоректна, але я все одно скажу. Із самого початку ми робили недостатньо. Лише кілька країн, і я пишаюся тим, що Чехія була однією з них, надавали Україні все, чого вона потребувала, і все, що ми могли їй дати. Але початок військової підтримки був досить повільним", - завив Павел.

Також він визнав, що повільна підтримка України дала змогу Росії просунутися, незважаючи на всі проблеми з командуванням і логістикою росіян. "Але водночас навіть росіяни винесли урок із війни. Вони стали більш ефективними на полі бою, а поставок з нашого боку в Україну, військової техніки та фінансів, було недостатньо для перемоги. Тому ми спостерігали свого роду глухий кут", - зазначив Павел.

На його думку, "зараз ситуація складається дещо краще для Росії, ніж для України", і "в цій ситуації важко спонукати одну зі сторін до переговорів".

Читайте також: Зеленський: Я вірю, що Трамп хоче швидкого закінчення війни. Це - втрати для України. Ми хочемо справедливого закінчення війни

Автор: 

Трамп Дональд (6326) Павел Петр (172) переговори з Росією (1322)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+16
Дякуємо Чехія!
показати весь коментар
09.11.2024 00:06 Відповісти
+7
Петер Павел розумна людина, він довів це не раз і не два.
до нього треба прислухатися - дурного не скаже.
показати весь коментар
09.11.2024 00:11 Відповісти
+4
поміняв би 17 трампів на одного Павела.
ну це так, мрії звісно....
показати весь коментар
09.11.2024 00:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ви помітили, що Україна уже нічого не вирішує (в його розумінні)
показати весь коментар
09.11.2024 00:01 Відповісти
Ми помітили, що ти сьогдні в ніч на чергуванні.
показати весь коментар
09.11.2024 00:07 Відповісти
а кому зараз легко - війна....
показати весь коментар
09.11.2024 00:08 Відповісти
"Ми помітили, що ти сьогдні в ніч на чергуванні" - помилки прибери і хто такі "Ми", це боти ОПи?.
показати весь коментар
09.11.2024 00:12 Відповісти
Так дотякої години вкидаєш ?
показати весь коментар
09.11.2024 01:19 Відповісти
там зміна, пане.
може бути і під одним i тим же ніком, а може і під іншим.
подивіться хто його лайкнув - пацани через перегородку спілкуються...
коли ти ІТ - хочеш не хочеш ти це знаєш... )))
показати весь коментар
09.11.2024 03:48 Відповісти
По суті зауваження у Вас є що написати ??
Чи Ви дійсно згодні з втратою суб"єктності ??
показати весь коментар
09.11.2024 12:31 Відповісти
Можеш навеститв промові Певела пряму цитату про " втрату суб'єктності Україною"?
показати весь коментар
09.11.2024 12:36 Відповісти
Президент Чехії вважає, що угода, яку Дональд Трамп може укласти з Путіним для закінчення війни ...

Джерело:

"...закінчення війни ..." для РФ на чолі ***** це втрата легітимності України
показати весь коментар
09.11.2024 17:18 Відповісти
Ще раз, де Президент Чехії вказав на втрату суб'єктності України?
показати весь коментар
09.11.2024 17:32 Відповісти
Трамп і путін можуть укласти угоду про що завгодно.
Про закінчення війни, про політ на Сонце, про то , що ми станеш Маском, а Маск стане Маском 13 і буде писати на Цензорі.
Яке відношення до реальності матимуть ті " укладені угоди"?
показати весь коментар
09.11.2024 17:45 Відповісти
Будь-які угоди Трампа з Путіним у нас за спиної, це чергове зниження нашої суб"єктності. Чергове !!

А там ще один крок і ... Бо Європа щось не чешеться і не демонструє єдності.

Ще раз. "...закінчення війни ..." для РФ на чолі з ****** - це втрата легітимності України.
показати весь коментар
09.11.2024 21:26 Відповісти
Це хто так вважає, ти?

Яке відношення до реалій життя має твоя особиста думка?
показати весь коментар
09.11.2024 22:56 Відповісти
Аналогічно. Твоя так само.
показати весь коментар
10.11.2024 15:52 Відповісти
Я, на відміну від тебе і того російськогозверху нічого і не стверджував, не персмикуй.
А тролю я написав про тролєве.
Ти ж почав діалог із саме стверждення.
Слідкуй за хронологією.
показати весь коментар
10.11.2024 18:10 Відповісти


Ви помітили, що Україна уже нічого не вирішує (в його розумінні)





Ми помітили, що ти сьогдні в ніч на чергуванні.

показати весь коментар
11.11.2024 12:23 Відповісти
Дякуємо Чехія!
показати весь коментар
09.11.2024 00:06 Відповісти
За що конкретно генералу Павлу в його заяві? За те що він сказав, що практично від тої ж Чехії вже нічого не залежить, бо вирішуватиме Трамп ОСОБИСТО?
показати весь коментар
09.11.2024 00:16 Відповісти
Дякуємо Чехії, за її величезну підтримку України!
Ростролів- в утіль
показати весь коментар
09.11.2024 01:17 Відповісти
Я дякую всім. І Чехії також. Але не маю бажання дякувати людям які потихеньку розпочинають нас здавати. Незважаючи на дуже проукраїнську діяльність на початку політичної кар'єри. Це щодо генерала Павла. А щодо тебе то ми неодноразово тут лаялись. Мені попуй ким ти мене вважаєш. Електрокар купив?
показати весь коментар
09.11.2024 01:25 Відповісти
Так ти. Так і напиши, ти у фермерскі пішов, бо дружина запиляла, останні труси твої за шмат масла продали.
показати весь коментар
09.11.2024 11:12 Відповісти
Павел вважає, що угода, яку Дональд Трамп може укласти з Путіним для закінчення війни, навряд чи буде в інтересах Європи та українців

