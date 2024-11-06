Гарріс привітала Трампа з перемогою на виборах, - AP

У середу, 6 листопада, демократка Камала Гарріс провела телефонну розмову з республіканцем Дональдом Трампом, який переміг на виборах президента США.

Про це пише AP з посиланням на неназванного старшого помічника Гарріс, інформує Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовника, Гарріс привітала Трампа з перемогою на виборах.

Помічник також сказав, що Гарріс обговорила з Трампом важливість мирної передачі влади.

Нагадаємо, за попередніми результатами виборів у США Трамп набирає 277 голосів і здобуває перемогу.

Лідери європейських країн та генсек НАТО Марк Рютте привітали Дональда Трампа із перемогою на президентських виборах у США.

Також Трампа одним з перших привітав президент України Володимир Зеленський. За словами Зеленського, Україна очікує на "епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа".

Привітання і свої думки щодо перемоги Трампа на виборах і очікування від такого результату висловили також і політики України.

У МЗС РФ також прокоментували перемогу Трампа, заявивши, що працюватимуть з новою адміністрацією, але "жорстко відстоюючи" свої інтереси.

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