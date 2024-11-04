Україна впевнена у двопартійній підтримці США, - Сибіга

Україна впевнена у двопартійній підтримці США, і після проведення виборів буде вибудовувати тісні союзницькі відносини з тим президентом, якого обере американський народ.

Про це заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга на пресконференції зі своєю німецького колегою Анналеною Бербок у Києві, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми впевнені в підтримці США і після проведення виборів будемо вибудовувати тісні союзницькі відносини з тим президентом, якого обере американський народ. Ми впевнені в двопартійній підтримці США, а також підтримці народу. Вже ця війна не лише про Україну, а відновлення світового порядку, побудованого на нормах міжнародного права, принципах статуту ООН. Розпочавши повномасштабну агресію, РФ спричинила кілька глобальних криз, продовольчу, енергетичну, безпекову, і світ має зупинити цю агресію", - сказав очільник зовнішньополітичного відомства.

Читайте також: З лютого 2022 року США надали військової допомоги Україні на понад $58 млрд, - Остін

Сибіга зазначив, що станом на 31 серпня 2024 року США виділили військової підтримки на 56,8 млрд євро, а загальна вартість допомоги європейських держав склала 54,61 млрд євро. Тому він наголосив, що допомога від європейських партнерів також надзвичайно вагома й важлива для України.

Станом на сьогодні, за словами міністра, Німеччина посідає друге місце після США за обсягами допомоги, яку Україна отримує від союзника. Допомога Києву від Берліна направлена на зміцнення оборонних спроможностей України та захисту її цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, що 4 листопада глава МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула із візитом до Києва.

Читайте також: Україна потребує підтримки, щоб вижити, - Бербок