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Харрис поздравила Трампа с победой на выборах, - AP

Гарріс подзвонила Трампу

В среду, 6 ноября, демократ Камала Харрис провела телефонный разговор с республиканцем Дональдом Трампом, который победил на выборах президента США.

Об этом пишет AP со ссылкой на неназванного старшего помощника Харрис, информирует Цензор.НЕТ.

По словам собеседника, Харрис поздравила Трампа с победой на выборах.

Также, по его словам, Харрис обсудила с Трампом важность мирной передачи власти.

Напомним, по предварительным результатам выборов в США Трамп набирает 277 голосов и одерживает победу.

Лидеры европейских стран и генсек НАТО Марк Рютте поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

Также Трампа одним из первых поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Пословам Зеленского, Украина ожидает "эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа".

Поздравления и свои мысли относительно победы Трампа на выборах и ожидания от такого результата выразили также и политики Украины.

В МИД РФ также прокомментировали победу Трампа, заявив, что будут работать с новой администрацией, но "жестко отстаивая" свои интересы.

Читайте также: Часть демократов считают Байдена виновным в поражении Харрис на выборах, - CNN

Автор: 

выборы (24765) США (27336) Трамп Дональд (5855) Харрис Камала (122)


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Топ комментарии
+24
а у нас? Сопель топить Пороха і досі
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06.11.2024 21:01 Ответить
+17
Та забули б Ви вже про Порошенко. Вже шостий рік одноосібно країною править просрочений Боневтік Потужний. За всі гріхи, які були і яких не було у Порошенка, ви дали йому оцінку у 2019 році. Всі дружно витерли об нього ноги, свої брудні і немиті руки і занесли на трон Боневтіка, чотириждиухилянта, малороса, антимайданівці і баригу. І щоб він добре стриг зелених баранів, то дали йому монобільшість в парламент і обслугу із слуг зека яника, риг єлдака, татарова, гетьманцева та інших. Є до нього питання, чи винні США, німці, поляки, і Порошенко?
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06.11.2024 21:31 Ответить
+17
Ви про чотирьохразового улилянта і антимайданівця, який все своє життя витратив на створеннчя проросійського колективу "квартал" для обsирання українців і їх політиків? Це Ви про "синйора голодомора", "Термоса", "********* палочки", "русскиє также люді", " один нарот", " перестать стрелять", "сойдьомся посередине", "татаров вбивав чеченців в Київі"....?
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06.11.2024 21:38 Ответить
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06.11.2024 20:59 Ответить
а у нас? Сопель топить Пороха і досі
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06.11.2024 21:01 Ответить
а твой кумир провёл удачно реформы с новыми лиТцами и победил коррупцию!
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06.11.2024 21:20 Ответить
Та забули б Ви вже про Порошенко. Вже шостий рік одноосібно країною править просрочений Боневтік Потужний. За всі гріхи, які були і яких не було у Порошенка, ви дали йому оцінку у 2019 році. Всі дружно витерли об нього ноги, свої брудні і немиті руки і занесли на трон Боневтіка, чотириждиухилянта, малороса, антимайданівці і баригу. І щоб він добре стриг зелених баранів, то дали йому монобільшість в парламент і обслугу із слуг зека яника, риг єлдака, татарова, гетьманцева та інших. Є до нього питання, чи винні США, німці, поляки, і Порошенко?
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06.11.2024 21:31 Ответить
Ви про чотирьохразового улилянта і антимайданівця, який все своє життя витратив на створеннчя проросійського колективу "квартал" для обsирання українців і їх політиків? Це Ви про "синйора голодомора", "Термоса", "********* палочки", "русскиє также люді", " один нарот", " перестать стрелять", "сойдьомся посередине", "татаров вбивав чеченців в Київі"....?
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06.11.2024 21:38 Ответить
Порош також недалекоглядний, або жадібний до влади. Ну бачиш ти тренд у народу до нових облич, ну знімись ти з виборів на користь Вакарчука, а не знімай того щоб він у тебе не забрав голоси. Виграв би Вакарчук у Зелі, був би Порш сірим кардиналом як зараз Єрмак.
