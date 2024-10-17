Правительство Австралии объявило о предоставлении Украине 49 танков M1A1 Abrams

Правительство Австралии объявило о передаче Украине 49 танков M1A1 Abrams совокупной стоимостью около AUD245 млн ($164 млн).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это заявление доводит общую стоимость военной помощи Австралии Украине с начала полномасштабного вторжения России до более чем 1,3 миллиарда долларов, а общую поддержку - до более чем 1,5 миллиарда долларов", - сообщается на сайте правительства Австралии.

Министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой будет присутствовать на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе и подтвердит эту новость непосредственно своему украинскому коллеге, говорится в сообщении.

"Поскольку мы сталкиваемся со сложной геостратегической обстановкой, важно, чтобы мы продолжали работать вместе с нашими партнерами во всем мире, чтобы сдерживать агрессию и защищать глобальный порядок, основанный на правилах", - отметил министр.

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Напомним, в январе 2022 года было объявлено, что австралийские армейские танки M1A1 Abrams будут заменены танками M1A2.

Ранее СМИ сообщали, что Вооруженные силы Украины могут получить от Австралии списанные танки M1A1 Abrams.

В конце июля 2024 года Австралия "списала" последний танк M1A1 Abrams, который был на вооружении ее армии.