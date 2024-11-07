Відмова від НАТО на 20 років та заморозка фронту: у Трампа пропонують новий "мирний план", - WSJ
Дональд Трамп ще не обрав конкретного плану щодо завершення війни в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише WSJ із посиланням на радників Трампа.
За їхніми словами, Трамп не знає, як переконуватиме Путіна та Зеленського сісти за стіл переговорів.
Так, радники запропонували різні ідеї, але вирішувати, за якою саме вести політику, має Трамп.
За даними видання, ексдержсекретар Майк Помпео, який може стати очільником Пентагону, запропонував план, який не дасть Росії великої перемоги.
Інші ж радники, зокрема кандидат на посаду держсекретаря або радника з питань національної безпеки Річард Гренелл, можуть прагнути швидко закінчити війну навіть шляхом поступок Москві.
WSJ зазначає, що всі ці плани відрізняються від підходу Джо Байдена, який переконаний, що Київ має сам вирішувати, коли починати переговори. Проте усі плани радників Трампа рекомендують заморозити війну і змусити Україну тимчасово відмовитися від вступу в НАТО.
Так, одна з ідей плану передбачає, що Україна обіцяє не вступати до НАТО щонайменше 20 років, а США за це продовжуватимуть надсилати їй зброю. Також Україна та РФ нібито мали б погодитися на демілітаризовану зону в понад 1200 км.
Порядок на цій території підтримуватимуть не війська США та ООН.
"Ми не відправляємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні. І ми не будемо за це платити. Нехай це роблять поляки, німці, британці та французи", - сказав член команди Трампа на умовах анонімності.
Раніше видання FT повідомило, що Дональд Трамп окреслив план щодо завершення війни в Україні. У ньому Україна не вступає в НАТО, а на Путіна чиниться економічний тиск.
Дональд Трамп після виборів запевнив, що його мета - зупинити всі війни у світі.
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без міцного захисту НАТО не буде й членства в ЄС та міцної економіки
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Треба створювати уряд національної єдності.
Треба випускати свої ракети.
Треба продовжувати опір як на полі бою, так і в дипломатії.
Міжнародна каолиція проти путлера та значне посилення ЗСУ змогуть зупинити війну, але чи буде при цьому встановлено справедливий мир ?
Отєц саврємєнного рускага мірка із марійського стойбіща Молотов камєнная задница в 1957 році після пожиттєвої дискваліфікації із задоволенням константував після ПІДПИСАННЯ Варшавського договору -всьо, что хотел і завєщал Лєнін ми почті ісполнілі.
Трампу потрібні слухняні шавки, такі самі, яких нині собі підбирає ЕрЗе.
Тому всі плани Помпео потрібно викинути
в утильв архів, десь терміном на чотири роки.
Я нагадаю, що в НАТО ми не вступимо до вирішення територіальних питань з Росією, бо НАТО не буде воювати за нас (це вже показали відмови збивати повітрянми силами ракет та дронів, що летять через повітряний простір третіх країх в Україну) тобто без вирішення конфлікту вступу не буде. Як вирішити конфлікт, в якому у двох сторін абсолютно протилежні позиції? Я нагадаю, що РФ вважає окуповані наші території своїми. Військовою силою ми відвоювати їх не можемо (якби могли, то вже б повернули), дипломатичний тиск світу не достатній, що далі? Тільки давайте без оцих популістичних профанацій "спочатку треба перестати красти" "у владі одні казнокради та гусекради" це зрозуміло, але просто вказувати на проблему не достатньо для її вирішення.
Для вступу України в НАТО треба одноголосна згода всіх членів, ви справді вважаєте що Угорщина чи Польша проголосують за вступ? Смішно це все і сумно. В першу чергу сумно за своїх співвітчизників, які свято вірять що якийсь заморський барин нас врятує, коли ту саму зброю, яка без сумніву допомогає зупинити москалів, цідить чайною ложкою
Наголошую на червоних лініях, які є не лише в Україні, а й в усього вільного світу.
Перше. Жодних компромісів щодо суверенітету і незалежності України. Вона в тій чи іншій формі ніколи не стане колонією росії або не повернеться до зони її впливу.
Друге. Не може бути компромісів з погляду територіальної цілісності України. Вона ніколи не визнає окуповані території та ніколи від них не відмовиться.
Третє. Категорично не можна погодитися на обмеження потужності ЗСУ, бо це є найнадійніший і найефективніший гарант подальшого існування української держави.
Четверте. До повного звільнення наших територій ми не можемо піти на компроміси чи скасування санкцій.
П'яте. Нам треба переконати президента Трампа в тому, що ніякої іншої альтернативи припинення війни, про яку він говорить, не може відбутися без членства України в НАТО. Але для цього ми маємо зробити свою частину домашньої роботи, бо з тим, що є зараз, в НАТО не беруть.
Я не кажу, що ми можемо вижити без американської підтримки. Навпаки.
Ми маємо робити свою частину роботи, а не намагатися перекладати відповідальність на партнерів. Цей сценарій тягне Україну в бік катастрофи. Це безвідповідальна поведінка.
Маємо докласти зусиль, щоб українське питання не стало питанням внутрішньої політики Сполучених Штатів, ба більше, предметом конфлікту між демократами та республіканцями. Українське питання має об'єднувати всіх.
іди віднови, розумнику )))
Джордж Оруелл.
це те ******, яке казало "я закінчу війну в Україні на наступний день після обрання"
73% піндосів - такі самі дебіли, як і українці... схоже, це просто деградація населення Землі
І тоді з якого боку замороженого фронту чи в якій зоні Суджа?
Це буде найкращий план дій.