Австралия передаст Украине 14 скоростных катеров

Австралия передаст Украине 14 скоростных морских лодок для укрепления ее морских и прибрежных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Министерства обороны Австралии.

Отмечается, что этот пакет помощи стоимостью 14 миллионов долларов включает быстрые и маневровые суда для оперативного реагирования ВСУ на угрозы на Черном море.

"Эта помощь расширяет предыдущие поставки морского оборудования, а также дополняет значительный военный и гуманитарный вклад Австралии, которая в целом предоставила Украине более $1,3 миллиарда военной помощи с начала полномасштабного вторжения России", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно Австралия передала Украине несколько планирующих бомб Joint Direct Attack Munition Extended-Range (JDAM-ER). Они были сняты с вооружения ВВС Австралии в 2021 году.

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