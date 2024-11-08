Для закінчення війни Трамп може укласти з Путіним угоду, яка буде не в інтересах Європи та України, - президент Чехії Павел

Президент Чехии Петр Павел считает, что соглашение, которое Дональд Трамп может заключить с Путиным для окончания войны, вряд ли будет в интересах Европы и украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Многие страны ждали прихода новой администрации, надеясь, что Дональд Трамп изменит ситуацию, особенно когда услышали его слова о том, что он закончит войну в течение 24 часов. Я не думаю, что это реалистично. Но в то же время я верю, что он приложит усилия, чтобы закончить эту войну и заключить сделку с Путиным. Скорее всего, такое соглашение будет не в наших интересах и не в интересах Украины", - сказал президент Чехии.

Павел выразил убеждение, что любое мирное урегулирование в Европе должно быть согласовано с большим количеством сторон, включая Китай, Индию, которые влияют на Россию, и с другой стороны должна участвовать Европа.

"Потому что это мирное урегулирование будет иметь сильное влияние на архитектуру безопасности во всей Европе. Так что такое соглашение не может быть заключено без Европы, без Украины. Это не имеет смысла", - добавил президент Чехии.

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"Что касается Украины, то моя точка зрения, возможно, менее политкорректная, но я все равно скажу. С самого начала мы делали недостаточно. Лишь несколько стран, и я горжусь тем, что Чехия была одной из них, предоставляли Украине все, в чем она нуждалась, и все, что мы могли ей дать. Но начало военной поддержки было достаточно медленным", - завил Павел.

Также он признал, что медленная поддержка Украины позволила России продвинуться, несмотря на все проблемы с командованием и логистикой россиян. "Но в то же время даже россияне вынесли урок из войны. Они стали более эффективными на поле боя, а поставок с нашей стороны в Украину, военной техники и финансов, было недостаточно для победы. Поэтому мы наблюдали своего рода тупик", - отметил Павел.

По его мнению, "сейчас ситуация складывается несколько лучше для России, чем для Украины", и "в этой ситуации трудно побудить одну из сторон к переговорам".

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