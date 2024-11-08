РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7553 посетителя онлайн
Новости Война
6 561 46

Для закінчення війни Трамп може укласти з Путіним угоду, яка буде не в інтересах Європи та України, - президент Чехії Павел

президент Чехії Петр Павел

Президент Чехии Петр Павел считает, что соглашение, которое Дональд Трамп может заключить с Путиным для окончания войны, вряд ли будет в интересах Европы и украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Многие страны ждали прихода новой администрации, надеясь, что Дональд Трамп изменит ситуацию, особенно когда услышали его слова о том, что он закончит войну в течение 24 часов. Я не думаю, что это реалистично. Но в то же время я верю, что он приложит усилия, чтобы закончить эту войну и заключить сделку с Путиным. Скорее всего, такое соглашение будет не в наших интересах и не в интересах Украины", - сказал президент Чехии.

Павел выразил убеждение, что любое мирное урегулирование в Европе должно быть согласовано с большим количеством сторон, включая Китай, Индию, которые влияют на Россию, и с другой стороны должна участвовать Европа.

"Потому что это мирное урегулирование будет иметь сильное влияние на архитектуру безопасности во всей Европе. Так что такое соглашение не может быть заключено без Европы, без Украины. Это не имеет смысла", - добавил президент Чехии.

Читайте: Россияне снова атакуют Украину "Шахедами", - Воздушные силы (обновлено)

"Что касается Украины, то моя точка зрения, возможно, менее политкорректная, но я все равно скажу. С самого начала мы делали недостаточно. Лишь несколько стран, и я горжусь тем, что Чехия была одной из них, предоставляли Украине все, в чем она нуждалась, и все, что мы могли ей дать. Но начало военной поддержки было достаточно медленным", - завил Павел.

Также он признал, что медленная поддержка Украины позволила России продвинуться, несмотря на все проблемы с командованием и логистикой россиян. "Но в то же время даже россияне вынесли урок из войны. Они стали более эффективными на поле боя, а поставок с нашей стороны в Украину, военной техники и финансов, было недостаточно для победы. Поэтому мы наблюдали своего рода тупик", - отметил Павел.

По его мнению, "сейчас ситуация складывается несколько лучше для России, чем для Украины", и "в этой ситуации трудно побудить одну из сторон к переговорам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ пытается захватить как можно больше территорий Украины до наступления морозов, - Генштаб Эстонии

Трамп (5036) Павел Петр (121) переговоры с Россией (938)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
Дякуємо Чехія!
показать весь комментарий
09.11.2024 00:06
+7
Петер Павел розумна людина, він довів це не раз і не два.
до нього треба прислухатися - дурного не скаже.
показать весь комментарий
09.11.2024 00:11
+4
поміняв би 17 трампів на одного Павела.
ну це так, мрії звісно....
показать весь комментарий
09.11.2024 00:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ви помітили, що Україна уже нічого не вирішує (в його розумінні)
показать весь комментарий
09.11.2024 00:01 Ответить
Ми помітили, що ти сьогдні в ніч на чергуванні.
показать весь комментарий
09.11.2024 00:07 Ответить
а кому зараз легко - війна....
показать весь комментарий
09.11.2024 00:08 Ответить
"Ми помітили, що ти сьогдні в ніч на чергуванні" - помилки прибери і хто такі "Ми", це боти ОПи?.
показать весь комментарий
09.11.2024 00:12 Ответить
Так дотякої години вкидаєш ?
показать весь комментарий
09.11.2024 01:19 Ответить
там зміна, пане.
може бути і під одним i тим же ніком, а може і під іншим.
подивіться хто його лайкнув - пацани через перегородку спілкуються...
коли ти ІТ - хочеш не хочеш ти це знаєш... )))
показать весь комментарий
09.11.2024 03:48 Ответить
По суті зауваження у Вас є що написати ??
Чи Ви дійсно згодні з втратою суб"єктності ??
показать весь комментарий
09.11.2024 12:31 Ответить
Можеш навеститв промові Певела пряму цитату про " втрату суб'єктності Україною"?
показать весь комментарий
09.11.2024 12:36 Ответить
Президент Чехії вважає, що угода, яку Дональд Трамп може укласти з Путіним для закінчення війни ...

