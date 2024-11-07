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Байден про поразку Гарріс: Взяла на себе відповідальність за надзвичайних обставин

Байден прокоментував поразку Гарріс на виборах

Президент США Джо Байден прокоментував поразку Камали Гарріс на президентських виборах.

Відповідну заяву оприлюднено на сайті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Америка побачила Камалу Гарріс, яку я знаю і якою глибоко захоплююся. За надзвичайних обставин вона взяла на себе відповідальність і очолила історичну кампанію, що стала втіленням того, що можливо, коли слідуєш твердим моральним принципам і маєш чітке бачення нації, яка стане вільнішою, справедливішою і надасть більше можливостей для всіх американців", - зазначив він.

Байден назвав призначення Гарріс на посаду віцепрезидентки, яке він ухвалив, коли став кандидатом на посаду президента 2020 року, найкращим.

"Її історія представляє найкраще з історії Америки. І як вона чітко дала зрозуміти сьогодні, я не маю жодних сумнівів, що вона продовжить писати цю історію. Вона продовжуватиме боротьбу цілеспрямовано, рішуче і з радістю. Вона продовжуватиме бути чемпіоном для усіх американців. 

Вона й надалі залишатиметься лідером, на якого наші діти рівнятимуться протягом наступних поколінь, оскільки вона залишає слід для майбутнього Америки", - підсумував він.

Також читайте: Частина демократів вважають Байдена винним у поразці Гарріс на виборах, - CNN

Раніше демократка Гарріс теж провела телефонну розмову з республіканцем Трампом, привітавши його з перемогою на виборах.

За попередніми результатами виборів у США, Трамп набирає 277 голосів і здобуває перемогу.

Лідери європейських країн та генсек НАТО Марк Рютте привітали Дональда Трампа із перемогою на президентських виборах у США.

Також Трампа одним з перших привітав президент України Володимир Зеленський. За словами Зеленського, Україна очікує на "епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа".

Привітання і свої думки щодо перемоги Трампа на виборах і очікування від такого результату висловили також і політики України.

У МЗС РФ також прокоментували перемогу Трампа, заявивши, що працюватимуть з новою адміністрацією, але "жорстко відстоюючи" свої інтереси.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден привітав Трампа з перемогою на виборах та запросив до Білого дому, щоб обговорити передачу влади

Автор: 

Байден Джо (2893) Трамп Дональд (6321) Гарріс Камала (127)


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Топ коментарі
+16
В США с 18 века по сей день было 46 президентов. За всё время против них было выдвинуто 91 уголовное обвинение. Распределились они следующим образом:
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07.11.2024 09:00 Відповісти
+6
лєвацтво, безмежна толєрастія, безкінечне прогинання в угоду відвертому психічному збоченню вже дуже заїбало людство.
трамп виграв впевнено, з великою перевагою, тому що реднеки рулять і хавають шоу. тому що демократи соплєжуї і сцикуни і як з'ясувалося нікчемні стратеги.
європу чекають, ще більші великі потрясіння. в європі набирають силу радикальні націоналістичні рухи.
бо притомних європейців заїбали нероби з африки та арабії, за рахунок білого європейця. бо притомних європейців заїбали мусліми, що вже відверто витісняють європейську культуру.
і звісно, деспотичні режими користуються сітуацією.
європа повинна, стоячи на колінах, пожиттєво дякувати українцям, починаючі з анни ярославни, котра навчила їх читати писати та сраку підтирати і закінчуючи ******** сміливістю та героїзмом, бо як що б крємлєбздун поліз на країни балтії, все б було набагато страшніше, для рожевих поні.
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07.11.2024 09:34 Відповісти
+4
Ні, у нас же змогли у 2019
Не треба недооцінювати тупість плебсу.
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07.11.2024 09:01 Відповісти
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07.11.2024 08:59 Відповісти
Ні, у нас же змогли у 2019
Не треба недооцінювати тупість плебсу.
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07.11.2024 09:01 Відповісти
У США 200р демократіі - а ми тільки погуляти виишли
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07.11.2024 09:04 Відповісти
Тому це не призведе у США до таких критичних наслідків ,як це відбулося з Україною
Максимум втрата міжнародної ваги і статусу "міжнародного поліцейського"
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07.11.2024 09:06 Відповісти
На рахунок міжнародки Трамп наобіцяв багато - може шось спомне
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07.11.2024 09:09 Відповісти
Мінімум ,що весь світ чекає від Трампа :

Ефективних реформ у сфері світової системи безпеки та
її ,системи ,реорганізації .

