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Новини Війна
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Війна в Україні може легко завершитися завдяки рішенню адміністрації Трампа, - Ердоган

Ердоган про можливе завершення війни в Україні після вступу Трампа на посаду

Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган вважає, що війна Росії проти України може "легко завершитися", якщо майбутня адміністрація США на чолі з Дональдом Трампом застосує підхід, орієнтований на вирішення проблеми.

Про це Ердоган заявив у  у п’ятницю, 8 листопада, пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Ердоган заявив, що для завершення війни потрібні дипломатія та діалог, а не зброя.

"Ми можемо легко закінчити цю війну, якщо побачимо адміністрацію Трампа, яка підійде до питання з перспективою пошуку рішень. Більше діалогу, дипломатії, домовленостей відкриють двері до миру, а не зброї, бомб і конфліктів",- сказав президент Туреччини.

Він додав, що зусилля західних країн на чолі зі США щодо припинення війни могли б значно прискорити досягнення миру.

Як відомо, підтримуючи територіальну цілісність України, засуджуючи вторгнення Росії та надаючи Києву військову підтримку, Туреччина водночас виступила проти західних санкцій проти Росії, з якою вона має важливі відносини у сфері оборони, енергетики та туризму.

Читайте також: Ердоган: На зустрічі з Путіним побачив, що він прагне припинення вогню

Reuters зазначає, що з березня Анкара активно закликає до переговорів і пропонує своє посередництво.

"Ми - країна, яка зуміла об’єднати обидві сторони за одним столом. Ми робили це багато разів і можемо зробити це знову. Ця війна має закінчитися зараз. Ми зосередили наші зусилля на мирі та продовжуватимемо це робити", - цитує агенція Ердогана.

Раніше видання WSJ із посиланням на радників республіканця писало, що наразі Трамп ще не обрав конкретного плану щодо завершення війни в Україні. Радники запропонували політику різні ідеї, але вирішувати, за якою саме вести політику, має Трамп. WSJ зазначає, що всі ці плани відрізняються від підходу Джо Байдена, який переконаний, що Київ має сам вирішувати, коли починати переговори. Проте усі плани радників Трампа рекомендують заморозити війну і змусити Україну тимчасово відмовитися від вступу в НАТО.

Напередодні видання FT повідомило, що Дональд Трамп окреслив план щодо завершення війни в Україні. У ньому Україна не вступає в НАТО, а на Путіна чиниться економічний тиск.

Дональд Трамп після виборів запевнив, що його мета - зупинити всі війни у світі.

Читайте також: Україна почала "дипломатичний наступ", щоб Трамп продовжив допомогу, - El Pais

Автор: 

США (23623) Ердоган Реджеп Таїп (962) Трамп Дональд (6326)


