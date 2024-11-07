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Зеленский и Трамп договорились поддерживать тесный диалог и развивать отношения

Зеленський провів розмову з Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом.

Об этом глава государства написал в своем телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Провел замечательный телефонный разговор с Президентом Трампом и поздравил его с исторической и убедительной победой - этот результат стал возможным благодаря его впечатляющей избирательной кампании. Отметил его семью и команду за их прекрасную работу", - отметил Зеленский.

Собеседники договорились "поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество".

"Сильное и непоколебимое лидерство США является жизненно важным для мира и для справедливого мира", - резюмировал президент.

Напомним, по предварительным данным, Дональд Трамп набрал 277 голосов и одержал победу на президентских выборах.

Также читайте: Администрация Байдена хочет выделить последние $6 млрд на помощь Украине перед инаугурацией Трампа, - Politico

Автор: 

Зеленский Владимир (21090) Трамп Дональд (5855)


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Топ комментарии
+26
Ти ідіот? Президент України зобов'язаний підтримувати дружні стосунки з владою США під час війни, а не "зберігати вірність демократам". Бо від допомоги США залежить доля України.
І так, Байдену теж можна подякувати - одне іншого аж ніяк не заперечує.
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07.11.2024 01:45 Ответить
+22
Блин, ну що за дурь? Україна має добрі відносини з країнами - гарантами . Так чому він не може подзвонити і поздоровити нового президента , якого обрала країна?
Ну дитячий садок ваш комент
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07.11.2024 01:24 Ответить
+13
ну так Порох сьогодні теж сказав багато теплих слів на адресу Трампа і привітав його з обранням на посаду. що, не варто було цього робити? наху й ти тут пишеш цю свою дичину і натравлюєш українців проти американців? на кого працюєш, "чех"?
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07.11.2024 02:41 Ответить
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Трамп не хуже яника и зели😆
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07.11.2024 12:17 Ответить
Звичайно не гірше! Він хоч щось корисного зробив для своєї країни у першу каденцію - інакше його не вибрали б ще раз у президенти США.
Маю сумніви, що пану Зеленському вдасться чесно переобратися на другий строк.
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07.11.2024 13:02 Ответить
Мільони мух не можуть помилятися!💩
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07.11.2024 19:22 Ответить
---Перемога Трампуші--це дійсно неймовірне СВЯТО. для ЗЕ-погані... По-перше ; вся поцуплена обамівська гумдопомога тепер буде безперешкодно. завуальована. списана.забута...
По-друге : з*явиться шанс для ЗЕ-перевертнів--ощасливити ліліПУТІНА: безперешкодно зливати Україну вже НЕ квадратними кілометрами. а цілими областями. Оскільки
матимуть підспір*я. а саме : Трамп відмовив надавати гумдопомогу !!!!"! А це станеться і обов*язково...оскільки. останній. запевнив власного. ситого обивателя--виборця. що з його обранням наступе повне благоденствіє і процвітання Америки...Тобто американський .рудий. плюшкін вже. як раніше. Обама-- підкормлювати Європу. а тим більше нас. Україну.-- --НЕ буде ! Чекаймо грандіозних поступок і потрясінь .насамперед: втрати тереторій і перспективи на вступ до НАТО !!!
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07.11.2024 11:34 Ответить
ОБІЦЯНКАМИ тРАМПА, ЯК І пуяла, хибо що тільки підтертися?
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07.11.2024 11:40 Ответить
З Трампом можно, домовитись, але йому потрібно вигідна пропозиція, наприклад! Ми відмовляємось від вступу в НАТо, але ви нам продаєте в кредит стільки озброєння наприклад якив Південної Кореї, заводи в США працюють, бабло йде людям і екомічне зростання економіки, плюс частнину озброєння по ліцензії Україна може виробляти сама, Україна получає статус союзника як Ізраіль, чи Японія, і США можуть скоротити свої війська в Європі, економія на бюджеті Пентагона, американці дома, заводи працюють, всі счасливі, хутін загнаний в будку, сидить і не гавка, і Трамп молодець все порішав)).
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07.11.2024 11:41 Ответить
Облом. Зеленский хотів особистого селфі.
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07.11.2024 11:55 Ответить
Наконец-то плохой Байден уходит, будет хорошой трамп🥴
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07.11.2024 12:13 Ответить
1.
Зеленський та Трамп домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати відносини
2.
Відмова від НАТО на 20 років та заморозка фронту: у Трампа пропонують новий "мирний план"
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07.11.2024 15:06 Ответить
Чергове ППР - Посиділи, Попи&діли, Розійшлися.)))
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07.11.2024 17:33 Ответить
ТАК ЧТО ТАМ С КОРОНОВИРУСОМ ВЫ СКАЖИТЕ НАРОДАМ !?)
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07.11.2024 19:37 Ответить
одного поля ягоды
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07.11.2024 19:58 Ответить
Твой Зетаньяху лучше что ли? К тому же дружок Трампа, последний щёки раздувает от важности и кричит что в Белом доме играются его еврейские внуки, тоже мне достижение.
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07.11.2024 22:31 Ответить
ЗАПІВРОКУ до цього
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08.11.2024 00:47 Ответить
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