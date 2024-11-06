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Новини
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Орбан після перемоги Трампа заявив про потребу в новій європейській стратегії щодо України

Орбан хоче зміни стратегії ЄС щодо України

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив про потребу нової європейської стратегії щодо України.

Про це він заявив на саміті тюркомовних країн у столиці Киргизстану Бішкеку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, перемогла республіканців на виборах у США "ставить на порядок денний для нас, європейських лідерів" питання, чи зможе Європа самостійно продовжувати військову та фінансову підтримку України.

"Існують серйозні сумніви щодо цього, тому буде потрібна нова європейська стратегія", – сказав угорський прем'єр, додавши, що перші кроки в цьому напрямку можуть бути зроблені в четвер у Будапешті, на неформальному саміті ЄС.

Найскладнішим питанням, яке належить вирішити, він назвав долю 50 мільярдів євро кредиту для України, який, за попереднім рішенням G7, буде профінансований спільно Європейським Союзом і США.

Також читайте: Євросоюз має робити більше для безпеки на континенті, - Шольц після перемоги Трампа

Нагадаємо, за попередніми результатами виборів у США Трамп набирає 277 голосів і здобуває перемогу.

Лідери європейських країн та генсек НАТО Марк Рютте привітали Дональда Трампа із перемогою на президентських виборах у США.

Також Трампа одним з перших привітав президент України Володимир Зеленський. За словами Зеленського, Україна очікує на "епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа".

Привітання і свої думки щодо перемоги Трампа на виборах і очікування від такого результату висловили також і політики України.

Також читайте: Трамп у разі перемоги швидко проведе переговори щодо завершення війни в Україні, - Орбан

Автор: 

Євросоюз (13779) Трамп Дональд (6308) Віктор Орбан (591)


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Топ коментарі
+18
от тепер, орбан влаштує, європейським лєвакам вирвані роки.
допацифіцились, рожеві поні?
готуйтесь, до корейського вторгнення в країни балтії.....
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06.11.2024 15:06 Відповісти
+15
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06.11.2024 15:14 Відповісти
+13
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06.11.2024 15:19 Відповісти
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от тепер, орбан влаштує, європейським лєвакам вирвані роки.
допацифіцились, рожеві поні?
готуйтесь, до корейського вторгнення в країни балтії.....
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06.11.2024 15:06 Відповісти
завжди готові!

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06.11.2024 15:18 Відповісти
Орбан Україну вже поховав
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06.11.2024 15:06 Відповісти
Го уйобок активувався. Той вже нажреться сьогодні від щастя і вилеже боссу анус як дзеркало.
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06.11.2024 15:07 Відповісти
Якщо бос не потребує
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06.11.2024 15:09 Відповісти
Тобі Трамп гавкати дозволив, або нову кормушку знайшов, ху...ло вже годувати не бажає
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06.11.2024 15:07 Відповісти
Ця моська назвала себе "європейським лідером"
Мабуть давно каву не пив десь у коридорах, поки справжні лідери приймають рішення.
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06.11.2024 15:35 Відповісти
Це як в анекдоти .... По темному провулку йшов невловимий Джо.... та тому, що він і на х....й ні кому не потрібний
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06.11.2024 17:36 Відповісти
Тюркомовновський не пішов би ти накуй. Трамп тебе і бачити не хоче.
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06.11.2024 15:07 Відповісти
Угорці не тюркомовні. Ханти, мансі і угорці - угоромовні.
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06.11.2024 15:25 Відповісти
Підказує шо Украіну потрібно кинути
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06.11.2024 15:07 Відповісти
Нас кинули.

https://www.youtube.com/watch?v=o5NH2yKhl1M
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06.11.2024 15:10 Відповісти
Кинули тоді співучого холуя януковича. Пообіцяли золоті гори і відправили в мусорний бак як використаний презерватив. До українців ця пісенька відношення не має.
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06.11.2024 15:39 Відповісти
З перемогою Трампа тобі Орбан пір'я повищипують. Та й не тільки тобі і Пуйлу теж.
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06.11.2024 15:10 Відповісти
трамп встречался 9 марта этого года с орбаном и назвал его "великим лидером"
https://nv.ua/world/countries/tramp-pohvalil-orbana-vo-vremya-vstrechi-vo-floride-nazvav-ego-fantasticheskim-liderom-50399689.html
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06.11.2024 15:37 Відповісти
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06.11.2024 15:14 Відповісти
О, свіжа та актуальна версія відомого шедевру
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06.11.2024 15:36 Відповісти
і хто на цей раз голубок «миротворець»?

