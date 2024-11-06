Орбан після перемоги Трампа заявив про потребу в новій європейській стратегії щодо України
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив про потребу нової європейської стратегії щодо України.
Про це він заявив на саміті тюркомовних країн у столиці Киргизстану Бішкеку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За його словами, перемогла республіканців на виборах у США "ставить на порядок денний для нас, європейських лідерів" питання, чи зможе Європа самостійно продовжувати військову та фінансову підтримку України.
"Існують серйозні сумніви щодо цього, тому буде потрібна нова європейська стратегія", – сказав угорський прем'єр, додавши, що перші кроки в цьому напрямку можуть бути зроблені в четвер у Будапешті, на неформальному саміті ЄС.
Найскладнішим питанням, яке належить вирішити, він назвав долю 50 мільярдів євро кредиту для України, який, за попереднім рішенням G7, буде профінансований спільно Європейським Союзом і США.
Нагадаємо, за попередніми результатами виборів у США Трамп набирає 277 голосів і здобуває перемогу.
Лідери європейських країн та генсек НАТО Марк Рютте привітали Дональда Трампа із перемогою на президентських виборах у США.
Також Трампа одним з перших привітав президент України Володимир Зеленський. За словами Зеленського, Україна очікує на "епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа".
Привітання і свої думки щодо перемоги Трампа на виборах і очікування від такого результату висловили також і політики України.
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допацифіцились, рожеві поні?
готуйтесь, до корейського вторгнення в країни балтії.....
Мабуть давно каву не пив десь у коридорах, поки справжні лідери приймають рішення.
https://www.youtube.com/watch?v=o5NH2yKhl1M
https://nv.ua/world/countries/tramp-pohvalil-orbana-vo-vremya-vstrechi-vo-floride-nazvav-ego-fantasticheskim-liderom-50399689.html
орбііт? Пішов би ти на болота.
А чи зможе Європа продовжувати фінансовупідтримку Угорщини? І взагалі, чому Угорщина потребує фінансової підтримки після стількох років правління Орбана? Угорщина - фейл стейт, що не здатна існувати без зовнішньої фінансової підтримки?
В Україні-то війна - зрозуміло, чому підримка потрібна, а у Угорщини які проблеми? Орбан?
популіста3,14здабола Орбана. Чому Україну треба фінансувати питання очевидне і зрозуміло. А от чому Угорщину з Орбаном - який є паразитом ЄС ізвиздить направо-наліво, але не може вирішити проблем своєї країни, - потрібно фінансувати незрозуміло зовсім.
Ведь она начала войну в Европе.