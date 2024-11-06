Євросоюз має робити більше для безпеки на континенті, - Шольц після перемоги Трампа

Шольц констатував перемогу Дональда Трампа, висловив повагу до вибору американців і привітав обраного главу держави, зауваживши, що 47-й президент зіткнеться з більшими, ніж будь-коли кризами та викликами, у подоланні яких США відіграють особливу роль.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц у спеціальному зверненні, коментуючи результати вибори в США.

Він визнав, що за президента Трампа багато чого буде по-іншому. Незалежно від цього Німеччина, запевнив її лідер, залишатиметься надійним трансатлантичним партнером, роблячи свій внесок у посилення відносин. Це, підкреслив Шольц, "стосується, зокрема, загрози, яку становить, за оцінкою всіх союзників по НАТО, Росія для безпеки на всьому євроатлантичному просторі".

ЄС, наголосив канцлер, має ще більше згуртуватися та діяти як одне ціле.

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Шольц поінформував, що вже обговорив ситуацію з президентом Франції Еммануелем Макроном, завтра відбудеться зустріч з усіма лідерами ЄС у Будапешті, під час якої пройдуть консультації, які будуть продовжені ближчими тижнями.

"Всі європейські країни останніми роками взяли на себе більше відповідальності для забезпечення безпеки нашого континенту та для підтримки України, для незалежності Європи в енергетичних і економічних питаннях", - заявив Шольц, додавши, що по всіх цих питаннях інтереси Європи та США збігаються.

Обидві сторони Атлантики виграють від тісної співпраці, тоді як протистояння зашкодить всім, заявив канцлер.

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"З багатьох питань новому американському уряду ще доведеться визначитися зі своїм майбутнім курсом. Для нас тим важливішим є продовжувати використовувати наші переговорні канали з Вашингтоном і якнайшвидше розбудувати робочі відносини з майбутньою адміністрацією", - сказав канцлер ФРН.

Нагадаємо, за попередніми результатами виборів у США Трамп набирає 277 голосів і здобуває перемогу.

Лідери європейських країн та генсек НАТО Марк Рютте привітали Дональда Трампа із перемогою на президентських виборах у США.

Також Трампа одним з перших привітав президент України Володимир Зеленський. За словами Зеленського, Україна очікує на "епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа".

Привітання і свої думки щодо перемоги Трампа на виборах і очікування від такого результату висловили також і політики України.