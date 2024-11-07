Байден про поразку Гарріс: Взяла на себе відповідальність за надзвичайних обставин
Президент США Джо Байден прокоментував поразку Камали Гарріс на президентських виборах.
Відповідну заяву оприлюднено на сайті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Америка побачила Камалу Гарріс, яку я знаю і якою глибоко захоплююся. За надзвичайних обставин вона взяла на себе відповідальність і очолила історичну кампанію, що стала втіленням того, що можливо, коли слідуєш твердим моральним принципам і маєш чітке бачення нації, яка стане вільнішою, справедливішою і надасть більше можливостей для всіх американців", - зазначив він.
Байден назвав призначення Гарріс на посаду віцепрезидентки, яке він ухвалив, коли став кандидатом на посаду президента 2020 року, найкращим.
"Її історія представляє найкраще з історії Америки. І як вона чітко дала зрозуміти сьогодні, я не маю жодних сумнівів, що вона продовжить писати цю історію. Вона продовжуватиме боротьбу цілеспрямовано, рішуче і з радістю. Вона продовжуватиме бути чемпіоном для усіх американців.
Вона й надалі залишатиметься лідером, на якого наші діти рівнятимуться протягом наступних поколінь, оскільки вона залишає слід для майбутнього Америки", - підсумував він.
Раніше демократка Гарріс теж провела телефонну розмову з республіканцем Трампом, привітавши його з перемогою на виборах.
За попередніми результатами виборів у США, Трамп набирає 277 голосів і здобуває перемогу.
Лідери європейських країн та генсек НАТО Марк Рютте привітали Дональда Трампа із перемогою на президентських виборах у США.
Також Трампа одним з перших привітав президент України Володимир Зеленський. За словами Зеленського, Україна очікує на "епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа".
Привітання і свої думки щодо перемоги Трампа на виборах і очікування від такого результату висловили також і політики України.
У МЗС РФ також прокоментували перемогу Трампа, заявивши, що працюватимуть з новою адміністрацією, але "жорстко відстоюючи" свої інтереси.
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Не треба недооцінювати тупість плебсу.
Максимум втрата міжнародної ваги і статусу "міжнародного поліцейського"
Ефективних реформ у сфері світової системи безпеки та
її ,системи ,реорганізації .
Приборкання раші силою та дієвими економічними
санкціями .
А по делу - пук-пук-среньк.
Плебс вирішив проголосувати по приколу.
Невзоров якось писав, що в одному штаті є закон, який дозволяє легально вкрасти з магазину товарів на суму до 1000 доларів. Невзоров - таке собі джерело, не перевіряв, але якщо правда, то це ******* навіть гірший, ніж те, що тут зєлєним придумують. Звісно, таку владу - гнати поганою мітлою.
Це правда, що в одному штаті США є закон, який дозволяє легально вкрасти з магазину товарів на суму до 1000 доларів?
ChatGPT сказал:
ChatGPT
Ні, це неправда. У США немає штату, де було б дозволено легально красти товари з магазинів на будь-яку суму. Однак деякі штати, зокрема Каліфорнія, внесли зміни до законодавства, що стосуються порогів вартості для класифікації злочинів як дрібних чи серйозних крадіжок, і це іноді породжує подібні чутки.
У Каліфорнії, наприклад, діє законопроєкт Proposition 47, прийнятий у 2014 році. Він підвищив поріг для розмежування дрібної та великої крадіжки з 450 до 950 доларів. Це означає, що якщо хтось краде товарів на суму до 950 доларів, то це класифікується як дрібна крадіжка, що є менш серйозним злочином і часто карається штрафом або коротким строком ув'язнення. Але це не означає, що така крадіжка є легальною або дозволеною.
Цей закон був прийнятий з метою зменшення переповненості в'язниць і спрямування ресурсів на розслідування більш серйозних злочинів. Проте критики стверджують, що це рішення може створювати сприятливі умови для крадіжок у магазинах, адже злодії знають, що за крадіжку на суму до 950 доларів покарання буде менш серйозним.
Не дякуйте
Знаю, що Невзоров - такий самий пропагандон, як і ************, і любить згущати фарби, прибріхувати й таке інше, тому відношусь до його постів з великою часткою скепсису.
Головне це те, що "Назло мамі - відморожу вуха"
P.S. Про закон - вже відповіли
- 1 засудження
- 2 справи розглядаються
- 2 імпічмента
- 6 банкруцтв
- 4 роки ще
47-й президент США.
кто
Але чому з тріском програли демократи як політична сила?
Русня по цій партії працювала слабо, тому що вона - не наша ОПЗЖ, яка є відвертою агентурою. Республіканці такі самі проамериканські та непроросійські, як і демократи.
Значить, причина - повний провал внутрішньої політики демократів.
І в цьому вже заслуга не русні. Вона просто скористалась обставинами, що створені помилками демократів.
процвітання в економічній сфері ,до відродження
величі Америки ,до перебудови світової системи
безпеки .
І йому повірив американський виборець .
Робота російських спецслужб - це як жужіння
настирливої мухи і не більше .
Головне шоб від вашого обсіралова, сорі, програщу, вісь світ не всрався. Но це скорійш так чи ні.
Если Барак Обама в первую очередь был умным и харизматичным, а уже затем - черным, то кабинет Байдена, изобилующий геями, трансвеститами, цветными и откровенными полудурками типа той же Харрис, да еще и во главе с первым лицом, которого даже лечить уже поздно, стал избыточно прогрессивным даже для демократического лагеря. Часть его, безусловно, отморожена наглухо, но там есть и люди с остатками здравого смысла. И их, как выяснилось, немало.
Поэтому демократы должны будут закрыть (пускай и без помпы) эти эксперименты и вернуться к более традиционному отбору кандидатов - белый мужчина, способный не только ржать, как лошадь, но еще и связывать слова в что-то примерно понятное слушателю. (c)
Ви забули додати, що він обов'язково має бути християнином.
Але ж ні - пропихнули її поза правилами у кандидати.
За таких обставин і табурет "взяв би на себе відповідальність".
трамп виграв впевнено, з великою перевагою, тому що реднеки рулять і хавають шоу. тому що демократи соплєжуї і сцикуни і як з'ясувалося нікчемні стратеги.
європу чекають, ще більші великі потрясіння. в європі набирають силу радикальні націоналістичні рухи.
бо притомних європейців заїбали нероби з африки та арабії, за рахунок білого європейця. бо притомних європейців заїбали мусліми, що вже відверто витісняють європейську культуру.
і звісно, деспотичні режими користуються сітуацією.
європа повинна, стоячи на колінах, пожиттєво дякувати українцям, починаючі з анни ярославни, котра навчила їх читати писати та сраку підтирати і закінчуючи ******** сміливістю та героїзмом, бо як що б крємлєбздун поліз на країни балтії, все б було набагато страшніше, для рожевих поні.