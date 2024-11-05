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Новини
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Австралія передасть Україні 14 швидкісних катерів

Австралійські морські катери

Австралія  передасть Україні 14 швидкісних морських човнів для зміцнення її морських і прибережних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Міністерства оборони Австралії.

Зазначають, що цей пакет допомоги вартістю 14 мільйонів доларів включає швидкі та маневрові судна для оперативного реагування ЗСУ на загрози на Чорному морі.

"Ця допомога розширює попередні поставки морського обладнання, а також доповнює значний військовий та гуманітарний внесок Австралії, яка загалом надала Україні понад $1,3 мільярда військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення Росії", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно Австралія передала Україні кілька плануючих бомб Joint Direct Attack Munition Extended-Range (JDAM-ER). Вони були зняті з озброєння ВПС Австралії у 2021 році.

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Автор: 

Австралія (440) допомога (8484)


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05.11.2024 07:36 Відповісти
Прокурорпм-інвалідам на осінню рибалку...
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05.11.2024 07:48 Відповісти
Ні, це для оборони Курахового!
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05.11.2024 08:26 Відповісти
Знову комусь прийде в голову "мудра" ідея встановити десь черговий прапор. Це ж зараз так важливо!
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05.11.2024 09:35 Відповісти
Та нє, он на фотці чотири прокурора-інваліда вільно вміщуються. Плюс ящик віскаря на кожного. Якраз те, що треба для рибалки на Десні...
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05.11.2024 08:42 Відповісти
По полях донеччини і сухому Каховскькому водосховищу на ціх катерах ... ух ... ще не хватає підводно човна ....
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05.11.2024 09:25 Відповісти
може хто дережаблю дасть
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05.11.2024 11:24 Відповісти
 
 