Приборкання раші силою та дієвими економічними
санкціями .
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07.11.2024 09:32 Відповісти
США Трампа переживуть, буде падіння рівня життя, а Україна може не пережити. Тут підходить прислів'я, поки товстий сохне, худий здохне.
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07.11.2024 09:49 Відповісти
Тут згоден. Але США за його часів скатиться до фашизації. Це буде щось накштаут Венгрії у правовому плані
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07.11.2024 09:54 Відповісти
Как пафосно.
А по делу - пук-пук-среньк.
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07.11.2024 09:00 Відповісти
А по справі США вирішило повторити помилку України 2019
Плебс вирішив проголосувати по приколу.
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07.11.2024 09:03 Відповісти
Схоже, не по пріколу, а по злості.
Невзоров якось писав, що в одному штаті є закон, який дозволяє легально вкрасти з магазину товарів на суму до 1000 доларів. Невзоров - таке собі джерело, не перевіряв, але якщо правда, то це ******* навіть гірший, ніж те, що тут зєлєним придумують. Звісно, таку владу - гнати поганою мітлою.
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07.11.2024 09:08 Відповісти
Нє - ну - це Невзоров загнув! - в тои штат би з"іхались любителі легкоі наживи з усіх звідусіль
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07.11.2024 09:13 Відповісти
Тому і кажу, не перевіряв. Все руки не доходять. Хоча, якщо запитати у ШІ, думаю, дасть відповідь.
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07.11.2024 09:14 Відповісти
Я не полінувався, спитав:

Це правда, що в одному штаті США є закон, який дозволяє легально вкрасти з магазину товарів на суму до 1000 доларів?

ChatGPT сказал:

ChatGPT

Ні, це неправда. У США немає штату, де було б дозволено легально красти товари з магазинів на будь-яку суму. Однак деякі штати, зокрема Каліфорнія, внесли зміни до законодавства, що стосуються порогів вартості для класифікації злочинів як дрібних чи серйозних крадіжок, і це іноді породжує подібні чутки.

У Каліфорнії, наприклад, діє законопроєкт Proposition 47, прийнятий у 2014 році. Він підвищив поріг для розмежування дрібної та великої крадіжки з 450 до 950 доларів. Це означає, що якщо хтось краде товарів на суму до 950 доларів, то це класифікується як дрібна крадіжка, що є менш серйозним злочином і часто карається штрафом або коротким строком ув'язнення. Але це не означає, що така крадіжка є легальною або дозволеною.

Цей закон був прийнятий з метою зменшення переповненості в'язниць і спрямування ресурсів на розслідування більш серйозних злочинів. Проте критики стверджують, що це рішення може створювати сприятливі умови для крадіжок у магазинах, адже злодії знають, що за крадіжку на суму до 950 доларів покарання буде менш серйозним.

Не дякуйте
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07.11.2024 09:52 Відповісти
Спасибі, що заощадили час.
Знаю, що Невзоров - такий самий пропагандон, як і ************, і любить згущати фарби, прибріхувати й таке інше, тому відношусь до його постів з великою часткою скепсису.
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07.11.2024 09:54 Відповісти
я просто скопіював вашу фразу в ChatGPT зі знаком питання
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07.11.2024 09:58 Відповісти
Та мені плювати ,як хтось там виправдовується , наші голосувальщики у 2019 теж виправдовуються зараз на різні лади
Головне це те, що "Назло мамі - відморожу вуха"

P.S. Про закон - вже відповіли
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07.11.2024 09:57 Відповісти
В США с 18 века по сей день было 46 президентов. За всё время против них было выдвинуто 91 уголовное обвинение. Распределились они следующим образом:
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07.11.2024 09:00 Відповісти
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07.11.2024 10:30 Відповісти
Против Пороха было 60 уголовных дел, далее перестал их фиксировать и тоже наверняка в следующие президенты метит. Не посадили -значит не доказали и нечего этими уголовными делами прикрывать собственную никчемность
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07.11.2024 11:18 Відповісти
Ви так взяли і поставили в один рядок більш-менш працюючю судову систему США і корумпований киздець в мантіях в Україні
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07.11.2024 11:40 Відповісти
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07.11.2024 10:54 Відповісти
- 34 злочини
- 1 засудження
- 2 справи розглядаються
- 2 імпічмента
- 6 банкруцтв
- 4 роки ще
47-й президент США.
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07.11.2024 11:02 Відповісти
Це показник, що з суспільством, яке обрало собі в правителі такого тіпа, щось дуже сильно негаразд. І справа тут не тільки в русні.
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07.11.2024 12:10 Відповісти
Никогда женщина не станет президентом США. Ну разве что в случае, если будет с обеих сторон кандидат женщина: республикантка и демократка
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07.11.2024 09:03 Відповісти
А що поганого у жінці-президенті? Санду, Грибаускайте - хіба провальні політики? Про Тетчер і Мейєр вже мовчу.
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07.11.2024 09:05 Відповісти
Я написал конкретно про США. Там так исторически так сложилось, что патриархат ихнее всё. Странно как негр стал президентом, но это все происки БЛМовцев
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07.11.2024 09:10 Відповісти
Про БЛМ тоді ніхто двічі не чув.
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07.11.2024 09:11 Відповісти
И Тетчер не была президентом Великой Британии, там нету президента. К слову баба Юля тоже была премьер-министром Украины.
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07.11.2024 09:12 Відповісти
В Британії прем'єр і є де-факто президентом. Посада короля - номінальна.
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07.11.2024 09:13 Відповісти
У нас тоже президент дефакто сейчас. Всем заправляет Завхоз-Регент Елдак
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07.11.2024 09:14 Відповісти
Ми про нормальні країни говоримо.
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07.11.2024 09:16 Відповісти
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07.11.2024 09:16 Відповісти
дефакто
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07.11.2024 12:40 Відповісти
Так в ВБ жінки були навіть королевами! А це крутіше ніж през
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07.11.2024 10:31 Відповісти
Я розумію, чому переміг Трамп: ювелірна робота російських спецслужб.
Але чому з тріском програли демократи як політична сила?
Русня по цій партії працювала слабо, тому що вона - не наша ОПЗЖ, яка є відвертою агентурою. Республіканці такі самі проамериканські та непроросійські, як і демократи.
Значить, причина - повний провал внутрішньої політики демократів.
І в цьому вже заслуга не русні. Вона просто скористалась обставинами, що створені помилками демократів.
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07.11.2024 09:03 Відповісти
Трамп переміг тому що прагне привести США до
процвітання в економічній сфері ,до відродження
величі Америки ,до перебудови світової системи
безпеки .
І йому повірив американський виборець .

