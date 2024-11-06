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МЗС РФ про перемогу Трампа: Працюватимемо з новою адміністрацією, але "жорстко відстоюючи" свої інтереси

У МЗС Росії прокоментували перемогу Трампа

У МЗС Росії прокоментували перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті міністерства.

Там заявили, що перемога Трампа нібито "відображає невдоволення американців адміністрацією Джо Байдена" та передвиборчою програмою Демократичної партії.

Також в МЗС зазначили, що Трамп переміг попри "пропагандистську кампанію", розв'язану проти нього демократами, однак, це "не скасовує глибокого громадянського розколу в США".

Читайте: Євросоюз має робити більше для безпеки на континенті, - Шольц після перемоги Трампа

"Не маємо ілюзій щодо обраного американського президента, який у Росії добре відомий, і нового складу Конгресу, де республіканці, за попередніми даними, беруть гору. Політична еліта США, незалежно від партійної власності, дотримується антиросійських установок і лінії на стримування Москви. Ця лінія не схильна до коливань внутрішньополітичного барометра в США", - йдеться в повідомленні.

В МЗС країни-агресорки зазначили, що працюватимуть з новою адміністрацією США, коли вона "пропишеться" в Білому домі, "жорстко відстоюючи російські національні інтереси" та "орієнтуючись на досягнення всіх поставлених цілей спеціальної військової операції" в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан після перемоги Трампа заявив про потребу в новій європейській стратегії щодо України

Нагадаємо, за попередніми результатами виборів у США Трамп набирає 277 голосів і здобуває перемогу.

Лідери європейських країн та генсек НАТО Марк Рютте привітали Дональда Трампа із перемогою на президентських виборах у США.

Також Трампа одним з перших привітав президент України Володимир Зеленський. За словами Зеленського, Україна очікує на "епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа".

Привітання і свої думки щодо перемоги Трампа на виборах і очікування від такого результату висловили також і політики України.

Читайте: США - "недружня" країна, тому я не знаю, чи вітатиме Путін Трампа з перемогою на виборах, - Пєсков

Автор: 

МЗС рф (972) росія (66431) Трамп Дональд (6308)


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Топ коментарі
+12
Сегодня Байден передал коды доступа от российских подъездов Трампу. С сегодняшнего дня во всех подъездах путинской России вполне официально будет гадить Трамп.))
.
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06.11.2024 15:31 Відповісти
+10
Америці і світу потрібна реінкарнація Рейгана. Інакше шансів у планети Земля немає.
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06.11.2024 15:30 Відповісти
+5
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06.11.2024 15:28 Відповісти
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які інтереси у рашистів?
типа Аляска - наша?
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06.11.2024 15:28 Відповісти
Ні, тіпа "Україна наша", а про Аляску вони і згадувати бояться.
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06.11.2024 15:51 Відповісти
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06.11.2024 15:28 Відповісти
цікаво, а @уйло зараз затягне свою пісеньку про "нас наїпали"?
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06.11.2024 15:32 Відповісти
Саме так і є. Кацапам треба в першу чергу бардак у владі США, а не Трамп, Харіс чи ще хтось.
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06.11.2024 15:34 Відповісти
@уйло та усі кацапи хтіли, шоби було так (але хрін то правда), дістали облизня

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06.11.2024 15:36 Відповісти
Америці і світу потрібна реінкарнація Рейгана. Інакше шансів у планети Земля немає.
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06.11.2024 15:30 Відповісти
Сегодня Байден передал коды доступа от российских подъездов Трампу. С сегодняшнего дня во всех подъездах путинской России вполне официально будет гадить Трамп.))
.
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06.11.2024 15:31 Відповісти
Скоро увидим как ***** танцует на столе в Белом доме и срет на Конституцию США?
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06.11.2024 15:32 Відповісти
Цього мало б не бути, але побачимо, залишилося вже не довго, що його гадати. Ми свій шанс навіки втратили у 2019 році. А хіба Ви не задоволені і не розпирає гордість, як мальчік від наріду - Боневтік Херпідович кричав на Байдена: "Чому ми не в НАТО?". Як думаєте, запитає про це у Трампа?
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06.11.2024 15:55 Відповісти
Трамп для кацапів, ну його накуй. Кулло вже обісрався. Хотів Камілу. Імпотент.
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06.11.2024 15:35 Відповісти
Президент России Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. Лидер РФ также добавил, что готов к взаимодействию и контактам с новым главой Белого дома.

Об этом https://tass.ru/politika/10258427 сообщает ТАСС.

"Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Джозефу Байдену по случаю победы на выборах президента Соединенных Штатов Америки", - говорится в сообщении.

Российский президент также пожелал Байдену "всяческих успехов".

"Россия и США несут особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир", - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

Російський диктатор Володимир Путін не планує вітати Дональда Трампа з перемогою на виборах у США, але "відкритий до діалогу".

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що США є "недружньою країною, яка прямо та опосередковано залучена до війни проти Росії".
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06.11.2024 15:35 Відповісти
Недружні до раші країни є вірними друзями України .
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06.11.2024 16:46 Відповісти
Вереск із очка.
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06.11.2024 15:38 Відповісти
BBC
У статті, яку написали двоє колишніх радників Трампа з національної безпеки у травні цього року, йдеться, що США повинні продовжувати постачати зброю в Україну, але ця підтримка має залежати від початку мирних переговорів Києва з Москвою.

Щоб задобрити Росію, Захід має пообіцяти відкласти такий бажаний вступ України до НАТО. Колишні радники зазначили, що Україна не повинна відмовлятися від надій повернути всю свою територію з-під російської окупації, але вона повинна вести переговори, виходячи з поточних ліній фронту.

Опоненти Трампа від Демократичної партії, які звинувачують його в підлабузництві до президента Росії Володимира Путіна, кажуть, що його підхід рівнозначний капітуляції України та поставить під загрозу всю Європу.

Водночас сам Трамп постійно заявляв, що його пріоритетом є припинення війни та зупинка виснаження ресурсів США.

Незрозуміло, наскільки стаття колишніх радників відображає власне мислення Трампа, але вона може бути орієнтиром щодо того, які поради він отримає.

Його підхід до припинення війни - "Америка в першу чергу" - також поширюється на стратегічне питання майбутнього НАТО, трансатлантичного військового альянсу "один за всіх", створеного після Другої світової війни спочатку як захист проти Радянського Союзу.

Зараз НАТО нараховує понад 30 країн, і Трамп тривалий час скептично ставився до альянсу, звинувачуючи Європу в тому, що вона користується обіцянками Америки про захист.

Чи справді він виведе США з НАТО, що стане сигналом про найважливішу зміну в трансатлантичних оборонних відносинах майже за століття, залишається предметом дискусії.

Деякі з його союзників вважають, що його жорстка лінія є просто тактикою переговорів, щоб змусити членів дотримуватися вказівок Альянсу щодо витрат на оборону.

Але реальність полягає в тому, що лідери НАТО будуть серйозно стурбовані тим, що його перемога означатиме для майбутнього альянсу і як його стримувальний ефект сприймають ворожі лідери.
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06.11.2024 15:44 Відповісти
Кремлівського ху@ла цікавить тільки Украіна і іі повна окупація ,
але він до кінця не розуміє ,
що робитиме Трамп з його окупацією нашоі
країни !
Покищо , кремлівське бидло очкує 🙁

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06.11.2024 15:45 Відповісти
все буде залежати від "Внеску" )(уйла щодо рішення "жорстко відстоюючи". бариги вони всюди однакові при вирішені проблем з рекетом.
те саме очікує і Тайвань.
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06.11.2024 15:45 Відповісти
Політична еліта США, незалежно від партійної власності Джерело:

Партійна власність. Може, приналежність?

Писали писаки.
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06.11.2024 15:58 Відповісти
Моль, чи кацапська потвора пуйло, хоче змусити Трампа і його команду виконати його вимоги - віддати йому Україну і він за це готовий обіцяти все: не фінансувати терористичні організації по світу, відмовитись від північної кореї, не погрожувати НАТО, знизити ціну на нафту, відкрити двері для американського бізнесу в мухосранськ і навіть кожного дня туфлі лизати Трампу.
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06.11.2024 15:59 Відповісти
Ціни на нафту ніяк від ху..ла не будуть залежати, якщо Трамп поверне відносини із саудитами, які зруйнував Байден.

Поки він заявляв, що буде робити кроки для збільшення пропозиції на ринку, без саудитів це зробити не можливо у них сама низька ціна на скважині.
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06.11.2024 16:37 Відповісти
Дуже хочеться сподіватися, що свої інтереси кацапетівка буде "жорстко відсмоктувати".
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06.11.2024 16:37 Відповісти
А ви що, чекали від брехливих кацапів, що вони чесно скажуть "віват наш слон трамп, не дарма ми витратили мільйони доларів на пропаганду"?
трамп - на 100% їх людина, ви це побачите по подіях першого кварталу наступного року.
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06.11.2024 18:39 Відповісти
 
 