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Топ коментарі
+15
От тобі й ордогашка,яке воно хитре,на двох стільцях хоче всидіти,в цапів підлизнуть і з Америкою в хороших.
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08.11.2024 16:45 Відповісти
+11
все в цьому світі легко, коли ти - пи#дабол
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08.11.2024 17:06 Відповісти
+9
Легко для кого ?
Таке мелють, задовбали.
Ви нас в НАТО приймаєте ? Тоді війна завершиться легко
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08.11.2024 16:46 Відповісти
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Все колись завершиться - тільки з яким результатом
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08.11.2024 16:43 Відповісти
Трамп сказав справедливим
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08.11.2024 16:46 Відповісти
Правільним. Ну ви понялі.
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08.11.2024 16:48 Відповісти
зараз тільки трампон зарядить мобілку
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08.11.2024 16:49 Відповісти
От тобі й ордогашка,яке воно хитре,на двох стільцях хоче всидіти,в цапів підлизнуть і з Америкою в хороших.
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08.11.2024 16:45 Відповісти
Цікаво а чи погодився би Ердоган щоб у Туреччині була ще одною державною мовою російська
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09.11.2024 01:36 Відповісти
План Перемоги Зеленського у Трампа є
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08.11.2024 16:45 Відповісти
Легко для кого ?
Таке мелють, задовбали.
Ви нас в НАТО приймаєте ? Тоді війна завершиться легко
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08.11.2024 16:46 Відповісти
Ердоган говорить шо Крим наш
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08.11.2024 16:47 Відповісти
він завжди говорить те, що йому вигідно. І робить - тільки те, що йому вигідно.
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08.11.2024 17:03 Відповісти
щоправда, в половині випадків його вектори "робить" та "говорить" не співпадають, аж до протилежних напрямків
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08.11.2024 17:04 Відповісти
Говорить ? А що він для того робить ?
Посилює росію
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08.11.2024 17:10 Відповісти
Не візьмуть Україну в НАТО ніколи.
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08.11.2024 17:13 Відповісти
Поки маємо Зеленського.
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08.11.2024 20:17 Відповісти
Не в ньому справа.
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08.11.2024 20:33 Відповісти
Візантійська хитродупість підказує туркам що зараз слушний момент урвати крим у кацапів.
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08.11.2024 16:48 Відповісти
Візантійська дипломатія ,віки минають ,а вона не змінюється.
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08.11.2024 16:48 Відповісти
Для завершення війни потрібні дипломатія і діалог ? Паскуда ти помідорна , з ким діалог ? З агрессором який винен в масових військових злочинах ? Що з цим Світом ? Єдине що потрібно зробити світовому співтовариству це солідарно створити для Путіна такі умови ізоляції що він змушений буде вивести війська з України. Бо інакше непокаране зло знищить демократичні країни .
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08.11.2024 16:49 Відповісти
Ви не повірите, між політиками завжди є діалог. На населення живе в ілюзіях про справедливість, покарання винних і решта.
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08.11.2024 17:15 Відповісти
Якщо припинити війну, то ***** накопичить декілька тисяч ракет, а через півроку-рік безкарно вдарить, і нічого йому за це не буде. А Трампу та Ердогану скаже - ми не проти миру, але з врахуванням реалій на землі.

