Правительство Австралии объявило о предоставлении Украине 49 танков M1A1 Abrams
Правительство Австралии объявило о передаче Украине 49 танков M1A1 Abrams совокупной стоимостью около AUD245 млн ($164 млн).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это заявление доводит общую стоимость военной помощи Австралии Украине с начала полномасштабного вторжения России до более чем 1,3 миллиарда долларов, а общую поддержку - до более чем 1,5 миллиарда долларов", - сообщается на сайте правительства Австралии.
Министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой будет присутствовать на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе и подтвердит эту новость непосредственно своему украинскому коллеге, говорится в сообщении.
"Поскольку мы сталкиваемся со сложной геостратегической обстановкой, важно, чтобы мы продолжали работать вместе с нашими партнерами во всем мире, чтобы сдерживать агрессию и защищать глобальный порядок, основанный на правилах", - отметил министр.
Напомним, в январе 2022 года было объявлено, что австралийские армейские танки M1A1 Abrams будут заменены танками M1A2.
Ранее СМИ сообщали, что Вооруженные силы Украины могут получить от Австралии списанные танки M1A1 Abrams.
В конце июля 2024 года Австралия "списала" последний танк M1A1 Abrams, который был на вооружении ее армии.
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іще буде ! 😂👍
- або абсолютно нову техніку;
- або при передачі вже не нової, доводять її до ідеального (навіть покращеного) стану.
А коли є ризик ''не кондиції'', ''браку'', або інших ''якісних відхилень'', то відмовляють в передачі.
Політика уряду Австралії - все що йде з Австралії повинно бути найвищої якості.
Респект і подяка Австралійцям.
тільки залізною вагонкою треба таки обшити... 🤔
Таким чином Австралія стає найбільшим постачальником "Абрамсів" до України, випередивши США (де таких танків, як пишуть, тисячі).