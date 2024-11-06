Гарріс привітала Трампа з перемогою на виборах, - AP
У середу, 6 листопада, демократка Камала Гарріс провела телефонну розмову з республіканцем Дональдом Трампом, який переміг на виборах президента США.
Про це пише AP з посиланням на неназванного старшого помічника Гарріс, інформує Цензор.НЕТ.
За словами співрозмовника, Гарріс привітала Трампа з перемогою на виборах.
Помічник також сказав, що Гарріс обговорила з Трампом важливість мирної передачі влади.
Нагадаємо, за попередніми результатами виборів у США Трамп набирає 277 голосів і здобуває перемогу.
Лідери європейських країн та генсек НАТО Марк Рютте привітали Дональда Трампа із перемогою на президентських виборах у США.
Також Трампа одним з перших привітав президент України Володимир Зеленський. За словами Зеленського, Україна очікує на "епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа".
Привітання і свої думки щодо перемоги Трампа на виборах і очікування від такого результату висловили також і політики України.
У МЗС РФ також прокоментували перемогу Трампа, заявивши, що працюватимуть з новою адміністрацією, але "жорстко відстоюючи" свої інтереси.
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Лукашенко привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах президента Сполучених Штатів Америки.
"Сердечно вітаю Вас із поверненням на посаду Президента Сполучених Штатів Америки. Результати голосування, яке цього року проходило у безпрецедентній боротьбі, стали втіленням Вашого особистого подвигу. Ви його зробили насамперед в ім'я Америки та її громадян", - сказано в https://president.gov.by/ru/events/pozdravlenie-donal-du-trampu-s-pobedoj-na-vyborah-prezidenta-soedinennyh-statov-ameriki привітанні на сайті адміністрації глави держави Білорусі.
Лукашенко побажав Трампу здоров'я і "влучних політичних рішень, які зроблять Америку знову великою".
При цьому союзник очільника Білорусі путін досі не привітав Трампа з перемогою.
Медведєв, колишній президент Росії, висловився про результати виборів США оптимістичніше. За його висловом, "Трамп має одну корисну для нас якість: як бізнесмен до мозку кісток, він смертельно не любить витрачати гроші на різних нероб і лизоблюдів".
Водночас видання https://t.me/svobodnieslova/5863 "Верстка" , з посиланням на джерела, стверджує, що Путін і Медведєв таки передали привітання новому американському президенту, але "неофіційними каналами" по лінії МЗС.
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Гасив паніку з приводу американських виборів, натицяв носом наших очільників у їхні власні калюжі, тобто по пунктах перерахував, чого саме від них чекають західні партнери.
Декому мало стати незатишно у цей момент, бо цілком може бути, що ті самі вимоги скоро прозвучать з іншого джерела, і те що ПП називає "домашнім завданням", для когось означатиме ультиматум.
І взагалі, у Порошенка якийсь на диво хороший настрій. З чого б це? https://www.youtube.com/watch?v=UJ_g-1Zo-rY
Як президент, я працював з адміністрацією Трампа з перших днів його каденції в 2016 році до травня 2019 року.
Одне з перших рішень Трампа - передати Україні летальну зброю, яку ми чекали з 2014 року. Джавеліни стали символом цієї підтримки, але це були також контрбатарейні радари, системи РЕБ, військово-морські кораблі «Айлендер». Я особисто зустрічався з ним не лише в Білому домі, а й на Генасамблеї ООН, і кожна така зустріч була конкретною та результативною для нашої країни.
Саме адміністрація Трампа активно протидіяла будівництву «Північного потоку-2», впроваджуючи санкції, що зупинили проєкт. Це був важливий удар по енергетичних інтересах Росії. Важливо й те, що Трамп підтримував Мінські угоди, а його спецпредставник Курт Волкер чітко координував дії з ЄС, щоб не допустити ескалації війни.
Ба більше - саме з адміністрацією Трампа ми вперше обговорювали поставки систем ППО і ударних вертольотів «Apache». Тоді ж, завдяки його підтримці, ми зробили важливі кроки на шляху до автокефалії Православної Церкви України.
Сьогодні проросійські канали намагаються створити ілюзію загрози від можливого повернення Трампа. Але я впевнений, що наші відносини з будь-якою адміністрацією в США ґрунтуватимуться на підтримці нашої держави та боротьбі за свободу.