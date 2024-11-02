Австралія передала Україні авіабомби JDAM-ER, - ЗМІ

Австралія передала Україні кілька плануючих бомб Joint Direct Attack Munition Extended-Range (JDAM-ER). Вони були зняті з озброєння ВПС Австралії у 2021 році.

Про це пише видання Australian Defence Magazine з посиланням на австралійське оборонне відомство, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Австралія вилучила з експлуатації боєприпаси Mk.82 500lb JDAM-ER австралійського виробництва 2021 року разом зі зняттям з експлуатації парку винищувачів F/A-18A/B Classic Hornet.

Видання підтвердило, що принаймні деякі з цих бомб пізніше були передані Україні. Однак не повідомляється, коли саме авіабомби були поставлені Україні.

Читайте також: Уряд Австралії оголосив про надання Україні 49 танків M1A1 Abrams

ADM пише, що перше відоме використання JDAM-ER в Україні відбулося на МіГ-29 ВПС України в березні 2023 року, однак тоді цю зброю було поставлено від США. Лише у квітні 2024 року Австралія підтвердила, що поставила Україні незазначені боєприпаси класу "повітря-земля".

У липні цьогоріч Міністерство оборони Австралії оголосило про подальшу передачу незазначеної зброї класу "повітря-земля" в межах пакета вартістю 250 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що в середині жовтня уряд Австралії оголосив про передання Україні 49 танків M1A1 Abrams сукупною вартістю близько AUD245 млн ($164 млн).

Читайте також: Австралія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів