РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3494 посетителя онлайн
Новости
9 329 89

Администрация Байдена хочет выделить последние $6 млрд на помощь Украине перед инаугурацией Трампа, - Politico

Білий дім хоче виділити новий пакет допомоги Україні до інавгурації Трампа

Администрация Джо Байдена спешит прислать Украине оставшиеся 6 миллиардов военной помощи до инаугурации Дональда Трампа, поскольку с его приходом поставки оружия могут быть остановлены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Два анонимных чиновника администрации рассказали изданию, что такой план является единственной возможностью для Белого дома продолжать отправлять оборудование в Украину для борьбы с агрессией РФ.

Однако проблемы огромные. Обычно требуются месяцы, чтобы боеприпасы и оборудование попали в Украину после объявления пакета помощи, поэтому все, что будет развернуто в ближайшие недели, скорее всего, не прибудет в полном объеме до инаугурации Трампа, а следующий главнокомандующий может остановить поставки еще до того, как они окажутся на месте.

Одним из главных препятствий для быстрого оказания помощи является то, что США могут отправить лишь то оборудование, которое у них уже есть. Хотя выделенные деньги возмещают Пентагону расходы на это оборудование, все зависит от того, насколько быстро новые артиллерийские снаряды и оружие могут быть произведены или заключены контракты на их замену.

Читайте: Я собираюсь остановить войны, - Трамп

"Мы ежемесячно отправляем все, что может производить промышленность, но проблема в том, что вы можете отправлять эти вещи только по мере их производства. Администрация могла бы погрузиться в запасы и отправить оборудование быстрее, но неясно, захочет ли Пентагон это делать, поскольку это повлияет на его собственную готовность" - сказал Марк Кансиан, бывший сотрудник бюджетного отдела Минобороны, который сейчас работает в Центре стратегических и международных исследований.

Politico пишет, что деньги, которые остались от апрельского пакета помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов, разделены на два блока. Это 4,3 миллиарда долларов на пополнение имеющихся запасов и 2,1 миллиарда долларов на закупку вооружений по контрактам с американскими оборонными компаниями.

Издание также напоминает, что Трамп и новоизбранный вице-президент Джей-Ди Вэнс раскритиковали администрацию Байдена за то, что она тратит миллиарды на военную помощь Украине, тогда как вся Европа вместе смогла лишь сравняться с суммой, которую выделил Вашингтон.

Также читайте: Украина уверена в двухпартийной поддержке США, - Сибига

"Первое, что он сделает, это свернет помощь Украине. Я бы ожидал, что он сделает из этого большое шоу. Он скажет: "Обещание выполнено", но он собирается прекратить это раньше, я в этом уверен", - считает Джим Таунсенд, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона по вопросам НАТО и Европы во времена администрации Обамы.

Также одной из важных проблем является отказ Байдена позволить Украине использовать оружие, предоставленное США, для ударов вглубь России.

В то же время в Сенате все еще существует значительная поддержка республиканцев в отношении продолжения помощи Украине, и сенатор Роджер Уикер (республиканец, штат Миссисипи), вероятный следующий председатель Сенатского комитета по вопросам вооруженных сил, в прошлом месяце направил Байдену письмо, в котором призвал его ускорить поставки оборудования для Украины и ускорить американское производство до конца своего срока, чтобы быстро поддержать Украину в будущей борьбе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Австралия передаст Украине 14 скоростных катеров

Автор: 