Вони розуміють, що буде саме так?
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08.11.2024 16:50 Відповісти
в плані Трампа в Україні накопичити 10000 Томагавок
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08.11.2024 16:53 Відповісти
дурень думкою все багатіє...
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08.11.2024 17:12 Відповісти
Президент Залужний вдарить першим. Раптове взяття Калуги поставить Москву в безвихідну ситуацію. Голодуюча від санкцій рф знову влаштує переворот як в 2017 і 1991. Путлер буде заарештований, новий диктатор підпише новий принизливий Брестський мир.
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08.11.2024 17:14 Відповісти
в 1917
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08.11.2024 17:16 Відповісти
Поки буде Трамп, ніякого удару не буде.
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08.11.2024 17:16 Відповісти
З пуйлом треба такий самий підхід, як до усами бен-ладена.
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08.11.2024 16:52 Відповісти
Нам сейчас рулетку устроили с револьвером и в кого Трамп выстрелит еще никто не знает.
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08.11.2024 16:52 Відповісти
Коли ердоган а Карабахі розбивав в прах армію вірмен, він не думав про вирішення проблем шляхом дипломатії, чи це друге, дволичний ублюдок.
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08.11.2024 16:53 Відповісти
Ще один ''хоче рибку з'їсти і на ''пляшку'' не сісти. Країна нато має стосунки в сфері оборони.. А ми ще мадярам дивуємся..
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08.11.2024 16:54 Відповісти
Згадана країна НАТи готується стати на захист "брацкаво палєстінскаво нарота".
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08.11.2024 20:42 Відповісти
А что ты для этого сделал? КНР, Индия, Беларусь тоже за мир, но вы все палец об палец не ударили
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08.11.2024 16:54 Відповісти
це говорить та людина, яка х**рить Сирію та Ірак при першому чіху, ігноруючи міжнародно визнані кордони? А може він мирно висловлюється щодо Ізраїлю?
Ці людожери диктатори завжди такі миролюбиві, їх всіх постійно просто провокують та змушують.
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08.11.2024 16:54 Відповісти
Да что он, чорт побєрі,такоє несьот?
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08.11.2024 16:54 Відповісти
А швидко закінчити чим?
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08.11.2024 16:55 Відповісти
А путіну він це казав? Пропонував більше діалогу замість бомб? "У 2022 році обсяг торгівлі між (Туреччна та кацапстан) країнами зріс до приблизно 68,1 мільярда доларів, і Туреччина залишається одним із ключових торгових партнерів для росії" - це просто бімба. Давайте Ердоган покаже як треба, і закриє торгівлю з московітами? А то слова красиві, а як до діла...
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08.11.2024 16:55 Відповісти
А вони вірять, що хло перестане стріляти ? Проходили , наші не стріляли, а оркам пох . І взагалі ці "припинення " будуть мати результат як Будапештський меморандум, тільки з більшою війною (країни Балтії, Польща )
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08.11.2024 16:56 Відповісти
Балтії і Польщі в НАТО.
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08.11.2024 17:17 Відповісти
І що ? Як ми бачимо хло ботоксний кладе на всіх , і на НАТО.
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08.11.2024 18:02 Відповісти
Там є прислів'я, якщо ти плюнеш в натовп, він утреться. Якщо натовп плюне в тебе, то потонеш.
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08.11.2024 18:54 Відповісти
ще легше війна може закінчитись завдяки рішенням адміністрації *****.. але на це чомусь ніхто не зважає.
по барабану що хочуть трампи, орбани, сі.. війна закінчиться коли ***** так вирішить..
нажаль і у нас сил немає її закінчити повністю на свою користь.
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08.11.2024 17:05 Відповісти
хороший полицейский
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08.11.2024 17:05 Відповісти
все в цьому світі легко, коли ти - пи#дабол
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08.11.2024 17:06 Відповісти
"Ми - країна, яка зуміла об'єднати обидві сторони за одним столом. Ми робили це багато разів і можемо зробити це знову. Ця війна має закінчитися зараз. Ми зосередили наші зусилля на мирі та продовжуватимемо це робити"
---------
Об'єднати? Обидві сторони? За столом?
А от чому свого часу США та її союзники по НАТО не вирішували дипломатією напад Іраку на Кувейт (та захоплення Кувейту Іраком)? От взяли би та "об'єднали"..., за столом.
Чому не об'єднатися і не дати копняків *****? Чому знову має бути імпотентна Мюнхенська змова?
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08.11.2024 17:23 Відповісти
Якщо не дати зброю, то прощавай Америка геополітичний ігрок, привіт Китай, генії, що віддали ядерку параші, віддадуть Європу Китаю
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08.11.2024 17:25 Відповісти
"Легко" - не те слово. Турецький диктатор міг би легко закінчити війну в Сирії. Але чомусь не може. Язиком молоти може кожний.
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08.11.2024 17:40 Відповісти
Так , язик без кісток , тому говорити -- "легко " пане Ердоган .
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08.11.2024 18:01 Відповісти
Візантійщина генетично передалася Туреччині,але намагання всидіти однією задн цею на двох стільцях згубило Візантійську імперію,розвалить і Туреччину.
А бажаючих замиристів за рахунок України гонимо сраною мітлою!
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08.11.2024 18:06 Відповісти
от шо ви мелете, корисні ідіоти?
ердоган багато разів і в голос і крємлєчмолє в рило казав, що україна з міжнародно визнаними кордонами і виключно з кримом! і ніяк інакше.
останній раз в казані.
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08.11.2024 18:08 Відповісти
звернуть увагу на себе
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08.11.2024 21:46 Відповісти
 
 