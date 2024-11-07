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Байден о поражении Харрис: Взяла на себя ответственность в чрезвычайных обстоятельствах

Байден прокоментував поразку Гарріс на виборах

Президент США Джо Байден прокомментировал поражение Камалы Харрис на президентских выборах.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Америка увидела Камалу Харрис, которую я знаю и которой глубоко восхищаюсь. В чрезвычайных обстоятельствах она взяла на себя ответственность и возглавила историческую кампанию, ставшую воплощением того, что возможно, когда следуешь твердым моральным принципам и имеешь четкое видение нации, которая станет более свободной, справедливой и с большими возможностями для всех американцев", - отметил он.

Байден назвал назначение Харрис на должность вице-президента, которое он принял, когда стал кандидатом на пост президента в 2020 году, было лучшим.

"Ее история представляет лучшее из истории Америки. И как она четко дала понять сегодня, я не сомневаюсь, что она продолжит писать эту историю. Она будет продолжать борьбу целенаправленно, решительно и с радостью. Она будет продолжать быть чемпионом для всех американцев.

Она и в дальнейшем будет оставаться лидером, на которого наши дети будут равняться в течение следующих поколений, поскольку она оставляет след для будущего Америки", - подытожил он.

Читайте также: Часть демократов считают Байдена виновным в поражении Харрис на выборах, - CNN

Ранее демократ Харрис тоже провела телефонный разговор с республиканцем Трампом, поздравив его с победой на выборах.

Напомним, по результатам выборов в США Трамп набирает 277 голосов и одерживает победу.

Лидеры европейских стран и генсек НАТО Марк Рютте поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

Также Трампа одним из первых поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Пословам Зеленского, Украина ожидает "эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа".

Поздравления и свои мысли относительно победы Трампа на выборах и ожидания от такого результата выразили также и политики Украины.

В МИД РФ также прокомментировали победу Трампа, заявив, что будут работать с новой администрацией, но "жестко отстаивая" свои интересы.

Читайте также: Байден поздравил Трампа с победой на выборах и пригласил в Белый дом, чтобы обсудить передачу власти

Автор: 

Байден Джо (2795) Трамп Дональд (5855) Харрис Камала (122)


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Топ комментарии
+16
В США с 18 века по сей день было 46 президентов. За всё время против них было выдвинуто 91 уголовное обвинение. Распределились они следующим образом:
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07.11.2024 09:00 Ответить
+6
лєвацтво, безмежна толєрастія, безкінечне прогинання в угоду відвертому психічному збоченню вже дуже заїбало людство.
трамп виграв впевнено, з великою перевагою, тому що реднеки рулять і хавають шоу. тому що демократи соплєжуї і сцикуни і як з'ясувалося нікчемні стратеги.
європу чекають, ще більші великі потрясіння. в європі набирають силу радикальні націоналістичні рухи.
бо притомних європейців заїбали нероби з африки та арабії, за рахунок білого європейця. бо притомних європейців заїбали мусліми, що вже відверто витісняють європейську культуру.
і звісно, деспотичні режими користуються сітуацією.
європа повинна, стоячи на колінах, пожиттєво дякувати українцям, починаючі з анни ярославни, котра навчила їх читати писати та сраку підтирати і закінчуючи ******** сміливістю та героїзмом, бо як що б крємлєбздун поліз на країни балтії, все б було набагато страшніше, для рожевих поні.
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07.11.2024 09:34 Ответить
+4
Ні, у нас же змогли у 2019
Не треба недооцінювати тупість плебсу.
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07.11.2024 09:01 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Це ще потрібно вхитритись - продути з рахунком 3 - 0
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07.11.2024 08:59 Ответить
Ні, у нас же змогли у 2019
Не треба недооцінювати тупість плебсу.
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07.11.2024 09:01 Ответить
У США 200р демократіі - а ми тільки погуляти виишли
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07.11.2024 09:04 Ответить
Тому це не призведе у США до таких критичних наслідків ,як це відбулося з Україною
Максимум втрата міжнародної ваги і статусу "міжнародного поліцейського"
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07.11.2024 09:06 Ответить
На рахунок міжнародки Трамп наобіцяв багато - може шось спомне
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07.11.2024 09:09 Ответить
Мінімум ,що весь світ чекає від Трампа :

Ефективних реформ у сфері світової системи безпеки та
її ,системи ,реорганізації .

