Зеленский и Трамп договорились поддерживать тесный диалог и развивать отношения

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом.

Об этом глава государства написал в своем телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Провел замечательный телефонный разговор с Президентом Трампом и поздравил его с исторической и убедительной победой - этот результат стал возможным благодаря его впечатляющей избирательной кампании. Отметил его семью и команду за их прекрасную работу", - отметил Зеленский.

Собеседники договорились "поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество".

"Сильное и непоколебимое лидерство США является жизненно важным для мира и для справедливого мира", - резюмировал президент.

Напомним, по предварительным данным, Дональд Трамп набрал 277 голосов и одержал победу на президентских выборах.

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