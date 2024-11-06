МЗС РФ про перемогу Трампа: Працюватимемо з новою адміністрацією, але "жорстко відстоюючи" свої інтереси
У МЗС Росії прокоментували перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті міністерства.
Там заявили, що перемога Трампа нібито "відображає невдоволення американців адміністрацією Джо Байдена" та передвиборчою програмою Демократичної партії.
Також в МЗС зазначили, що Трамп переміг попри "пропагандистську кампанію", розв'язану проти нього демократами, однак, це "не скасовує глибокого громадянського розколу в США".
"Не маємо ілюзій щодо обраного американського президента, який у Росії добре відомий, і нового складу Конгресу, де республіканці, за попередніми даними, беруть гору. Політична еліта США, незалежно від партійної власності, дотримується антиросійських установок і лінії на стримування Москви. Ця лінія не схильна до коливань внутрішньополітичного барометра в США", - йдеться в повідомленні.
В МЗС країни-агресорки зазначили, що працюватимуть з новою адміністрацією США, коли вона "пропишеться" в Білому домі, "жорстко відстоюючи російські національні інтереси" та "орієнтуючись на досягнення всіх поставлених цілей спеціальної військової операції" в Україні.
Нагадаємо, за попередніми результатами виборів у США Трамп набирає 277 голосів і здобуває перемогу.
Лідери європейських країн та генсек НАТО Марк Рютте привітали Дональда Трампа із перемогою на президентських виборах у США.
Також Трампа одним з перших привітав президент України Володимир Зеленський. За словами Зеленського, Україна очікує на "епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа".
Привітання і свої думки щодо перемоги Трампа на виборах і очікування від такого результату висловили також і політики України.
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Об этом https://tass.ru/politika/10258427 сообщает ТАСС.
"Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Джозефу Байдену по случаю победы на выборах президента Соединенных Штатов Америки", - говорится в сообщении.
Российский президент также пожелал Байдену "всяческих успехов".
"Россия и США несут особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир", - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.
Російський диктатор Володимир Путін не планує вітати Дональда Трампа з перемогою на виборах у США, але "відкритий до діалогу".
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що США є "недружньою країною, яка прямо та опосередковано залучена до війни проти Росії".
У статті, яку написали двоє колишніх радників Трампа з національної безпеки у травні цього року, йдеться, що США повинні продовжувати постачати зброю в Україну, але ця підтримка має залежати від початку мирних переговорів Києва з Москвою.
Щоб задобрити Росію, Захід має пообіцяти відкласти такий бажаний вступ України до НАТО. Колишні радники зазначили, що Україна не повинна відмовлятися від надій повернути всю свою територію з-під російської окупації, але вона повинна вести переговори, виходячи з поточних ліній фронту.
Опоненти Трампа від Демократичної партії, які звинувачують його в підлабузництві до президента Росії Володимира Путіна, кажуть, що його підхід рівнозначний капітуляції України та поставить під загрозу всю Європу.
Водночас сам Трамп постійно заявляв, що його пріоритетом є припинення війни та зупинка виснаження ресурсів США.
Незрозуміло, наскільки стаття колишніх радників відображає власне мислення Трампа, але вона може бути орієнтиром щодо того, які поради він отримає.
Його підхід до припинення війни - "Америка в першу чергу" - також поширюється на стратегічне питання майбутнього НАТО, трансатлантичного військового альянсу "один за всіх", створеного після Другої світової війни спочатку як захист проти Радянського Союзу.
Зараз НАТО нараховує понад 30 країн, і Трамп тривалий час скептично ставився до альянсу, звинувачуючи Європу в тому, що вона користується обіцянками Америки про захист.
Чи справді він виведе США з НАТО, що стане сигналом про найважливішу зміну в трансатлантичних оборонних відносинах майже за століття, залишається предметом дискусії.
Деякі з його союзників вважають, що його жорстка лінія є просто тактикою переговорів, щоб змусити членів дотримуватися вказівок Альянсу щодо витрат на оборону.
Але реальність полягає в тому, що лідери НАТО будуть серйозно стурбовані тим, що його перемога означатиме для майбутнього альянсу і як його стримувальний ефект сприймають ворожі лідери.
але він до кінця не розуміє ,
що робитиме Трамп з його окупацією нашоі
країни !
Покищо , кремлівське бидло очкує 🙁
те саме очікує і Тайвань.
Партійна власність. Може, приналежність?
Писали писаки.
Поки він заявляв, що буде робити кроки для збільшення пропозиції на ринку, без саудитів це зробити не можливо у них сама низька ціна на скважині.
трамп - на 100% їх
людина, ви це побачите по подіях першого кварталу наступного року.