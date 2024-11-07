Зеленський та Трамп домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати відносини

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з переможцем президентських виборів у США Дональдом Трампом.

Про це глава держави написав у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Провів чудову телефонну розмову з Президентом Трампом і привітав його з історичною та переконливою перемогою — цей результат став можливим завдяки його вражаючій виборчій кампанії. Відзначив його родину й команду за їхню прекрасну роботу", - зазначив Зеленський.

Співрозмовники домовились "підтримувати тісний діалог і розвивати співпрацю".

"Сильне й непохитне лідерство США є життєво важливим для світу і для справедливого миру", - резюмував президент.

Нагадаємо за попередніми даними, Дональд Трамп набрав 277 голосів та здобув перемогу на президентських виборах.

Дивіться: Зеленський завтра поїде на саміт Європейської політичної спільноти в Будапешт. ВIДЕО