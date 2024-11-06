Байден поздравил Трампа с победой на выборах и пригласил в Белый дом, чтобы обсудить передачу власти
Президент США Джо Байден позвонил Дональду Трампу, который победил на президентских выборах США.
Об этом сообщает AP, информирует Цензор.НЕТ.
Байден поздравил Трампа с победой на выборах и пригласил его в Белый дом, чтобы обсудить передачу власти.
В Белом доме заявили, что согласуют дату "в ближайшее время".
Издание пишет, что Байден планирует обратиться к нации относительно результатов выборов. Также Байден уже пообщался с вице-президентом Камалой Харрис и поздравил ее с кампанией.
Ранее демократка Харрис тоже провела телефонный разговор с республиканцем Трампом, поздравив его с победой на выборах.
Напомним, по предварительным результатам выборов в США Трамп набирает 277 голосов и одерживает победу.
Лидеры европейских стран и генсек НАТО Марк Рютте поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.
Также Трампа одним из первых поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Пословам Зеленского, Украина ожидает "эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа".
Поздравления и свои мысли относительно победы Трампа на выборах и ожидания от такого результата выразили также и политики Украины.
В МИД РФ также прокомментировали победу Трампа, заявив, что будут работать с новой администрацией, но "жестко отстаивая" свои интересы.
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Але у американців є велика перевага - серед республіканської більшості пройшло багато старих зубрів, а без їх підтримки Трамп хрін яке стратегічне рішення протягне.
Так що Трампа очікують важкі переговори зі своєю ''рідною'' більшістю та пошук компромісів з цілим рядом лобістських груп у середині республіканської більшості.
Схиляюсь до думки, що тепер не так президент, як його ж партія будуть визначати реальну політику США.
Нам в Україні від цього звичайно не легше.
А у нас - не встигло воно присягу прийняти, як почало розпускати і справи відкривати
бидлапростого народу і будуєте свою передвиборчу кампанію в стилі вибори мене і я зроблю країну знову величною і кожному люмпенові подарую по телевізору і скільки грошей щоб вистачало на ящик пива кожного дня. І все вас вибрали, бо бидлопрості люди становлять більшість у кожній державі.
такого відвертого соплєжуйства не було з часів кісінджера.
війна ізраіля, ******** китай, ядерна зброя в кореї та ірані. десант кореї в європі, саме при правлінні байдена.
жодного патрона по ленд лізу. мізерні крохи ракет, та вічні заборони.
це все байден.
вважаєте, що камала була б краще?
у демократів у всьому заправляє обама, голуб миру, ***.
не знаю яким буде цього разу трамп і що чекати нам, але демократи обісралися по самі вуха.
https://www.youtube.com/watch?v=TMDAOMQjBDQ