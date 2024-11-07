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Новини Війна
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Відмова від НАТО на 20 років та заморозка фронту: у Трампа пропонують новий "мирний план", - WSJ

Новий план Трампа щодо завершення війни в Україні

Дональд Трамп ще не обрав конкретного плану щодо завершення війни в Україні. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише WSJ із посиланням на радників Трампа.

За їхніми словами, Трамп не знає, як переконуватиме Путіна та Зеленського сісти за стіл переговорів.

Так, радники запропонували різні ідеї, але вирішувати, за якою саме вести політику, має Трамп.

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За даними видання, ексдержсекретар Майк Помпео, який може стати очільником Пентагону, запропонував план, який не дасть Росії великої перемоги.

Інші ж радники, зокрема кандидат на посаду держсекретаря або радника з питань національної безпеки Річард Гренелл, можуть прагнути швидко закінчити війну навіть шляхом поступок Москві.

WSJ зазначає, що всі ці плани відрізняються від підходу Джо Байдена, який переконаний, що Київ має сам вирішувати, коли починати переговори. Проте усі плани радників Трампа рекомендують заморозити війну і змусити Україну тимчасово відмовитися від вступу в НАТО.

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Так, одна з ідей плану передбачає, що Україна обіцяє не вступати до НАТО щонайменше 20 років, а США за це продовжуватимуть надсилати їй зброю. Також Україна та РФ нібито мали б погодитися на демілітаризовану зону в понад 1200 км.

Порядок на цій території підтримуватимуть не війська США та ООН.

"Ми не відправляємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні. І ми не будемо за це платити. Нехай це роблять поляки, німці, британці та французи", - сказав член команди Трампа на умовах анонімності.

Раніше видання FT повідомило, що Дональд Трамп окреслив план щодо завершення війни в Україні. У ньому Україна не вступає в НАТО, а на Путіна чиниться економічний тиск.

Дональд Трамп після виборів запевнив, що його мета - зупинити всі війни у світі.

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Автор: 

росія (66478) США (23618) Трамп Дональд (6321)


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Топ коментарі
+43
А тепер поміркуємо:
ЗЄ залишає наступнику зруйновану екокоміку, зруйноване державне управління, слабо керовану армію, озброєну фрагментарно чим попало.

Скільки піде часу на виправлення всйх пройобів та зловмисних дій ЗЄ - ХЗ.

А Роіся почне готуватися до наступної війни одразу. Тільки на цей раз Кривий Ріг та Дніпро будуть прикордонними містами.

Без НАТО з такими територіальними поступками Україні гайки вже через 5 років.
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07.11.2024 09:24 Відповісти
+39
План капітуляції України тільки підстігне *****, бо той зрозуміє,що Захід всрався перед ним та буде й надалі воювати та нападати!
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07.11.2024 09:24 Відповісти
+37
Ніт!!!

За 20 років від України пусте місце залишиться.
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07.11.2024 09:18 Відповісти
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Чим заморозка фронту і відмова від НАТО краще за заморозку фронту, відмову від НАТО, відмову від 6 областей, відмову від армії і важкого озброєння? Навіть не знаю...
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07.11.2024 15:06 Відповісти
популізм був 30 років нейтральний статус.

