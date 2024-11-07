Відмова від НАТО на 20 років та заморозка фронту: у Трампа пропонують новий "мирний план", - WSJ

Дональд Трамп ще не обрав конкретного плану щодо завершення війни в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише WSJ із посиланням на радників Трампа.

За їхніми словами, Трамп не знає, як переконуватиме Путіна та Зеленського сісти за стіл переговорів.

Так, радники запропонували різні ідеї, але вирішувати, за якою саме вести політику, має Трамп.

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За даними видання, ексдержсекретар Майк Помпео, який може стати очільником Пентагону, запропонував план, який не дасть Росії великої перемоги.

Інші ж радники, зокрема кандидат на посаду держсекретаря або радника з питань національної безпеки Річард Гренелл, можуть прагнути швидко закінчити війну навіть шляхом поступок Москві.

WSJ зазначає, що всі ці плани відрізняються від підходу Джо Байдена, який переконаний, що Київ має сам вирішувати, коли починати переговори. Проте усі плани радників Трампа рекомендують заморозити війну і змусити Україну тимчасово відмовитися від вступу в НАТО.

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Так, одна з ідей плану передбачає, що Україна обіцяє не вступати до НАТО щонайменше 20 років, а США за це продовжуватимуть надсилати їй зброю. Також Україна та РФ нібито мали б погодитися на демілітаризовану зону в понад 1200 км.

Порядок на цій території підтримуватимуть не війська США та ООН.

"Ми не відправляємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні. І ми не будемо за це платити. Нехай це роблять поляки, німці, британці та французи", - сказав член команди Трампа на умовах анонімності.

Раніше видання FT повідомило, що Дональд Трамп окреслив план щодо завершення війни в Україні. У ньому Україна не вступає в НАТО, а на Путіна чиниться економічний тиск.

Дональд Трамп після виборів запевнив, що його мета - зупинити всі війни у світі.

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