помощь (7906) США (27336) Трамп Дональд (5855)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+26
И что этому старому мудаку мешало сделать это раньше???Это и вопрос тем больным на голову,кто видел в демократах светочь поддержки и опоры...Да Вы им нах... не впились.Вы будете уважать или благодарить врача,который вместо лечения(хотя может)-будет поддерживать жизнь только для того,чтоб пациент не сдох раньше времени(потому что это ему выгодно или он так хочет) Так и здесь.Пусть я неблагодарный.Но такая помощь как оказывали демократы-сравни преднамеренному убийству через пофигизм и хитрож...пость.В итоге,медленно происходит то,что уже давно бы произошло в 22г... Только через еще большие смерти,разрушения,раздрай общества и узурпацию власти.Я рад что это недоразумение уходит и больше этого маразматика,здоровающегося с невидимками-нигде не будет ни видно,ни слышно
показать весь комментарий
06.11.2024 22:40 Ответить
+21
показать весь комментарий
06.11.2024 22:34 Ответить
+21
Зеленьский і наука? Перехрестіться.
показать весь комментарий
06.11.2024 22:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Було б добре - бо на фронті дуже сутужно
показать весь комментарий
06.11.2024 22:26 Ответить
Згадую Світанів, Диких та Жданових, котрі в квітні розказували, як ми всіх переможемо, коли США проголосують допомогу, адже її мали б поставити не з жовтня по жовтень, а з травня по жовтень, яка в нас буде допомога "концентрована". А тут вийшов потужний і заявив, що передано було аж 10% від проголосованого... І знов ікспєрди обкакались.
показать весь комментарий
06.11.2024 22:37 Ответить
А ти,я бачу,радієш з цього,гнидо!?
показать весь комментарий
06.11.2024 22:43 Ответить
Радію тільки з того, що знав, що саме так буде і виявився правий, поки нам у вуха вливали брехні.
показать весь комментарий
06.11.2024 22:56 Ответить
Так може розповіси нам,що нас чекає далі
показать весь комментарий
06.11.2024 23:28 Ответить
Він каже те, що насправді є. Мій знайомий теж щодня слухає купу експердів вже не перший рік. Я часто вкидую вухо суто з інтересу. Для мене ці балачки з розумним виглядом кабіни завжди були пустозвонством і гаданням на кавовій гущі яка тільки шкоду наносить. Такі собі аристовичі тільки розтягнуті в часі. Рот балакає, монетизація на ютубі іде, слухачі хавають бо це їх заспокоює. Зараз цьому знайомому нарешті почало доходити, цей дідо злий, кляне цих експертів і швиряється телефоном, але продовжує слухати бо звичка.
показать весь комментарий
07.11.2024 00:52 Ответить
Усіляких Світанів, Диких та Жданових поставив до не рекомендованих ще в 23 році. Мені потрібна правда, а не хороший настрій від перегляду чергових ура побрехеньок.
показать весь комментарий
07.11.2024 09:30 Ответить
Люди це слухають щоб заспокоїтись, все. Експерти типу Світана вам можуть розповісти про характеристики зброї і дати позитивні прогнози з точки зору військового на пенсії. Все. Нема чого там якісь інсайти шукати, їх там нема
показать весь комментарий
07.11.2024 09:39 Ответить
А Потужний точно правду про 10% сказав..? а то зразу ж після його заяви прибув американський ревв
показать весь комментарий
06.11.2024 23:28 Ответить
дык они должны бы рассказывать как потужно Умеров и ко запилили оборонку, какие мощные укрепления технику\финансы\бомбоубежища\схроны\полигоны\аэродромы\дзоты\стационарные башни пво в больших городах запилили "военные администрации", как всякие ресурсы\энергетику национализировали и запустили новые заводы, как в школах \техникумах \университетах начали делать беспилотники, как пустили новые ветки метро\скрытых жд дорог для обеспечения логистики и т.д. и т.п.
показать весь комментарий
07.11.2024 00:27 Ответить
Так а до чого тут всі переховані Вами люди??? Не вони ж віддають накази про передачу зброї, правда? Це мав би робити бідон з його шоблою. Ось вони якраз і, як Ви зауважили, "обісралися".
показать весь комментарий
07.11.2024 08:59 Ответить
По-перше, вони афілійовані з Офісом. Неафілійовані та незручні, а-ля Арестович, на марафонах 24/7 не виступають. По-друге, якщо мені було очевидно, що "запад нам ніпаможет", то це було і очевидним у владних кабінетах, але людям вливали у вуха брехні, що "от як проголосують і як поженемо кацапів аж до Уралу". По-третє, так, ці люди не віддають накази, віддає наш потужний незламний лідор. І лідор наш тільки по гарних новинах, а коли на прес-конференціях йому починають задавати незручні питання - він хамить та істерить у відповідь, і ще перекидує відповідальність на партнерів.
показать весь комментарий
07.11.2024 09:13 Ответить
До чого це все??? Про афілійовані, брехню, хамить та істерить??? Вам чітко пояснили: Світан, Дикий та Жданов накази щодо передачі зброї не віддають. Вони просто спробували спрогнозувати подальший перебіг подій на фронті, спираючись на інформацію про ЙМОВІРНУ передачу нам зброї у повному обсязі і вчасно.

