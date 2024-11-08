Для закінчення війни Трамп може укласти з Путіним угоду, яка буде не в інтересах Європи та України, - президент Чехії Павел
Президент Чехії Петр Павел вважає, що угода, яку Дональд Трамп може укласти з Путіним для закінчення війни, навряд чи буде в інтересах Європи та українців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Багато країн чекали приходу нової адміністрації, сподіваючись, що Дональд Трамп змінить ситуацію, особливо коли почули його слова про те, що він закінчить війну протягом 24 годин. Я не думаю, що це реалістично. Але водночас я вірю, що він докладе зусиль, щоб закінчити цю війну і укласти угоду з Путіним. Швидше за все, така угода буде не в наших інтересах і не в інтересах України", - сказав президент Чехії.
Павел висловив переконання, що будь-яке мирне врегулювання в Європі повинно бути узгоджено з великою кількістю сторін, включно з Китаєм, Індією, які впливають на Росію, і з іншого боку має брати участь Європа.
"Тому що це мирне врегулювання матиме сильний вплив на архітектуру безпеки у всій Європі. Так що така угода не може бути укладена без Європи, без України. Це не має сенсу", - додав президент Чехії.
"Що стосується України, то моя точка зору, можливо, менш політкоректна, але я все одно скажу. Із самого початку ми робили недостатньо. Лише кілька країн, і я пишаюся тим, що Чехія була однією з них, надавали Україні все, чого вона потребувала, і все, що ми могли їй дати. Але початок військової підтримки був досить повільним", - завив Павел.
Також він визнав, що повільна підтримка України дала змогу Росії просунутися, незважаючи на всі проблеми з командуванням і логістикою росіян. "Але водночас навіть росіяни винесли урок із війни. Вони стали більш ефективними на полі бою, а поставок з нашого боку в Україну, військової техніки та фінансів, було недостатньо для перемоги. Тому ми спостерігали свого роду глухий кут", - зазначив Павел.
На його думку, "зараз ситуація складається дещо краще для Росії, ніж для України", і "в цій ситуації важко спонукати одну зі сторін до переговорів".
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може бути і під одним i тим же ніком, а може і під іншим.
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коли ти ІТ - хочеш не хочеш ти це знаєш... )))
Чи Ви дійсно згодні з втратою суб"єктності ??
Джерело:
"...закінчення війни ..." для РФ на чолі ***** це втрата легітимності України
Про закінчення війни, про політ на Сонце, про то , що ми станеш Маском, а Маск стане Маском 13 і буде писати на Цензорі.
Яке відношення до реальності матимуть ті " укладені угоди"?
А там ще один крок і ... Бо Європа щось не чешеться і не демонструє єдності.
Ще раз. "...закінчення війни ..." для РФ на чолі з ****** - це втрата легітимності України.
Яке відношення до реалій життя має твоя особиста думка?
А тролю я написав про тролєве.
Ти ж почав діалог із саме стверждення.
Слідкуй за хронологією.
Ви помітили, що Україна уже нічого не вирішує (в його розумінні)
Ми помітили, що ти сьогдні в ніч на чергуванні.
Ростролів- в утіль
Правильно вважає.
Трумп і угоду укладе, і еуропейці з українцями проковтнуть її. З відповідною словесною підливою.
Такі часи, ***...
Щодо зауваження. Об"єктивно, скільки тут їх залишилось ? Вони вже 2,5 роки як повиїзджали разом з іншими "патріотами".
до нього треба прислухатися - дурного не скаже.
ну це так, мрії звісно....
От тоді ***** це можна буде продати як перемогу для свого електорату.
І контрнаступ 2.0 в 2025 році на Работіно знов не даст провести, вот же обидно...
Цікаво, а Європа і ЄС це розуміють ? І збираються з цим щось робити ?
Це ж усім зрозуміло, що росія і її посіпаки хочуть знищення демократій, навіщо фінансувати цих підерів???
Не розумію...
Бізнес просто бізнес
не всі на цьому світі руди підараси!