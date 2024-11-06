Администрация Байдена хочет выделить последние $6 млрд на помощь Украине перед инаугурацией Трампа, - Politico

Администрация Джо Байдена спешит прислать Украине оставшиеся 6 миллиардов военной помощи до инаугурации Дональда Трампа, поскольку с его приходом поставки оружия могут быть остановлены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Два анонимных чиновника администрации рассказали изданию, что такой план является единственной возможностью для Белого дома продолжать отправлять оборудование в Украину для борьбы с агрессией РФ.

Однако проблемы огромные. Обычно требуются месяцы, чтобы боеприпасы и оборудование попали в Украину после объявления пакета помощи, поэтому все, что будет развернуто в ближайшие недели, скорее всего, не прибудет в полном объеме до инаугурации Трампа, а следующий главнокомандующий может остановить поставки еще до того, как они окажутся на месте.

Одним из главных препятствий для быстрого оказания помощи является то, что США могут отправить лишь то оборудование, которое у них уже есть. Хотя выделенные деньги возмещают Пентагону расходы на это оборудование, все зависит от того, насколько быстро новые артиллерийские снаряды и оружие могут быть произведены или заключены контракты на их замену.

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"Мы ежемесячно отправляем все, что может производить промышленность, но проблема в том, что вы можете отправлять эти вещи только по мере их производства. Администрация могла бы погрузиться в запасы и отправить оборудование быстрее, но неясно, захочет ли Пентагон это делать, поскольку это повлияет на его собственную готовность" - сказал Марк Кансиан, бывший сотрудник бюджетного отдела Минобороны, который сейчас работает в Центре стратегических и международных исследований.

Politico пишет, что деньги, которые остались от апрельского пакета помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов, разделены на два блока. Это 4,3 миллиарда долларов на пополнение имеющихся запасов и 2,1 миллиарда долларов на закупку вооружений по контрактам с американскими оборонными компаниями.

Издание также напоминает, что Трамп и новоизбранный вице-президент Джей-Ди Вэнс раскритиковали администрацию Байдена за то, что она тратит миллиарды на военную помощь Украине, тогда как вся Европа вместе смогла лишь сравняться с суммой, которую выделил Вашингтон.

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"Первое, что он сделает, это свернет помощь Украине. Я бы ожидал, что он сделает из этого большое шоу. Он скажет: "Обещание выполнено", но он собирается прекратить это раньше, я в этом уверен", - считает Джим Таунсенд, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона по вопросам НАТО и Европы во времена администрации Обамы.

Также одной из важных проблем является отказ Байдена позволить Украине использовать оружие, предоставленное США, для ударов вглубь России.

В то же время в Сенате все еще существует значительная поддержка республиканцев в отношении продолжения помощи Украине, и сенатор Роджер Уикер (республиканец, штат Миссисипи), вероятный следующий председатель Сенатского комитета по вопросам вооруженных сил, в прошлом месяце направил Байдену письмо, в котором призвал его ускорить поставки оборудования для Украины и ускорить американское производство до конца своего срока, чтобы быстро поддержать Украину в будущей борьбе.

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