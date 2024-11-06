Частина демократів вважають Байдена винним у поразці Гарріс на виборах, - CNN
Деякі представники Демократичної партії США звинувачують Джо Байдена в тому, що Камала Гарріс програла вибори.
Про це пише видання CNN, передає Цензор.НЕТ.
Члени кампанії Гарріс також покладають відповідальність за програш на Байдена.
"Байден буде нести велику відповідальність за це. І, чесно кажучи, він повинен, – розповів CNN високопоставлений представник кампанії Гарріс.
Для багатьох вина Байдена за повернення Трампа до Білого дому сягає корінням у рішення балотуватися на другий термін, замість того, щоб виконати свою передвиборчу обіцянку 2020 року бути "перехідним" президентом і "мостом".
Зазначається, що якби Байден вирішив не балотуватися на наступні чотири роки в Білому домі, кажуть демократи, відбулися б серйозні демократичні праймеріз, на яких було б обрано наступного кандидата від партії, а разом з тим і час для цього кандидата на організацію та проведення власної кампанії.
Натомість рішення президента залишитися в перегонах, незважаючи на занепокоєння багатьох демократів, що призвело до того, що Байден був змушений вийти з перегонів лише за кілька місяців до дня виборів, не залишило Гарріс іншого вибору, окрім як вести незвично урізану кампанію.
"Партія також так і не отримала можливості вирішити чи була віцепрезидентка насправді найсильнішим кандидатом, якого можна було б висунути проти Трампа. Зрештою, кількамісячний спринт Гарріс до дня виборів був "кампанією Байдена з Гарріс на чолі списку. Це була кампанія Байдена з новими плакатами", – пояснив співрозмовник CNN.
Нагадаємо за попередніми даними, Дональд Трамп набрав 277 голосів та здобув перемогу на президентських виборах.
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Оговтаєтесь, наступні вибори будуть ваші.
І близько нікого немає. Не такі політики народові потрібні. Не такі тепер запити. Хочуть розваг.
Хіба що у світі щось прикре станеться і до людей повернеться розум чи прокинеться інстинкт виживання. Хоча не факт, бо українцям, наприклад, не допомогло.
- Хеллоу, Доннi!
Може, варто замислитись, чому американські виборщики зі значною перевагою проголосували за людину, яка намагалась захопити владу чотири роки тому, яка поводилась кумедно та неадекватно, яка не раз брехала?
Хіба це зразок демократії, зразок системи правосуддя, яка не спромоглась за 4 роки ухвалити рішення?
А може з політикою демократів справді щось не так?
Чи справа виключно в тому, хто краще торгує таблом перед виборами
Точно Обама.
Странным образом, больше всех победе Трампа радуются в Орде. Реально, видимо, полагают, что им удастся с ним договориться. Не понимая, опять же, простой вещи - если Трамп с кем и будет договариваться, точно не с ними.
В Иране, погоревав по поводу победы "непредсказуемого кандидата" (помнят "котлету", приготовленную по приказу Трампа из генерала Сулеймани, а как такое забудешь), решительно объявили, что к войне с США и Израилем готовы. Не с Израилем только, а именно "с США и Израилем". Чего мелочиться. Ну, это плюс-минус, как у российского режима, который уже три года берет "Киев за три дня", потому-что воюет со всем НАТО, да нет, бери выше, со всем Западом, который пока на войну не явился.
Кстати, у Байдена, до 20 января 25 года все еще сохраняется шанс стать президентом, который решил "иранскую проблему". Я сейчас не про сделку, как вы понимаете.
И прямо вот, чтобы закончить тему выборов (пока) - вспомните дебаты. Харрис очень хорошо рассказывала, каким плохим президентом будет Трамп, прямо вот убедительно и эмоционально. Справедливости ради отметим, что Трамп тоже крыл и ее и Байдена в тригосподабогадушувмать. Но как только ее спрашивали про экономику или мигрантов, начинала нести такую ахинею, что уши вяли. Все-таки американского избирателя волнуют цены на солярку и кукурузу, а не мир во всем мире и безъядерный Ближний Восток.
Схоже що демократи звалять все на Джо і ніяких висновків з поразки не зроблять. І знову пролетять на наступних. Хіба правда, респи в притаманній їм манері, накерують так, що виборці згадають про інших.... Але хіба це правильний шлях до політичної перемоги - сподіватись лише на недолугість конкурентів?
Про всяк випадок - респи не несуть однозначної шкоди, мої слова стосувались лише економічних показників, є і інші де уже республіканці вирівнюють демократичні перегиби.
Не перекладайте свою спільну відповідальність на одного старого чоловіка.
У нас на Пороха всі все валять, у них тепер Байден буде крійній у всіх гріхах.
Дем.партія має кращі варіанти, але запізно...
І навіть Трамп тут нічого не вдіє.
Так і скажіть, шо в&ралися...
А то штани, штани...
через сракуяк завжди.
Міг би й придбати у бородатої бабці права на екранізацію "Служки для янкі" на 8-ім сезонів, де для 73% інтелектуально бездарних, зворушливо показано емігрантів із Ямайки та Індії, що зустрілись у США та переплелись у ненависті до світлошкірих американців, спілкуються виключно іспанською чи хінді та добираються на роботу на ковзанах чи лижах...
Дуже жаль, бо надії були.
Такі самі обізяни як і у нас - завжди їм хтось інший винен, а не вони самі тому що колись під час голосування зробили дибльний вибір.