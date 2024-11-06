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Евросоюз должен делать больше для безопасности на континенте, - Шольц после победы Трампа

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Шольц констатировал победу Дональда Трампа, выразил уважение к выбору американцев и поздравил избранного главу государства, отметив, что 47-й президент столкнется с большими, чем когда-либо кризисами и вызовами, в преодолении которых США играют особую роль.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в специальном обращении, комментируя результаты выборов в США.

Он признал, что при президенте Трампе многое будет по-другому. Независимо от этого Германия, заверил ее лидер, будет оставаться надежным трансатлантическим партнером, внося свой вклад в усиление отношений. Это, подчеркнул Шольц, "касается, в частности, угрозы, которую представляет, по оценке всех союзников по НАТО, Россия для безопасности на всем евроатлантическом пространстве".

ЕС, подчеркнул канцлер, должен еще больше сплотиться и действовать как одно целое.

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Шольц проинформировал, что уже обсудил ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, завтра состоится встреча со всеми лидерами ЕС в Будапеште, во время которой пройдут консультации, которые будут продолжены в ближайшие недели.

"Все европейские страны в последние годы взяли на себя больше ответственности для обеспечения безопасности нашего континента и для поддержки Украины, для независимости Европы в энергетических и экономических вопросах", - заявил Шольц, добавив, что по всем этим вопросам интересы Европы и США совпадают.

Обе стороны Атлантики выиграют от тесного сотрудничества, тогда как противостояние навредит всем, заявил канцлер.

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"По многим вопросам новому американскому правительству еще придется определиться со своим будущим курсом. Для нас тем важнее продолжать использовать наши переговорные каналы с Вашингтоном и как можно быстрее построить рабочие отношения с будущей администрацией", - сказал канцлер ФРГ.

Напомним, по предварительным результатам выборов в США Трамп набирает 277 голосов и одерживает победу.

Лидеры европейских стран и генсек НАТО Марк Рютте поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

Также Трампа одним из первых поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Пословам Зеленского, Украина ожидает "эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа".

Поздравления и свои мысли относительно победы Трампа на выборах и ожидания от такого результата выразили также и политики Украины.

Автор: 

Евросоюз (17341) Трамп Дональд (5850) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+8
Чергове бла-бла-бла. З 2014 гуртуватись треба було, з 2022 ще активніше, а тепер вже пізно, не наздоженете вісь зла.
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06.11.2024 14:32 Ответить
+8
Щоб ви розуміли, росія тримається на трьох речах: бездонних надрах, спецслужбах і ядерній зброї. Прибери хоч одну - рухне росія.
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06.11.2024 14:39 Ответить
+6
ліверна ковбаса пристосувався петляти за байденом, а тепер хєр його знає що робити...
пам'ятаєте, як трамп нагибав меркель?
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06.11.2024 14:33 Ответить
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Чергове бла-бла-бла. З 2014 гуртуватись треба було, з 2022 ще активніше, а тепер вже пізно, не наздоженете вісь зла.
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06.11.2024 14:32 Ответить
кацапські пі@ари на болотах теж готуються

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06.11.2024 14:32 Ответить
Щоб ви розуміли, росія тримається на трьох речах: бездонних надрах, спецслужбах і ядерній зброї. Прибери хоч одну - рухне росія.
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06.11.2024 14:39 Ответить
ви за китай забули
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06.11.2024 14:41 Ответить
З Китаєм вони розраховуються ресурсами.
В принципі, і без Китаю впорались би, хоча б довелось важко.
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06.11.2024 14:42 Ответить
без китаю русні @ізда, при чому негайна та повна
оно скабєєва вже троха сциться від перемоги рудого (ромко цимбалюк наробив вставок ворожого контенту серед свого вумнічання)

https://www.youtube.com/watch?v=rRa4zJIN1K0
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06.11.2024 14:50 Ответить
Я не дивлюсь такі довгі відео, часу шкода.
Локальні больові тички можливі, як в Сирії чи з СП-2, та росія їх легко переживе, якщо Трамп віддасть їй Україну і створить автократію чи хоча б роздрай в держапараті США.
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06.11.2024 14:53 Ответить
з 19:40 та з 21:45 - там не багацько часу відбере
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06.11.2024 14:55 Ответить
Спасибі, ні. Я не вірю в усякі там істерики якихось *************, як і у публікації "генерала свр".
Вони кажуть те, що вигідно їм, і більше нічого.
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06.11.2024 14:57 Ответить
кацапи троха не дотягнулися до того, що хтіли

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06.11.2024 14:58 Ответить
Вона невідворотна.
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06.11.2024 15:01 Ответить
побачимо шо там буде во військовому, розвідувальному та військово-промисловому блоку США - тоді можна робити якісь висновки, наразі троха неприємно, але по суті tabula rasa
може будуть такі як Майкі Помпео, Джеймс Меттіс etc
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06.11.2024 15:05 Ответить
Лубянка, ось на чому єдиному тримається московська імперія.
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06.11.2024 15:07 Ответить
В світі росія нікому без копалин не цікава. Експорту готової продукції мало, тим більш технологічно складної. Армію вже бачили в дії, по півроку якісь руїни бере, і це проти такої гнилушки, як Україна. А от з ядеркою жартувати не хоче ніхто.
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06.11.2024 15:11 Ответить
ліверна ковбаса пристосувався петляти за байденом, а тепер хєр його знає що робити...
пам'ятаєте, як трамп нагибав меркель?
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06.11.2024 14:33 Ответить
Треба повертати Мельника послом у Німеччину.

