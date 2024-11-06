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Частина демократів вважають Байдена винним у поразці Гарріс на виборах, - CNN

Джо Байден

Деякі представники Демократичної партії США звинувачують Джо Байдена в тому, що Камала Гарріс програла вибори.

Про це пише видання CNN, передає Цензор.НЕТ.

Члени кампанії Гарріс також покладають відповідальність за програш на Байдена.

"Байден буде нести велику відповідальність за це. І, чесно кажучи, він повинен, – розповів CNN високопоставлений представник кампанії Гарріс.

Для багатьох вина Байдена за повернення Трампа до Білого дому сягає корінням у рішення балотуватися на другий термін, замість того, щоб виконати свою передвиборчу обіцянку 2020 року бути "перехідним" президентом і "мостом".

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Зазначається, що якби Байден вирішив не балотуватися на наступні чотири роки в Білому домі, кажуть демократи, відбулися б серйозні демократичні праймеріз, на яких було б обрано наступного кандидата від партії, а разом з тим і час для цього кандидата на організацію та проведення власної кампанії.

Натомість рішення президента залишитися в перегонах, незважаючи на занепокоєння багатьох демократів, що призвело до того, що Байден був змушений вийти з перегонів лише за кілька місяців до дня виборів, не залишило Гарріс іншого вибору, окрім як вести незвично урізану кампанію.

"Партія також так і не отримала можливості вирішити чи була віцепрезидентка насправді найсильнішим кандидатом, якого можна було б висунути проти Трампа. Зрештою, кількамісячний спринт Гарріс до дня виборів був "кампанією Байдена з Гарріс на чолі списку. Це була кампанія Байдена з новими плакатами", – пояснив співрозмовник CNN.

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Нагадаємо за попередніми даними, Дональд Трамп набрав 277 голосів та здобув перемогу на президентських виборах.

Автор: 

Байден Джо (2893) вибори (6724) США (23607) Гарріс Камала (127)


