Уряд Австралії оголосив про надання Україні 49 танків M1A1 Abrams
Уряд Австралії оголосив про передання Україні 49 танків M1A1 Abrams сукупною вартістю близько AUD245 млн ($164 млн).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Це оголошення доводить загальну вартість військової допомоги Австралії Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії до більш ніж 1,3 мільярда доларів, а загальну підтримку - до більш ніж 1,5 мільярда доларів", - повідомляється на сайті уряду Австралії.
Міністр оборонної промисловості Австралії Пет Конрой буде присутній на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі і підтвердить цю новину безпосередньо своєму українському колезі, йдеться в повідомленні.
"Оскільки ми стикаємося зі складною геостратегічною обстановкою, важливо, щоб ми продовжували працювати разом із нашими партнерами в усьому світі, щоб стримувати агресію і примус і захищати глобальний порядок, заснований на правилах", - зазначив міністр.
Нагадаємо, у січні 2022 року було оголошено, що австралійські армійські танки M1A1 Abrams будуть замінені танками M1A2.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Збройні сили України можуть отримати від Австралії списані танки M1A1 Abrams.
Наприкінці липня 2024 року Австралія "списала" останній танк M1A1 Abrams, який був на озброєнні її армії.
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іще буде ! 😂👍
- або абсолютно нову техніку;
- або при передачі вже не нової, доводять її до ідеального (навіть покращеного) стану.
А коли є ризик ''не кондиції'', ''браку'', або інших ''якісних відхилень'', то відмовляють в передачі.
Політика уряду Австралії - все що йде з Австралії повинно бути найвищої якості.
Респект і подяка Австралійцям.
тільки залізною вагонкою треба таки обшити... 🤔
Таким чином Австралія стає найбільшим постачальником "Абрамсів" до України, випередивши США (де таких танків, як пишуть, тисячі).