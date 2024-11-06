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Орбан после победы Трампа заявил о необходимости новой европейской стратегии в отношении Украины

Орбан хоче зміни стратегії ЄС щодо України

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости новой европейской стратегии в отношении Украины.

Об этом он заявил на саммите тюркоязычных стран в столице Кыргызстана Бишкеке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По его словам, победа республиканцев на выборах в США "ставит на повестку дня для нас, европейских лидеров" вопрос, сможет ли Европа самостоятельно продолжать военную и финансовую поддержку Украины.

"Существуют серьезные сомнения относительно этого, поэтому потребуется новая европейская стратегия", - сказал венгерский премьер, добавив, что первые шаги в этом направлении могут быть сделаны в четверг в Будапеште, на неформальном саммите ЕС.

Самым сложным вопросом, который предстоит решить, он назвал судьбу 50 миллиардов евро кредита для Украины, который, по предварительному решению G7, будет профинансирован совместно Европейским Союзом и США.

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Напомним, по предварительным результатам выборов в США Трамп набирает 277 голосов и одерживает победу.

Лидеры европейских стран и генсек НАТО Марк Рютте поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

Также Трампа одним из первых поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Пословам Зеленского, Украина ожидает "эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа".

Поздравления и свои мысли относительно победы Трампа на выборах и ожидания от такого результата выразили также и политики Украины.

Также смотрите: Трамп объявил себя победителем и пообещал Америке "исцеление" и "золотой век". ВИДЕО

Автор: 

Евросоюз (17341) Трамп Дональд (5849) Виктор Орбан (498)


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Топ комментарии
+18
от тепер, орбан влаштує, європейським лєвакам вирвані роки.
допацифіцились, рожеві поні?
готуйтесь, до корейського вторгнення в країни балтії.....
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06.11.2024 15:06 Ответить
+15
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06.11.2024 15:14 Ответить
+13
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06.11.2024 15:19 Ответить
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от тепер, орбан влаштує, європейським лєвакам вирвані роки.
допацифіцились, рожеві поні?
готуйтесь, до корейського вторгнення в країни балтії.....
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06.11.2024 15:06 Ответить
завжди готові!

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06.11.2024 15:18 Ответить
Орбан Україну вже поховав
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06.11.2024 15:06 Ответить
Го уйобок активувався. Той вже нажреться сьогодні від щастя і вилеже боссу анус як дзеркало.
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06.11.2024 15:07 Ответить
Якщо бос не потребує
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06.11.2024 15:09 Ответить
Тобі Трамп гавкати дозволив, або нову кормушку знайшов, ху...ло вже годувати не бажає
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06.11.2024 15:07 Ответить
Ця моська назвала себе "європейським лідером"
Мабуть давно каву не пив десь у коридорах, поки справжні лідери приймають рішення.
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06.11.2024 15:35 Ответить
Це як в анекдоти .... По темному провулку йшов невловимий Джо.... та тому, що він і на х....й ні кому не потрібний
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06.11.2024 17:36 Ответить
Тюркомовновський не пішов би ти накуй. Трамп тебе і бачити не хоче.
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06.11.2024 15:07 Ответить
Угорці не тюркомовні. Ханти, мансі і угорці - угоромовні.
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06.11.2024 15:25 Ответить
Підказує шо Украіну потрібно кинути
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06.11.2024 15:07 Ответить
Нас кинули.

https://www.youtube.com/watch?v=o5NH2yKhl1M
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06.11.2024 15:10 Ответить
Кинули тоді співучого холуя януковича. Пообіцяли золоті гори і відправили в мусорний бак як використаний презерватив. До українців ця пісенька відношення не має.
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06.11.2024 15:39 Ответить
З перемогою Трампа тобі Орбан пір'я повищипують. Та й не тільки тобі і Пуйлу теж.
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06.11.2024 15:10 Ответить
трамп встречался 9 марта этого года с орбаном и назвал его "великим лидером"
https://nv.ua/world/countries/tramp-pohvalil-orbana-vo-vremya-vstrechi-vo-floride-nazvav-ego-fantasticheskim-liderom-50399689.html
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06.11.2024 15:37 Ответить
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06.11.2024 15:14 Ответить
О, свіжа та актуальна версія відомого шедевру
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06.11.2024 15:36 Ответить
і хто на цей раз голубок «миротворець»?

