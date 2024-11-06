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Новини
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Євросоюз має робити більше для безпеки на континенті, - Шольц після перемоги Трампа

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Шольц констатував перемогу Дональда Трампа, висловив повагу до вибору американців і привітав обраного главу держави, зауваживши, що 47-й президент зіткнеться з більшими, ніж будь-коли кризами та викликами, у подоланні яких США відіграють особливу роль.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформпро це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц у спеціальному зверненні, коментуючи результати вибори в США.

Він визнав, що за президента Трампа багато чого буде по-іншому. Незалежно від цього Німеччина, запевнив її лідер, залишатиметься надійним трансатлантичним партнером, роблячи свій внесок у посилення відносин. Це, підкреслив Шольц, "стосується, зокрема, загрози, яку становить, за оцінкою всіх союзників по НАТО, Росія для безпеки на всьому євроатлантичному просторі".

ЄС, наголосив канцлер, має ще більше згуртуватися та діяти як одне ціле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я збираюся зупинити війни, - Трамп

Шольц поінформував, що вже обговорив ситуацію з президентом Франції Еммануелем Макроном, завтра відбудеться зустріч з усіма лідерами ЄС у Будапешті, під час якої пройдуть консультації, які будуть продовжені ближчими тижнями.

"Всі європейські країни останніми роками взяли на себе більше відповідальності для забезпечення безпеки нашого континенту та для підтримки України, для незалежності Європи в енергетичних і економічних питаннях", - заявив Шольц, додавши, що по всіх цих питаннях інтереси Європи та США збігаються.

Обидві сторони Атлантики виграють від тісної співпраці, тоді як протистояння зашкодить всім, заявив канцлер.

Читайте: Європейські лідери вітають Трампа із перемогою: Сподіваємось на посилення стратегічного зв’язку

"З багатьох питань новому американському уряду ще доведеться визначитися зі своїм майбутнім курсом. Для нас тим важливішим є продовжувати використовувати наші переговорні канали з Вашингтоном і якнайшвидше розбудувати робочі відносини з майбутньою адміністрацією", - сказав канцлер ФРН.

Нагадаємо, за попередніми результатами виборів у США Трамп набирає 277 голосів і здобуває перемогу.

Лідери європейських країн та генсек НАТО Марк Рютте привітали Дональда Трампа із перемогою на президентських виборах у США.

Також Трампа одним з перших привітав президент України Володимир Зеленський. За словами Зеленського, Україна очікує на "епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа".

Привітання і свої думки щодо перемоги Трампа на виборах і очікування від такого результату висловили також і політики України.

Автор: 

Євросоюз (13779) Трамп Дональд (6308) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+8
Чергове бла-бла-бла. З 2014 гуртуватись треба було, з 2022 ще активніше, а тепер вже пізно, не наздоженете вісь зла.
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06.11.2024 14:32 Відповісти
+8
Щоб ви розуміли, росія тримається на трьох речах: бездонних надрах, спецслужбах і ядерній зброї. Прибери хоч одну - рухне росія.
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06.11.2024 14:39 Відповісти
+6
ліверна ковбаса пристосувався петляти за байденом, а тепер хєр його знає що робити...
пам'ятаєте, як трамп нагибав меркель?
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06.11.2024 14:33 Відповісти
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Чергове бла-бла-бла. З 2014 гуртуватись треба було, з 2022 ще активніше, а тепер вже пізно, не наздоженете вісь зла.
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06.11.2024 14:32 Відповісти
кацапські пі@ари на болотах теж готуються

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06.11.2024 14:32 Відповісти
Щоб ви розуміли, росія тримається на трьох речах: бездонних надрах, спецслужбах і ядерній зброї. Прибери хоч одну - рухне росія.
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06.11.2024 14:39 Відповісти
ви за китай забули
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06.11.2024 14:41 Відповісти
З Китаєм вони розраховуються ресурсами.
В принципі, і без Китаю впорались би, хоча б довелось важко.
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06.11.2024 14:42 Відповісти
без китаю русні @ізда, при чому негайна та повна
оно скабєєва вже троха сциться від перемоги рудого (ромко цимбалюк наробив вставок ворожого контенту серед свого вумнічання)

https://www.youtube.com/watch?v=rRa4zJIN1K0
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06.11.2024 14:50 Відповісти
Я не дивлюсь такі довгі відео, часу шкода.
Локальні больові тички можливі, як в Сирії чи з СП-2, та росія їх легко переживе, якщо Трамп віддасть їй Україну і створить автократію чи хоча б роздрай в держапараті США.
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06.11.2024 14:53 Відповісти
з 19:40 та з 21:45 - там не багацько часу відбере
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06.11.2024 14:55 Відповісти
Спасибі, ні. Я не вірю в усякі там істерики якихось *************, як і у публікації "генерала свр".
Вони кажуть те, що вигідно їм, і більше нічого.
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06.11.2024 14:57 Відповісти
кацапи троха не дотягнулися до того, що хтіли

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06.11.2024 14:58 Відповісти
Вона невідворотна.
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06.11.2024 15:01 Відповісти
побачимо шо там буде во військовому, розвідувальному та військово-промисловому блоку США - тоді можна робити якісь висновки, наразі троха неприємно, але по суті tabula rasa
може будуть такі як Майкі Помпео, Джеймс Меттіс etc
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06.11.2024 15:05 Відповісти
Лубянка, ось на чому єдиному тримається московська імперія.
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06.11.2024 15:07 Відповісти
В світі росія нікому без копалин не цікава. Експорту готової продукції мало, тим більш технологічно складної. Армію вже бачили в дії, по півроку якісь руїни бере, і це проти такої гнилушки, як Україна. А от з ядеркою жартувати не хоче ніхто.
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06.11.2024 15:11 Відповісти
ліверна ковбаса пристосувався петляти за байденом, а тепер хєр його знає що робити...
пам'ятаєте, як трамп нагибав меркель?
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06.11.2024 14:33 Відповісти
Треба повертати Мельника послом у Німеччину.

