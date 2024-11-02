Австралия передала Украине авиабомбы JDAM-ER, - СМИ

Австралия передала Украине несколько планирующих бомб Joint Direct Attack Munition Extended-Range (JDAM-ER). Они были сняты с вооружения ВВС Австралии в 2021 году.

Об этом пишет издание Australian Defence Magazine со ссылкой на австралийское оборонное ведомство, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Австралия изъяла из эксплуатации боеприпасы Mk.82 500lb JDAM-ER австралийского производства 2021 года вместе со снятием с эксплуатации парка истребителей F/A-18A/B Classic Hornet.

Издание подтвердило, что по крайней мере некоторые из этих бомб позже были переданы Украине. Однако не сообщается, когда именно авиабомбы были поставлены Украине.

ADM пишет, что первое известное использование JDAM-ER в Украине произошло на МиГ-29 ВВС Украины в марте 2023 года, однако тогда это оружие было поставлено от США. Только в апреле 2024 года Австралия подтвердила, что поставила Украине неуказанные боеприпасы класса "воздух-земля".

В июле этого года Министерство обороны Австралии объявило о дальнейшей передаче необозначенного оружия класса "воздух-земля" в рамках пакета стоимостью 250 миллионов долларов.

Напомним, что в середине октября правительство Австралии объявило о передаче Украине 49 танков M1A1 Abrams совокупной стоимостью около AUD245 млн ($164 млн).

