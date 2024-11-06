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Байден поздравил Трампа с победой на выборах и пригласил в Белый дом, чтобы обсудить передачу власти

Байден подзвонив Трампу

Президент США Джо Байден позвонил Дональду Трампу, который победил на президентских выборах США.

Об этом сообщает AP, информирует Цензор.НЕТ.

Байден поздравил Трампа с победой на выборах и пригласил его в Белый дом, чтобы обсудить передачу власти.

В Белом доме заявили, что согласуют дату "в ближайшее время".

Издание пишет, что Байден планирует обратиться к нации относительно результатов выборов. Также Байден уже пообщался с вице-президентом Камалой Харрис и поздравил ее с кампанией.

Ранее демократка Харрис тоже провела телефонный разговор с республиканцем Трампом, поздравив его с победой на выборах.

Читайте также: Часть демократов считают Байдена виновным в поражении Харрис на выборах, - CNN

Напомним, по предварительным результатам выборов в США Трамп набирает 277 голосов и одерживает победу.

Лидеры европейских стран и генсек НАТО Марк Рютте поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

Также Трампа одним из первых поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Пословам Зеленского, Украина ожидает "эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа".

Поздравления и свои мысли относительно победы Трампа на выборах и ожидания от такого результата выразили также и политики Украины.

В МИД РФ также прокомментировали победу Трампа, заявив, что будут работать с новой администрацией, но "жестко отстаивая" свои интересы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз должен делать больше для безопасности на континенте, - Шольц после победы Трампа

Автор: 

Байден Джо (2795) выборы (24765) США (27336) Трамп Дональд (5855)


