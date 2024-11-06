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Часть демократов считают Байдена виновным в поражении Харрис на выборах, - CNN

Джо Байден

Некоторые представители Демократической партии США обвиняют Джо Байдена в том, что Камала Харрис проиграла выборы.

Об этом пишет издание CNN, передает Цензор.НЕТ.

Члены кампании Харрис также возлагают ответственность за проигрыш на Байдена.

"Байден будет нести большую ответственность за это. И, честно говоря, он должен, - рассказал CNN высокопоставленный представитель кампании Харрис.

Для многих вина Байдена за возвращение Трампа в Белый дом уходит корнями в решение баллотироваться на второй срок, вместо того, чтобы выполнить свое предвыборное обещание 2020 года быть "переходным" президентом и "мостом".

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Отмечается, что если бы Байден решил не баллотироваться на следующие четыре года в Белом доме, говорят демократы, состоялись бы серьезные демократические праймериз, на которых был бы избран следующий кандидат от партии, а вместе с тем и время для этого кандидата на организацию и проведение собственной кампании.

Зато решение президента остаться в гонке, несмотря на беспокойство многих демократов, что привело к тому, что Байден был вынужден выйти из гонки лишь за несколько месяцев до дня выборов, не оставило Харрис другого выбора, кроме как вести необычно урезанную кампанию.

"Партия также так и не получила возможности решить была ли вице-президент на самом деле самым сильным кандидатом, которого можно было бы выдвинуть против Трампа. В конце концов, многомесячный спринт Харрис ко дню выборов был "кампанией Байдена с Харрис во главе списка. Это была кампания Байдена с новыми плакатами", - пояснил собеседник CNN.

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Напомним, по предварительным данным, Дональд Трамп набрал 277 голосов и одержал победу на президентских выборах.

Автор: 

Байден Джо (2795) выборы (24765) США (27336) Харрис Камала (122)