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Топ коментарі
+24
У поразці Гарріс винна вся недолуга, імпотентна і лицемірна політика демократів і ніщо крім неї.
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06.11.2024 20:18 Відповісти
+16
Чому все зводиться до кампанії?
Може, варто замислитись, чому американські виборщики зі значною перевагою проголосували за людину, яка намагалась захопити владу чотири роки тому, яка поводилась кумедно та неадекватно, яка не раз брехала?
Хіба це зразок демократії, зразок системи правосуддя, яка не спромоглась за 4 роки ухвалити рішення?
А може з політикою демократів справді щось не так?
Чи справа виключно в тому, хто краще торгує таблом перед виборами
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06.11.2024 20:12 Відповісти
+14
хто вам винен якщо ви деграданти
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06.11.2024 20:03 Відповісти
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До чогу тут Байден.Він вже невменяемий був.Нашли стрелочніка.
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06.11.2024 20:00 Відповісти
Тому і знайшли. Наче ніхто і не винен. А накрутили би ще місяць істерики, а потім об'явили Гарріс- і вуаля! Але американці, на жаль, не такі розумні, як нам би хотілось.
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06.11.2024 20:31 Відповісти
Там є один режисер, справжній - Обама. Ці всі персони - його вихованці.
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06.11.2024 21:54 Відповісти
ЦЕ МАЙ НІГГЕ )))
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06.11.2024 20:01 Відповісти
Валіть все на Баидена! - а шо це дасть? - пар випустити?
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06.11.2024 20:01 Відповісти
Баидену ще лишається 2 міс шоб більше допомогти зброєю Украіні - останіи ривок - в мене ше є надія
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06.11.2024 20:15 Відповісти
та надія нікуди не повинна зникати. Ліндсі Гркм ще в серпні сказав, що в грудні Україні повинні проголосувати черговий пакет допомоги. а Грем далеко не останній сенатор і дуже близький до Трампа.
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06.11.2024 20:21 Відповісти
Якщо демократи вже почали готуватись до наступних виборів, то їм не вигідно щоб при Трампі в Україні все пішло в гору. Час покаже що то буде.
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06.11.2024 20:22 Відповісти
Після поразки кулаками не машуть.
Оговтаєтесь, наступні вибори будуть ваші.
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06.11.2024 20:02 Відповісти
Хай краще в республіканців зʼявиться новий Маккейн. Бо з цього обамівсько-байденовського кодла тільки шкода Україні.
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06.11.2024 20:40 Відповісти
Ви бачили нових "зірок " республіканської партії - де там Маккейни ?
І близько нікого немає. Не такі політики народові потрібні. Не такі тепер запити. Хочуть розваг.
Хіба що у світі щось прикре станеться і до людей повернеться розум чи прокинеться інстинкт виживання. Хоча не факт, бо українцям, наприклад, не допомогло.
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06.11.2024 20:45 Відповісти
Спартц - от хто зірка замість Маккейна.
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06.11.2024 21:05 Відповісти
хто вам винен якщо ви деграданти
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06.11.2024 20:03 Відповісти
Демократи тепер кажуть, що ставка на Гарріс була помилкою - адже Байден розумніший і привабливіший.
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06.11.2024 20:49 Відповісти
- Бай, Джонi!!
- Хеллоу, Доннi!
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06.11.2024 20:06 Відповісти
Ну нічого тепер Трамп прийде диктатуру приведе. Гугліть ''Проєкт 2025'' Project 2025. І чому люди весь час ведуться на ''зроблю .... підставити потрібну країну знову великими'' ? Нагадати хто з такими гаслами приходив до влади у Німеччині у 1933, у Росії у 00-х, у Іраку у 1979, у Італії паралельно з Німеччиною у 1930? І куди ці люди завели ці країни нагадати?
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06.11.2024 20:09 Відповісти
Маячня
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06.11.2024 20:50 Відповісти
Що саме? Проект 2025, розроблений для Трампа? Тут я погоджуюсь.
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06.11.2024 21:00 Відповісти
Дед уже в маразме находится и просто не понимают где он нахлдится! Пускай идет на пенсию с Богом!
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06.11.2024 20:09 Відповісти
Трамп на три рокі молодший.
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06.11.2024 20:58 Відповісти
Будем спостерігати за молодим козликом трампаксом, ні разу не аферистом, ні разу не брехуном і популістом. Чуб на лисину лаком приклеїв, мозги набєкрєнь, і впєрьод, в маскву бухать з пуйлом на радощах.
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06.11.2024 21:08 Відповісти
Чому все зводиться до кампанії?
Може, варто замислитись, чому американські виборщики зі значною перевагою проголосували за людину, яка намагалась захопити владу чотири роки тому, яка поводилась кумедно та неадекватно, яка не раз брехала?
Хіба це зразок демократії, зразок системи правосуддя, яка не спромоглась за 4 роки ухвалити рішення?
А може з політикою демократів справді щось не так?
Чи справа виключно в тому, хто краще торгує таблом перед виборами
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06.11.2024 20:12 Відповісти
Навіть Байден так би не обісравсь, в "одну калітку", як ця Камала. Хто взагалі придумав сунути бабу в президенти в країні де жодного разу за 250 років жінка не перемагала.
Точно Обама.
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06.11.2024 20:13 Відповісти
Згодна. Перемогти Трампа міг би будь-який білий гетеросексуальний чоловік середніх років. Але це занадто нудно для демократів.
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06.11.2024 20:29 Відповісти
Ще раніше почалося.Коли один з т.з.демократів перетворив ,,овальний кабінет,,на публічний дім
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06.11.2024 20:33 Відповісти
Ну не перемагала. Але треба колись починати.
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06.11.2024 21:06 Відповісти
******** занепад США почався з перемоги Трампа над Гіларі Клінтон! І він значно прискорився , про що свідчить перемога значно постарівшого Трампа над Камалою. США конче потрібна фемінізація влади. Інакше буде друга РФ.
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07.11.2024 07:24 Відповісти
так і є, це справа рук обами та клінтона. в 2016 вони пропихали клінтоншу, цей раз були розмови що обаму просунуть. Лівацькі кастровані куколди пропихають фемінократію, але щось пішло не так
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07.11.2024 13:37 Відповісти
Дивно, обісрались всі демократи а винна одна невістка.
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06.11.2024 20:16 Відповісти
"байді *****" .Не виключено,що він виконав проплачені куйлом підкилимні домовленості. Україна не в НАТО і не давати Україні достатньо зброї, щоб вона могла гнати рашиста з України ,як і лобіювати інтереси куйла, щоб цього не робили і в де-яких країнах НАТО...
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06.11.2024 20:17 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Странным образом, больше всех победе Трампа радуются в Орде. Реально, видимо, полагают, что им удастся с ним договориться. Не понимая, опять же, простой вещи - если Трамп с кем и будет договариваться, точно не с ними.

В Иране, погоревав по поводу победы "непредсказуемого кандидата" (помнят "котлету", приготовленную по приказу Трампа из генерала Сулеймани, а как такое забудешь), решительно объявили, что к войне с США и Израилем готовы. Не с Израилем только, а именно "с США и Израилем". Чего мелочиться. Ну, это плюс-минус, как у российского режима, который уже три года берет "Киев за три дня", потому-что воюет со всем НАТО, да нет, бери выше, со всем Западом, который пока на войну не явился.