Робота російських спецслужб - це як жужіння
настирливої мухи і не більше .
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07.11.2024 09:46 Відповісти
Чергова імперія згадала про "вялічіє".
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07.11.2024 12:44 Відповісти
Всрався - обтікай.
Головне шоб від вашого обсіралова, сорі, програщу, вісь світ не всрався. Но це скорійш так чи ні.
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07.11.2024 09:05 Відповісти
дімка-алконавт вхе кричить: "СВО достигнет цели"
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07.11.2024 09:09 Відповісти
У поражения Камалы Харрис могут быть определенные последствия для демократической партии. Расово-гендерные эксперименты протаскивания наверх разнообразные меньшинства просто за то, что они меньшинства в конце концов наткнулись на свой предел, который называется здравым смыслом.

Если Барак Обама в первую очередь был умным и харизматичным, а уже затем - черным, то кабинет Байдена, изобилующий геями, трансвеститами, цветными и откровенными полудурками типа той же Харрис, да еще и во главе с первым лицом, которого даже лечить уже поздно, стал избыточно прогрессивным даже для демократического лагеря. Часть его, безусловно, отморожена наглухо, но там есть и люди с остатками здравого смысла. И их, как выяснилось, немало.

Поэтому демократы должны будут закрыть (пускай и без помпы) эти эксперименты и вернуться к более традиционному отбору кандидатов - белый мужчина, способный не только ржать, как лошадь, но еще и связывать слова в что-то примерно понятное слушателю. (c)
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07.11.2024 09:06 Відповісти
традиционному отбору кандидатов - белый мужчина
Ви забули додати, що він обов'язково має бути християнином.
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07.11.2024 09:10 Відповісти
християнином баптистом!
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07.11.2024 09:36 Відповісти
Провели б нормалтно праймеріз серед демократів і Гаріс вилетіла б ще на ньому, звільнивши місце кращому кандидату.

Але ж ні - пропихнули її поза правилами у кандидати.

За таких обставин і табурет "взяв би на себе відповідальність".
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07.11.2024 09:13 Відповісти
лєвацтво, безмежна толєрастія, безкінечне прогинання в угоду відвертому психічному збоченню вже дуже заїбало людство.
трамп виграв впевнено, з великою перевагою, тому що реднеки рулять і хавають шоу. тому що демократи соплєжуї і сцикуни і як з'ясувалося нікчемні стратеги.
європу чекають, ще більші великі потрясіння. в європі набирають силу радикальні націоналістичні рухи.
бо притомних європейців заїбали нероби з африки та арабії, за рахунок білого європейця. бо притомних європейців заїбали мусліми, що вже відверто витісняють європейську культуру.
і звісно, деспотичні режими користуються сітуацією.
європа повинна, стоячи на колінах, пожиттєво дякувати українцям, починаючі з анни ярославни, котра навчила їх читати писати та сраку підтирати і закінчуючи ******** сміливістю та героїзмом, бо як що б крємлєбздун поліз на країни балтії, все б було набагато страшніше, для рожевих поні.
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07.11.2024 09:34 Відповісти
Тільки з останньою частиною не згоден. Заслуги далеких предків на нащадків не розповсюджуються. Або тоді ми всі маємо стояти навколішки довкола греків та італійців.
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07.11.2024 09:39 Відповісти
Так Європа перед Грецією навколішках й стоїть! Пригадайте 30-мільярдний кредит ЄС Греції років 10, здається, тому, коли грецьким пенсіонерам пенсій не вистачало на тихесенько жити. Україна тоді теж просила -- а болт Україні.
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07.11.2024 10:46 Відповісти
+100500.
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07.11.2024 10:47 Відповісти
А в нас голоси після виборів місяць рахуюють,хто більше занесе той і більше голосів.Порнографія,ой "демократія".
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07.11.2024 12:00 Відповісти
 
 