Администрация Байдена хочет выделить последние $6 млрд на помощь Украине перед инаугурацией Трампа, - Politico
Администрация Джо Байдена спешит прислать Украине оставшиеся 6 миллиардов военной помощи до инаугурации Дональда Трампа, поскольку с его приходом поставки оружия могут быть остановлены.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.
Два анонимных чиновника администрации рассказали изданию, что такой план является единственной возможностью для Белого дома продолжать отправлять оборудование в Украину для борьбы с агрессией РФ.
Однако проблемы огромные. Обычно требуются месяцы, чтобы боеприпасы и оборудование попали в Украину после объявления пакета помощи, поэтому все, что будет развернуто в ближайшие недели, скорее всего, не прибудет в полном объеме до инаугурации Трампа, а следующий главнокомандующий может остановить поставки еще до того, как они окажутся на месте.
Одним из главных препятствий для быстрого оказания помощи является то, что США могут отправить лишь то оборудование, которое у них уже есть. Хотя выделенные деньги возмещают Пентагону расходы на это оборудование, все зависит от того, насколько быстро новые артиллерийские снаряды и оружие могут быть произведены или заключены контракты на их замену.
"Мы ежемесячно отправляем все, что может производить промышленность, но проблема в том, что вы можете отправлять эти вещи только по мере их производства. Администрация могла бы погрузиться в запасы и отправить оборудование быстрее, но неясно, захочет ли Пентагон это делать, поскольку это повлияет на его собственную готовность" - сказал Марк Кансиан, бывший сотрудник бюджетного отдела Минобороны, который сейчас работает в Центре стратегических и международных исследований.
Politico пишет, что деньги, которые остались от апрельского пакета помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов, разделены на два блока. Это 4,3 миллиарда долларов на пополнение имеющихся запасов и 2,1 миллиарда долларов на закупку вооружений по контрактам с американскими оборонными компаниями.
Издание также напоминает, что Трамп и новоизбранный вице-президент Джей-Ди Вэнс раскритиковали администрацию Байдена за то, что она тратит миллиарды на военную помощь Украине, тогда как вся Европа вместе смогла лишь сравняться с суммой, которую выделил Вашингтон.
"Первое, что он сделает, это свернет помощь Украине. Я бы ожидал, что он сделает из этого большое шоу. Он скажет: "Обещание выполнено", но он собирается прекратить это раньше, я в этом уверен", - считает Джим Таунсенд, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона по вопросам НАТО и Европы во времена администрации Обамы.
Также одной из важных проблем является отказ Байдена позволить Украине использовать оружие, предоставленное США, для ударов вглубь России.
В то же время в Сенате все еще существует значительная поддержка республиканцев в отношении продолжения помощи Украине, и сенатор Роджер Уикер (республиканец, штат Миссисипи), вероятный следующий председатель Сенатского комитета по вопросам вооруженных сил, в прошлом месяце направил Байдену письмо, в котором призвал его ускорить поставки оборудования для Украины и ускорить американское производство до конца своего срока, чтобы быстро поддержать Украину в будущей борьбе.
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Нам передачили все вчасно та у повному обсязі? Ні. Все претензії до бідона та його шрбли.
Скільки разів бідон та його шобла кидали Україну??? А їм тут багато хто вірив і продовжує вірити. Але вони завжди діяли за принципом "наобіцяти і не зробити". Ну а ті, хто коментував їхні заяви, на що мали спиратися? На написи на паркані, чи шо? Звісно, коментували їхні обіцянки, сподіваючись, що зброя надійде ВЧАСНО та у ПОВНОМУ ОБСЯЗІ.
Ну а якщо не надійшла вчасно і не у повному обсязі, то претензії то бідона та його шобли. Коментатори в інтернеті тут до чого???
Ты видишь, кто косит газоны и ремонтирует дома???
Эти 25 000 000 уголовников пришли сюда НЕ РАБОТАТЬ и НЕ ПОДРАБАТЫВАТЬ.
Они пришли за ХАЛЯВОЙ и получают ее из рук демпартийцев в виде пособий, бесплатного медобслуживания для них и их ублюдков, бесплатного жилья в гостиницах за счёт бюджета
(НАШИХ НАЛОГОВ, из которых перестали платить полиции (DEFUND THE POLICE))
Количество тяжких преступлений выросло в ШЕСТЬ РАЗ - убийства увечья, изнасилования, погромы и захват жилищ.
Этих бандюг никто не нанимает - ОНИ НЕ РАБОТАТЬ ПРИШЛИ, а получать халяву и ГРАБИТЬ.
Дуже непопулярно було згадувати мізерні масштаби та постійні затримки поставок зброї.
---Ну так це логічно. Бо ВВП всієї Європи майже в 2 рази менше, чим ВВП США. Але Трампісти нажаль, не дуже грамотні...
"Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що готовий обговорити використання французької ядерної зброї як частини "надійної європейської оборони" на тлі загроз з боку росії."
«Я вважаю, що Зеленський - найбільший комівояжер в історії. Кожен раз, коли він приїжджає в США, він їде назад з $60 мільярдами доларів», - сказав Трамп.
Але винен Трамп, - у тому, що Байден не впорався з рештою 80%.
Ай да *******!
"Перше, що він зробить, це згорне допомогу Україні. Я б очікував, що він зробить з цього велике шоу. Він скаже: "Обіцянка виконана", але він збирається припинити це раніше, я в цьому впевнений", - вважає Джим Таунсенд, колишній високопосадовець Пентагону з питань НАТО і Європи за часів адміністрації Обами. Джерело:
"Гроші які __залишились__"
Ще влітку 22 року Піонтковський першим повідомив про контакти Саллі з х....через старого контактера Кремля Грема і лист 30 конгресменів - демократів проти д=опомоги Україні. Після скандалу лист відкликали. Фундатором затягування допомоги і тоді і зараз є Саллі. Ця тенденція йде з 2014 року, коли Керрі ( особистий друг Коняри) тоді держсекретар США сказав МІДу України в Женеві -справи України з Росією АМЕРИКИ не стосуються.
А саме він характеризує одну з трьох програм, по якій Байден надає військову допомогу Україні, так звану Presidential Drawdown Authority, скорочено РDA. І описує труднощі, з якими зустрічається Держдеп при її реалізації. Натомість слухають тут провокаторів штибу секонд ферст, які брешуть, ніби це Байден блокує допомогу Україні...