РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8744 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине
9 027 21

Австралия передала Украине авиабомбы JDAM-ER, - СМИ

Австралія передала Україні авіабомби JDAM-ER

Австралия передала Украине несколько планирующих бомб Joint Direct Attack Munition Extended-Range (JDAM-ER). Они были сняты с вооружения ВВС Австралии в 2021 году.

Об этом пишет издание Australian Defence Magazine со ссылкой на австралийское оборонное ведомство, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Австралия изъяла из эксплуатации боеприпасы Mk.82 500lb JDAM-ER австралийского производства 2021 года вместе со снятием с эксплуатации парка истребителей F/A-18A/B Classic Hornet.

Издание подтвердило, что по крайней мере некоторые из этих бомб позже были переданы Украине. Однако не сообщается, когда именно авиабомбы были поставлены Украине.

Смотрите: Австралийский доброволец вместе с украинскими побратимами отстаивает позицию вблизи Левадного на Запорожье. ВИДЕО боя

ADM пишет, что первое известное использование JDAM-ER в Украине произошло на МиГ-29 ВВС Украины в марте 2023 года, однако тогда это оружие было поставлено от США. Только в апреле 2024 года Австралия подтвердила, что поставила Украине неуказанные боеприпасы класса "воздух-земля".

В июле этого года Министерство обороны Австралии объявило о дальнейшей передаче необозначенного оружия класса "воздух-земля" в рамках пакета стоимостью 250 миллионов долларов.

Напомним, что в середине октября правительство Австралии объявило о передаче Украине 49 танков M1A1 Abrams совокупной стоимостью около AUD245 млн ($164 млн).

Читайте также: Правительство Австралии объявило о предоставлении Украине 49 танков M1A1 Abrams

Автор: 

Австралия (445) боеприпасы (2420) бомба (379) помощь (8122)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
Дякуємо уряду і народу Австралії за передачу цих бомб.
показать весь комментарий
02.11.2024 18:21 Ответить
+23
Насправді, Австралія передала авіабомби JDAM-ER росії,
.... а ми так, просто служба доставки ...
показать весь комментарий
02.11.2024 18:27 Ответить
+13
Австралія передала Україні кілька плануючих бомб

Балуєте!
показать весь комментарий
02.11.2024 18:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Австралія передала Україні кілька плануючих бомб

Балуєте!
показать весь комментарий
02.11.2024 18:21 Ответить
Вони були зняті з озброєння ВПС Австралії у 2021 році.
=================
декілька авіабомб були на озброєнні. Все вірно
показать весь комментарий
02.11.2024 18:34 Ответить
так собі, "мєлочь" на 250 млн. дол 😂👍
показать весь комментарий
02.11.2024 18:45 Ответить
Хоч би й дві...
Де ми,де Австалія,чи зелебаобабам і кенгурятники винні ?
показать весь комментарий
02.11.2024 18:54 Ответить
Дякуємо уряду і народу Австралії за передачу цих бомб.
показать весь комментарий
02.11.2024 18:21 Ответить
Кацапам на голову пайдьот 🥰
показать весь комментарий
02.11.2024 18:24 Ответить
Насправді, Австралія передала авіабомби JDAM-ER росії,
.... а ми так, просто служба доставки ...
показать весь комментарий
02.11.2024 18:27 Ответить
показать весь комментарий
03.11.2024 03:18 Ответить
Видно Демокріта проводять. Теорія атомізму вже не та
показать весь комментарий
02.11.2024 18:27 Ответить
Кілька ето хорошо. Будем их беречь как зрачок глаза. Поставим в сервант и будем водить екскурсии
показать весь комментарий
02.11.2024 18:27 Ответить
там пропущено - кілька сотень бомб
показать весь комментарий
02.11.2024 18:36 Ответить
Первое известное использование JDAM-ER в Украине произошло на МиГ-29 в марте 2023 года, однако эти бомбы были американскими.
показать весь комментарий
02.11.2024 18:39 Ответить
а бомба похожа на Кільку
показать весь комментарий
02.11.2024 18:42 Ответить
так і написано ж: "кілька-бомб" 🤣🤣🧐
показать весь комментарий
02.11.2024 20:03 Ответить
Ця "кілька" летить на відстань понад 70 км - непогана така летюча рибка !
показать весь комментарий
03.11.2024 01:07 Ответить
Реальна кількість мабуть не розголошується.
показать весь комментарий
02.11.2024 18:45 Ответить
Дякуємо!!!
показать весь комментарий
02.11.2024 19:57 Ответить
Дякуємо, друзі.
показать весь комментарий
02.11.2024 20:12 Ответить
показать весь комментарий
03.11.2024 00:07 Ответить
В Австралії багато аборигенів, набагато більше, ніж корейців.
Декому на замітку.
показать весь комментарий
03.11.2024 00:59 Ответить
 
 