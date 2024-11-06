МИД РФ о победе Трампа: Будем работать с новой администрацией, но "жестко отстаивая" свои интересы

В МИД России прокомментировали победу Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте министерства.

Там заявили, что победа Трампа якобы "отражает недовольство американцев администрацией Джо Байдена" и предвыборной программой Демократической партии.

Также в МИД отметили, что Трамп победил несмотря на "пропагандистскую кампанию", развязанную против него демократами, однако, это "не отменяет глубокого гражданского раскола в США".

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"Не питаем иллюзий относительно избранного американского президента, который в России хорошо известен, и нового состава Конгресса, где республиканцы, по предварительным данным, берут верх. Политическая элита США, независимо от партийной собственности, придерживается антироссийских установок и линии на сдерживание Москвы. Эта линия не подвержена колебаниям внутриполитического барометра в США", - говорится в сообщении.

В МИД страны-агрессора отметили, что будут работать с новой администрацией США, когда она "пропишется" в Белом доме, "жестко отстаивая российские национальные интересы" и "ориентируясь на достижение всех поставленных целей специальной военной операции" в Украине.

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Напомним, по предварительным результатам выборов в США Трамп набирает 277 голосов и одерживает победу.

Лидеры европейских стран и генсек НАТО Марк Рютте поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

Также Трампа одним из первых поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Пословам Зеленского, Украина ожидает "эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа".

Поздравления и свои мысли относительно победы Трампа на выборах и ожидания от такого результата выразили также и политики Украины.

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