Байден поздравил Трампа с победой на выборах и пригласил в Белый дом, чтобы обсудить передачу власти

Президент США Джо Байден позвонил Дональду Трампу, который победил на президентских выборах США.

Об этом сообщает AP, информирует Цензор.НЕТ.

Байден поздравил Трампа с победой на выборах и пригласил его в Белый дом, чтобы обсудить передачу власти.

В Белом доме заявили, что согласуют дату "в ближайшее время".

Издание пишет, что Байден планирует обратиться к нации относительно результатов выборов. Также Байден уже пообщался с вице-президентом Камалой Харрис и поздравил ее с кампанией.

Ранее демократка Харрис тоже провела телефонный разговор с республиканцем Трампом, поздравив его с победой на выборах.

Читайте также: Часть демократов считают Байдена виновным в поражении Харрис на выборах, - CNN

Напомним, по предварительным результатам выборов в США Трамп набирает 277 голосов и одерживает победу.

Лидеры европейских стран и генсек НАТО Марк Рютте поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

Также Трампа одним из первых поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Пословам Зеленского, Украина ожидает "эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа".

Поздравления и свои мысли относительно победы Трампа на выборах и ожидания от такого результата выразили также и политики Украины.

В МИД РФ также прокомментировали победу Трампа, заявив, что будут работать с новой администрацией, но "жестко отстаивая" свои интересы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз должен делать больше для безопасности на континенте, - Шольц после победы Трампа