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Топ комментарии
+24
У поразці Гарріс винна вся недолуга, імпотентна і лицемірна політика демократів і ніщо крім неї.
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06.11.2024 20:18 Ответить
+16
Чому все зводиться до кампанії?
Може, варто замислитись, чому американські виборщики зі значною перевагою проголосували за людину, яка намагалась захопити владу чотири роки тому, яка поводилась кумедно та неадекватно, яка не раз брехала?
Хіба це зразок демократії, зразок системи правосуддя, яка не спромоглась за 4 роки ухвалити рішення?
А може з політикою демократів справді щось не так?
Чи справа виключно в тому, хто краще торгує таблом перед виборами
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06.11.2024 20:12 Ответить
+14
хто вам винен якщо ви деграданти
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06.11.2024 20:03 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
До чогу тут Байден.Він вже невменяемий був.Нашли стрелочніка.
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06.11.2024 20:00 Ответить
Тому і знайшли. Наче ніхто і не винен. А накрутили би ще місяць істерики, а потім об'явили Гарріс- і вуаля! Але американці, на жаль, не такі розумні, як нам би хотілось.
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06.11.2024 20:31 Ответить
Там є один режисер, справжній - Обама. Ці всі персони - його вихованці.
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06.11.2024 21:54 Ответить
ЦЕ МАЙ НІГГЕ )))
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06.11.2024 20:01 Ответить
Валіть все на Баидена! - а шо це дасть? - пар випустити?
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06.11.2024 20:01 Ответить
Баидену ще лишається 2 міс шоб більше допомогти зброєю Украіні - останіи ривок - в мене ше є надія
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06.11.2024 20:15 Ответить
та надія нікуди не повинна зникати. Ліндсі Гркм ще в серпні сказав, що в грудні Україні повинні проголосувати черговий пакет допомоги. а Грем далеко не останній сенатор і дуже близький до Трампа.
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06.11.2024 20:21 Ответить
Якщо демократи вже почали готуватись до наступних виборів, то їм не вигідно щоб при Трампі в Україні все пішло в гору. Час покаже що то буде.
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06.11.2024 20:22 Ответить
Після поразки кулаками не машуть.
Оговтаєтесь, наступні вибори будуть ваші.
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06.11.2024 20:02 Ответить
Хай краще в республіканців зʼявиться новий Маккейн. Бо з цього обамівсько-байденовського кодла тільки шкода Україні.
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06.11.2024 20:40 Ответить
Ви бачили нових "зірок " республіканської партії - де там Маккейни ?
І близько нікого немає. Не такі політики народові потрібні. Не такі тепер запити. Хочуть розваг.
Хіба що у світі щось прикре станеться і до людей повернеться розум чи прокинеться інстинкт виживання. Хоча не факт, бо українцям, наприклад, не допомогло.
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06.11.2024 20:45 Ответить
Спартц - от хто зірка замість Маккейна.
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06.11.2024 21:05 Ответить
хто вам винен якщо ви деграданти
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06.11.2024 20:03 Ответить
Демократи тепер кажуть, що ставка на Гарріс була помилкою - адже Байден розумніший і привабливіший.
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06.11.2024 20:49 Ответить
- Бай, Джонi!!
- Хеллоу, Доннi!
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06.11.2024 20:06 Ответить
Ну нічого тепер Трамп прийде диктатуру приведе. Гугліть ''Проєкт 2025'' Project 2025. І чому люди весь час ведуться на ''зроблю .... підставити потрібну країну знову великими'' ? Нагадати хто з такими гаслами приходив до влади у Німеччині у 1933, у Росії у 00-х, у Іраку у 1979, у Італії паралельно з Німеччиною у 1930? І куди ці люди завели ці країни нагадати?
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06.11.2024 20:09 Ответить
Маячня
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06.11.2024 20:50 Ответить
Що саме? Проект 2025, розроблений для Трампа? Тут я погоджуюсь.
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06.11.2024 21:00 Ответить
Дед уже в маразме находится и просто не понимают где он нахлдится! Пускай идет на пенсию с Богом!
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06.11.2024 20:09 Ответить
Трамп на три рокі молодший.
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06.11.2024 20:58 Ответить
Будем спостерігати за молодим козликом трампаксом, ні разу не аферистом, ні разу не брехуном і популістом. Чуб на лисину лаком приклеїв, мозги набєкрєнь, і впєрьод, в маскву бухать з пуйлом на радощах.
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06.11.2024 21:08 Ответить
Чому все зводиться до кампанії?
Може, варто замислитись, чому американські виборщики зі значною перевагою проголосували за людину, яка намагалась захопити владу чотири роки тому, яка поводилась кумедно та неадекватно, яка не раз брехала?
Хіба це зразок демократії, зразок системи правосуддя, яка не спромоглась за 4 роки ухвалити рішення?
А може з політикою демократів справді щось не так?
Чи справа виключно в тому, хто краще торгує таблом перед виборами
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06.11.2024 20:12 Ответить
Навіть Байден так би не обісравсь, в "одну калітку", як ця Камала. Хто взагалі придумав сунути бабу в президенти в країні де жодного разу за 250 років жінка не перемагала.
Точно Обама.
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06.11.2024 20:13 Ответить
Згодна. Перемогти Трампа міг би будь-який білий гетеросексуальний чоловік середніх років. Але це занадто нудно для демократів.
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06.11.2024 20:29 Ответить
Ще раніше почалося.Коли один з т.з.демократів перетворив ,,овальний кабінет,,на публічний дім
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06.11.2024 20:33 Ответить
Ну не перемагала. Але треба колись починати.
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06.11.2024 21:06 Ответить
******** занепад США почався з перемоги Трампа над Гіларі Клінтон! І він значно прискорився , про що свідчить перемога значно постарівшого Трампа над Камалою. США конче потрібна фемінізація влади. Інакше буде друга РФ.
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07.11.2024 07:24 Ответить
так і є, це справа рук обами та клінтона. в 2016 вони пропихали клінтоншу, цей раз були розмови що обаму просунуть. Лівацькі кастровані куколди пропихають фемінократію, але щось пішло не так
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07.11.2024 13:37 Ответить
Дивно, обісрались всі демократи а винна одна невістка.
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06.11.2024 20:16 Ответить
"байді *****" .Не виключено,що він виконав проплачені куйлом підкилимні домовленості. Україна не в НАТО і не давати Україні достатньо зброї, щоб вона могла гнати рашиста з України ,як і лобіювати інтереси куйла, щоб цього не робили і в де-яких країнах НАТО...
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06.11.2024 20:17 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Странным образом, больше всех победе Трампа радуются в Орде. Реально, видимо, полагают, что им удастся с ним договориться. Не понимая, опять же, простой вещи - если Трамп с кем и будет договариваться, точно не с ними.

В Иране, погоревав по поводу победы "непредсказуемого кандидата" (помнят "котлету", приготовленную по приказу Трампа из генерала Сулеймани, а как такое забудешь), решительно объявили, что к войне с США и Израилем готовы. Не с Израилем только, а именно "с США и Израилем". Чего мелочиться. Ну, это плюс-минус, как у российского режима, который уже три года берет "Киев за три дня", потому-что воюет со всем НАТО, да нет, бери выше, со всем Западом, который пока на войну не явился.

Кстати, у Байдена, до 20 января 25 года все еще сохраняется шанс стать президентом, который решил "иранскую проблему". Я сейчас не про сделку, как вы понимаете.

