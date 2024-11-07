УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4844 відвідувача онлайн
Новини
14 743 114

Зеленський та Трамп домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати відносини

Зеленський провів розмову з Трампом

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з переможцем президентських виборів у США Дональдом Трампом.

Про це глава держави написав у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Провів чудову телефонну розмову з Президентом Трампом і привітав його з історичною та переконливою перемогою — цей результат став можливим завдяки його вражаючій виборчій кампанії. Відзначив його родину й команду за їхню прекрасну роботу", - зазначив Зеленський.

Співрозмовники домовились "підтримувати тісний діалог і розвивати співпрацю". 

"Сильне й непохитне лідерство США є життєво важливим для світу і для справедливого миру", - резюмував президент.

Нагадаємо за попередніми даними, Дональд Трамп набрав 277 голосів та здобув перемогу на президентських виборах.

Дивіться: Зеленський завтра поїде на саміт Європейської політичної спільноти в Будапешт. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24589) Трамп Дональд (6321)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+26
Ти ідіот? Президент України зобов'язаний підтримувати дружні стосунки з владою США під час війни, а не "зберігати вірність демократам". Бо від допомоги США залежить доля України.
І так, Байдену теж можна подякувати - одне іншого аж ніяк не заперечує.
показати весь коментар
07.11.2024 01:45 Відповісти
+22
Блин, ну що за дурь? Україна має добрі відносини з країнами - гарантами . Так чому він не може подзвонити і поздоровити нового президента , якого обрала країна?
Ну дитячий садок ваш комент
показати весь коментар
07.11.2024 01:24 Відповісти
+13
ну так Порох сьогодні теж сказав багато теплих слів на адресу Трампа і привітав його з обранням на посаду. що, не варто було цього робити? наху й ти тут пишеш цю свою дичину і натравлюєш українців проти американців? на кого працюєш, "чех"?
показати весь коментар
07.11.2024 02:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Трамп не хуже яника и зели😆
показати весь коментар
07.11.2024 12:17 Відповісти
Звичайно не гірше! Він хоч щось корисного зробив для своєї країни у першу каденцію - інакше його не вибрали б ще раз у президенти США.
Маю сумніви, що пану Зеленському вдасться чесно переобратися на другий строк.
показати весь коментар
07.11.2024 13:02 Відповісти
Мільони мух не можуть помилятися!💩
показати весь коментар
07.11.2024 19:22 Відповісти
---Перемога Трампуші--це дійсно неймовірне СВЯТО. для ЗЕ-погані... По-перше ; вся поцуплена обамівська гумдопомога тепер буде безперешкодно. завуальована. списана.забута...
По-друге : з*явиться шанс для ЗЕ-перевертнів--ощасливити ліліПУТІНА: безперешкодно зливати Україну вже НЕ квадратними кілометрами. а цілими областями. Оскільки
матимуть підспір*я. а саме : Трамп відмовив надавати гумдопомогу !!!!"! А це станеться і обов*язково...оскільки. останній. запевнив власного. ситого обивателя--виборця. що з його обранням наступе повне благоденствіє і процвітання Америки...Тобто американський .рудий. плюшкін вже. як раніше. Обама-- підкормлювати Європу. а тим більше нас. Україну.-- --НЕ буде ! Чекаймо грандіозних поступок і потрясінь .насамперед: втрати тереторій і перспективи на вступ до НАТО !!!
показати весь коментар
07.11.2024 11:34 Відповісти
ОБІЦЯНКАМИ тРАМПА, ЯК І пуяла, хибо що тільки підтертися?
показати весь коментар
07.11.2024 11:40 Відповісти
З Трампом можно, домовитись, але йому потрібно вигідна пропозиція, наприклад! Ми відмовляємось від вступу в НАТо, але ви нам продаєте в кредит стільки озброєння наприклад якив Південної Кореї, заводи в США працюють, бабло йде людям і екомічне зростання економіки, плюс частнину озброєння по ліцензії Україна може виробляти сама, Україна получає статус союзника як Ізраіль, чи Японія, і США можуть скоротити свої війська в Європі, економія на бюджеті Пентагона, американці дома, заводи працюють, всі счасливі, хутін загнаний в будку, сидить і не гавка, і Трамп молодець все порішав)).
показати весь коментар
07.11.2024 11:41 Відповісти
Облом. Зеленский хотів особистого селфі.
показати весь коментар
07.11.2024 11:55 Відповісти
Наконец-то плохой Байден уходит, будет хорошой трамп🥴
показати весь коментар
07.11.2024 12:13 Відповісти
1.
Зеленський та Трамп домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати відносини
2.
Відмова від НАТО на 20 років та заморозка фронту: у Трампа пропонують новий "мирний план"
показати весь коментар
07.11.2024 15:06 Відповісти
Чергове ППР - Посиділи, Попи&діли, Розійшлися.)))
показати весь коментар
07.11.2024 17:33 Відповісти
ТАК ЧТО ТАМ С КОРОНОВИРУСОМ ВЫ СКАЖИТЕ НАРОДАМ !?)
показати весь коментар
07.11.2024 19:37 Відповісти
одного поля ягоды
показати весь коментар
07.11.2024 19:58 Відповісти
Твой Зетаньяху лучше что ли? К тому же дружок Трампа, последний щёки раздувает от важности и кричит что в Белом доме играются его еврейские внуки, тоже мне достижение.
показати весь коментар
07.11.2024 22:31 Відповісти
ЗАПІВРОКУ до цього
показати весь коментар
08.11.2024 00:47 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 