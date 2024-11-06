Евросоюз должен делать больше для безопасности на континенте, - Шольц после победы Трампа
Шольц констатировал победу Дональда Трампа, выразил уважение к выбору американцев и поздравил избранного главу государства, отметив, что 47-й президент столкнется с большими, чем когда-либо кризисами и вызовами, в преодолении которых США играют особую роль.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в специальном обращении, комментируя результаты выборов в США.
Он признал, что при президенте Трампе многое будет по-другому. Независимо от этого Германия, заверил ее лидер, будет оставаться надежным трансатлантическим партнером, внося свой вклад в усиление отношений. Это, подчеркнул Шольц, "касается, в частности, угрозы, которую представляет, по оценке всех союзников по НАТО, Россия для безопасности на всем евроатлантическом пространстве".
ЕС, подчеркнул канцлер, должен еще больше сплотиться и действовать как одно целое.
Шольц проинформировал, что уже обсудил ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, завтра состоится встреча со всеми лидерами ЕС в Будапеште, во время которой пройдут консультации, которые будут продолжены в ближайшие недели.
"Все европейские страны в последние годы взяли на себя больше ответственности для обеспечения безопасности нашего континента и для поддержки Украины, для независимости Европы в энергетических и экономических вопросах", - заявил Шольц, добавив, что по всем этим вопросам интересы Европы и США совпадают.
Обе стороны Атлантики выиграют от тесного сотрудничества, тогда как противостояние навредит всем, заявил канцлер.
"По многим вопросам новому американскому правительству еще придется определиться со своим будущим курсом. Для нас тем важнее продолжать использовать наши переговорные каналы с Вашингтоном и как можно быстрее построить рабочие отношения с будущей администрацией", - сказал канцлер ФРГ.
Напомним, по предварительным результатам выборов в США Трамп набирает 277 голосов и одерживает победу.
Лидеры европейских стран и генсек НАТО Марк Рютте поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.
Также Трампа одним из первых поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Пословам Зеленского, Украина ожидает "эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа".
Поздравления и свои мысли относительно победы Трампа на выборах и ожидания от такого результата выразили также и политики Украины.
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В принципі, і без Китаю впорались би, хоча б довелось важко.
оно скабєєва вже троха сциться від перемоги рудого (ромко цимбалюк наробив вставок ворожого контенту серед свого вумнічання)
https://www.youtube.com/watch?v=rRa4zJIN1K0
Локальні больові тички можливі, як в Сирії чи з СП-2, та росія їх легко переживе, якщо Трамп віддасть їй Україну і створить автократію чи хоча б роздрай в держапараті США.
Вони кажуть те, що вигідно їм, і більше нічого.
може будуть такі як Майкі Помпео, Джеймс Меттіс etc
пам'ятаєте, як трамп нагибав меркель?
нові методички з лубьянки чи ще старі
Знайомих купа силовиків - ніхто не виїжджає.
А ваш пуйло навпаки трохи засмутився сьогодні.
https://www.youtube.com/watch?v=p43jrDOdI-U
https://www.youtube.com/watch?v=kLCVyrcwvak
Навіть, якщо не враховувати арабів, сомалійців і т.д.
А не запідно, хер Шольц? ЄС запізднівня або опіздал, як правильно?
І як буде
А що сталось?
Тепер багато хто з Європейських лідерів і держав нарешті почнуть виділяти більше коштів на військові потреби.
Має?
А де він це має? Показав би!