Нам передачили все вчасно та у повному обсязі? Ні. Все претензії до бідона та його шрбли.
показать весь комментарий
07.11.2024 09:33 Ответить
Не знаю, куди і на що вони спирались, але у 2023-му вже був контрнаступ і тоді теж не передали всього обіцяного. Зі слів цих же "ескпертів" найбільший відсоток отриманої зброї по певній номенклатурі становив 18% від обіцяного, по іншій і того менше. Через півроку вони знов співають, що нам все передадуть вчасно і можна буде якщо не наступати, то хоча б впевнено стримувати ворога... Це по-вашому експерти, коли вони забувають що говорили півроку тому?
показать весь комментарий
07.11.2024 09:39 Ответить
Навмисно виділив капсом - ЙМОВІРНУ.

Скільки разів бідон та його шобла кидали Україну??? А їм тут багато хто вірив і продовжує вірити. Але вони завжди діяли за принципом "наобіцяти і не зробити". Ну а ті, хто коментував їхні заяви, на що мали спиратися? На написи на паркані, чи шо? Звісно, коментували їхні обіцянки, сподіваючись, що зброя надійде ВЧАСНО та у ПОВНОМУ ОБСЯЗІ.

Ну а якщо не надійшла вчасно і не у повному обсязі, то претензії то бідона та його шобли. Коментатори в інтернеті тут до чого???
показать весь комментарий
07.11.2024 10:17 Ответить
Бо вони так думали, а не знали щось таке, що хотіли тебе особисто надурити. Перестаньте бачити у всьому конспірацію.
показать весь комментарий
07.11.2024 09:37 Ответить
За все треба платити.Це наука і зеленському. Бо зараз поліциянти ходять по ресторанах і бьють людей, а жинкам пропонують поіхати з нимі. Це також ганьба і нам.
показать весь комментарий
06.11.2024 22:26 Ответить
Зеленьский і наука? Перехрестіться.
показать весь комментарий
06.11.2024 22:37 Ответить
У вас 4 помилки у десятку слів. Як так сталось?
показать весь комментарий
06.11.2024 23:45 Ответить
США продовжать допомагати Україні і при трампі.
показать весь комментарий
06.11.2024 22:30 Ответить
Лучше касетными боеприпасами. Потому что в случай Тампон введет против Украины ембарго на оружие, Европа касетками нам не поможет
показать весь комментарий
06.11.2024 22:31 Ответить
Европа вообще из оружия мало чем может помочь потому что его там есть мизерное количество
показать весь комментарий
06.11.2024 22:42 Ответить
Нехай європейці ховають свої унітази
показать весь комментарий
06.11.2024 23:43 Ответить
https://gazeta.ua/articles/politics/_mayemo-perehoditi-do-zagalnoyi-mobilizaciyi-scho-chekaye-********-za-kadenciyi-trampa/1198616
показать весь комментарий
06.11.2024 22:32 Ответить
В чомусь той експерт правий. Якщо хочеш жити потрібно крутитися. Капітуляція вже не пройде. ***** хоче крові всіх українців.
показать весь комментарий
06.11.2024 22:38 Ответить
То її треба йому подарувати, раз хоче?
показать весь комментарий
07.11.2024 09:41 Ответить
показать весь комментарий
06.11.2024 22:34 Ответить
Україні будуть приділяти значно менше уваги але не залишать.будуть будувати стіну на кордоні з Мексикою та висилати мігрантів.
показать весь комментарий
06.11.2024 22:39 Ответить
А чему будут уделять внимание?
показать весь комментарий
06.11.2024 22:45 Ответить
Побачиш.
показать весь комментарий
06.11.2024 22:49 Ответить
Я тебя спросил. Вот чем будет заниматься Трамп?
показать весь комментарий
06.11.2024 22:58 Ответить