без міцного захисту НАТО не буде й членства в ЄС та міцної економіки

.
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07.11.2024 13:01 Відповісти
Захід переконав: Україні треба мати своє ЯО
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07.11.2024 12:59 Відповісти
Я не совсем понимаю возмущений по поводу НАТО. США (а так же всякие угорщины) без нашего согласия может организовать запрет на НАТО для Украины на ближайшие 50-100 лет. Неужели это не понятно? Нужно кооперироваться с Европейскими странами, такими как Великобритания, Финляндия, Польша, Франция, прибалтийские страны, итд, делать коалицию и заключать с ними оборонный договор. Ублюдки не попрут на 5-10 стран одновременно. США нахер мы не сдались, тут ловить нечего.
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07.11.2024 13:04 Відповісти
Тобто московський агент орбан має прожити 50-100р.?
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07.11.2024 23:04 Відповісти
Треба негайно створювати стратегичний військово-политичний союз - Великобританія, страни Балтії, Япониія, Півд.Корея, Ізраіль, інш.
Треба створювати уряд національної єдності.
Треба випускати свої ракети.
Треба продовжувати опір як на полі бою, так і в дипломатії.
Міжнародна каолиція проти путлера та значне посилення ЗСУ змогуть зупинити війну, але чи буде при цьому встановлено справедливий мир ?
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07.11.2024 13:19 Відповісти
Справедливого миру після війни ніколи не буває. Бо в кожного своє розуміння справедливості.
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07.11.2024 14:19 Відповісти
А воно тим країнам треба?
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07.11.2024 16:07 Відповісти
Да.да!!! Особливо Ізраїль1 Це буде суперсоюзник! Чим і хто тільки таких,як ти робить? Ломакою,якою говно колотили?
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07.11.2024 16:25 Відповісти
Воно до того йде. Європа на Югах завжди тягнула мазу за кацапію, що при царях, що при диктаторах. А Північ Європи завжди зневажала Росію, що при царях, що при диктаторах.
Отєц саврємєнного рускага мірка із марійського стойбіща Молотов камєнная задница в 1957 році після пожиттєвої дискваліфікації із задоволенням константував після ПІДПИСАННЯ Варшавського договору -всьо, что хотел і завєщал Лєнін ми почті ісполнілі.
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07.11.2024 13:58 Відповісти
Помпео більше ніколи не буде в адміністрації Трампа. Не потібно тут флудити фуйню.
Трампу потрібні слухняні шавки, такі самі, яких нині собі підбирає ЕрЗе.
Тому всі плани Помпео потрібно викинути в утиль в архів, десь терміном на чотири роки.
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07.11.2024 14:05 Відповісти
Коли розмова торкається НАТО мені дуже цікаво, а які перспективи РЕАЛЬНОГО вступу України до НАТО? Ну типу не закріплення курсу України в конституції, не якісь постійні самміті, а реальне запрошення і, найголовніше, реальний вступ? НАТО перетроворюється на морквинку для віслюка, якою постійно ментеляють перед ним але вона досі недосяжна.
Я нагадаю, що в НАТО ми не вступимо до вирішення територіальних питань з Росією, бо НАТО не буде воювати за нас (це вже показали відмови збивати повітрянми силами ракет та дронів, що летять через повітряний простір третіх країх в Україну) тобто без вирішення конфлікту вступу не буде. Як вирішити конфлікт, в якому у двох сторін абсолютно протилежні позиції? Я нагадаю, що РФ вважає окуповані наші території своїми. Військовою силою ми відвоювати їх не можемо (якби могли, то вже б повернули), дипломатичний тиск світу не достатній, що далі? Тільки давайте без оцих популістичних профанацій "спочатку треба перестати красти" "у владі одні казнокради та гусекради" це зрозуміло, але просто вказувати на проблему не достатньо для її вирішення.
Для вступу України в НАТО треба одноголосна згода всіх членів, ви справді вважаєте що Угорщина чи Польша проголосують за вступ? Смішно це все і сумно. В першу чергу сумно за своїх співвітчизників, які свято вірять що якийсь заморський барин нас врятує, коли ту саму зброю, яка без сумніву допомогає зупинити москалів, цідить чайною ложкою
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07.11.2024 14:22 Відповісти
НАТО для України не перетворюється, а давно перетворилося у ту морквину для віслюка, але, особливо упороті цього не бачать, нажаль, або не хочуть бачити.
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07.11.2024 16:05 Відповісти
Ні! Ніяких мирних планів і заморозок! Тільки постійна війна, у якій Україна лише втрачає, і постійні розмови про "хочемо в НАТО" без будь-якого прогресу. Так переможемо!
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07.11.2024 15:04 Відповісти
следующий президент сша может все изменить точно так же)))
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07.11.2024 15:13 Відповісти
НАТО ніколи і не прийме Україну у свої лави. Ніколи! Як би ми того не бажали і які б аргументи не приводили-все шанс утрачений остаточно в 2000-х і бачачі агресію орків ніхто більше не захоче ризикувати ради України. Хіба що для України буде НАТО без 5 статті та з іншими відмінностями,про що час від часу заводять плітики заходу розмову. А щітом Європи ми є і без НАТО,що їх більш чим влаштовує. Ну от такий він геополітичний фронтір чим є Україна та землі між разними баченнями світу .
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07.11.2024 15:59 Відповісти
Кацап йдеш НХ! Не діждетеся,монгольські обмилки!
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07.11.2024 16:26 Відповісти
https://uk.tgstat.com/channel/@PresidentPoroshenko Петро Порошенко : про вибори в США. Ефір на телеканалі «Прямий» 6 лист. 2024р.
Наголошую на червоних лініях, які є не лише в Україні, а й в усього вільного світу.
Перше. Жодних компромісів щодо суверенітету і незалежності України. Вона в тій чи іншій формі ніколи не стане колонією росії або не повернеться до зони її впливу.
Друге. Не може бути компромісів з погляду територіальної цілісності України. Вона ніколи не визнає окуповані території та ніколи від них не відмовиться.
Третє. Категорично не можна погодитися на обмеження потужності ЗСУ, бо це є найнадійніший і найефективніший гарант подальшого існування української держави.
Четверте. До повного звільнення наших територій ми не можемо піти на компроміси чи скасування санкцій.
П'яте. Нам треба переконати президента Трампа в тому, що ніякої іншої альтернативи припинення війни, про яку він говорить, не може відбутися без членства України в НАТО. Але для цього ми маємо зробити свою частину домашньої роботи, бо з тим, що є зараз, в НАТО не беруть.
Я не кажу, що ми можемо вижити без американської підтримки. Навпаки.
Ми маємо робити свою частину роботи, а не намагатися перекладати відповідальність на партнерів. Цей сценарій тягне Україну в бік катастрофи. Це безвідповідальна поведінка.
Маємо докласти зусиль, щоб українське питання не стало питанням внутрішньої політики Сполучених Штатів, ба більше, предметом конфлікту між демократами та республіканцями. Українське питання має об'єднувати всіх.
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07.11.2024 16:35 Відповісти
Ви визначились з тим, хто є центральною постаттю російсько-українських відносин: Вова Путін, ЗЕ, Іосиф Сталін, Степан Бандера чи Віщий Олег? Як казав герой американського фільму Морфеус: "Матриця - це система". Чи не за це йде війна?
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07.11.2024 19:01 Відповісти
в тому й то проблема, що нині цієї центральної фігури нема. ЕрЗе - не тягне від поняття "зовсім"
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07.11.2024 19:09 Відповісти
Продовження слів Морфеуса: "Система - наш ворог". У ЗЕ і його команди відсутнє розуміння, з чим вони воюють, і який результат може бути у цієї війни. Зате в них черговий популярний "план перемоги".
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07.11.2024 21:42 Відповісти
А деякі Слуги ....вже збирають бабки з свого 73% лохторату на мурали Трампушки в Києві....
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07.11.2024 16:39 Відповісти
пнх мраzzиянец...
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08.11.2024 07:38 Відповісти
Бл@№ь
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07.11.2024 17:33 Відповісти
Тоді ми на 20 років відмовляємлся від Будапештського меморандуму, та відновлюємо ядерну зброю!
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07.11.2024 17:53 Відповісти
триндіти - не мішки носити

