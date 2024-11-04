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Украина уверена в двухпартийной поддержке США, - Сибига

Сибіга заявляє, що УКраїна впевнена у підтримці США

Украина уверена в двухпартийной поддержке США, и после проведения выборов будет выстраивать тесные союзнические отношения с тем президентом, которого выберет американский народ.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига на пресс-конференции со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок в Киеве, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы уверены в поддержке США и после проведения выборов будем выстраивать тесные союзнические отношения с тем президентом, которого выберет американский народ. Мы уверены в двухпартийной поддержке США, а также поддержке народа. Уже эта война не только об Украине, а восстановление мирового порядка, построенного на нормах международного права, принципах устава ООН. Начав полномасштабную агрессию, РФ вызвала несколько глобальных кризисов, продовольственный, энергетический, в сфере безопасности, и мир должен остановить эту агрессию", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

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Сибига отметил, что по состоянию на 31 августа 2024 года США выделили военной поддержки на 56,8 млрд евро, а общая стоимость помощи европейских государств составила 54,61 млрд евро. Поэтому он подчеркнул, что помощь от европейских партнеров также чрезвычайно весома и важна для Украины.

По состоянию на сегодня, по словам министра, Германия занимает второе место после США по объемам помощи, которую Украина получает от союзника. Помощь Киеву от Берлина направлена на укрепление оборонных возможностей Украины и защиты ее гражданской инфраструктуры.

Напомним, что 4 ноября глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла с визитом в Киев.

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Автор: 

Германия (7095) помощь (7903) США (27325) Сибига Андрей (532) Анналена Бербок (349)


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Топ комментарии
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Це не Україна, а Ізраїль, завдяки своїм лобістам впевнений у двопартійній підтримці США.
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04.11.2024 18:14 Ответить
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Трамп прийде та Томагавки нам принесе
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04.11.2024 18:09 Ответить
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4729027-berbok-oholosyla-pro-dopomohu-ukraini-na-200-mln Бербок оголосила про допомогу Україні на €200 млн
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04.11.2024 18:11 Ответить
Сподіваюся вибори у США виграє Трамп. І як сказав трохи нижче Б.Джонсон, якого тут більшість називає український Джонсонюк,
"що у разі перемоги на президентських виборах у США Дональд Трамп не допустить перемоги Росії у війні проти України."
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04.11.2024 18:14 Ответить
Це не Україна, а Ізраїль, завдяки своїм лобістам впевнений у двопартійній підтримці США.
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04.11.2024 18:14 Ответить
BBC

Президентская гонка в США вышла на финишную прямую. Помимо действующих лиц, которые у всех на слуху, в ней все время участвовал еще один незримый, но очень влиятельный игрок - американское произраильское лобби.
Эта сила всегда присутствовала в политических процессах на Капитолийском холме, но сейчас ее усилия особенно заметны.

На деле это означает, что сотни миллионов долларов различных произраильских групп, а их в США десятки, потекли в пользу политиков и конгрессменов, выражающих поддержку Израилю.
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04.11.2024 18:16 Ответить
Лоббирование (в отличие от подкупа) абсолютно легально в США и регулируется множеством правил.

На протяжении десятилетий произраильское лобби традиционно поддерживает политиков, симпатизирующих Израилю, способствуя их приходу во власть на разных уровнях, и мешает карьерам тех, кто допускает враждебные выпады в адрес Израиля.
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04.11.2024 18:18 Ответить
Главным бенефициаром денежных потоков этих лоббистских групп автоматически становится Дональд Трамп, при котором на посту президента были подписаны нескольких важных для Израиля ближневосточных мирных соглашений.

Его возвращение в Белый дом почти стопроцентно гарантирует Израилю дальнейшую поддержку.
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04.11.2024 18:19 Ответить
Другие группы работают на то, чтобы при любом новом президенте, независимо от партии, курс США на Ближнем Востоке неизменно оставался бы произраильским.

Их силы и большая часть средств направлены в основном на работу в стане Демократической партии. Суммы, потраченные на демократов с 2020 года, практически в два раза превышают вливания в республиканцев. Для примера - с начала 2024 года соотношение составляет примерно 40 млн долларов к 20.
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04.11.2024 18:20 Ответить
Всего в США существует несколько десятков лоббистских организаций, представляющих интересы Израиля. У них могут быть разные финансовые возможности, разная степень влияния и даже разные политические взгляды - от радикально правых до левоцентристских, но цель у всех одна - обеспечить Израилю поддержку на Капитолийском холме.
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04.11.2024 18:22 Ответить
Поддержка «своих» и помехи «чужим» создаются с помощью финансовых механизмов: вливаний донорских денег, кампаний в СМИ и формирования общественного мнения.

К примеру, в ходе промежуточных выборов в Палату представителей 2022 года ***** потратил порядка 50 млн долларов на поддержку кандидатов с произраильской позицией.

По данным самой организации, одобренные ею кандидаты, победили в каждом округе, где их имена были в бюллетенях для голосования. Таким образом, с помощью ***** в различные федеральные и местные органы власти на промежуточных выборах прошли более 320 человек, 24 претендента с антиизраильской риторикой свои кампании провалили.

На президентскую гонку-2024 лоббисты удвоили ставку и выделили 100 млн долларов.
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04.11.2024 18:25 Ответить
СБУ схопила адвоката Сергій Гула - видалили всі відео з каналу-
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04.11.2024 18:33 Ответить
Ніхрена ви не можете "вибудувати".Або свідомо ламаєте
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04.11.2024 18:54 Ответить
З Польщею розісрались, а теперь будуть на пузі в американців просити ще парочку Абрамсів до нового 2026 року?
Дебіли грьобані!
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05.11.2024 00:28 Ответить
 
 