Байден о поражении Харрис: Взяла на себя ответственность в чрезвычайных обстоятельствах
Президент США Джо Байден прокомментировал поражение Камалы Харрис на президентских выборах.
Соответствующее заявление обнародовано на сайте Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня Америка увидела Камалу Харрис, которую я знаю и которой глубоко восхищаюсь. В чрезвычайных обстоятельствах она взяла на себя ответственность и возглавила историческую кампанию, ставшую воплощением того, что возможно, когда следуешь твердым моральным принципам и имеешь четкое видение нации, которая станет более свободной, справедливой и с большими возможностями для всех американцев", - отметил он.
Байден назвал назначение Харрис на должность вице-президента, которое он принял, когда стал кандидатом на пост президента в 2020 году, было лучшим.
"Ее история представляет лучшее из истории Америки. И как она четко дала понять сегодня, я не сомневаюсь, что она продолжит писать эту историю. Она будет продолжать борьбу целенаправленно, решительно и с радостью. Она будет продолжать быть чемпионом для всех американцев.
Она и в дальнейшем будет оставаться лидером, на которого наши дети будут равняться в течение следующих поколений, поскольку она оставляет след для будущего Америки", - подытожил он.
Ранее демократ Харрис тоже провела телефонный разговор с республиканцем Трампом, поздравив его с победой на выборах.
Напомним, по результатам выборов в США Трамп набирает 277 голосов и одерживает победу.
Лидеры европейских стран и генсек НАТО Марк Рютте поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.
Также Трампа одним из первых поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Пословам Зеленского, Украина ожидает "эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа".
Поздравления и свои мысли относительно победы Трампа на выборах и ожидания от такого результата выразили также и политики Украины.
В МИД РФ также прокомментировали победу Трампа, заявив, что будут работать с новой администрацией, но "жестко отстаивая" свои интересы.
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Не треба недооцінювати тупість плебсу.
Максимум втрата міжнародної ваги і статусу "міжнародного поліцейського"
Ефективних реформ у сфері світової системи безпеки та
її ,системи ,реорганізації .
Приборкання раші силою та дієвими економічними
санкціями .
А по делу - пук-пук-среньк.
Плебс вирішив проголосувати по приколу.
Невзоров якось писав, що в одному штаті є закон, який дозволяє легально вкрасти з магазину товарів на суму до 1000 доларів. Невзоров - таке собі джерело, не перевіряв, але якщо правда, то це ******* навіть гірший, ніж те, що тут зєлєним придумують. Звісно, таку владу - гнати поганою мітлою.
Це правда, що в одному штаті США є закон, який дозволяє легально вкрасти з магазину товарів на суму до 1000 доларів?
ChatGPT сказал:
ChatGPT
Ні, це неправда. У США немає штату, де було б дозволено легально красти товари з магазинів на будь-яку суму. Однак деякі штати, зокрема Каліфорнія, внесли зміни до законодавства, що стосуються порогів вартості для класифікації злочинів як дрібних чи серйозних крадіжок, і це іноді породжує подібні чутки.
У Каліфорнії, наприклад, діє законопроєкт Proposition 47, прийнятий у 2014 році. Він підвищив поріг для розмежування дрібної та великої крадіжки з 450 до 950 доларів. Це означає, що якщо хтось краде товарів на суму до 950 доларів, то це класифікується як дрібна крадіжка, що є менш серйозним злочином і часто карається штрафом або коротким строком ув'язнення. Але це не означає, що така крадіжка є легальною або дозволеною.
Цей закон був прийнятий з метою зменшення переповненості в'язниць і спрямування ресурсів на розслідування більш серйозних злочинів. Проте критики стверджують, що це рішення може створювати сприятливі умови для крадіжок у магазинах, адже злодії знають, що за крадіжку на суму до 950 доларів покарання буде менш серйозним.
Не дякуйте
Знаю, що Невзоров - такий самий пропагандон, як і ************, і любить згущати фарби, прибріхувати й таке інше, тому відношусь до його постів з великою часткою скепсису.
Головне це те, що "Назло мамі - відморожу вуха"
P.S. Про закон - вже відповіли
- 1 засудження
- 2 справи розглядаються
- 2 імпічмента
- 6 банкруцтв
- 4 роки ще
47-й президент США.
кто
Але чому з тріском програли демократи як політична сила?
Русня по цій партії працювала слабо, тому що вона - не наша ОПЗЖ, яка є відвертою агентурою. Республіканці такі самі проамериканські та непроросійські, як і демократи.
Значить, причина - повний провал внутрішньої політики демократів.
І в цьому вже заслуга не русні. Вона просто скористалась обставинами, що створені помилками демократів.
процвітання в економічній сфері ,до відродження
величі Америки ,до перебудови світової системи
безпеки .
І йому повірив американський виборець .
Робота російських спецслужб - це як жужіння
настирливої мухи і не більше .
Головне шоб від вашого обсіралова, сорі, програщу, вісь світ не всрався. Но це скорійш так чи ні.
Если Барак Обама в первую очередь был умным и харизматичным, а уже затем - черным, то кабинет Байдена, изобилующий геями, трансвеститами, цветными и откровенными полудурками типа той же Харрис, да еще и во главе с первым лицом, которого даже лечить уже поздно, стал избыточно прогрессивным даже для демократического лагеря. Часть его, безусловно, отморожена наглухо, но там есть и люди с остатками здравого смысла. И их, как выяснилось, немало.
Поэтому демократы должны будут закрыть (пускай и без помпы) эти эксперименты и вернуться к более традиционному отбору кандидатов - белый мужчина, способный не только ржать, как лошадь, но еще и связывать слова в что-то примерно понятное слушателю. (c)
Ви забули додати, що він обов'язково має бути християнином.
Але ж ні - пропихнули її поза правилами у кандидати.
За таких обставин і табурет "взяв би на себе відповідальність".
трамп виграв впевнено, з великою перевагою, тому що реднеки рулять і хавають шоу. тому що демократи соплєжуї і сцикуни і як з'ясувалося нікчемні стратеги.
європу чекають, ще більші великі потрясіння. в європі набирають силу радикальні націоналістичні рухи.
бо притомних європейців заїбали нероби з африки та арабії, за рахунок білого європейця. бо притомних європейців заїбали мусліми, що вже відверто витісняють європейську культуру.
і звісно, деспотичні режими користуються сітуацією.
європа повинна, стоячи на колінах, пожиттєво дякувати українцям, починаючі з анни ярославни, котра навчила їх читати писати та сраку підтирати і закінчуючи ******** сміливістю та героїзмом, бо як що б крємлєбздун поліз на країни балтії, все б було набагато страшніше, для рожевих поні.