Орбан после победы Трампа заявил о необходимости новой европейской стратегии в отношении Украины
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости новой европейской стратегии в отношении Украины.
Об этом он заявил на саммите тюркоязычных стран в столице Кыргызстана Бишкеке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
По его словам, победа республиканцев на выборах в США "ставит на повестку дня для нас, европейских лидеров" вопрос, сможет ли Европа самостоятельно продолжать военную и финансовую поддержку Украины.
"Существуют серьезные сомнения относительно этого, поэтому потребуется новая европейская стратегия", - сказал венгерский премьер, добавив, что первые шаги в этом направлении могут быть сделаны в четверг в Будапеште, на неформальном саммите ЕС.
Самым сложным вопросом, который предстоит решить, он назвал судьбу 50 миллиардов евро кредита для Украины, который, по предварительному решению G7, будет профинансирован совместно Европейским Союзом и США.
Напомним, по предварительным результатам выборов в США Трамп набирает 277 голосов и одерживает победу.
Лидеры европейских стран и генсек НАТО Марк Рютте поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.
Также Трампа одним из первых поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Пословам Зеленского, Украина ожидает "эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа".
Поздравления и свои мысли относительно победы Трампа на выборах и ожидания от такого результата выразили также и политики Украины.
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допацифіцились, рожеві поні?
готуйтесь, до корейського вторгнення в країни балтії.....
Мабуть давно каву не пив десь у коридорах, поки справжні лідери приймають рішення.
https://www.youtube.com/watch?v=o5NH2yKhl1M
https://nv.ua/world/countries/tramp-pohvalil-orbana-vo-vremya-vstrechi-vo-floride-nazvav-ego-fantasticheskim-liderom-50399689.html
орбііт? Пішов би ти на болота.
А чи зможе Європа продовжувати фінансовупідтримку Угорщини? І взагалі, чому Угорщина потребує фінансової підтримки після стількох років правління Орбана? Угорщина - фейл стейт, що не здатна існувати без зовнішньої фінансової підтримки?
В Україні-то війна - зрозуміло, чому підримка потрібна, а у Угорщини які проблеми? Орбан?
популіста3,14здабола Орбана. Чому Україну треба фінансувати питання очевидне і зрозуміло. А от чому Угорщину з Орбаном - який є паразитом ЄС ізвиздить направо-наліво, але не може вирішити проблем своєї країни, - потрібно фінансувати незрозуміло зовсім.
Ведь она начала войну в Европе.