іди віднови, розумнику )))
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07.11.2024 21:50 Відповісти
Це капітуляція.
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07.11.2024 19:00 Відповісти
Ти вже приготувався?
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07.11.2024 20:12 Відповісти
,це як Насредін,хотів за 20 років осла навчити говорити, або осел здохне,або цар,або я. Тут невідомо,що до вечора буде,а той аж на 20 років плани будує. Піарщик,брехун. Поляки матюкаються, як можна було таке президентем вибрати.?
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07.11.2024 19:51 Відповісти
Поляки свого преза відправили в один кінець на россійському Ту-154 в российський Смоленськ, після капремонту в российской Самарі(поляки виглядають в очах всього світу виглядають безглуздо, а може даже кумедно). Я вже не кажу про польськи стандартьі НАТО, танки т-72, літтакі МиГ-29, Су-17, геликопт Ми-2 та ін. Навіщо ви їх згадуєеу в загалі? До чого тут поляки? Нехай свого преза обсасують раз він такій хороший.
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07.11.2024 21:43 Відповісти
кроме этого ****** ************** в США есть ещё конгресс и сенат которые не будут давать ему творить что он захочет.в первый его срок правления он тоже рыпался против Украины но они ему живо по рукам дали!
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07.11.2024 19:57 Відповісти
они уже респовские
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07.11.2024 20:28 Відповісти
Ніяких договорняків з кацапами
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07.11.2024 20:11 Відповісти
Дурня це все. Зеля на це ніколи не піде. Все буде й далі продовжуватись так, як зараз.
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07.11.2024 20:59 Відповісти
написали що якщо зе буде проти, трамп введе ембарго на поставки зброї в Україну. І що робити будемо??
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08.11.2024 01:24 Відповісти
Невже наш Президент на це піде???Невже плюне на всі наші жертви та розруху від путінських вбивць???
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07.11.2024 21:07 Відповісти
Не наш, а ваш малорос зезедент
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07.11.2024 23:08 Відповісти
Уся пропаганда війни, всі крики, брехня та ненависть незмінно походять від людей, які не воюють.

