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Австралия передаст Украине 14 скоростных катеров

Австралійські морські катери

Австралия передаст Украине 14 скоростных морских лодок для укрепления ее морских и прибрежных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Министерства обороны Австралии.

Отмечается, что этот пакет помощи стоимостью 14 миллионов долларов включает быстрые и маневровые суда для оперативного реагирования ВСУ на угрозы на Черном море.

"Эта помощь расширяет предыдущие поставки морского оборудования, а также дополняет значительный военный и гуманитарный вклад Австралии, которая в целом предоставила Украине более $1,3 миллиарда военной помощи с начала полномасштабного вторжения России", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно Австралия передала Украине несколько планирующих бомб Joint Direct Attack Munition Extended-Range (JDAM-ER). Они были сняты с вооружения ВВС Австралии в 2021 году.

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Автор: 

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05.11.2024 07:36 Ответить
Прокурорпм-інвалідам на осінню рибалку...
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05.11.2024 07:48 Ответить
Ні, це для оборони Курахового!
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05.11.2024 08:26 Ответить
Знову комусь прийде в голову "мудра" ідея встановити десь черговий прапор. Це ж зараз так важливо!
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05.11.2024 09:35 Ответить
Та нє, он на фотці чотири прокурора-інваліда вільно вміщуються. Плюс ящик віскаря на кожного. Якраз те, що треба для рибалки на Десні...
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05.11.2024 08:42 Ответить
По полях донеччини і сухому Каховскькому водосховищу на ціх катерах ... ух ... ще не хватає підводно човна ....
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05.11.2024 09:25 Ответить
може хто дережаблю дасть
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05.11.2024 11:24 Ответить
 
 