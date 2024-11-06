Евросоюз должен делать больше для безопасности на континенте, - Шольц после победы Трампа

Шольц констатировал победу Дональда Трампа, выразил уважение к выбору американцев и поздравил избранного главу государства, отметив, что 47-й президент столкнется с большими, чем когда-либо кризисами и вызовами, в преодолении которых США играют особую роль.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в специальном обращении, комментируя результаты выборов в США.

Он признал, что при президенте Трампе многое будет по-другому. Независимо от этого Германия, заверил ее лидер, будет оставаться надежным трансатлантическим партнером, внося свой вклад в усиление отношений. Это, подчеркнул Шольц, "касается, в частности, угрозы, которую представляет, по оценке всех союзников по НАТО, Россия для безопасности на всем евроатлантическом пространстве".

ЕС, подчеркнул канцлер, должен еще больше сплотиться и действовать как одно целое.

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Шольц проинформировал, что уже обсудил ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, завтра состоится встреча со всеми лидерами ЕС в Будапеште, во время которой пройдут консультации, которые будут продолжены в ближайшие недели.

"Все европейские страны в последние годы взяли на себя больше ответственности для обеспечения безопасности нашего континента и для поддержки Украины, для независимости Европы в энергетических и экономических вопросах", - заявил Шольц, добавив, что по всем этим вопросам интересы Европы и США совпадают.

Обе стороны Атлантики выиграют от тесного сотрудничества, тогда как противостояние навредит всем, заявил канцлер.

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"По многим вопросам новому американскому правительству еще придется определиться со своим будущим курсом. Для нас тем важнее продолжать использовать наши переговорные каналы с Вашингтоном и как можно быстрее построить рабочие отношения с будущей администрацией", - сказал канцлер ФРГ.

Напомним, по предварительным результатам выборов в США Трамп набирает 277 голосов и одерживает победу.

Лидеры европейских стран и генсек НАТО Марк Рютте поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

Также Трампа одним из первых поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Пословам Зеленского, Украина ожидает "эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа".

Поздравления и свои мысли относительно победы Трампа на выборах и ожидания от такого результата выразили также и политики Украины.