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06.11.2024 14:40 Ответить
Мельник молодець! Один з найкращих дипломатів! І найголовніше, що він не чеплявся за посаду і ризникнув своїм положенням - знайшов відповідні слова, після яких Німеччина з касок та плащ-палаток початала поставляти летальну зброю, танки, бтр-и тощо
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06.11.2024 18:12 Ответить
3 роки війни в Україні не треба було, а тут за пів дня вже треба. Горить?
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06.11.2024 14:34 Ответить
запіздали ви з таким Висновком, на жаль не встигнете до Нового року, оскільки впк ЄС практично потрібно відроджувати з нуля.
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06.11.2024 14:35 Ответить
Давай дозвіл і постачай. І Тепер усьо будет казлодоєв.
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06.11.2024 14:35 Ответить
кацапе
нові методички з лубьянки чи ще старі
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06.11.2024 14:43 Ответить
Чиновники і силовики - взагалі істоти лякливі. Як вони тікали в лютому 22-го, як тікали.
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06.11.2024 14:47 Ответить
ти - брехливий русобот, який по нещастю ще не забанений.
Знайомих купа силовиків - ніхто не виїжджає.
А ваш пуйло навпаки трохи засмутився сьогодні.
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06.11.2024 15:32 Ответить
Крути педалі.
https://www.youtube.com/watch?v=p43jrDOdI-U
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06.11.2024 14:40 Ответить
Жил был Шольц. Не надавал. Но...
https://www.youtube.com/watch?v=kLCVyrcwvak
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06.11.2024 14:41 Ответить
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06.11.2024 14:42 Ответить
Чмольц нарешті зможе припинити цю безглузду допомогу Україні та почати спокійно купувати газ у *****. Та й взагалі вже можна відкриватиусі заводи, які працювали на кацапії та повертати з лаптями мір-дружбу- жувачку.
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06.11.2024 14:43 Ответить
Прокинувся.. дибіл...
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06.11.2024 14:51 Ответить
може він з переляку дасть нам тауруси?
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06.11.2024 14:52 Ответить
на сьомому десятку років з переляку зазвичай стаються інші речі. Тим більше з генетичними ліваками.
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06.11.2024 14:58 Ответить
Це правильно, а то за останні роки звикли до того, що нехай десь там далеко Україна стримує орду, а вони будуть регулярно щось засуджувати і десь занепокоюватись.
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06.11.2024 14:54 Ответить
У Німеччині планують відновити вже скоро призов у армію для громадян. Всім громадянам, хто досяг 18 років прийде анкета обов'язкова для заповнення для чоловіків і можливо обов'язкова для жінок якщо уряд затвердить обов'язок і для них також.
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06.11.2024 14:55 Ответить
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/wehrdienst-bundeswehr-reform-100.html
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06.11.2024 14:57 Ответить
Для німецьких жінок, які сповідують іслам, бундесвер планує видавати нову форму, - паранджу з погонами.

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06.11.2024 15:06 Ответить
Не так багато їх як думається в Україні.
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06.11.2024 16:03 Ответить
Ну, чому ж, - майже 4 мільйони німецьких турків, - це не так і мало.
Навіть, якщо не враховувати арабів, сомалійців і т.д.

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06.11.2024 16:13 Ответить
Підкріпляите слова діями
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06.11.2024 14:55 Ответить
Вообщем финита ля комедия как говорят французы
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06.11.2024 14:58 Ответить
А не запіздно, хер Шольц?

А не запідно, хер Шольц? ЄС запізднівня або опіздал, як правильно?

І як буде
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06.11.2024 15:02 Ответить
Європейські дівчата налякані. Як сирітки без США.
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06.11.2024 15:03 Ответить
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06.11.2024 15:07 Ответить
спершу виженіть орбана
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06.11.2024 15:25 Ответить
То роби, блд. А то - Україну в НАТО нє, тауруси нє, але ви там воюйте. ***********, що українців поженуть разом з кацапами на захід і тоді вже буде пізно щось вигадувати.
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06.11.2024 15:27 Ответить
Ой, Шольц проснувся.
А що сталось?
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06.11.2024 15:30 Ответить
зараз його візьмуть за яйця, і заставлять виділяти купу грошиків для захисту хоча б Німеччини.
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06.11.2024 15:34 Ответить
Підозріваю, що Єрмаку також проведуть аудит. Може навіть між сідницями
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06.11.2024 15:51 Ответить
Когут в задницю дзьобнув.
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06.11.2024 15:58 Ответить
Хоч щось буде корисне від перемоги Трампа.
Тепер багато хто з Європейських лідерів і держав нарешті почнуть виділяти більше коштів на військові потреби.
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06.11.2024 16:03 Ответить
Євросоюз має робити більше для безпеки на континенті

Має?
А де він це має? Показав би!
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06.11.2024 16:38 Ответить
 
 