Байден про поразку Гарріс: Взяла на себе відповідальність за надзвичайних обставин

Президент США Джо Байден прокоментував поразку Камали Гарріс на президентських виборах.

Відповідну заяву оприлюднено на сайті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Америка побачила Камалу Гарріс, яку я знаю і якою глибоко захоплююся. За надзвичайних обставин вона взяла на себе відповідальність і очолила історичну кампанію, що стала втіленням того, що можливо, коли слідуєш твердим моральним принципам і маєш чітке бачення нації, яка стане вільнішою, справедливішою і надасть більше можливостей для всіх американців", - зазначив він.

Байден назвав призначення Гарріс на посаду віцепрезидентки, яке він ухвалив, коли став кандидатом на посаду президента 2020 року, найкращим.

"Її історія представляє найкраще з історії Америки. І як вона чітко дала зрозуміти сьогодні, я не маю жодних сумнівів, що вона продовжить писати цю історію. Вона продовжуватиме боротьбу цілеспрямовано, рішуче і з радістю. Вона продовжуватиме бути чемпіоном для усіх американців.

Вона й надалі залишатиметься лідером, на якого наші діти рівнятимуться протягом наступних поколінь, оскільки вона залишає слід для майбутнього Америки", - підсумував він.

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Раніше демократка Гарріс теж провела телефонну розмову з республіканцем Трампом, привітавши його з перемогою на виборах.

За попередніми результатами виборів у США, Трамп набирає 277 голосів і здобуває перемогу.

Лідери європейських країн та генсек НАТО Марк Рютте привітали Дональда Трампа із перемогою на президентських виборах у США.

Також Трампа одним з перших привітав президент України Володимир Зеленський. За словами Зеленського, Україна очікує на "епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа".

Привітання і свої думки щодо перемоги Трампа на виборах і очікування від такого результату висловили також і політики України.

У МЗС РФ також прокоментували перемогу Трампа, заявивши, що працюватимуть з новою адміністрацією, але "жорстко відстоюючи" свої інтереси.

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