И прямо вот, чтобы закончить тему выборов (пока) - вспомните дебаты. Харрис очень хорошо рассказывала, каким плохим президентом будет Трамп, прямо вот убедительно и эмоционально. Справедливости ради отметим, что Трамп тоже крыл и ее и Байдена в тригосподабогадушувмать. Но как только ее спрашивали про экономику или мигрантов, начинала нести такую ахинею, что уши вяли. Все-таки американского избирателя волнуют цены на солярку и кукурузу, а не мир во всем мире и безъядерный Ближний Восток.
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06.11.2024 20:17 Ответить
Ochenj razumnij analjiz.
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06.11.2024 23:38 Ответить
У поразці Гарріс винна вся недолуга, імпотентна і лицемірна політика демократів і ніщо крім неї.
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06.11.2024 20:18 Ответить
А втрачені місця в Конгресі, це теж Байден туди балотувався?
Схоже що демократи звалять все на Джо і ніяких висновків з поразки не зроблять. І знову пролетять на наступних. Хіба правда, респи в притаманній їм манері, накерують так, що виборці згадають про інших.... Але хіба це правильний шлях до політичної перемоги - сподіватись лише на недолугість конкурентів?
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06.11.2024 20:19 Ответить
а в чому проблема республіканців - в них було успіхів не менше аніж у демшизи?
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07.11.2024 13:39 Ответить
Математика та статистика показують, що загалом спадком республіканців у владі є спад росту економіки та інфляція, а після демів - зростання та зменшення ситуації. Але зазвичай цей процес не миттєвий, а зараз викривлений насліками ковіду. От в нормальних умовах вони і змінюють одне одного, бо частина виборців помічає ці наслідки і голосує за зміни.
Про всяк випадок - респи не несуть однозначної шкоди, мої слова стосувались лише економічних показників, є і інші де уже республіканці вирівнюють демократичні перегиби.
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07.11.2024 23:16 Ответить
я продивився економіку сша з 1960 року, і з'ясував що за середній ріст ввп в часи республіканців на 0.11% вище аніж у демократів, що говорить про те що вони однаково ефективно розвивають економіку США. Найкращі часи зростання були в часи демократа Картера (в середньому 11%) але він пропрацював лише 4 роки. Клінтон мав темпи росту трохи нижче середнього, Обама найгірші серед усіх президентів. Другий серед гірших це Трамп. Найкращий президент за останні 44 років це ... Байден.
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08.11.2024 00:32 Ответить
І правильно вважають.Разом із Салівані стримували допомогу Україні.Ще має три місяці щоб дозволити вдарити по раші.
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06.11.2024 20:19 Ответить
По предварителным данным трамп набрал уже 292 баллла а не 277... И ещё 20 баллов ему остаётся.. как и пргнозировалось. И это разгром и фиаско демократической партии
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06.11.2024 20:21 Ответить
Чого причепилися? Дайте вже спокій діду.
Не перекладайте свою спільну відповідальність на одного старого чоловіка.

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06.11.2024 20:24 Ответить
Байден це хто? Дідусь що ходив туди сюди і не хотів ескалації.
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06.11.2024 20:28 Ответить
А такий варіант - перемагає Каміла, а Трамп не згодний...і почалося...
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06.11.2024 20:34 Ответить
В поразці демократів винні самі демократи і більше ніхто.
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06.11.2024 20:35 Ответить
Як там говорять, Байден слухався того, хто останній зайде. Заходив останнім знаний екскалатор Саллі, який залякував усіх, що х,,,, мєтньот. І ірладське крило до останнього вмовляло шефа залишитись. Бо Камала виграла б, вони пішли б геть, а так програла - значить Керрі, Саллі,Бернс,Макфол будуть далі у керівництва демократів. Вони протягом війни комунікували з х....в минулому році гордились цим.
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06.11.2024 20:35 Ответить
За помилковими діями приходить череда невдач, тут ніякої випадковості, проява закона карми, закона причин і наслідків.
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06.11.2024 20:42 Ответить
Сами предали Байдена, обосрались, но у них дедушка Джо виноват.
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06.11.2024 20:46 Ответить
Дуже зручно, всіх влаштовує.
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06.11.2024 21:01 Ответить
Они по привычке винят белых мужчин. Не могут же сказать что во всем виноваты меньшинств аи бабы, которые не проголосовали.
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06.11.2024 21:03 Ответить
У них теж "хто всравсь невістка…"
У нас на Пороха всі все валять, у них тепер Байден буде крійній у всіх гріхах.
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06.11.2024 20:55 Ответить
У кого в команді була навальна анальна з карамурзами? Мабуть не в Трампа. Чимось вона сподобалась старому маразматику
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06.11.2024 20:56 Ответить
Гарріс не була сильним кандидатом, це факт.
Дем.партія має кращі варіанти, але запізно...
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06.11.2024 20:57 Ответить
Політика демократів була слабкою починаючи з Обами. За Байдена навіть відбулися негритянські бунти і масові грабунки кримінальними неграми магазинів. Так, "чорні життя мають значення!" і ось результат - перемога того хто обіцяє загнати негрів та інших кольорових емігрантів під шконку. За демократів навіть кіношні герої стали іншими! Наприклад, в "Відьмаку" з барда Лютіка зробили підараса, а сопляка хирлявого Шаламо епічного героя "Дюни". Кіноекрани світу заполонили якісь геї, трансвестити, лезбійки, психопати та інваліди всіх типів без яких тепер жодний фільм не може претендувати на Оскар згідно рішення Американської кіноакадемії. В світі де втрачаються ідеали і цінності Трамп найкраще що могло статися. І це вже сталося... Отаке воно "постмодерніті" де "не все так однозначно" і де "життя це смерть"...
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06.11.2024 21:10 Ответить
"Планета обізян" була не тільки при демократах. Це вже стала традиція Америки.
І навіть Трамп тут нічого не вдіє.

