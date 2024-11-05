Австралія передасть Україні 14 швидкісних катерів

Австралія передасть Україні 14 швидкісних морських човнів для зміцнення її морських і прибережних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Міністерства оборони Австралії.

Зазначають, що цей пакет допомоги вартістю 14 мільйонів доларів включає швидкі та маневрові судна для оперативного реагування ЗСУ на загрози на Чорному морі.

"Ця допомога розширює попередні поставки морського обладнання, а також доповнює значний військовий та гуманітарний внесок Австралії, яка загалом надала Україні понад $1,3 мільярда військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення Росії", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно Австралія передала Україні кілька плануючих бомб Joint Direct Attack Munition Extended-Range (JDAM-ER). Вони були зняті з озброєння ВПС Австралії у 2021 році.

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