Кстати, у Байдена, до 20 января 25 года все еще сохраняется шанс стать президентом, который решил "иранскую проблему". Я сейчас не про сделку, как вы понимаете.

И прямо вот, чтобы закончить тему выборов (пока) - вспомните дебаты. Харрис очень хорошо рассказывала, каким плохим президентом будет Трамп, прямо вот убедительно и эмоционально. Справедливости ради отметим, что Трамп тоже крыл и ее и Байдена в тригосподабогадушувмать. Но как только ее спрашивали про экономику или мигрантов, начинала нести такую ахинею, что уши вяли. Все-таки американского избирателя волнуют цены на солярку и кукурузу, а не мир во всем мире и безъядерный Ближний Восток.
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06.11.2024 20:17 Відповісти
Ochenj razumnij analjiz.
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06.11.2024 23:38 Відповісти
У поразці Гарріс винна вся недолуга, імпотентна і лицемірна політика демократів і ніщо крім неї.
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06.11.2024 20:18 Відповісти
А втрачені місця в Конгресі, це теж Байден туди балотувався?
Схоже що демократи звалять все на Джо і ніяких висновків з поразки не зроблять. І знову пролетять на наступних. Хіба правда, респи в притаманній їм манері, накерують так, що виборці згадають про інших.... Але хіба це правильний шлях до політичної перемоги - сподіватись лише на недолугість конкурентів?
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06.11.2024 20:19 Відповісти
а в чому проблема республіканців - в них було успіхів не менше аніж у демшизи?
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07.11.2024 13:39 Відповісти
Математика та статистика показують, що загалом спадком республіканців у владі є спад росту економіки та інфляція, а після демів - зростання та зменшення ситуації. Але зазвичай цей процес не миттєвий, а зараз викривлений насліками ковіду. От в нормальних умовах вони і змінюють одне одного, бо частина виборців помічає ці наслідки і голосує за зміни.
Про всяк випадок - респи не несуть однозначної шкоди, мої слова стосувались лише економічних показників, є і інші де уже республіканці вирівнюють демократичні перегиби.
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07.11.2024 23:16 Відповісти
я продивився економіку сша з 1960 року, і з'ясував що за середній ріст ввп в часи республіканців на 0.11% вище аніж у демократів, що говорить про те що вони однаково ефективно розвивають економіку США. Найкращі часи зростання були в часи демократа Картера (в середньому 11%) але він пропрацював лише 4 роки. Клінтон мав темпи росту трохи нижче середнього, Обама найгірші серед усіх президентів. Другий серед гірших це Трамп. Найкращий президент за останні 44 років це ... Байден.
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08.11.2024 00:32 Відповісти
І правильно вважають.Разом із Салівані стримували допомогу Україні.Ще має три місяці щоб дозволити вдарити по раші.
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06.11.2024 20:19 Відповісти
По предварителным данным трамп набрал уже 292 баллла а не 277... И ещё 20 баллов ему остаётся.. как и пргнозировалось. И это разгром и фиаско демократической партии
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06.11.2024 20:21 Відповісти
Чого причепилися? Дайте вже спокій діду.
Не перекладайте свою спільну відповідальність на одного старого чоловіка.

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06.11.2024 20:24 Відповісти
Байден це хто? Дідусь що ходив туди сюди і не хотів ескалації.
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06.11.2024 20:28 Відповісти
А такий варіант - перемагає Каміла, а Трамп не згодний...і почалося...
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06.11.2024 20:34 Відповісти
В поразці демократів винні самі демократи і більше ніхто.
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06.11.2024 20:35 Відповісти
Як там говорять, Байден слухався того, хто останній зайде. Заходив останнім знаний екскалатор Саллі, який залякував усіх, що х,,,, мєтньот. І ірладське крило до останнього вмовляло шефа залишитись. Бо Камала виграла б, вони пішли б геть, а так програла - значить Керрі, Саллі,Бернс,Макфол будуть далі у керівництва демократів. Вони протягом війни комунікували з х....в минулому році гордились цим.
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06.11.2024 20:35 Відповісти
За помилковими діями приходить череда невдач, тут ніякої випадковості, проява закона карми, закона причин і наслідків.
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06.11.2024 20:42 Відповісти
Сами предали Байдена, обосрались, но у них дедушка Джо виноват.
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06.11.2024 20:46 Відповісти
Дуже зручно, всіх влаштовує.
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06.11.2024 21:01 Відповісти
Они по привычке винят белых мужчин. Не могут же сказать что во всем виноваты меньшинств аи бабы, которые не проголосовали.
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06.11.2024 21:03 Відповісти
У них теж "хто всравсь невістка…"
У нас на Пороха всі все валять, у них тепер Байден буде крійній у всіх гріхах.
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06.11.2024 20:55 Відповісти
У кого в команді була навальна анальна з карамурзами? Мабуть не в Трампа. Чимось вона сподобалась старому маразматику
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06.11.2024 20:56 Відповісти
Гарріс не була сильним кандидатом, це факт.
Дем.партія має кращі варіанти, але запізно...
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06.11.2024 20:57 Відповісти
Політика демократів була слабкою починаючи з Обами. За Байдена навіть відбулися негритянські бунти і масові грабунки кримінальними неграми магазинів. Так, "чорні життя мають значення!" і ось результат - перемога того хто обіцяє загнати негрів та інших кольорових емігрантів під шконку. За демократів навіть кіношні герої стали іншими! Наприклад, в "Відьмаку" з барда Лютіка зробили підараса, а сопляка хирлявого Шаламо епічного героя "Дюни". Кіноекрани світу заполонили якісь геї, трансвестити, лезбійки, психопати та інваліди всіх типів без яких тепер жодний фільм не може претендувати на Оскар згідно рішення Американської кіноакадемії. В світі де втрачаються ідеали і цінності Трамп найкраще що могло статися. І це вже сталося... Отаке воно "постмодерніті" де "не все так однозначно" і де "життя це смерть"...
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06.11.2024 21:10 Відповісти
"Планета обізян" була не тільки при демократах. Це вже стала традиція Америки.
І навіть Трамп тут нічого не вдіє.

