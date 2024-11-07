Зеленський та Трамп домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати відносини
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з переможцем президентських виборів у США Дональдом Трампом.
Про це глава держави написав у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Провів чудову телефонну розмову з Президентом Трампом і привітав його з історичною та переконливою перемогою — цей результат став можливим завдяки його вражаючій виборчій кампанії. Відзначив його родину й команду за їхню прекрасну роботу", - зазначив Зеленський.
Співрозмовники домовились "підтримувати тісний діалог і розвивати співпрацю".
"Сильне й непохитне лідерство США є життєво важливим для світу і для справедливого миру", - резюмував президент.
Нагадаємо за попередніми даними, Дональд Трамп набрав 277 голосів та здобув перемогу на президентських виборах.
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Маю сумніви, що пану Зеленському вдасться чесно переобратися на другий строк.
По-друге : з*явиться шанс для ЗЕ-перевертнів--ощасливити ліліПУТІНА: безперешкодно зливати Україну вже НЕ квадратними кілометрами. а цілими областями. Оскільки
матимуть підспір*я. а саме : Трамп відмовив надавати гумдопомогу !!!!"! А це станеться і обов*язково...оскільки. останній. запевнив власного. ситого обивателя--виборця. що з його обранням наступе повне благоденствіє і процвітання Америки...Тобто американський .рудий. плюшкін вже. як раніше. Обама-- підкормлювати Європу. а тим більше нас. Україну.-- --НЕ буде ! Чекаймо грандіозних поступок і потрясінь .насамперед: втрати тереторій і перспективи на вступ до НАТО !!!
Зеленський та Трамп домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати відносини
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