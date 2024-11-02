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Австралія передала Україні авіабомби JDAM-ER, - ЗМІ

Австралія передала Україні авіабомби JDAM-ER

Австралія передала Україні кілька плануючих бомб Joint Direct Attack Munition Extended-Range (JDAM-ER). Вони були зняті з озброєння ВПС Австралії у 2021 році.

Про це пише видання Australian Defence Magazine з посиланням на австралійське оборонне відомство, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Австралія вилучила з експлуатації боєприпаси Mk.82 500lb JDAM-ER австралійського виробництва 2021 року разом зі зняттям з експлуатації парку винищувачів F/A-18A/B Classic Hornet.

Видання підтвердило, що принаймні деякі з цих бомб пізніше були передані Україні. Однак не повідомляється, коли саме авіабомби були поставлені Україні.

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ADM пише, що перше  відоме використання JDAM-ER в Україні відбулося на МіГ-29 ВПС України в березні 2023 року, однак тоді цю зброю було поставлено від США. Лише у квітні 2024 року Австралія підтвердила, що поставила Україні незазначені боєприпаси класу "повітря-земля".

У липні цьогоріч Міністерство оборони Австралії оголосило про подальшу передачу незазначеної зброї класу "повітря-земля" в межах пакета вартістю 250 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що в середині жовтня уряд Австралії оголосив про передання Україні 49 танків M1A1 Abrams сукупною вартістю близько AUD245 млн ($164 млн).

Читайте також: Австралія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів

Автор: 

Австралія (440) боєприпаси (2309) бомба (238) допомога (8483)


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Топ коментарі
+26
Дякуємо уряду і народу Австралії за передачу цих бомб.
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02.11.2024 18:21 Відповісти
+23
Насправді, Австралія передала авіабомби JDAM-ER росії,
.... а ми так, просто служба доставки ...
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02.11.2024 18:27 Відповісти
+13
Австралія передала Україні кілька плануючих бомб

Балуєте!
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02.11.2024 18:21 Відповісти
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Австралія передала Україні кілька плануючих бомб

Балуєте!
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02.11.2024 18:21 Відповісти
Вони були зняті з озброєння ВПС Австралії у 2021 році.
=================
декілька авіабомб були на озброєнні. Все вірно
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02.11.2024 18:34 Відповісти
так собі, "мєлочь" на 250 млн. дол 😂👍
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02.11.2024 18:45 Відповісти
Хоч би й дві...
Де ми,де Австалія,чи зелебаобабам і кенгурятники винні ?
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02.11.2024 18:54 Відповісти
Дякуємо уряду і народу Австралії за передачу цих бомб.
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02.11.2024 18:21 Відповісти
Кацапам на голову пайдьот 🥰
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02.11.2024 18:24 Відповісти
Насправді, Австралія передала авіабомби JDAM-ER росії,
.... а ми так, просто служба доставки ...
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02.11.2024 18:27 Відповісти
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03.11.2024 03:18 Відповісти
Видно Демокріта проводять. Теорія атомізму вже не та
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02.11.2024 18:27 Відповісти
Кілька ето хорошо. Будем их беречь как зрачок глаза. Поставим в сервант и будем водить екскурсии
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02.11.2024 18:27 Відповісти
там пропущено - кілька сотень бомб
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02.11.2024 18:36 Відповісти
Первое известное использование JDAM-ER в Украине произошло на МиГ-29 в марте 2023 года, однако эти бомбы были американскими.
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02.11.2024 18:39 Відповісти
а бомба похожа на Кільку
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02.11.2024 18:42 Відповісти
так і написано ж: "кілька-бомб" 🤣🤣🧐
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02.11.2024 20:03 Відповісти
Ця "кілька" летить на відстань понад 70 км - непогана така летюча рибка !
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03.11.2024 01:07 Відповісти
Реальна кількість мабуть не розголошується.
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02.11.2024 18:45 Відповісти
Дякуємо!!!
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02.11.2024 19:57 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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02.11.2024 20:12 Відповісти
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03.11.2024 00:07 Відповісти
В Австралії багато аборигенів, набагато більше, ніж корейців.
Декому на замітку.
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03.11.2024 00:59 Відповісти
 
 