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06.11.2024 15:14 Відповісти
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06.11.2024 15:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=o5NH2yKhl1M

орбііт? Пішов би ти на болота.
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06.11.2024 15:20 Відповісти
ПНХ жаба *************. Нужно перекрывать нефть и газ в венгрию пока еще не поздно чтобы венгры спросили ету жабу почему они мерзнут и так живут
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06.11.2024 15:21 Відповісти
вітьок наївно думає, що він із своїми фантазіями, як і раніше до виборів, потрібен трампу.
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06.11.2024 15:22 Відповісти
Поздравления Зеленского напоминают извинения нашкодившего мальчика: кнопку учительнице подложил, а учительница увидела.
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06.11.2024 15:23 Відповісти
Орбан - це дрібний чорт. Нам цікавіші заяви більш наближених до диявола слуг, а саме: Заступник голови російського Радбезу https://glavcom.ua/tags/dmitro-medvedjev.html Дмитро Медведєв прокоментував перемогу Дональда Трампа на виборах президента https://glavcom.ua/tags/ssha.html США . Він вважає, що республіканця «змусять виділити гроші на підтримку України. Питання в тому, скільки змусять дати Трампа на війну. Він упертий, але система сильніша», - бідкається Медведєв. Ось що стається з дімоном, коли не перехилить зранку "стакан самагона"- одразу з"являються тверезі, апокаліптичні для кацапстану думки.
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06.11.2024 15:23 Відповісти
Несвоєчасно апахмєльонний дімка алкогольєвич може наговорити чого завгодно, навіть такого, що улюблений пуцінський йоршик - піськов позаздрить.
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06.11.2024 15:40 Відповісти
"чи зможе Європа самостійно продовжувати військову та фінансову підтримку України"

А чи зможе Європа продовжувати фінансовупідтримку Угорщини? І взагалі, чому Угорщина потребує фінансової підтримки після стількох років правління Орбана? Угорщина - фейл стейт, що не здатна існувати без зовнішньої фінансової підтримки?
В Україні-то війна - зрозуміло, чому підримка потрібна, а у Угорщини які проблеми? Орбан?
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06.11.2024 15:24 Відповісти
Те саме написав нижче, а потім ваш комент прочитав)
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06.11.2024 16:21 Відповісти
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06.11.2024 16:54 Відповісти
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив Джерело:

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06.11.2024 15:24 Відповісти
Коли у Орбана вибори, може угорцям вже набрид цей придурок. Це стає небезпечним для і без того слабкої Європи.
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06.11.2024 15:25 Відповісти
Вибори недавно були, в 2022 р. Угорщина знову підтримала путєнського холуя.
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06.11.2024 15:43 Відповісти
",,,ставить на порядок денний для нас, європейських лідерів,,," -- Європейський підєр ти вітьок, був є, тай будеш,
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06.11.2024 15:32 Відповісти
З тебе лідер,як з козиної 3,14зди гайка.
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06.11.2024 15:43 Відповісти
Треба поставити питання чи зможе ЄС фінансувати популіста 3,14здабола Орбана. Чому Україну треба фінансувати питання очевидне і зрозуміло. А от чому Угорщину з Орбаном - який є паразитом ЄС ізвиздить направо-наліво, але не може вирішити проблем своєї країни, - потрібно фінансувати незрозуміло зовсім.
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06.11.2024 16:20 Відповісти
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06.11.2024 16:56 Відповісти
А почему не до россии?
Ведь она начала войну в Европе.
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06.11.2024 16:27 Відповісти
Авжеж, стратегія пуйлотрампойорбіків.
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06.11.2024 16:52 Відповісти
і лазить же ця чувирла по країнах євразійського економічного союзу... Мало йому Євросоюзу. Чи, скоріше, Євросоюз йму зайвий...
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06.11.2024 17:19 Відповісти
Коли ти вже здохнеш мерзота ? як би ти не старався догодити путіну але ти нікчема як і економіка Угорщини в ЄС.
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06.11.2024 18:34 Відповісти
 
 