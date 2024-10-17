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Новости Помощь Украине
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Правительство Австралии объявило о предоставлении Украине 49 танков M1A1 Abrams

танк Abrams

Правительство Австралии объявило о передаче Украине 49 танков M1A1 Abrams совокупной стоимостью около AUD245 млн ($164 млн).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это заявление доводит общую стоимость военной помощи Австралии Украине с начала полномасштабного вторжения России до более чем 1,3 миллиарда долларов, а общую поддержку - до более чем 1,5 миллиарда долларов", - сообщается на сайте правительства Австралии.

Министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой будет присутствовать на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе и подтвердит эту новость непосредственно своему украинскому коллеге, говорится в сообщении.

"Поскольку мы сталкиваемся со сложной геостратегической обстановкой, важно, чтобы мы продолжали работать вместе с нашими партнерами во всем мире, чтобы сдерживать агрессию и защищать глобальный порядок, основанный на правилах", - отметил министр.

Читайте также: Австралия передаст Украине 49 танков Abrams M1A1, - ABC

Напомним, в январе 2022 года было объявлено, что австралийские армейские танки M1A1 Abrams будут заменены танками M1A2.

Ранее СМИ сообщали, что Вооруженные силы Украины могут получить от Австралии списанные танки M1A1 Abrams.

В конце июля 2024 года Австралия "списала" последний танк M1A1 Abrams, который был на вооружении ее армии.

Автор: 

Австралия (438) танк (2272) Абрамс (23)


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Топ комментарии
+23
Австралійці завжди передають:
- або абсолютно нову техніку;
- або при передачі вже не нової, доводять її до ідеального (навіть покращеного) стану.
А коли є ризик ''не кондиції'', ''браку'', або інших ''якісних відхилень'', то відмовляють в передачі.
Політика уряду Австралії - все що йде з Австралії повинно бути найвищої якості.
Респект і подяка Австралійцям.
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17.10.2024 21:53
+9
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17.10.2024 21:29
+9
Подяка від серця! Thank you, Australia!
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17.10.2024 22:14
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Добре.
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17.10.2024 21:29 Ответить
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17.10.2024 21:29 Ответить
нормально так..как для Австралии!!
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17.10.2024 21:31 Ответить
Певно це добра новина, але могли це зробити ще рік тому зі всіма формальностями!!!
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17.10.2024 21:31 Ответить
на Заході свої бюрократичні годинники
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17.10.2024 21:53 Ответить
Залужний просив більше двох років тому, коли танки дійсно могли "вирішувати", але на жаль...
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18.10.2024 08:09 Ответить
Це ж було вже. (с)
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17.10.2024 21:44 Ответить
нє расстраівайся,

іще буде ! 😂👍
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17.10.2024 21:54 Ответить
Австралійці завжди передають:
- або абсолютно нову техніку;
- або при передачі вже не нової, доводять її до ідеального (навіть покращеного) стану.
А коли є ризик ''не кондиції'', ''браку'', або інших ''якісних відхилень'', то відмовляють в передачі.
Політика уряду Австралії - все що йде з Австралії повинно бути найвищої якості.
Респект і подяка Австралійцям.
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17.10.2024 21:53 Ответить
Шольц зажав важку техніку. Добре хоч так. І пох що списані
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17.10.2024 21:53 Ответить
не списані, а "виведені із експлуатації", гарні танчики!

тільки залізною вагонкою треба таки обшити... 🤔
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17.10.2024 21:56 Ответить
Цікаво, скільки у нас залишилося американських абрамсів? Нпавено, вже десь з десяток?
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17.10.2024 21:54 Ответить
Навіть т 64 ще є, й більш нові т72-90, про західні танки годі й казати. У нових відео з війни регулярно показані. Українці насправді бережливий народ.
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17.10.2024 22:05 Ответить
Моє питання було не просто про наявність танків різних типів, а про кількість саме американських абрамсів. Судячи з того, що я бачив, їх залишається десь біля десятка плюс-мінус.
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18.10.2024 09:26 Ответить
Та да, піндоси вони такі, вас росіян, тими куколдами роблять
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18.10.2024 00:02 Ответить
Подяка від серця! Thank you, Australia!
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17.10.2024 22:14 Ответить
Крута новина!!! Невже це погрози про створення ЯО подіяли? Бо перед цим рік телились, хоча може ще три роки чекати будемо.
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17.10.2024 22:34 Ответить
"Добре, синку. Добре!"

Таким чином Австралія стає найбільшим постачальником "Абрамсів" до України, випередивши США (де таких танків, як пишуть, тисячі).
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17.10.2024 22:39 Ответить
Надіюсь що в нас їх приймуть, а не розкажуть австралійцям "https://uainfo.org/blognews/1706778184--nam-ne-potriben-vash-litayuchiy-motloh-zmi-poyasnili-chomu.html нащо нам ваш літаючий мотлох ", як у випадку з F/A-18 Hornet. Втім це напевно австралійське ІПСО, віримо нашим чиновникам, що такого не було.
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17.10.2024 22:56 Ответить
Ви подоляківці, такі передбачувані. То бот, то порохобот, то росіянин.... Одне лише вороже ІПСО і ви з Потужним на сторожі.
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18.10.2024 00:08 Ответить
це після того як вони показово порізали якісь літаки, замість щоб нам передати.
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17.10.2024 23:16 Ответить
Нічого вони не різали, від літаків наші самі відмовились (якщо вірити австралійцям), а гелікоптери, вони розібрали на запчастини, котрі (за виключенням корпусів) продали виробнику, який страждає від нестачі комплектуючих. Причина - буцімто вони аварійні, але вірніше всього це була заборона когось з ЄС (здогадайтесь кого) на передачу, адже виробник це спільне підприємство ЄС.
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18.10.2024 00:14 Ответить
Дякуємо!!!
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18.10.2024 00:00 Ответить
Поздно Сара пить Боржоми --- когда почки отваливаются! Спасибо конечно скажем.
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18.10.2024 00:12 Ответить
Сирок з єрмаком вже роздумують куди саме їх пустити по мінах і без РЕБ прикриття від FPV
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18.10.2024 03:28 Ответить
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18.10.2024 09:05 Ответить
 
 