Джордж Оруелл.
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07.11.2024 21:32 Відповісти
ги-ги...

це те ******, яке казало "я закінчу війну в Україні на наступний день після обрання"

73% піндосів - такі самі дебіли, як і українці... схоже, це просто деградація населення Землі
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07.11.2024 21:48 Відповісти
Так "заморозка фронту" чи "демілітаризована зона"?

І тоді з якого боку замороженого фронту чи в якій зоні Суджа?
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07.11.2024 22:33 Відповісти
Та це просто вкид, зміст якого узгоджується із попередніми валюнтарістичними заявами трампа про закінчення війни, щоб спровокувати страх у керівництва цієї країни та примусити купувати зброю, а не отримувати її безоплатно.
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07.11.2024 22:36 Відповісти
Обещания королей ничего им не стоит.
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08.11.2024 00:03 Відповісти
ТРАМП - ТВІЙ ПЛАН ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ рОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ НАСТІЛЬКИ ГАРНИЙ ЩО МОЖЕШ ЗАСУНУТИ ЙОГО СОБІ У ДУПУ
Це буде найкращий план дій.
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08.11.2024 00:19 Відповісти
Як і казалось раніше за півроку до цього-
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08.11.2024 00:21 Відповісти
ВСІМ ВСЕ ПОХЙ !!! РОБИТЬ ЩО ХОЧЕТЬСЯ !)
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08.11.2024 01:37 Відповісти
А ПРИКИНЬТЕ ЯК БУДЕ КОЛИ В ЕФІРІ БУДЬ ВБИВАТИ ГЛАВ ДЕРЖАВ ТА ЇХ РОДИЧІВ !?)
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08.11.2024 02:00 Відповісти
У мене таке питання? Кого зручний бити, того котрий борониться та ще здачу дає, ті той що стоїть та його б'ють а він терпить? Що вибираєте?
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08.11.2024 02:48 Відповісти
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