Війна в Україні може легко завершитися завдяки рішенню адміністрації Трампа, - Ердоган

Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган вважає, що війна Росії проти України може "легко завершитися", якщо майбутня адміністрація США на чолі з Дональдом Трампом застосує підхід, орієнтований на вирішення проблеми.

Про це Ердоган заявив у у п’ятницю, 8 листопада, пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Ердоган заявив, що для завершення війни потрібні дипломатія та діалог, а не зброя.

"Ми можемо легко закінчити цю війну, якщо побачимо адміністрацію Трампа, яка підійде до питання з перспективою пошуку рішень. Більше діалогу, дипломатії, домовленостей відкриють двері до миру, а не зброї, бомб і конфліктів",- сказав президент Туреччини.

Він додав, що зусилля західних країн на чолі зі США щодо припинення війни могли б значно прискорити досягнення миру.

Як відомо, підтримуючи територіальну цілісність України, засуджуючи вторгнення Росії та надаючи Києву військову підтримку, Туреччина водночас виступила проти західних санкцій проти Росії, з якою вона має важливі відносини у сфері оборони, енергетики та туризму.

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Reuters зазначає, що з березня Анкара активно закликає до переговорів і пропонує своє посередництво.

"Ми - країна, яка зуміла об’єднати обидві сторони за одним столом. Ми робили це багато разів і можемо зробити це знову. Ця війна має закінчитися зараз. Ми зосередили наші зусилля на мирі та продовжуватимемо це робити", - цитує агенція Ердогана.

Раніше видання WSJ із посиланням на радників республіканця писало, що наразі Трамп ще не обрав конкретного плану щодо завершення війни в Україні. Радники запропонували політику різні ідеї, але вирішувати, за якою саме вести політику, має Трамп. WSJ зазначає, що всі ці плани відрізняються від підходу Джо Байдена, який переконаний, що Київ має сам вирішувати, коли починати переговори. Проте усі плани радників Трампа рекомендують заморозити війну і змусити Україну тимчасово відмовитися від вступу в НАТО.

Напередодні видання FT повідомило, що Дональд Трамп окреслив план щодо завершення війни в Україні. У ньому Україна не вступає в НАТО, а на Путіна чиниться економічний тиск.

Дональд Трамп після виборів запевнив, що його мета - зупинити всі війни у світі.

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