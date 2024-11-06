МЗС РФ про перемогу Трампа: Працюватимемо з новою адміністрацією, але "жорстко відстоюючи" свої інтереси

У МЗС Росії прокоментували перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті міністерства.

Там заявили, що перемога Трампа нібито "відображає невдоволення американців адміністрацією Джо Байдена" та передвиборчою програмою Демократичної партії.

Також в МЗС зазначили, що Трамп переміг попри "пропагандистську кампанію", розв'язану проти нього демократами, однак, це "не скасовує глибокого громадянського розколу в США".

Читайте: Євросоюз має робити більше для безпеки на континенті, - Шольц після перемоги Трампа

"Не маємо ілюзій щодо обраного американського президента, який у Росії добре відомий, і нового складу Конгресу, де республіканці, за попередніми даними, беруть гору. Політична еліта США, незалежно від партійної власності, дотримується антиросійських установок і лінії на стримування Москви. Ця лінія не схильна до коливань внутрішньополітичного барометра в США", - йдеться в повідомленні.

В МЗС країни-агресорки зазначили, що працюватимуть з новою адміністрацією США, коли вона "пропишеться" в Білому домі, "жорстко відстоюючи російські національні інтереси" та "орієнтуючись на досягнення всіх поставлених цілей спеціальної військової операції" в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан після перемоги Трампа заявив про потребу в новій європейській стратегії щодо України

Нагадаємо, за попередніми результатами виборів у США Трамп набирає 277 голосів і здобуває перемогу.

Лідери європейських країн та генсек НАТО Марк Рютте привітали Дональда Трампа із перемогою на президентських виборах у США.

Також Трампа одним з перших привітав президент України Володимир Зеленський. За словами Зеленського, Україна очікує на "епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа".

Привітання і свої думки щодо перемоги Трампа на виборах і очікування від такого результату висловили також і політики України.

Читайте: США - "недружня" країна, тому я не знаю, чи вітатиме Путін Трампа з перемогою на виборах, - Пєсков