Приборкання раші силою та дієвими економічними
санкціями .
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07.11.2024 09:32 Ответить
США Трампа переживуть, буде падіння рівня життя, а Україна може не пережити. Тут підходить прислів'я, поки товстий сохне, худий здохне.
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07.11.2024 09:49 Ответить
Тут згоден. Але США за його часів скатиться до фашизації. Це буде щось накштаут Венгрії у правовому плані
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07.11.2024 09:54 Ответить
Как пафосно.
А по делу - пук-пук-среньк.
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07.11.2024 09:00 Ответить
А по справі США вирішило повторити помилку України 2019
Плебс вирішив проголосувати по приколу.
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07.11.2024 09:03 Ответить
Схоже, не по пріколу, а по злості.
Невзоров якось писав, що в одному штаті є закон, який дозволяє легально вкрасти з магазину товарів на суму до 1000 доларів. Невзоров - таке собі джерело, не перевіряв, але якщо правда, то це ******* навіть гірший, ніж те, що тут зєлєним придумують. Звісно, таку владу - гнати поганою мітлою.
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07.11.2024 09:08 Ответить
Нє - ну - це Невзоров загнув! - в тои штат би з"іхались любителі легкоі наживи з усіх звідусіль
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07.11.2024 09:13 Ответить
Тому і кажу, не перевіряв. Все руки не доходять. Хоча, якщо запитати у ШІ, думаю, дасть відповідь.
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07.11.2024 09:14 Ответить
Я не полінувався, спитав:

Це правда, що в одному штаті США є закон, який дозволяє легально вкрасти з магазину товарів на суму до 1000 доларів?

ChatGPT сказал:

ChatGPT

Ні, це неправда. У США немає штату, де було б дозволено легально красти товари з магазинів на будь-яку суму. Однак деякі штати, зокрема Каліфорнія, внесли зміни до законодавства, що стосуються порогів вартості для класифікації злочинів як дрібних чи серйозних крадіжок, і це іноді породжує подібні чутки.

У Каліфорнії, наприклад, діє законопроєкт Proposition 47, прийнятий у 2014 році. Він підвищив поріг для розмежування дрібної та великої крадіжки з 450 до 950 доларів. Це означає, що якщо хтось краде товарів на суму до 950 доларів, то це класифікується як дрібна крадіжка, що є менш серйозним злочином і часто карається штрафом або коротким строком ув'язнення. Але це не означає, що така крадіжка є легальною або дозволеною.

Цей закон був прийнятий з метою зменшення переповненості в'язниць і спрямування ресурсів на розслідування більш серйозних злочинів. Проте критики стверджують, що це рішення може створювати сприятливі умови для крадіжок у магазинах, адже злодії знають, що за крадіжку на суму до 950 доларів покарання буде менш серйозним.

Не дякуйте
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07.11.2024 09:52 Ответить
Спасибі, що заощадили час.
Знаю, що Невзоров - такий самий пропагандон, як і ************, і любить згущати фарби, прибріхувати й таке інше, тому відношусь до його постів з великою часткою скепсису.
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07.11.2024 09:54 Ответить
я просто скопіював вашу фразу в ChatGPT зі знаком питання
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07.11.2024 09:58 Ответить
Та мені плювати ,як хтось там виправдовується , наші голосувальщики у 2019 теж виправдовуються зараз на різні лади
Головне це те, що "Назло мамі - відморожу вуха"

P.S. Про закон - вже відповіли
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07.11.2024 09:57 Ответить
В США с 18 века по сей день было 46 президентов. За всё время против них было выдвинуто 91 уголовное обвинение. Распределились они следующим образом:
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07.11.2024 09:00 Ответить
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07.11.2024 10:30 Ответить
Против Пороха было 60 уголовных дел, далее перестал их фиксировать и тоже наверняка в следующие президенты метит. Не посадили -значит не доказали и нечего этими уголовными делами прикрывать собственную никчемность
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07.11.2024 11:18 Ответить
Ви так взяли і поставили в один рядок більш-менш працюючю судову систему США і корумпований киздець в мантіях в Україні
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07.11.2024 11:40 Ответить
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07.11.2024 10:54 Ответить
- 34 злочини
- 1 засудження
- 2 справи розглядаються
- 2 імпічмента
- 6 банкруцтв
- 4 роки ще
47-й президент США.
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07.11.2024 11:02 Ответить
Це показник, що з суспільством, яке обрало собі в правителі такого тіпа, щось дуже сильно негаразд. І справа тут не тільки в русні.
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07.11.2024 12:10 Ответить
Никогда женщина не станет президентом США. Ну разве что в случае, если будет с обеих сторон кандидат женщина: республикантка и демократка
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07.11.2024 09:03 Ответить
А що поганого у жінці-президенті? Санду, Грибаускайте - хіба провальні політики? Про Тетчер і Мейєр вже мовчу.
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07.11.2024 09:05 Ответить
Я написал конкретно про США. Там так исторически так сложилось, что патриархат ихнее всё. Странно как негр стал президентом, но это все происки БЛМовцев
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07.11.2024 09:10 Ответить
Про БЛМ тоді ніхто двічі не чув.
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07.11.2024 09:11 Ответить
И Тетчер не была президентом Великой Британии, там нету президента. К слову баба Юля тоже была премьер-министром Украины.
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07.11.2024 09:12 Ответить
В Британії прем'єр і є де-факто президентом. Посада короля - номінальна.
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07.11.2024 09:13 Ответить
У нас тоже президент дефакто сейчас. Всем заправляет Завхоз-Регент Елдак
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07.11.2024 09:14 Ответить
Ми про нормальні країни говоримо.
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07.11.2024 09:16 Ответить
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07.11.2024 09:16 Ответить
дефакто
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07.11.2024 12:40 Ответить
Так в ВБ жінки були навіть королевами! А це крутіше ніж през
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07.11.2024 10:31 Ответить
Я розумію, чому переміг Трамп: ювелірна робота російських спецслужб.
Але чому з тріском програли демократи як політична сила?
Русня по цій партії працювала слабо, тому що вона - не наша ОПЗЖ, яка є відвертою агентурою. Республіканці такі самі проамериканські та непроросійські, як і демократи.
Значить, причина - повний провал внутрішньої політики демократів.
І в цьому вже заслуга не русні. Вона просто скористалась обставинами, що створені помилками демократів.
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07.11.2024 09:03 Ответить
Трамп переміг тому що прагне привести США до
процвітання в економічній сфері ,до відродження
величі Америки ,до перебудови світової системи
безпеки .
І йому повірив американський виборець .