Джерело:

"...закінчення війни ..." для РФ на чолі ***** це втрата легітимності України
показать весь комментарий
09.11.2024 17:18 Ответить
Ще раз, де Президент Чехії вказав на втрату суб'єктності України?
показать весь комментарий
09.11.2024 17:32 Ответить
Трамп і путін можуть укласти угоду про що завгодно.
Про закінчення війни, про політ на Сонце, про то , що ми станеш Маском, а Маск стане Маском 13 і буде писати на Цензорі.
Яке відношення до реальності матимуть ті " укладені угоди"?
показать весь комментарий
09.11.2024 17:45 Ответить
Будь-які угоди Трампа з Путіним у нас за спиної, це чергове зниження нашої суб"єктності. Чергове !!

А там ще один крок і ... Бо Європа щось не чешеться і не демонструє єдності.

Ще раз. "...закінчення війни ..." для РФ на чолі з ****** - це втрата легітимності України.
показать весь комментарий
09.11.2024 21:26 Ответить
Це хто так вважає, ти?

Яке відношення до реалій життя має твоя особиста думка?
показать весь комментарий
09.11.2024 22:56 Ответить
Аналогічно. Твоя так само.
показать весь комментарий
10.11.2024 15:52 Ответить
Я, на відміну від тебе і того російськогозверху нічого і не стверджував, не персмикуй.
А тролю я написав про тролєве.
Ти ж почав діалог із саме стверждення.
Слідкуй за хронологією.
показать весь комментарий
10.11.2024 18:10 Ответить


Ви помітили, що Україна уже нічого не вирішує (в його розумінні)





Ми помітили, що ти сьогдні в ніч на чергуванні.

показать весь комментарий
11.11.2024 12:23 Ответить
Дякуємо Чехія!
показать весь комментарий
09.11.2024 00:06 Ответить
За що конкретно генералу Павлу в його заяві? За те що він сказав, що практично від тої ж Чехії вже нічого не залежить, бо вирішуватиме Трамп ОСОБИСТО?
показать весь комментарий
09.11.2024 00:16 Ответить
Дякуємо Чехії, за її величезну підтримку України!
Ростролів- в утіль
показать весь комментарий
09.11.2024 01:17 Ответить
Я дякую всім. І Чехії також. Але не маю бажання дякувати людям які потихеньку розпочинають нас здавати. Незважаючи на дуже проукраїнську діяльність на початку політичної кар'єри. Це щодо генерала Павла. А щодо тебе то ми неодноразово тут лаялись. Мені попуй ким ти мене вважаєш. Електрокар купив?
показать весь комментарий
09.11.2024 01:25 Ответить
Так ти. Так і напиши, ти у фермерскі пішов, бо дружина запиляла, останні труси твої за шмат масла продали.
показать весь комментарий
09.11.2024 11:12 Ответить
Павел вважає, що угода, яку Дональд Трамп може укласти з Путіним для закінчення війни, навряд чи буде в інтересах Європи та українців

Правильно вважає.
Трумп і угоду укладе, і еуропейці з українцями проковтнуть її. З відповідною словесною підливою.
Такі часи, ***...
показать весь комментарий
09.11.2024 00:08 Ответить
Якщо Україну США заставить підписати мир з РФ то Сефарди отримають новий наплив біженців але тепер євреїв з України. Бо євреї в Україні не готові до опору проти маскалів, котрі масово ринуться в Україну
показать весь комментарий
09.11.2024 01:52 Ответить
Головні євреї - п. Саша і мама Ріма вже давно у Ізраілі. Сам Зеленський ментально покищо не єврей.