Правильно вважає.
Трумп і угоду укладе, і еуропейці з українцями проковтнуть її. З відповідною словесною підливою.
Такі часи, ***...
показати весь коментар
09.11.2024 00:08 Відповісти
Якщо Україну США заставить підписати мир з РФ то Сефарди отримають новий наплив біженців але тепер євреїв з України. Бо євреї в Україні не готові до опору проти маскалів, котрі масово ринуться в Україну
показати весь коментар
09.11.2024 01:52 Відповісти
Головні євреї - п. Саша і мама Ріма вже давно у Ізраілі. Сам Зеленський ментально покищо не єврей.

Щодо зауваження. Об"єктивно, скільки тут їх залишилось ? Вони вже 2,5 роки як повиїзджали разом з іншими "патріотами".
показати весь коментар
09.11.2024 12:28 Відповісти
Петер Павел розумна людина, він довів це не раз і не два.
до нього треба прислухатися - дурного не скаже.
показати весь коментар
09.11.2024 00:11 Відповісти
Його риторика була проукраїнською на самому початку його політичної діяльності. Потім він почав водити козу. Його генеральство зникло. Він став звичайним чиновником від країни. Бог йому суддя.
показати весь коментар
09.11.2024 00:19 Відповісти
поміняв би 17 трампів на одного Павела.
ну це так, мрії звісно....
показати весь коментар
09.11.2024 00:31 Відповісти
Якщо ввід миротворців і зупинка війни в Європі - не вигідна для Европи, то я х.з. що для Європи вигідно.
показати весь коментар
09.11.2024 00:50 Відповісти
кацапський х* в ж*пі.
показати весь коментар
09.11.2024 01:10 Відповісти
Істина буде у деталях, сер. Нам запропонують вийти з Курської області РФ; з Донецької, Луганської, Херсонської і Запоріжської обл-й.

От тоді ***** це можна буде продати як перемогу для свого електорату.
показати весь коментар
09.11.2024 12:23 Відповісти
Та понятно, что Дони и Илон спешат плешивому на помощь.
показати весь коментар
09.11.2024 01:14 Відповісти
Хай собі укладають шо хочуть.Це ніяк не вплине на те що рашистам ніколи ніхто тут довіряти не буде.Без вступу в НАТО чи відновлення ядерки всі ці угоди до одного місця.
показати весь коментар
09.11.2024 01:20 Відповісти
Будь яка угода Трампа з військовим злочинцем ****** поховає авторитет Америки. Тому таке навряд чи станеться.
показати весь коментар
09.11.2024 01:20 Відповісти
Я б не був таким однозначним. Угода буде зроблена Трампом особисто. А йому вже по барабану його власна Америка. І американці загалом. Тому боятися дій цього недоноска маємо точно.
показати весь коментар
09.11.2024 01:33 Відповісти
Трамп особисто після інавгурації навіть вухо собі почухати не зможе. Транснаціональні корпорації, і навіть той самий Ілон Маск який зіграв для Трампа роль Бєні Коломойського, його порвуть.
показати весь коментар
09.11.2024 01:41 Відповісти
Маячня
показати весь коментар
09.11.2024 07:49 Відповісти
Картер теж так думав. Застрелили...
показати весь коментар
09.11.2024 12:22 Відповісти
Та було це вже... єслі,что ми єго снєсьом - пятий рік зносите і ще не кінець
показати весь коментар
09.11.2024 10:41 Відповісти
Угоду з вбивцею може робити тільки довбур. Домовлятися з путлером, те саме, що з гітлером.
показати весь коментар
09.11.2024 02:18 Відповісти
Бо ви слюнтяї хотіли жити на широку ногу і не тратить на оборону. Він вас заставить.
показати весь коментар
09.11.2024 03:18 Відповісти
Маск ще рватиме на собі приклєного чуба.
показати весь коментар
09.11.2024 07:45 Відповісти
Клятий Трамп хочет остановить потужний наступ в Курську, от гад...
І контрнаступ 2.0 в 2025 році на Работіно знов не даст провести, вот же обидно...
показати весь коментар
09.11.2024 09:05 Відповісти
Для закінчення війни Трамп може укласти з Путіним угоду, яка буде не в інтересах Європи та України, - президент Чехії Павел

Цікаво, а Європа і ЄС це розуміють ? І збираються з цим щось робити ?
показати весь коментар
09.11.2024 12:18 Відповісти
Дякуємо звичайно чехам за допомогу, але у мене питання чому чехи і інші країни ЄС досі купляють російські ресурси: газ, нафту, метали і т.д.
Це ж усім зрозуміло, що росія і її посіпаки хочуть знищення демократій, навіщо фінансувати цих підерів???
Не розумію...
Бізнес просто бізнес
показати весь коментар
09.11.2024 18:08 Відповісти
аґов Канада! - оставйтеся Канадою,
не всі на цьому світі руди підараси!
показати весь коментар
17.01.2025 03:21 Відповісти
 
 