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06.11.2024 21:48 Ответить
Такі тепер "лєніни на броньовику".
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06.11.2024 21:51 Ответить
ну, оця ківро-лгбт-фемінно-чорнофільска повіска не пройшла даром. І слава богу.
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07.11.2024 13:44 Ответить
Ага... Подивіться чим тепер займається ООН і до кого їздить Гутєріш... В Секторі Газа 15 000 штатних співробітників ООН срати хотіли на "Декларацію Прав Людини", а частина з них прийняла безпосередню участь в нападі на Ізраїль разом з терористами...
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07.11.2024 13:53 Ответить
Дурень був Байден що погодився вийти з пенсії у 2020го року. Був ширмою чотири роки, зараз на нього повісять усіх собак, ще й синаша присяде на цугундер.
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06.11.2024 21:16 Ответить
Старий пердун загрався в політику і таки напаскудив ще й своїм.
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06.11.2024 21:18 Ответить
Ці домкрати тепер почнуть шукати винних ...
Так і скажіть, шо в&ралися...
А то штани, штани...
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06.11.2024 21:23 Ответить
Вместо нормального молодого кандидата опять потащили на выборы этого старпера вот и получили результат.
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06.11.2024 21:37 Ответить
Пізно пити Боржомі, коли вже печінка у шматки. Нехрін було Байдена кандидатом на другий строк вибирати. Ну а далі все пішло у них через сраку як завжди.
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06.11.2024 21:45 Ответить
нічого, згарячу буває...
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06.11.2024 22:57 Ответить
Однозначно, що Байден винен...
Міг би й придбати у бородатої бабці права на екранізацію "Служки для янкі" на 8-ім сезонів, де для 73% інтелектуально бездарних, зворушливо показано емігрантів із Ямайки та Індії, що зустрілись у США та переплелись у ненависті до світлошкірих американців, спілкуються виключно іспанською чи хінді та добираються на роботу на ковзанах чи лижах...
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06.11.2024 23:06 Ответить
Винуватий не тільки Байден, а загальна страусина політика демократів, стосовно Афгану, України, Грузії, Молдови, втрати авторитету, коли КімЧений тупо срає на голову. В тому числі найбільше винуватий Саліван та інші радники. Такого розгрому демпартії давно не було.
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06.11.2024 23:53 Ответить
Байден, Обама та Картер - вже ввійшли в історію як найслабші американські президенти.
Дуже жаль, бо надії були.
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06.11.2024 23:56 Ответить
І Клінтон, що увійшов в історію, кінчивши на плаття одній губатій практикантці.
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07.11.2024 07:09 Ответить
Клінтон хоча б з сербами покінчив.
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07.11.2024 13:46 Ответить
Демократи програли бо ніхто не бачив рішучих дій, все якісь полумери, аби не було ескалації, і шо маємо в ітогі - корейці в рашці
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07.11.2024 07:50 Ответить
Шось я не поняв. Я думав там демократія і в праймеріз перемагає найкращий. А тут оказується Байден винен в тому що вирішив поприймати участь в праймеріз. Чи Байден примушував когось голосувати за себе?
Такі самі обізяни як і у нас - завжди їм хтось інший винен, а не вони самі тому що колись під час голосування зробили дибльний вибір.
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07.11.2024 09:52 Ответить
 
 