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06.11.2024 15:14 Ответить
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06.11.2024 15:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=o5NH2yKhl1M

орбііт? Пішов би ти на болота.
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06.11.2024 15:20 Ответить
ПНХ жаба *************. Нужно перекрывать нефть и газ в венгрию пока еще не поздно чтобы венгры спросили ету жабу почему они мерзнут и так живут
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06.11.2024 15:21 Ответить
вітьок наївно думає, що він із своїми фантазіями, як і раніше до виборів, потрібен трампу.
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06.11.2024 15:22 Ответить
Поздравления Зеленского напоминают извинения нашкодившего мальчика: кнопку учительнице подложил, а учительница увидела.
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06.11.2024 15:23 Ответить
Орбан - це дрібний чорт. Нам цікавіші заяви більш наближених до диявола слуг, а саме: Заступник голови російського Радбезу https://glavcom.ua/tags/dmitro-medvedjev.html Дмитро Медведєв прокоментував перемогу Дональда Трампа на виборах президента https://glavcom.ua/tags/ssha.html США . Він вважає, що республіканця «змусять виділити гроші на підтримку України. Питання в тому, скільки змусять дати Трампа на війну. Він упертий, але система сильніша», - бідкається Медведєв. Ось що стається з дімоном, коли не перехилить зранку "стакан самагона"- одразу з"являються тверезі, апокаліптичні для кацапстану думки.
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06.11.2024 15:23 Ответить
Несвоєчасно апахмєльонний дімка алкогольєвич може наговорити чого завгодно, навіть такого, що улюблений пуцінський йоршик - піськов позаздрить.
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06.11.2024 15:40 Ответить
"чи зможе Європа самостійно продовжувати військову та фінансову підтримку України"

А чи зможе Європа продовжувати фінансовупідтримку Угорщини? І взагалі, чому Угорщина потребує фінансової підтримки після стількох років правління Орбана? Угорщина - фейл стейт, що не здатна існувати без зовнішньої фінансової підтримки?
В Україні-то війна - зрозуміло, чому підримка потрібна, а у Угорщини які проблеми? Орбан?
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06.11.2024 15:24 Ответить
Те саме написав нижче, а потім ваш комент прочитав)
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06.11.2024 16:21 Ответить
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06.11.2024 16:54 Ответить
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив Джерело:

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06.11.2024 15:24 Ответить
Коли у Орбана вибори, може угорцям вже набрид цей придурок. Це стає небезпечним для і без того слабкої Європи.
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06.11.2024 15:25 Ответить
Вибори недавно були, в 2022 р. Угорщина знову підтримала путєнського холуя.
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06.11.2024 15:43 Ответить
",,,ставить на порядок денний для нас, європейських лідерів,,," -- Європейський підєр ти вітьок, був є, тай будеш,
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06.11.2024 15:32 Ответить
З тебе лідер,як з козиної 3,14зди гайка.
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06.11.2024 15:43 Ответить
Треба поставити питання чи зможе ЄС фінансувати популіста 3,14здабола Орбана. Чому Україну треба фінансувати питання очевидне і зрозуміло. А от чому Угорщину з Орбаном - який є паразитом ЄС ізвиздить направо-наліво, але не може вирішити проблем своєї країни, - потрібно фінансувати незрозуміло зовсім.
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06.11.2024 16:20 Ответить
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06.11.2024 16:56 Ответить
А почему не до россии?
Ведь она начала войну в Европе.
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06.11.2024 16:27 Ответить
Авжеж, стратегія пуйлотрампойорбіків.
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06.11.2024 16:52 Ответить
і лазить же ця чувирла по країнах євразійського економічного союзу... Мало йому Євросоюзу. Чи, скоріше, Євросоюз йму зайвий...
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06.11.2024 17:19 Ответить
Коли ти вже здохнеш мерзота ? як би ти не старався догодити путіну але ти нікчема як і економіка Угорщини в ЄС.
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06.11.2024 18:34 Ответить
 
 