Стена это символический акт для дебилов, которые с удовольствием нанимают нелегалов и газон покосиьь, и дом подправить, что угодно. Нужно сажать за найм нелегалов, и не только менеджеров от Тайсон фудс а именно вот таких вот пересичных дебилов
показать весь комментарий
06.11.2024 23:31 Ответить
DEBILLO, ты живёшь в США??
Ты видишь, кто косит газоны и ремонтирует дома???
Эти 25 000 000 уголовников пришли сюда НЕ РАБОТАТЬ и НЕ ПОДРАБАТЫВАТЬ.
Они пришли за ХАЛЯВОЙ и получают ее из рук демпартийцев в виде пособий, бесплатного медобслуживания для них и их ублюдков, бесплатного жилья в гостиницах за счёт бюджета
(НАШИХ НАЛОГОВ, из которых перестали платить полиции (DEFUND THE POLICE))
Количество тяжких преступлений выросло в ШЕСТЬ РАЗ - убийства увечья, изнасилования, погромы и захват жилищ.
Этих бандюг никто не нанимает - ОНИ НЕ РАБОТАТЬ ПРИШЛИ, а получать халяву и ГРАБИТЬ.
показать весь комментарий
14.11.2024 06:41 Ответить
Чи Гарріс , чи Трамп а третя світова в ходу . І зупинити її може той, хто її почав .
показать весь комментарий
06.11.2024 22:39 Ответить
суцільна криза ВПК не тільки в штатах, а і в Європі.
показать весь комментарий
06.11.2024 22:38 Ответить
ЗАРАЗ ЖДУНИ БУДУТЬ ВИЛАЗИТЬ !)
показать весь комментарий
06.11.2024 22:39 Ответить
И что этому старому мудаку мешало сделать это раньше???Это и вопрос тем больным на голову,кто видел в демократах светочь поддержки и опоры...Да Вы им нах... не впились.Вы будете уважать или благодарить врача,который вместо лечения(хотя может)-будет поддерживать жизнь только для того,чтоб пациент не сдох раньше времени(потому что это ему выгодно или он так хочет) Так и здесь.Пусть я неблагодарный.Но такая помощь как оказывали демократы-сравни преднамеренному убийству через пофигизм и хитрож...пость.В итоге,медленно происходит то,что уже давно бы произошло в 22г... Только через еще большие смерти,разрушения,раздрай общества и узурпацию власти.Я рад что это недоразумение уходит и больше этого маразматика,здоровающегося с невидимками-нигде не будет ни видно,ни слышно
показать весь комментарий
06.11.2024 22:40 Ответить
Рік тому вас тут за такі речі "заклювали" б.
Дуже непопулярно було згадувати мізерні масштаби та постійні затримки поставок зброї.
показать весь комментарий
07.11.2024 08:36 Ответить
показать весь комментарий
07.11.2024 13:29 Ответить
Видання також нагадує, що Трамп і новообраний віце-президент Джей-Ді Венс розкритикували адміністрацію Байдена за те, що вона витрачає мільярди на військову допомогу Україні, тоді як уся Європа разом змогла лише зрівнятися з сумою, яку виділив Вашингтон. ---
---Ну так це логічно. Бо ВВП всієї Європи майже в 2 рази менше, чим ВВП США. Але Трампісти нажаль, не дуже грамотні...
показать весь комментарий
06.11.2024 22:47 Ответить
При Байдене помощи было мало, при Трампе вообще не будет. Нужно создавать ядерку либо нас уничтожат
показать весь комментарий
06.11.2024 22:51 Ответить
Нас и с ядеркой уничтожат.
показать весь комментарий
06.11.2024 22:59 Ответить
Я против создания ядерки, так как она дорогая и на неё надо много времени, но если кто-то втирает что что-то неизбежно что бы не делать, то знай что этот человек тебя обманывает.
показать весь комментарий
