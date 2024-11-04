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Україна впевнена у двопартійній підтримці США, - Сибіга

Сибіга заявляє, що УКраїна впевнена у підтримці США

Україна впевнена у двопартійній підтримці США, і після проведення виборів буде вибудовувати тісні союзницькі відносини з тим президентом, якого обере американський народ.

Про це заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга на пресконференції зі своєю німецького колегою Анналеною Бербок у Києві, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми впевнені в підтримці США і після проведення виборів будемо вибудовувати тісні союзницькі відносини з тим президентом, якого обере американський народ. Ми впевнені в двопартійній підтримці США, а також підтримці народу. Вже ця війна не лише про Україну, а відновлення світового порядку, побудованого на нормах міжнародного права, принципах статуту ООН. Розпочавши повномасштабну агресію, РФ спричинила кілька глобальних криз, продовольчу, енергетичну, безпекову, і світ має зупинити цю агресію", - сказав очільник зовнішньополітичного відомства.

Читайте також: З лютого 2022 року США надали військової допомоги Україні на понад $58 млрд, - Остін

Сибіга зазначив, що станом на 31 серпня 2024 року США виділили військової підтримки на 56,8 млрд євро, а загальна вартість допомоги європейських держав склала 54,61 млрд євро. Тому він наголосив, що допомога  від європейських партнерів також надзвичайно вагома й важлива для України.

Станом на сьогодні, за словами міністра, Німеччина посідає друге місце після США за обсягами допомоги, яку Україна отримує від союзника. Допомога Києву від Берліна направлена на зміцнення оборонних спроможностей України та захисту її цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, що 4 листопада глава МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула із візитом до Києва.

Читайте також: Україна потребує підтримки, щоб вижити, - Бербок

Автор: 

Німеччина (7511) допомога (8484) США (23607) Сибіга Андрій (537) Анналена Бербок (457)


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Топ коментарі
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Це не Україна, а Ізраїль, завдяки своїм лобістам впевнений у двопартійній підтримці США.
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04.11.2024 18:14 Відповісти
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Трамп прийде та Томагавки нам принесе
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04.11.2024 18:09 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4729027-berbok-oholosyla-pro-dopomohu-ukraini-na-200-mln Бербок оголосила про допомогу Україні на €200 млн
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04.11.2024 18:11 Відповісти
Сподіваюся вибори у США виграє Трамп. І як сказав трохи нижче Б.Джонсон, якого тут більшість називає український Джонсонюк,
"що у разі перемоги на президентських виборах у США Дональд Трамп не допустить перемоги Росії у війні проти України."
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04.11.2024 18:14 Відповісти
Це не Україна, а Ізраїль, завдяки своїм лобістам впевнений у двопартійній підтримці США.
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04.11.2024 18:14 Відповісти
BBC

Президентская гонка в США вышла на финишную прямую. Помимо действующих лиц, которые у всех на слуху, в ней все время участвовал еще один незримый, но очень влиятельный игрок - американское произраильское лобби.
Эта сила всегда присутствовала в политических процессах на Капитолийском холме, но сейчас ее усилия особенно заметны.

На деле это означает, что сотни миллионов долларов различных произраильских групп, а их в США десятки, потекли в пользу политиков и конгрессменов, выражающих поддержку Израилю.
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04.11.2024 18:16 Відповісти
Лоббирование (в отличие от подкупа) абсолютно легально в США и регулируется множеством правил.

На протяжении десятилетий произраильское лобби традиционно поддерживает политиков, симпатизирующих Израилю, способствуя их приходу во власть на разных уровнях, и мешает карьерам тех, кто допускает враждебные выпады в адрес Израиля.
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04.11.2024 18:18 Відповісти
Главным бенефициаром денежных потоков этих лоббистских групп автоматически становится Дональд Трамп, при котором на посту президента были подписаны нескольких важных для Израиля ближневосточных мирных соглашений.

Его возвращение в Белый дом почти стопроцентно гарантирует Израилю дальнейшую поддержку.
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04.11.2024 18:19 Відповісти
Другие группы работают на то, чтобы при любом новом президенте, независимо от партии, курс США на Ближнем Востоке неизменно оставался бы произраильским.

Их силы и большая часть средств направлены в основном на работу в стане Демократической партии. Суммы, потраченные на демократов с 2020 года, практически в два раза превышают вливания в республиканцев. Для примера - с начала 2024 года соотношение составляет примерно 40 млн долларов к 20.
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04.11.2024 18:20 Відповісти
Всего в США существует несколько десятков лоббистских организаций, представляющих интересы Израиля. У них могут быть разные финансовые возможности, разная степень влияния и даже разные политические взгляды - от радикально правых до левоцентристских, но цель у всех одна - обеспечить Израилю поддержку на Капитолийском холме.
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04.11.2024 18:22 Відповісти
Поддержка «своих» и помехи «чужим» создаются с помощью финансовых механизмов: вливаний донорских денег, кампаний в СМИ и формирования общественного мнения.

К примеру, в ходе промежуточных выборов в Палату представителей 2022 года ***** потратил порядка 50 млн долларов на поддержку кандидатов с произраильской позицией.

По данным самой организации, одобренные ею кандидаты, победили в каждом округе, где их имена были в бюллетенях для голосования. Таким образом, с помощью ***** в различные федеральные и местные органы власти на промежуточных выборах прошли более 320 человек, 24 претендента с антиизраильской риторикой свои кампании провалили.

На президентскую гонку-2024 лоббисты удвоили ставку и выделили 100 млн долларов.
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04.11.2024 18:25 Відповісти
СБУ схопила адвоката Сергій Гула - видалили всі відео з каналу-
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04.11.2024 18:33 Відповісти
Ніхрена ви не можете "вибудувати".Або свідомо ламаєте
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04.11.2024 18:54 Відповісти
З Польщею розісрались, а теперь будуть на пузі в американців просити ще парочку Абрамсів до нового 2026 року?
Дебіли грьобані!
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05.11.2024 00:28 Відповісти
 
 