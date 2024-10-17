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Уряд Австралії оголосив про надання Україні 49 танків M1A1 Abrams

танк Abrams

Уряд Австралії оголосив про передання Україні 49 танків M1A1 Abrams сукупною вартістю близько AUD245 млн ($164 млн).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це оголошення доводить загальну вартість військової допомоги Австралії Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії до більш ніж 1,3 мільярда доларів, а загальну підтримку - до більш ніж 1,5 мільярда доларів", - повідомляється на сайті уряду Австралії.

Міністр оборонної промисловості Австралії Пет Конрой буде присутній на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі і підтвердить цю новину безпосередньо своєму українському колезі, йдеться в повідомленні.

"Оскільки ми стикаємося зі складною геостратегічною обстановкою, важливо, щоб ми продовжували працювати разом із нашими партнерами в усьому світі, щоб стримувати агресію і примус і захищати глобальний порядок, заснований на правилах", - зазначив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Австралія "списала" останні танки M1A1 Abrams, про передачу яких просила Україна, - ЗМІ

Нагадаємо, у січні 2022 року було оголошено, що австралійські армійські танки M1A1 Abrams будуть замінені танками M1A2.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Збройні сили України можуть отримати від Австралії списані танки M1A1 Abrams.

Наприкінці липня 2024 року Австралія "списала" останній танк M1A1 Abrams, який був на озброєнні її армії.

Автор: 

Австралія (436) танк (2083) Абрамс (29)


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Топ коментарі
+23
Австралійці завжди передають:
- або абсолютно нову техніку;
- або при передачі вже не нової, доводять її до ідеального (навіть покращеного) стану.
А коли є ризик ''не кондиції'', ''браку'', або інших ''якісних відхилень'', то відмовляють в передачі.
Політика уряду Австралії - все що йде з Австралії повинно бути найвищої якості.
Респект і подяка Австралійцям.
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17.10.2024 21:53 Відповісти
+9
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17.10.2024 21:29 Відповісти
+9
Подяка від серця! Thank you, Australia!
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17.10.2024 22:14 Відповісти
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17.10.2024 21:29 Відповісти
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17.10.2024 21:29 Відповісти
нормально так..как для Австралии!!
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17.10.2024 21:31 Відповісти
Певно це добра новина, але могли це зробити ще рік тому зі всіма формальностями!!!
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17.10.2024 21:31 Відповісти
на Заході свої бюрократичні годинники
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17.10.2024 21:53 Відповісти
Залужний просив більше двох років тому, коли танки дійсно могли "вирішувати", але на жаль...
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18.10.2024 08:09 Відповісти
Це ж було вже. (с)
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17.10.2024 21:44 Відповісти
нє расстраівайся,

іще буде ! 😂👍
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17.10.2024 21:54 Відповісти
Австралійці завжди передають:
- або абсолютно нову техніку;
- або при передачі вже не нової, доводять її до ідеального (навіть покращеного) стану.
А коли є ризик ''не кондиції'', ''браку'', або інших ''якісних відхилень'', то відмовляють в передачі.
Політика уряду Австралії - все що йде з Австралії повинно бути найвищої якості.
Респект і подяка Австралійцям.
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17.10.2024 21:53 Відповісти
Шольц зажав важку техніку. Добре хоч так. І пох що списані
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17.10.2024 21:53 Відповісти
не списані, а "виведені із експлуатації", гарні танчики!

тільки залізною вагонкою треба таки обшити... 🤔
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17.10.2024 21:56 Відповісти
Цікаво, скільки у нас залишилося американських абрамсів? Нпавено, вже десь з десяток?
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17.10.2024 21:54 Відповісти
Навіть т 64 ще є, й більш нові т72-90, про західні танки годі й казати. У нових відео з війни регулярно показані. Українці насправді бережливий народ.
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17.10.2024 22:05 Відповісти
Моє питання було не просто про наявність танків різних типів, а про кількість саме американських абрамсів. Судячи з того, що я бачив, їх залишається десь біля десятка плюс-мінус.
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18.10.2024 09:26 Відповісти
Та да, піндоси вони такі, вас росіян, тими куколдами роблять
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18.10.2024 00:02 Відповісти
Подяка від серця! Thank you, Australia!
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17.10.2024 22:14 Відповісти
Крута новина!!! Невже це погрози про створення ЯО подіяли? Бо перед цим рік телились, хоча може ще три роки чекати будемо.
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17.10.2024 22:34 Відповісти
"Добре, синку. Добре!"

Таким чином Австралія стає найбільшим постачальником "Абрамсів" до України, випередивши США (де таких танків, як пишуть, тисячі).
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17.10.2024 22:39 Відповісти
Надіюсь що в нас їх приймуть, а не розкажуть австралійцям "https://uainfo.org/blognews/1706778184--nam-ne-potriben-vash-litayuchiy-motloh-zmi-poyasnili-chomu.html нащо нам ваш літаючий мотлох ", як у випадку з F/A-18 Hornet. Втім це напевно австралійське ІПСО, віримо нашим чиновникам, що такого не було.
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17.10.2024 22:56 Відповісти
Ви подоляківці, такі передбачувані. То бот, то порохобот, то росіянин.... Одне лише вороже ІПСО і ви з Потужним на сторожі.
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18.10.2024 00:08 Відповісти
це після того як вони показово порізали якісь літаки, замість щоб нам передати.
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17.10.2024 23:16 Відповісти
Нічого вони не різали, від літаків наші самі відмовились (якщо вірити австралійцям), а гелікоптери, вони розібрали на запчастини, котрі (за виключенням корпусів) продали виробнику, який страждає від нестачі комплектуючих. Причина - буцімто вони аварійні, але вірніше всього це була заборона когось з ЄС (здогадайтесь кого) на передачу, адже виробник це спільне підприємство ЄС.
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18.10.2024 00:14 Відповісти
Дякуємо!!!
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18.10.2024 00:00 Відповісти
Поздно Сара пить Боржоми --- когда почки отваливаются! Спасибо конечно скажем.
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18.10.2024 00:12 Відповісти
Сирок з єрмаком вже роздумують куди саме їх пустити по мінах і без РЕБ прикриття від FPV
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18.10.2024 03:28 Відповісти
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18.10.2024 09:05 Відповісти
 
 