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07.11.2024 00:38 Ответить
Взагалі тренд цих 73% за Зелю, це надія на компроміс з москалями щоб якось домовитись і закрити війну на Донбасі, на прийнятних умовах. Але щось наш клоун не зрозумів посил і включив режим бика.
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07.11.2024 00:48 Ответить
Проти переважаючої сили потрібно шукати асиметричні дії, інакше це призведедо поразки. Фінляндія вчасно зупинилася в зимовій війні і тільки виграла від цього. Німеччина обєдналася діждавшись слабості совка, війна на корейському півострові була зупинена після 3 років війни з 3-4 млн втрат з обох сторін і на тих же позиціях звідки і почалась.
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07.11.2024 00:56 Ответить
Та зализав вже до глянцю. На всіх гілках! Зачьот
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06.11.2024 21:36 Ответить
Посадил бы с десяток и стал бы снова президентом,но партия и блок партий это большая разница эти партейки и подставили его.
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06.11.2024 21:35 Ответить
Так, підтримую. Маючи у 2019 році аж цілих 73%, потужну армію і ракетні програми, які залишили попередники, просsрати все Азовське море, південь і майже весь Донбас. Заставив втекти, щоб спасти своє життя аж 8 мільйонів українців до ЄС, це фактично 8 міст-мільйонників. Дуже потужно повів себе Боневтік, пів України в руїнах, особливо генеруючі підприємстваҐ, порти, заводи.... Виросли тільки цвинтарі в кожномі селі і місті і це наслідки непідготовки до війни, а тусовки в Трускавцях, Буковелях, бігання по фонтанах в Маріуполі, оманських і стамбульських договорняків.
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06.11.2024 22:09 Ответить
Це не дивно, бо більшість людей споживали лайно олігахічних ЗМІ, які лили бруд на досить пристойного президента. Надію вони мали, а з мізками, нажаль, не склалося, тому і проміняли президента на лайно.
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06.11.2024 22:15 Ответить
Такого поражения Дем Партия не знала со времен первого срока Рональда Рейгана в 1981 году. Камала и Байден - главные неудачники демократов.
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06.11.2024 21:03 Ответить
Мир,дружба,жвачка.
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06.11.2024 21:10 Ответить
А коли Баиден переміг - Трамп привітав иого?
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06.11.2024 21:13 Ответить
Усе просто. Гідні люди поводяться з оточуючими гідно, негідні поводяться як негідники.
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06.11.2024 21:15 Ответить
Виходить - гідні люди програли?
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06.11.2024 21:20 Ответить
Так. А що дивує? Гідні завжди в меншості.
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06.11.2024 21:25 Ответить
А як же -- добро перемагає7 - це ж не про негідників?
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06.11.2024 21:29 Ответить
це в казках
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06.11.2024 22:00 Ответить
Чогож - в США поганим хлопцям завжди надирають дупу
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06.11.2024 22:12 Ответить
Це в фільмах
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07.11.2024 08:25 Ответить
BBC

Лукашенко привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах президента Сполучених Штатів Америки.

"Сердечно вітаю Вас із поверненням на посаду Президента Сполучених Штатів Америки. Результати голосування, яке цього року проходило у безпрецедентній боротьбі, стали втіленням Вашого особистого подвигу. Ви його зробили насамперед в ім'я Америки та її громадян", - сказано в https://president.gov.by/ru/events/pozdravlenie-donal-du-trampu-s-pobedoj-na-vyborah-prezidenta-soedinennyh-statov-ameriki привітанні на сайті адміністрації глави держави Білорусі.

Лукашенко побажав Трампу здоров'я і "влучних політичних рішень, які зроблять Америку знову великою".

При цьому союзник очільника Білорусі путін досі не привітав Трампа з перемогою.

