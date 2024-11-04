Україна впевнена у двопартійній підтримці США, - Сибіга
Україна впевнена у двопартійній підтримці США, і після проведення виборів буде вибудовувати тісні союзницькі відносини з тим президентом, якого обере американський народ.
Про це заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга на пресконференції зі своєю німецького колегою Анналеною Бербок у Києві, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми впевнені в підтримці США і після проведення виборів будемо вибудовувати тісні союзницькі відносини з тим президентом, якого обере американський народ. Ми впевнені в двопартійній підтримці США, а також підтримці народу. Вже ця війна не лише про Україну, а відновлення світового порядку, побудованого на нормах міжнародного права, принципах статуту ООН. Розпочавши повномасштабну агресію, РФ спричинила кілька глобальних криз, продовольчу, енергетичну, безпекову, і світ має зупинити цю агресію", - сказав очільник зовнішньополітичного відомства.
Сибіга зазначив, що станом на 31 серпня 2024 року США виділили військової підтримки на 56,8 млрд євро, а загальна вартість допомоги європейських держав склала 54,61 млрд євро. Тому він наголосив, що допомога від європейських партнерів також надзвичайно вагома й важлива для України.
Станом на сьогодні, за словами міністра, Німеччина посідає друге місце після США за обсягами допомоги, яку Україна отримує від союзника. Допомога Києву від Берліна направлена на зміцнення оборонних спроможностей України та захисту її цивільної інфраструктури.
Нагадаємо, що 4 листопада глава МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула із візитом до Києва.
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"що у разі перемоги на президентських виборах у США Дональд Трамп не допустить перемоги Росії у війні проти України."
Президентская гонка в США вышла на финишную прямую. Помимо действующих лиц, которые у всех на слуху, в ней все время участвовал еще один незримый, но очень влиятельный игрок - американское произраильское лобби.
Эта сила всегда присутствовала в политических процессах на Капитолийском холме, но сейчас ее усилия особенно заметны.
На деле это означает, что сотни миллионов долларов различных произраильских групп, а их в США десятки, потекли в пользу политиков и конгрессменов, выражающих поддержку Израилю.
На протяжении десятилетий произраильское лобби традиционно поддерживает политиков, симпатизирующих Израилю, способствуя их приходу во власть на разных уровнях, и мешает карьерам тех, кто допускает враждебные выпады в адрес Израиля.
Его возвращение в Белый дом почти стопроцентно гарантирует Израилю дальнейшую поддержку.
Их силы и большая часть средств направлены в основном на работу в стане Демократической партии. Суммы, потраченные на демократов с 2020 года, практически в два раза превышают вливания в республиканцев. Для примера - с начала 2024 года соотношение составляет примерно 40 млн долларов к 20.
К примеру, в ходе промежуточных выборов в Палату представителей 2022 года ***** потратил порядка 50 млн долларов на поддержку кандидатов с произраильской позицией.
По данным самой организации, одобренные ею кандидаты, победили в каждом округе, где их имена были в бюллетенях для голосования. Таким образом, с помощью ***** в различные федеральные и местные органы власти на промежуточных выборах прошли более 320 человек, 24 претендента с антиизраильской риторикой свои кампании провалили.
На президентскую гонку-2024 лоббисты удвоили ставку и выделили 100 млн долларов.
Дебіли грьобані!