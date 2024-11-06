Харрис поздравила Трампа с победой на выборах, - AP
В среду, 6 ноября, демократ Камала Харрис провела телефонный разговор с республиканцем Дональдом Трампом, который победил на выборах президента США.
Об этом пишет AP со ссылкой на неназванного старшего помощника Харрис, информирует Цензор.НЕТ.
По словам собеседника, Харрис поздравила Трампа с победой на выборах.
Также, по его словам, Харрис обсудила с Трампом важность мирной передачи власти.
Напомним, по предварительным результатам выборов в США Трамп набирает 277 голосов и одерживает победу.
Лидеры европейских стран и генсек НАТО Марк Рютте поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.
Также Трампа одним из первых поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Пословам Зеленского, Украина ожидает "эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа".
Поздравления и свои мысли относительно победы Трампа на выборах и ожидания от такого результата выразили также и политики Украины.
В МИД РФ также прокомментировали победу Трампа, заявив, что будут работать с новой администрацией, но "жестко отстаивая" свои интересы.
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Лукашенко привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах президента Сполучених Штатів Америки.
"Сердечно вітаю Вас із поверненням на посаду Президента Сполучених Штатів Америки. Результати голосування, яке цього року проходило у безпрецедентній боротьбі, стали втіленням Вашого особистого подвигу. Ви його зробили насамперед в ім'я Америки та її громадян", - сказано в https://president.gov.by/ru/events/pozdravlenie-donal-du-trampu-s-pobedoj-na-vyborah-prezidenta-soedinennyh-statov-ameriki привітанні на сайті адміністрації глави держави Білорусі.
Лукашенко побажав Трампу здоров'я і "влучних політичних рішень, які зроблять Америку знову великою".
При цьому союзник очільника Білорусі путін досі не привітав Трампа з перемогою.
Медведєв, колишній президент Росії, висловився про результати виборів США оптимістичніше. За його висловом, "Трамп має одну корисну для нас якість: як бізнесмен до мозку кісток, він смертельно не любить витрачати гроші на різних нероб і лизоблюдів".
Водночас видання https://t.me/svobodnieslova/5863 "Верстка" , з посиланням на джерела, стверджує, що Путін і Медведєв таки передали привітання новому американському президенту, але "неофіційними каналами" по лінії МЗС.
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Гасив паніку з приводу американських виборів, натицяв носом наших очільників у їхні власні калюжі, тобто по пунктах перерахував, чого саме від них чекають західні партнери.
Декому мало стати незатишно у цей момент, бо цілком може бути, що ті самі вимоги скоро прозвучать з іншого джерела, і те що ПП називає "домашнім завданням", для когось означатиме ультиматум.
І взагалі, у Порошенка якийсь на диво хороший настрій. З чого б це? https://www.youtube.com/watch?v=UJ_g-1Zo-rY
Як президент, я працював з адміністрацією Трампа з перших днів його каденції в 2016 році до травня 2019 року.
Одне з перших рішень Трампа - передати Україні летальну зброю, яку ми чекали з 2014 року. Джавеліни стали символом цієї підтримки, але це були також контрбатарейні радари, системи РЕБ, військово-морські кораблі «Айлендер». Я особисто зустрічався з ним не лише в Білому домі, а й на Генасамблеї ООН, і кожна така зустріч була конкретною та результативною для нашої країни.
Саме адміністрація Трампа активно протидіяла будівництву «Північного потоку-2», впроваджуючи санкції, що зупинили проєкт. Це був важливий удар по енергетичних інтересах Росії. Важливо й те, що Трамп підтримував Мінські угоди, а його спецпредставник Курт Волкер чітко координував дії з ЄС, щоб не допустити ескалації війни.
Ба більше - саме з адміністрацією Трампа ми вперше обговорювали поставки систем ППО і ударних вертольотів «Apache». Тоді ж, завдяки його підтримці, ми зробили важливі кроки на шляху до автокефалії Православної Церкви України.
Сьогодні проросійські канали намагаються створити ілюзію загрози від можливого повернення Трампа. Але я впевнений, що наші відносини з будь-якою адміністрацією в США ґрунтуватимуться на підтримці нашої держави та боротьбі за свободу.