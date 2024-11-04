Украина уверена в двухпартийной поддержке США, - Сибига
Украина уверена в двухпартийной поддержке США, и после проведения выборов будет выстраивать тесные союзнические отношения с тем президентом, которого выберет американский народ.
Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига на пресс-конференции со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок в Киеве, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы уверены в поддержке США и после проведения выборов будем выстраивать тесные союзнические отношения с тем президентом, которого выберет американский народ. Мы уверены в двухпартийной поддержке США, а также поддержке народа. Уже эта война не только об Украине, а восстановление мирового порядка, построенного на нормах международного права, принципах устава ООН. Начав полномасштабную агрессию, РФ вызвала несколько глобальных кризисов, продовольственный, энергетический, в сфере безопасности, и мир должен остановить эту агрессию", - сказал глава внешнеполитического ведомства.
Сибига отметил, что по состоянию на 31 августа 2024 года США выделили военной поддержки на 56,8 млрд евро, а общая стоимость помощи европейских государств составила 54,61 млрд евро. Поэтому он подчеркнул, что помощь от европейских партнеров также чрезвычайно весома и важна для Украины.
По состоянию на сегодня, по словам министра, Германия занимает второе место после США по объемам помощи, которую Украина получает от союзника. Помощь Киеву от Берлина направлена на укрепление оборонных возможностей Украины и защиты ее гражданской инфраструктуры.
Напомним, что 4 ноября глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла с визитом в Киев.
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"що у разі перемоги на президентських виборах у США Дональд Трамп не допустить перемоги Росії у війні проти України."
Президентская гонка в США вышла на финишную прямую. Помимо действующих лиц, которые у всех на слуху, в ней все время участвовал еще один незримый, но очень влиятельный игрок - американское произраильское лобби.
Эта сила всегда присутствовала в политических процессах на Капитолийском холме, но сейчас ее усилия особенно заметны.
На деле это означает, что сотни миллионов долларов различных произраильских групп, а их в США десятки, потекли в пользу политиков и конгрессменов, выражающих поддержку Израилю.
На протяжении десятилетий произраильское лобби традиционно поддерживает политиков, симпатизирующих Израилю, способствуя их приходу во власть на разных уровнях, и мешает карьерам тех, кто допускает враждебные выпады в адрес Израиля.
Его возвращение в Белый дом почти стопроцентно гарантирует Израилю дальнейшую поддержку.
Их силы и большая часть средств направлены в основном на работу в стане Демократической партии. Суммы, потраченные на демократов с 2020 года, практически в два раза превышают вливания в республиканцев. Для примера - с начала 2024 года соотношение составляет примерно 40 млн долларов к 20.
К примеру, в ходе промежуточных выборов в Палату представителей 2022 года ***** потратил порядка 50 млн долларов на поддержку кандидатов с произраильской позицией.
По данным самой организации, одобренные ею кандидаты, победили в каждом округе, где их имена были в бюллетенях для голосования. Таким образом, с помощью ***** в различные федеральные и местные органы власти на промежуточных выборах прошли более 320 человек, 24 претендента с антиизраильской риторикой свои кампании провалили.
На президентскую гонку-2024 лоббисты удвоили ставку и выделили 100 млн долларов.
Дебіли грьобані!