Медведєв, колишній президент Росії, висловився про результати виборів США оптимістичніше. За його висловом, "Трамп має одну корисну для нас якість: як бізнесмен до мозку кісток, він смертельно не любить витрачати гроші на різних нероб і лизоблюдів".

Водночас видання https://t.me/svobodnieslova/5863 "Верстка" , з посиланням на джерела, стверджує, що Путін і Медведєв таки передали привітання новому американському президенту, але "неофіційними каналами" по лінії МЗС.
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06.11.2024 21:16 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007897291251&__cft__[0]=AZWRISwFSwvCkV7d8m9OT5QXdXN-YdmxypnUKiFpByQahIlY-jBKCnTVQvPTZ7xahqMiI3V3BTHkIHxDGJjku_fC3SYsH5vXTBDfiGVcc1cWD9R_aKWff_SR-SDryhvEi91itXXKZWpKoTsqtc_T-CKtOXYnXSD6GCWILodgLVG6kK4TembJFByUxRCjBbTMWg0&__tn__=-UC%2CP-R Тамара Горіха Зерня

Петро Олексійович провів на Прямому сеанс екзорцизму

Гасив паніку з приводу американських виборів, натицяв носом наших очільників у їхні власні калюжі, тобто по пунктах перерахував, чого саме від них чекають західні партнери.

Декому мало стати незатишно у цей момент, бо цілком може бути, що ті самі вимоги скоро прозвучать з іншого джерела, і те що ПП називає "домашнім завданням", для когось означатиме ультиматум.

І взагалі, у Порошенка якийсь на диво хороший настрій. З чого б це? https://www.youtube.com/watch?v=UJ_g-1Zo-rY
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06.11.2024 21:19 Ответить
Скажи, а ти просто кацапів чекаєш, чи ще й інфу їм передаєш?
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06.11.2024 21:34 Ответить
Я кардинально не погоджуюся, коли хтось лякає Україну Трампом.

Як президент, я працював з адміністрацією Трампа з перших днів його каденції в 2016 році до травня 2019 року.

Одне з перших рішень Трампа - передати Україні летальну зброю, яку ми чекали з 2014 року. Джавеліни стали символом цієї підтримки, але це були також контрбатарейні радари, системи РЕБ, військово-морські кораблі «Айлендер». Я особисто зустрічався з ним не лише в Білому домі, а й на Генасамблеї ООН, і кожна така зустріч була конкретною та результативною для нашої країни.

Саме адміністрація Трампа активно протидіяла будівництву «Північного потоку-2», впроваджуючи санкції, що зупинили проєкт. Це був важливий удар по енергетичних інтересах Росії. Важливо й те, що Трамп підтримував Мінські угоди, а його спецпредставник Курт Волкер чітко координував дії з ЄС, щоб не допустити ескалації війни.

Ба більше - саме з адміністрацією Трампа ми вперше обговорювали поставки систем ППО і ударних вертольотів «Apache». Тоді ж, завдяки його підтримці, ми зробили важливі кроки на шляху до автокефалії Православної Церкви України.

Сьогодні проросійські канали намагаються створити ілюзію загрози від можливого повернення Трампа. Але я впевнений, що наші відносини з будь-якою адміністрацією в США ґрунтуватимуться на підтримці нашої держави та боротьбі за свободу.
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06.11.2024 23:03 Ответить
Цілком нормальний крок.
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06.11.2024 21:28 Ответить
"Офіційні особи Міністерства юстиції розглядають можливість закриття двох федеральних кримінальних справ проти обраного президента Дональда Трампа до того, як він вступить на посаду, щоб дотримуватися давньої політики департаменту про те, що чинний президент не може бути притягнутий до відповідальності", - йдеться у заяві NBC.
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06.11.2024 21:52 Ответить
Як не дивно, але схоже цього разу буде трійця - конгрес, сенат, і президент всі за республіканцями.
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06.11.2024 22:03 Ответить
Ось і подивимось, хто Трампу буде « заважати» виконувати його обіцянки.
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07.11.2024 06:29 Ответить
 
 