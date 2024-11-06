Частина демократів вважають Байдена винним у поразці Гарріс на виборах, - CNN

Деякі представники Демократичної партії США звинувачують Джо Байдена в тому, що Камала Гарріс програла вибори.

Про це пише видання CNN, передає Цензор.НЕТ.

Члени кампанії Гарріс також покладають відповідальність за програш на Байдена.

"Байден буде нести велику відповідальність за це. І, чесно кажучи, він повинен, – розповів CNN високопоставлений представник кампанії Гарріс.

Для багатьох вина Байдена за повернення Трампа до Білого дому сягає корінням у рішення балотуватися на другий термін, замість того, щоб виконати свою передвиборчу обіцянку 2020 року бути "перехідним" президентом і "мостом".

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Зазначається, що якби Байден вирішив не балотуватися на наступні чотири роки в Білому домі, кажуть демократи, відбулися б серйозні демократичні праймеріз, на яких було б обрано наступного кандидата від партії, а разом з тим і час для цього кандидата на організацію та проведення власної кампанії.

Натомість рішення президента залишитися в перегонах, незважаючи на занепокоєння багатьох демократів, що призвело до того, що Байден був змушений вийти з перегонів лише за кілька місяців до дня виборів, не залишило Гарріс іншого вибору, окрім як вести незвично урізану кампанію.

"Партія також так і не отримала можливості вирішити чи була віцепрезидентка насправді найсильнішим кандидатом, якого можна було б висунути проти Трампа. Зрештою, кількамісячний спринт Гарріс до дня виборів був "кампанією Байдена з Гарріс на чолі списку. Це була кампанія Байдена з новими плакатами", – пояснив співрозмовник CNN.

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Нагадаємо за попередніми даними, Дональд Трамп набрав 277 голосів та здобув перемогу на президентських виборах.