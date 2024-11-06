Часть демократов считают Байдена виновным в поражении Харрис на выборах, - CNN
Некоторые представители Демократической партии США обвиняют Джо Байдена в том, что Камала Харрис проиграла выборы.
Об этом пишет издание CNN, передает Цензор.НЕТ.
Члены кампании Харрис также возлагают ответственность за проигрыш на Байдена.
"Байден будет нести большую ответственность за это. И, честно говоря, он должен, - рассказал CNN высокопоставленный представитель кампании Харрис.
Для многих вина Байдена за возвращение Трампа в Белый дом уходит корнями в решение баллотироваться на второй срок, вместо того, чтобы выполнить свое предвыборное обещание 2020 года быть "переходным" президентом и "мостом".
Отмечается, что если бы Байден решил не баллотироваться на следующие четыре года в Белом доме, говорят демократы, состоялись бы серьезные демократические праймериз, на которых был бы избран следующий кандидат от партии, а вместе с тем и время для этого кандидата на организацию и проведение собственной кампании.
Зато решение президента остаться в гонке, несмотря на беспокойство многих демократов, что привело к тому, что Байден был вынужден выйти из гонки лишь за несколько месяцев до дня выборов, не оставило Харрис другого выбора, кроме как вести необычно урезанную кампанию.
"Партия также так и не получила возможности решить была ли вице-президент на самом деле самым сильным кандидатом, которого можно было бы выдвинуть против Трампа. В конце концов, многомесячный спринт Харрис ко дню выборов был "кампанией Байдена с Харрис во главе списка. Это была кампания Байдена с новыми плакатами", - пояснил собеседник CNN.
Напомним, по предварительным данным, Дональд Трамп набрал 277 голосов и одержал победу на президентских выборах.
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Оговтаєтесь, наступні вибори будуть ваші.
І близько нікого немає. Не такі політики народові потрібні. Не такі тепер запити. Хочуть розваг.
Хіба що у світі щось прикре станеться і до людей повернеться розум чи прокинеться інстинкт виживання. Хоча не факт, бо українцям, наприклад, не допомогло.
- Хеллоу, Доннi!
Може, варто замислитись, чому американські виборщики зі значною перевагою проголосували за людину, яка намагалась захопити владу чотири роки тому, яка поводилась кумедно та неадекватно, яка не раз брехала?
Хіба це зразок демократії, зразок системи правосуддя, яка не спромоглась за 4 роки ухвалити рішення?
А може з політикою демократів справді щось не так?
Чи справа виключно в тому, хто краще торгує таблом перед виборами
Точно Обама.
Странным образом, больше всех победе Трампа радуются в Орде. Реально, видимо, полагают, что им удастся с ним договориться. Не понимая, опять же, простой вещи - если Трамп с кем и будет договариваться, точно не с ними.
В Иране, погоревав по поводу победы "непредсказуемого кандидата" (помнят "котлету", приготовленную по приказу Трампа из генерала Сулеймани, а как такое забудешь), решительно объявили, что к войне с США и Израилем готовы. Не с Израилем только, а именно "с США и Израилем". Чего мелочиться. Ну, это плюс-минус, как у российского режима, который уже три года берет "Киев за три дня", потому-что воюет со всем НАТО, да нет, бери выше, со всем Западом, который пока на войну не явился.
Кстати, у Байдена, до 20 января 25 года все еще сохраняется шанс стать президентом, который решил "иранскую проблему". Я сейчас не про сделку, как вы понимаете.
И прямо вот, чтобы закончить тему выборов (пока) - вспомните дебаты. Харрис очень хорошо рассказывала, каким плохим президентом будет Трамп, прямо вот убедительно и эмоционально. Справедливости ради отметим, что Трамп тоже крыл и ее и Байдена в тригосподабогадушувмать. Но как только ее спрашивали про экономику или мигрантов, начинала нести такую ахинею, что уши вяли. Все-таки американского избирателя волнуют цены на солярку и кукурузу, а не мир во всем мире и безъядерный Ближний Восток.
Схоже що демократи звалять все на Джо і ніяких висновків з поразки не зроблять. І знову пролетять на наступних. Хіба правда, респи в притаманній їм манері, накерують так, що виборці згадають про інших.... Але хіба це правильний шлях до політичної перемоги - сподіватись лише на недолугість конкурентів?
Про всяк випадок - респи не несуть однозначної шкоди, мої слова стосувались лише економічних показників, є і інші де уже республіканці вирівнюють демократичні перегиби.
Не перекладайте свою спільну відповідальність на одного старого чоловіка.
У нас на Пороха всі все валять, у них тепер Байден буде крійній у всіх гріхах.
Дем.партія має кращі варіанти, але запізно...
І навіть Трамп тут нічого не вдіє.
Так і скажіть, шо в&ралися...
А то штани, штани...
через сракуяк завжди.
Міг би й придбати у бородатої бабці права на екранізацію "Служки для янкі" на 8-ім сезонів, де для 73% інтелектуально бездарних, зворушливо показано емігрантів із Ямайки та Індії, що зустрілись у США та переплелись у ненависті до світлошкірих американців, спілкуються виключно іспанською чи хінді та добираються на роботу на ковзанах чи лижах...
Дуже жаль, бо надії були.
Такі самі обізяни як і у нас - завжди їм хтось інший винен, а не вони самі тому що колись під час голосування зробили дибльний вибір.