Зеленский и Трамп договорились поддерживать тесный диалог и развивать отношения
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом.
Об этом глава государства написал в своем телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Провел замечательный телефонный разговор с Президентом Трампом и поздравил его с исторической и убедительной победой - этот результат стал возможным благодаря его впечатляющей избирательной кампании. Отметил его семью и команду за их прекрасную работу", - отметил Зеленский.
Собеседники договорились "поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество".
"Сильное и непоколебимое лидерство США является жизненно важным для мира и для справедливого мира", - резюмировал президент.
Напомним, по предварительным данным, Дональд Трамп набрал 277 голосов и одержал победу на президентских выборах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Маю сумніви, що пану Зеленському вдасться чесно переобратися на другий строк.
По-друге : з*явиться шанс для ЗЕ-перевертнів--ощасливити ліліПУТІНА: безперешкодно зливати Україну вже НЕ квадратними кілометрами. а цілими областями. Оскільки
матимуть підспір*я. а саме : Трамп відмовив надавати гумдопомогу !!!!"! А це станеться і обов*язково...оскільки. останній. запевнив власного. ситого обивателя--виборця. що з його обранням наступе повне благоденствіє і процвітання Америки...Тобто американський .рудий. плюшкін вже. як раніше. Обама-- підкормлювати Європу. а тим більше нас. Україну.-- --НЕ буде ! Чекаймо грандіозних поступок і потрясінь .насамперед: втрати тереторій і перспективи на вступ до НАТО !!!
Зеленський та Трамп домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати відносини
2.
Відмова від НАТО на 20 років та заморозка фронту: у Трампа пропонують новий "мирний план"