Байден о поражении Харрис: Взяла на себя ответственность в чрезвычайных обстоятельствах

Президент США Джо Байден прокомментировал поражение Камалы Харрис на президентских выборах.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Америка увидела Камалу Харрис, которую я знаю и которой глубоко восхищаюсь. В чрезвычайных обстоятельствах она взяла на себя ответственность и возглавила историческую кампанию, ставшую воплощением того, что возможно, когда следуешь твердым моральным принципам и имеешь четкое видение нации, которая станет более свободной, справедливой и с большими возможностями для всех американцев", - отметил он.

Байден назвал назначение Харрис на должность вице-президента, которое он принял, когда стал кандидатом на пост президента в 2020 году, было лучшим.

"Ее история представляет лучшее из истории Америки. И как она четко дала понять сегодня, я не сомневаюсь, что она продолжит писать эту историю. Она будет продолжать борьбу целенаправленно, решительно и с радостью. Она будет продолжать быть чемпионом для всех американцев.

Она и в дальнейшем будет оставаться лидером, на которого наши дети будут равняться в течение следующих поколений, поскольку она оставляет след для будущего Америки", - подытожил он.

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Ранее демократ Харрис тоже провела телефонный разговор с республиканцем Трампом, поздравив его с победой на выборах.

Напомним, по результатам выборов в США Трамп набирает 277 голосов и одерживает победу.

Лидеры европейских стран и генсек НАТО Марк Рютте поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

Также Трампа одним из первых поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Пословам Зеленского, Украина ожидает "эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа".

Поздравления и свои мысли относительно победы Трампа на выборах и ожидания от такого результата выразили также и политики Украины.

В МИД РФ также прокомментировали победу Трампа, заявив, что будут работать с новой администрацией, но "жестко отстаивая" свои интересы.

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