Орбан после победы Трампа заявил о необходимости новой европейской стратегии в отношении Украины

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости новой европейской стратегии в отношении Украины.

Об этом он заявил на саммите тюркоязычных стран в столице Кыргызстана Бишкеке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По его словам, победа республиканцев на выборах в США "ставит на повестку дня для нас, европейских лидеров" вопрос, сможет ли Европа самостоятельно продолжать военную и финансовую поддержку Украины.

"Существуют серьезные сомнения относительно этого, поэтому потребуется новая европейская стратегия", - сказал венгерский премьер, добавив, что первые шаги в этом направлении могут быть сделаны в четверг в Будапеште, на неформальном саммите ЕС.

Самым сложным вопросом, который предстоит решить, он назвал судьбу 50 миллиардов евро кредита для Украины, который, по предварительному решению G7, будет профинансирован совместно Европейским Союзом и США.

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Напомним, по предварительным результатам выборов в США Трамп набирает 277 голосов и одерживает победу.

Лидеры европейских стран и генсек НАТО Марк Рютте поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

Также Трампа одним из первых поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Пословам Зеленского, Украина ожидает "эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа".

Поздравления и свои мысли относительно победы Трампа на выборах и ожидания от такого результата выразили также и политики Украины.

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