Робота російських спецслужб - це як жужіння
настирливої мухи і не більше .
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07.11.2024 09:46 Ответить
Чергова імперія згадала про "вялічіє".
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07.11.2024 12:44 Ответить
Всрався - обтікай.
Головне шоб від вашого обсіралова, сорі, програщу, вісь світ не всрався. Но це скорійш так чи ні.
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07.11.2024 09:05 Ответить
дімка-алконавт вхе кричить: "СВО достигнет цели"
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07.11.2024 09:09 Ответить
У поражения Камалы Харрис могут быть определенные последствия для демократической партии. Расово-гендерные эксперименты протаскивания наверх разнообразные меньшинства просто за то, что они меньшинства в конце концов наткнулись на свой предел, который называется здравым смыслом.

Если Барак Обама в первую очередь был умным и харизматичным, а уже затем - черным, то кабинет Байдена, изобилующий геями, трансвеститами, цветными и откровенными полудурками типа той же Харрис, да еще и во главе с первым лицом, которого даже лечить уже поздно, стал избыточно прогрессивным даже для демократического лагеря. Часть его, безусловно, отморожена наглухо, но там есть и люди с остатками здравого смысла. И их, как выяснилось, немало.

Поэтому демократы должны будут закрыть (пускай и без помпы) эти эксперименты и вернуться к более традиционному отбору кандидатов - белый мужчина, способный не только ржать, как лошадь, но еще и связывать слова в что-то примерно понятное слушателю. (c)
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07.11.2024 09:06 Ответить
традиционному отбору кандидатов - белый мужчина
Ви забули додати, що він обов'язково має бути християнином.
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07.11.2024 09:10 Ответить
християнином баптистом!
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07.11.2024 09:36 Ответить
Провели б нормалтно праймеріз серед демократів і Гаріс вилетіла б ще на ньому, звільнивши місце кращому кандидату.

Але ж ні - пропихнули її поза правилами у кандидати.

За таких обставин і табурет "взяв би на себе відповідальність".
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07.11.2024 09:13 Ответить
лєвацтво, безмежна толєрастія, безкінечне прогинання в угоду відвертому психічному збоченню вже дуже заїбало людство.
трамп виграв впевнено, з великою перевагою, тому що реднеки рулять і хавають шоу. тому що демократи соплєжуї і сцикуни і як з'ясувалося нікчемні стратеги.
європу чекають, ще більші великі потрясіння. в європі набирають силу радикальні націоналістичні рухи.
бо притомних європейців заїбали нероби з африки та арабії, за рахунок білого європейця. бо притомних європейців заїбали мусліми, що вже відверто витісняють європейську культуру.
і звісно, деспотичні режими користуються сітуацією.
європа повинна, стоячи на колінах, пожиттєво дякувати українцям, починаючі з анни ярославни, котра навчила їх читати писати та сраку підтирати і закінчуючи ******** сміливістю та героїзмом, бо як що б крємлєбздун поліз на країни балтії, все б було набагато страшніше, для рожевих поні.
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07.11.2024 09:34 Ответить
Тільки з останньою частиною не згоден. Заслуги далеких предків на нащадків не розповсюджуються. Або тоді ми всі маємо стояти навколішки довкола греків та італійців.
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07.11.2024 09:39 Ответить
Так Європа перед Грецією навколішках й стоїть! Пригадайте 30-мільярдний кредит ЄС Греції років 10, здається, тому, коли грецьким пенсіонерам пенсій не вистачало на тихесенько жити. Україна тоді теж просила -- а болт Україні.
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07.11.2024 10:46 Ответить
+100500.
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07.11.2024 10:47 Ответить
А в нас голоси після виборів місяць рахуюють,хто більше занесе той і більше голосів.Порнографія,ой "демократія".
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07.11.2024 12:00 Ответить
 
 