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06.11.2024 14:40 Відповісти
Мельник молодець! Один з найкращих дипломатів! І найголовніше, що він не чеплявся за посаду і ризникнув своїм положенням - знайшов відповідні слова, після яких Німеччина з касок та плащ-палаток початала поставляти летальну зброю, танки, бтр-и тощо
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06.11.2024 18:12 Відповісти
3 роки війни в Україні не треба було, а тут за пів дня вже треба. Горить?
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06.11.2024 14:34 Відповісти
запіздали ви з таким Висновком, на жаль не встигнете до Нового року, оскільки впк ЄС практично потрібно відроджувати з нуля.
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06.11.2024 14:35 Відповісти
Давай дозвіл і постачай. І Тепер усьо будет казлодоєв.
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06.11.2024 14:35 Відповісти
кацапе
нові методички з лубьянки чи ще старі
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06.11.2024 14:43 Відповісти
Чиновники і силовики - взагалі істоти лякливі. Як вони тікали в лютому 22-го, як тікали.
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06.11.2024 14:47 Відповісти
ти - брехливий русобот, який по нещастю ще не забанений.
Знайомих купа силовиків - ніхто не виїжджає.
А ваш пуйло навпаки трохи засмутився сьогодні.
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06.11.2024 15:32 Відповісти
Крути педалі.
https://www.youtube.com/watch?v=p43jrDOdI-U
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06.11.2024 14:40 Відповісти
Жил был Шольц. Не надавал. Но...
https://www.youtube.com/watch?v=kLCVyrcwvak
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06.11.2024 14:41 Відповісти
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06.11.2024 14:42 Відповісти
Чмольц нарешті зможе припинити цю безглузду допомогу Україні та почати спокійно купувати газ у *****. Та й взагалі вже можна відкриватиусі заводи, які працювали на кацапії та повертати з лаптями мір-дружбу- жувачку.
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06.11.2024 14:43 Відповісти
Прокинувся.. дибіл...
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06.11.2024 14:51 Відповісти
може він з переляку дасть нам тауруси?
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06.11.2024 14:52 Відповісти
на сьомому десятку років з переляку зазвичай стаються інші речі. Тим більше з генетичними ліваками.
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06.11.2024 14:58 Відповісти
Це правильно, а то за останні роки звикли до того, що нехай десь там далеко Україна стримує орду, а вони будуть регулярно щось засуджувати і десь занепокоюватись.
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06.11.2024 14:54 Відповісти
У Німеччині планують відновити вже скоро призов у армію для громадян. Всім громадянам, хто досяг 18 років прийде анкета обов'язкова для заповнення для чоловіків і можливо обов'язкова для жінок якщо уряд затвердить обов'язок і для них також.
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06.11.2024 14:55 Відповісти
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/wehrdienst-bundeswehr-reform-100.html
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06.11.2024 14:57 Відповісти
Для німецьких жінок, які сповідують іслам, бундесвер планує видавати нову форму, - паранджу з погонами.

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06.11.2024 15:06 Відповісти
Не так багато їх як думається в Україні.
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06.11.2024 16:03 Відповісти
Ну, чому ж, - майже 4 мільйони німецьких турків, - це не так і мало.
Навіть, якщо не враховувати арабів, сомалійців і т.д.

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06.11.2024 16:13 Відповісти
Підкріпляите слова діями
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06.11.2024 14:55 Відповісти
Вообщем финита ля комедия как говорят французы
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06.11.2024 14:58 Відповісти
А не запіздно, хер Шольц?

А не запідно, хер Шольц? ЄС запізднівня або опіздал, як правильно?

І як буде
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06.11.2024 15:02 Відповісти
Європейські дівчата налякані. Як сирітки без США.
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06.11.2024 15:03 Відповісти
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06.11.2024 15:07 Відповісти
спершу виженіть орбана
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06.11.2024 15:25 Відповісти
То роби, блд. А то - Україну в НАТО нє, тауруси нє, але ви там воюйте. ***********, що українців поженуть разом з кацапами на захід і тоді вже буде пізно щось вигадувати.
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06.11.2024 15:27 Відповісти
Ой, Шольц проснувся.
А що сталось?
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06.11.2024 15:30 Відповісти
зараз його візьмуть за яйця, і заставлять виділяти купу грошиків для захисту хоча б Німеччини.
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06.11.2024 15:34 Відповісти
Підозріваю, що Єрмаку також проведуть аудит. Може навіть між сідницями
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06.11.2024 15:51 Відповісти
Когут в задницю дзьобнув.
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06.11.2024 15:58 Відповісти
Хоч щось буде корисне від перемоги Трампа.
Тепер багато хто з Європейських лідерів і держав нарешті почнуть виділяти більше коштів на військові потреби.
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06.11.2024 16:03 Відповісти
Євросоюз має робити більше для безпеки на континенті

Має?
А де він це має? Показав би!
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06.11.2024 16:38 Відповісти
 
 