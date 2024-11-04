Украина уверена в двухпартийной поддержке США, - Сибига

Украина уверена в двухпартийной поддержке США, и после проведения выборов будет выстраивать тесные союзнические отношения с тем президентом, которого выберет американский народ.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига на пресс-конференции со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок в Киеве, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы уверены в поддержке США и после проведения выборов будем выстраивать тесные союзнические отношения с тем президентом, которого выберет американский народ. Мы уверены в двухпартийной поддержке США, а также поддержке народа. Уже эта война не только об Украине, а восстановление мирового порядка, построенного на нормах международного права, принципах устава ООН. Начав полномасштабную агрессию, РФ вызвала несколько глобальных кризисов, продовольственный, энергетический, в сфере безопасности, и мир должен остановить эту агрессию", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

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Сибига отметил, что по состоянию на 31 августа 2024 года США выделили военной поддержки на 56,8 млрд евро, а общая стоимость помощи европейских государств составила 54,61 млрд евро. Поэтому он подчеркнул, что помощь от европейских партнеров также чрезвычайно весома и важна для Украины.

По состоянию на сегодня, по словам министра, Германия занимает второе место после США по объемам помощи, которую Украина получает от союзника. Помощь Киеву от Берлина направлена на укрепление оборонных возможностей Украины и защиты ее гражданской инфраструктуры.

Напомним, что 4 ноября глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла с визитом в Киев.

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