06.11.2024 23:01 Ответить
Ядерка пока в стороне, даже орки её не применяют, пока. Как нам поможет ядерка в конвенциональной войне? Или ми начнём бомбить Воронеж, как Херосиму?
показать весь комментарий
06.11.2024 23:14 Ответить
Москву. Зачем Воронеж.
показать весь комментарий
06.11.2024 23:18 Ответить
Москву - да, но сначала Воронеж.
показать весь комментарий
07.11.2024 01:34 Ответить
Все как бы проще простого. Если Россия будет знать что за пару часов вся Москва и Питер будут превращены в пыль, то она знает что это конец России как таковой. Потому что без них никаких шансов у России на существование. так как Россия гиперцентрализированное государство.
показать весь комментарий
06.11.2024 23:20 Ответить
"Территория города по состоянию на 1 января 2014 года составляет 2561,5 км², примерно треть этой площади (878,7 км²) находится внутри кольцевой автомагистрали (МКАД)." Це ж чим ви зібрались "перетворювати в пил" таку площу?
показать весь комментарий
07.11.2024 02:11 Ответить
про ядерку не обов"язково всім русоботам розказувати. Ви згідні?
показать весь комментарий
06.11.2024 23:46 Ответить
Весь смысл ядерного оружия в том что все о нем знают.
показать весь комментарий
06.11.2024 23:47 Ответить
после исполнения "будапештского меморандума", а также после того, как Хйло сказал "у нас яо есть и мы его использовать - будем", а Байден сказал "у нас тоже есть, но на применение ядерного оружия мы им отвечать не станем", старый смысл очень поменялся и "неиспользование" в качестве меры обороны - тоже.
показать весь комментарий
07.11.2024 00:39 Ответить
Не тільки у Байдена є ЯЗ.
"Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що готовий обговорити використання французької ядерної зброї як частини "надійної європейської оборони" на тлі загроз з боку росії."
показать весь комментарий
07.11.2024 08:48 Ответить
А раніше не можна було зробити? С...ки...
показать весь комментарий
06.11.2024 22:53 Ответить
Підозрюю, що Байден, хоче скоріше НЕ нам допомогти, а Трампу трошки підгадити ..
показать весь комментарий
06.11.2024 22:58 Ответить
Короче соплежуї демократи,були такими і зостануться такими в історії.
показать весь комментарий
06.11.2024 23:01 Ответить
Яка допомога, на? Нi один шекель не перетнув кордони США, на. Все пiшло в американський ВПК, на!
показать весь комментарий
06.11.2024 23:02 Ответить
Ну виділять. Але не встигнуть передати. І будуть тикати пальцем у Трампа, що він винен.
показать весь комментарий
06.11.2024 23:14 Ответить
Зе сказав, що виділили 6 з 64 лярдів. Байден говорить про 6 останніх лярдів. Так 6+6 це 12 а не 64
показать весь комментарий
06.11.2024 23:16 Ответить
Більше Зибіла слухай
показать весь комментарий
07.11.2024 07:22 Ответить
Трамп взагалі красава
«Я вважаю, що Зеленський - найбільший комівояжер в історії. Кожен раз, коли він приїжджає в США, він їде назад з $60 мільярдами доларів», - сказав Трамп.
показать весь комментарий
07.11.2024 08:52 Ответить
Ще більший ****** ніж наш ЗЕбіл
показать весь комментарий
23.12.2024 17:34 Ответить
За півроку передали 10 відсотків проголосованої допомоги. Зі скрипом збираються передати ще 10 відсотків до кінця року.
Але винен Трамп, - у тому, що Байден не впорався з рештою 80%.
Ай да *******!