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06.11.2024 21:48 Відповісти
Такі тепер "лєніни на броньовику".
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06.11.2024 21:51 Відповісти
ну, оця ківро-лгбт-фемінно-чорнофільска повіска не пройшла даром. І слава богу.
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07.11.2024 13:44 Відповісти
Ага... Подивіться чим тепер займається ООН і до кого їздить Гутєріш... В Секторі Газа 15 000 штатних співробітників ООН срати хотіли на "Декларацію Прав Людини", а частина з них прийняла безпосередню участь в нападі на Ізраїль разом з терористами...
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07.11.2024 13:53 Відповісти
Дурень був Байден що погодився вийти з пенсії у 2020го року. Був ширмою чотири роки, зараз на нього повісять усіх собак, ще й синаша присяде на цугундер.
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06.11.2024 21:16 Відповісти
Старий пердун загрався в політику і таки напаскудив ще й своїм.
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06.11.2024 21:18 Відповісти
Ці домкрати тепер почнуть шукати винних ...
Так і скажіть, шо в&ралися...
А то штани, штани...
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06.11.2024 21:23 Відповісти
Вместо нормального молодого кандидата опять потащили на выборы этого старпера вот и получили результат.
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06.11.2024 21:37 Відповісти
Пізно пити Боржомі, коли вже печінка у шматки. Нехрін було Байдена кандидатом на другий строк вибирати. Ну а далі все пішло у них через сраку як завжди.
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06.11.2024 21:45 Відповісти
нічого, згарячу буває...
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06.11.2024 22:57 Відповісти
Однозначно, що Байден винен...
Міг би й придбати у бородатої бабці права на екранізацію "Служки для янкі" на 8-ім сезонів, де для 73% інтелектуально бездарних, зворушливо показано емігрантів із Ямайки та Індії, що зустрілись у США та переплелись у ненависті до світлошкірих американців, спілкуються виключно іспанською чи хінді та добираються на роботу на ковзанах чи лижах...
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06.11.2024 23:06 Відповісти
Винуватий не тільки Байден, а загальна страусина політика демократів, стосовно Афгану, України, Грузії, Молдови, втрати авторитету, коли КімЧений тупо срає на голову. В тому числі найбільше винуватий Саліван та інші радники. Такого розгрому демпартії давно не було.
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06.11.2024 23:53 Відповісти
Байден, Обама та Картер - вже ввійшли в історію як найслабші американські президенти.
Дуже жаль, бо надії були.
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06.11.2024 23:56 Відповісти
І Клінтон, що увійшов в історію, кінчивши на плаття одній губатій практикантці.
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07.11.2024 07:09 Відповісти
Клінтон хоча б з сербами покінчив.
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07.11.2024 13:46 Відповісти
Демократи програли бо ніхто не бачив рішучих дій, все якісь полумери, аби не було ескалації, і шо маємо в ітогі - корейці в рашці
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07.11.2024 07:50 Відповісти
Шось я не поняв. Я думав там демократія і в праймеріз перемагає найкращий. А тут оказується Байден винен в тому що вирішив поприймати участь в праймеріз. Чи Байден примушував когось голосувати за себе?
Такі самі обізяни як і у нас - завжди їм хтось інший винен, а не вони самі тому що колись під час голосування зробили дибльний вибір.
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07.11.2024 09:52 Відповісти
 
 