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Топ комментарии
+8
А тепер згадайте як трампидло передавав владу Байдену. І цього виродка знову вибрали. Щось попердоліло американський нарід.
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06.11.2024 22:20 Ответить
+7
Не знайшов у Гуглі, як Трамп вітав Байдена з Перемогою на виборах. І як би повівся Трамп за Перемоги Гаріс ще те питання...
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06.11.2024 22:16 Ответить
+4
Дед, иди уже на пенсию скорее! Такого разгрома демократов даже самые ярые критики демократов не ожидали!
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06.11.2024 22:08 Ответить
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"Офіційні особи Міністерства юстиції розглядають можливість закриття двох федеральних кримінальних справ проти обраного президента Дональда Трампа до того, як він вступить на посаду, щоб дотримуватися давньої політики департаменту про те, що чинний президент не може бути притягнутий до відповідальності", - йдеться у заяві NBC.
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06.11.2024 22:06 Ответить
Революції не буде....
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06.11.2024 22:07 Ответить
Ото ганьба.А вам украінци казали,що отримаете і ганьбу і війну. Пішли просто з ганьбою.
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06.11.2024 22:07 Ответить
З таким тріском продути в одні ворота - Президент - Сенат - Конгрес
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06.11.2024 22:07 Ответить
У нас схожа ситуація склалася у 2019році.
Але у американців є велика перевага - серед республіканської більшості пройшло багато старих зубрів, а без їх підтримки Трамп хрін яке стратегічне рішення протягне.
Так що Трампа очікують важкі переговори зі своєю ''рідною'' більшістю та пошук компромісів з цілим рядом лобістських груп у середині республіканської більшості.
Схиляюсь до думки, що тепер не так президент, як його ж партія будуть визначати реальну політику США.
Нам в Україні від цього звичайно не легше.
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06.11.2024 22:36 Ответить
Дед, иди уже на пенсию скорее! Такого разгрома демократов даже самые ярые критики демократов не ожидали!
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06.11.2024 22:08 Ответить
Ось чому старих не можна до влади. Нагадую, що Байден починав кар'єру політика, коли США у В'єтнамі воювали. Можливо звідти виніс страх перед СРСР і тепер перед росіянами.
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06.11.2024 22:11 Ответить
Трамп взагалі не краще. Документи Agenda 47 , Project 2025 тому підтвердження.
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06.11.2024 22:12 Ответить
Ці "документи" походять з тої самої контори яка свого часу надрукувала Протоколы сіонскіхъ мудрєцовъ.
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06.11.2024 22:40 Ответить
Бідон і привів до влади Трампа, своєю імпотентною діяльністю і бездіяльністю разом. Трамп як і ЗЕлене має зараз більшість і в палатах і влада у нього. Без ображень люди всюди однакові, но хочу провести паралель з Україною. Чому ЗЕлене прийшло до влади? Аналогія дуже проста і так завдяки чому ЗЕ прийшов до влади і получив більшість у парламенті?
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06.11.2024 22:12 Ответить
Тільки від приходу Бубочки страждає Україна, а від приходу Рудого Нарциса буде дуже складно всім союзникам США.
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06.11.2024 22:16 Ответить
Завдяки антиукраїнським ЗМІ.
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06.11.2024 22:18 Ответить
І наше і американське обдарування популісти, а популізм до вподоби більшості людей. В Україні велику роль зіграли олігархічні ЗМІ.
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06.11.2024 22:33 Ответить
У людей все по людські!
А у нас - не встигло воно присягу прийняти, як почало розпускати і справи відкривати
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06.11.2024 22:15 Ответить
Забув, як у нас ще не встигли підрахувати голоси, а люди вже бігли на майдан товкти морди один одному?))) кожен за свого ідола-кандидата )
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06.11.2024 22:26 Ответить
По людські це коли люди передають, а як передавав трампакс вже забули? Штурм Капітолія, безкінечні судові позови та всі інші істерики рудого чма. Думаєте наступного разу він буде передавати краще? Якщо не встигне оголосити себе на довічне правління, як сі.
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06.11.2024 22:26 Ответить
Подивимось, як зелений непотріб буде розлучатися з даною їм владою. Сподіваюсь, не всі встигнуть втекти.
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07.11.2024 09:14 Ответить
Не знайшов у Гуглі, як Трамп вітав Байдена з Перемогою на виборах. І як би повівся Трамп за Перемоги Гаріс ще те питання...
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06.11.2024 22:16 Ответить
Думаю, що була б американська версія ''маршу чорносорочечників
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06.11.2024 22:19 Ответить
Не все чомусь опублікувалося. Була б трампівська версія ''маршу чорносорочечників Мусоліні'' на Вашінгтон.
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06.11.2024 22:22 Ответить
А тепер згадайте як трампидло передавав владу Байдену. І цього виродка знову вибрали. Щось попердоліло американський нарід.
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06.11.2024 22:20 Ответить
Так рецепт успіху простий. Берете потреби бидла простого народу і будуєте свою передвиборчу кампанію в стилі вибори мене і я зроблю країну знову величною і кожному люмпенові подарую по телевізору і скільки грошей щоб вистачало на ящик пива кожного дня. І все вас вибрали, бо бидло прості люди становлять більшість у кожній державі.
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06.11.2024 22:27 Ответить
нагадаю, що грузія, крим, донбас, вторгнення, сталося, саме при правлінні демократів обами байдена!
такого відвертого соплєжуйства не було з часів кісінджера.
війна ізраіля, ******** китай, ядерна зброя в кореї та ірані. десант кореї в європі, саме при правлінні байдена.
жодного патрона по ленд лізу. мізерні крохи ракет, та вічні заборони.
це все байден.
вважаєте, що камала була б краще?
у демократів у всьому заправляє обама, голуб миру, ***.
не знаю яким буде цього разу трамп і що чекати нам, але демократи обісралися по самі вуха.
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06.11.2024 23:16 Ответить
Трамп - Президент США! Зеленский, готовься на выход! Что ждет Украину?
https://www.youtube.com/watch?v=TMDAOMQjBDQ
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07.11.2024 01:33 Ответить
 
 