"Перше, що він зробить, це згорне допомогу Україні. Я б очікував, що він зробить з цього велике шоу. Він скаже: "Обіцянка виконана", але він збирається припинити це раніше, я в цьому впевнений", - вважає Джим Таунсенд, колишній високопосадовець Пентагону з питань НАТО і Європи за часів адміністрації Обами. Джерело:
показать весь комментарий
06.11.2024 23:25 Ответить
За часів Обами - ключове. За часів Обами Україна отримала дулю з маком.
показать весь комментарий
07.11.2024 00:06 Ответить
гроші, які залишилися від квітневого пакету допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів, розділені на два блоки. Це 4,3 мільярда доларів на поповнення наявних запасів і 2,1 мільярда доларів на закупівлю озброєнь за контрактами з американськими оборонними компаніями. Джерело: В кого проблеми з математикою? 4+2 МЛРД це -61 МЛРД? Байден сховав гроші, які півроку вибивав з бюджету і тепер пробує реачбілітуватися?
показать весь комментарий
06.11.2024 23:32 Ответить
В тебе з читанням проблеми
"Гроші які __залишились__"
показать весь комментарий
07.11.2024 07:23 Ответить
КРАЩЕ ВІДПРАВИЛИ НАГЛЯДОВУ РАДУ ЗА КОРРУПЦІЄЙ В УКРАЇНІ !!!
показать весь комментарий
06.11.2024 23:49 Ответить
Навіщо наглядова рада для того, що і без нагляду дає собі раду? І потім, за нею тут наглядають на вищому рівні, як ніде в світі. У нас добре приглянута корупція. Немає жодної причини для турботи.
показать весь комментарий
07.11.2024 04:25 Ответить
Ви не зрозуміли - в цілях переймання досвіду!
показать весь комментарий
07.11.2024 08:58 Ответить
Як цікаво вони там рахують, типу 2+2=42
показать весь комментарий
07.11.2024 00:08 Ответить
Рижий використав тактику Байдена по взрослому - він(байден) знав про початок війни,але ні хрена не зробив для припинення. Значить, Байден винуватий в її початку. Так і з Ізраїлем. Байден особисто прибув на Б.С. і просив Ізраїль проковтнути 7 жовтня і не чіпати Палестину. А тепер Ізраїль ігнорує Байдена та його АП.
Ще влітку 22 року Піонтковський першим повідомив про контакти Саллі з х....через старого контактера Кремля Грема і лист 30 конгресменів - демократів проти д=опомоги Україні. Після скандалу лист відкликали. Фундатором затягування допомоги і тоді і зараз є Саллі. Ця тенденція йде з 2014 року, коли Керрі ( особистий друг Коняри) тоді держсекретар США сказав МІДу України в Женеві -справи України з Росією АМЕРИКИ не стосуються.
показать весь комментарий
07.11.2024 05:08 Ответить
Треба не "хотіти", а робити.
показать весь комментарий
07.11.2024 07:17 Ответить
Ключове слово "ХОЧЕ"
показать весь комментарий
07.11.2024 08:00 Ответить
Хоче, але знов не може, тягне )
показать весь комментарий
07.11.2024 08:01 Ответить
"Хоче виділити" - навіщо про це заявляти. Виділили та й всіх справ. А то як в імпотента який багато розказує про те, як він хоче, а як до справи, то нічого не виходить
показать весь комментарий
07.11.2024 08:17 Ответить
І тут кинуть як і раніше.
показать весь комментарий
07.11.2024 08:56 Ответить
А чого це сплячий Джо раптом заметушився? Коли він не дав Україні каналом PDA ні цента з пакета на 61 млрд доларів (а там було близько 8 млрд чисто військової допомоги), він нікуди не поспішав. До тих пір, поки ці гроші 30 вересня не повернулися до бюджету США. В Україні до речі теж було усім на це пофіг. А тепер Байден раптом поквапився. А звідки ці 6 млрд, з якої заначки? Це ті гроші, які він свого часу не дав Україні, приховав на чорний день. Але ось чорний день настав - Трамп переміг на виборах, і дідусь раптом прокинувся.
показать весь комментарий
07.11.2024 11:04 Ответить
Скептики ! Закрийте чорні ПАЩЕКИ...бо це може бути останнім. що Україна отримує від США !? Треба слухати передвиборчі запевнення Трампуші Останній запевнив власного . ситого обивателя-виборця . що з його обранням їх та Америку .вцілому.--чекає благоденствіє і процвітання !?Чхати він( новоспечений американський плюшкін ) хотів на всю Європу. а тим більше на нас. Україну !!!
показать весь комментарий
07.11.2024 11:58 Ответить
Це прощальний подарунок зермакам? Типу це докрасти і можна розходитися.
показать весь комментарий
07.11.2024 12:35 Ответить
Практично ніхто не звертає уваги на абзац "Однією з головних перешкод для швидкого надання допомоги є те, що США можуть відправити лише те обладнання, яке у них вже є. Хоча виділені гроші відшкодовують Пентагону витрати на це обладнання, все залежить від того, наскільки швидко нові артилерійські снаряди і зброя можуть бути вироблені або укладені контракти на їх заміну."©

А саме він характеризує одну з трьох програм, по якій Байден надає військову допомогу Україні, так звану Presidential Drawdown Authority, скорочено РDA. І описує труднощі, з якими зустрічається Держдеп при її реалізації. Натомість слухають тут провокаторів штибу секонд ферст, які брешуть, ніби це Байден блокує допомогу Україні...
показать весь комментарий
07.11.2024 13:06 Ответить
Байден врятував Україну, подарував 2,5 роки існувавння державності. Щоб про нього не казали. Багато це не розуміють. Єдиний представник класичної Америки 80-х. Тепер дбб Трамп накерує. Не тількі в нас 73% довірливих імбів
показать весь комментарий
07.11.2024 13:19 Ответить
 
 