Щодо зауваження. Об"єктивно, скільки тут їх залишилось ? Вони вже 2,5 роки як повиїзджали разом з іншими "патріотами".
показать весь комментарий
09.11.2024 12:28 Ответить
Петер Павел розумна людина, він довів це не раз і не два.
до нього треба прислухатися - дурного не скаже.
показать весь комментарий
09.11.2024 00:11 Ответить
Його риторика була проукраїнською на самому початку його політичної діяльності. Потім він почав водити козу. Його генеральство зникло. Він став звичайним чиновником від країни. Бог йому суддя.
показать весь комментарий
09.11.2024 00:19 Ответить
поміняв би 17 трампів на одного Павела.
ну це так, мрії звісно....
показать весь комментарий
09.11.2024 00:31 Ответить
Якщо ввід миротворців і зупинка війни в Європі - не вигідна для Европи, то я х.з. що для Європи вигідно.
показать весь комментарий
09.11.2024 00:50 Ответить
кацапський х* в ж*пі.
показать весь комментарий
09.11.2024 01:10 Ответить
Істина буде у деталях, сер. Нам запропонують вийти з Курської області РФ; з Донецької, Луганської, Херсонської і Запоріжської обл-й.

От тоді ***** це можна буде продати як перемогу для свого електорату.
показать весь комментарий
09.11.2024 12:23 Ответить
Та понятно, что Дони и Илон спешат плешивому на помощь.
показать весь комментарий
09.11.2024 01:14 Ответить
Хай собі укладають шо хочуть.Це ніяк не вплине на те що рашистам ніколи ніхто тут довіряти не буде.Без вступу в НАТО чи відновлення ядерки всі ці угоди до одного місця.
показать весь комментарий
09.11.2024 01:20 Ответить
Будь яка угода Трампа з військовим злочинцем ****** поховає авторитет Америки. Тому таке навряд чи станеться.
показать весь комментарий
09.11.2024 01:20 Ответить
Я б не був таким однозначним. Угода буде зроблена Трампом особисто. А йому вже по барабану його власна Америка. І американці загалом. Тому боятися дій цього недоноска маємо точно.
показать весь комментарий
09.11.2024 01:33 Ответить
Трамп особисто після інавгурації навіть вухо собі почухати не зможе. Транснаціональні корпорації, і навіть той самий Ілон Маск який зіграв для Трампа роль Бєні Коломойського, його порвуть.
показать весь комментарий
09.11.2024 01:41 Ответить
Маячня
показать весь комментарий
09.11.2024 07:49 Ответить
Картер теж так думав. Застрелили...
показать весь комментарий
09.11.2024 12:22 Ответить
Та було це вже... єслі,что ми єго снєсьом - пятий рік зносите і ще не кінець
показать весь комментарий
09.11.2024 10:41 Ответить
Угоду з вбивцею може робити тільки довбур. Домовлятися з путлером, те саме, що з гітлером.
показать весь комментарий
09.11.2024 02:18 Ответить
Бо ви слюнтяї хотіли жити на широку ногу і не тратить на оборону. Він вас заставить.
показать весь комментарий
09.11.2024 03:18 Ответить
Маск ще рватиме на собі приклєного чуба.
показать весь комментарий
09.11.2024 07:45 Ответить
Клятий Трамп хочет остановить потужний наступ в Курську, от гад...
І контрнаступ 2.0 в 2025 році на Работіно знов не даст провести, вот же обидно...
показать весь комментарий
09.11.2024 09:05 Ответить
Для закінчення війни Трамп може укласти з Путіним угоду, яка буде не в інтересах Європи та України, - президент Чехії Павел

Цікаво, а Європа і ЄС це розуміють ? І збираються з цим щось робити ?
показать весь комментарий
09.11.2024 12:18 Ответить
Дякуємо звичайно чехам за допомогу, але у мене питання чому чехи і інші країни ЄС досі купляють російські ресурси: газ, нафту, метали і т.д.
Це ж усім зрозуміло, що росія і її посіпаки хочуть знищення демократій, навіщо фінансувати цих підерів???
Не розумію...
Бізнес просто бізнес
показать весь комментарий
09.11.2024 18:08 Ответить
аґов Канада! - оставйтеся Канадою,
не всі на цьому світі руди підараси!
показать весь комментарий
17.01.2025 03:21 Ответить
 
 