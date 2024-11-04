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Новини Війна
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Україна потребує підтримки, щоб вижити, - Бербок

Бербок приїхала до Києва

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Києва заявила, що Україна потребує підтримки, щоб забезпечити своє виживання, оскільки Київ вступає в третю зиму війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми протистоїмо цій жорстокості своєю людяністю та підтримкою, щоб українці могли не лише пережити зиму, але й щоб їхня країна могла вижити. Тому що вони також захищають свободу всіх нас в Європі", - зазначила вона.

Востаннє Бербок відвідувала Україну у травні 2024 року. Наразі вона планує зустрітися із президентом Володимиром Зеленським та колегою Андрієм Сибігою.

Нагадаємо, 4 листопада стало відомо, що глава МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула із візитом до Києва.

Також читайте: Путін відмовляється говорити телефоном із Шольцом, - Бербок

Автор: 

Німеччина (7511) Анналена Бербок (457)


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Топ коментарі
+3
Німці дякуємо ви завжди буди союзниками українців у всі віка, хоч би ви не розчарувалися , бо ми зараз під владою системи манкуртів і чужинців, а ви напевне думаєте що то наші лідери і сказати вам це нікому
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04.11.2024 10:45 Відповісти
+2
Цікаво , усі допомагають Україні окрім власного уряду (ОПшечки)
Це так і має бути ?
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04.11.2024 10:40 Відповісти
+1
Вони самі для себе мають грати роль гуманістів (поки не зачіпає персональну зону комфорту).
Це їх благословення і прокляття одночасно.
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04.11.2024 10:40 Відповісти
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Німецькому уряду , здавалося б, не мало бути ніякого діла..., але ж чомусь є. Не розумію вже нічого.
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04.11.2024 10:37 Відповісти
Вони самі для себе мають грати роль гуманістів (поки не зачіпає персональну зону комфорту).
Це їх благословення і прокляття одночасно.
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04.11.2024 10:40 Відповісти
Цікаво , усі допомагають Україні окрім власного уряду (ОПшечки)
Це так і має бути ?
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04.11.2024 10:40 Відповісти
З Чехії видніше?
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04.11.2024 11:59 Відповісти
Да неужели?!
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04.11.2024 10:40 Відповісти
Німці дякуємо ви завжди буди союзниками українців у всі віка, хоч би ви не розчарувалися , бо ми зараз під владою системи манкуртів і чужинців, а ви напевне думаєте що то наші лідери і сказати вам це нікому
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04.11.2024 10:45 Відповісти
Не правда, не завжди.
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04.11.2024 12:00 Відповісти
Мабуть, це якась витончена іронія - протягом історії Німеччина була союзником України лише менше року.
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04.11.2024 14:52 Відповісти
Припиніть цю ескалацію , бо то є дуже не добре.
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04.11.2024 10:50 Відповісти
Тепер уже про перемогу мовчать, а треба вижити. Агент буратіна отримає орден і передоз, а німці - ще кілька мільйонів білих християнських біженців. Всім добре
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04.11.2024 10:55 Відповісти
https://www.russiafossiltracker.com/ з початку війни Росія заробила 778 мільярдів євро доходу від експорту викопного палива. Країни Європейського Союзу закупили на понад 205 млрд євро .
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04.11.2024 11:13 Відповісти
Яку підтримку? і вижити як?
Якщо не буде вирішене питання збиття плануючих кабів і їх носіїв війна буде програна...
Тут нашим військам не допоможуть жодні оборонні споруди, Зе щотижня озвучує, що РФ використала 900 кабів, з них нехай 50-100 шт. по Харкову, Запоріжжі, Сумах, які освітлює наша преса. Решта по передових укріпленнях на лінії фронту, планомірно знищуючи укріплення і перемелючи наші війська. США НАТО це ж очевидно бачить, але жодних дієвих рішень, як цьому протистояти не пропонує...
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04.11.2024 11:21 Відповісти
Україна потребує підтримки у боротьбі з розкраданням бюджету
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04.11.2024 11:37 Відповісти
Зворушливо, що німецький політик говорить про підтримку України.
Раніше Німеччина десятиліттями підтримувала Росію своїми мільярдами євро (за які Росія створила армію, яка напала на Україну). І, у свою чергу, Росія підтримувала німецьких канцлерів і міністрів на добре оплачуваних посадах у «Газпромі».
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04.11.2024 11:37 Відповісти
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок приїхала до Києва. Українців привітала із 1000 днів мужнього спротиву. Але, звісно, причина візиту інша. Пані міністр, і не лише вона, хоче таки зрозуміти, що творить цей божевільний. Його ошаліла антизахідна кампанія, аж надто відверта підтримка Трампа проти Харріс та паплюження Байдена, заглядання в рота путіну (чи й десь нижче), сепаратні переговори за посередництва "комфортних" для путіна режимів... Це дійсно цілковитий дурдом. Ще й помножений на суцільне бикування... Я їй щиро співчуваю... Пан Тарас
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04.11.2024 11:40 Відповісти
Кто-то ведет подсчёт озабоченности и поддержки трусливого Запада ¿¿
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04.11.2024 12:02 Відповісти
Яке це має відношення до Німеччини? Німеччина не поводиться боягузливо, а діє послідовно і систематично в своїх інтересах
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04.11.2024 14:36 Відповісти
послідовно і систематично в своїх інтересах - ось і відповідь у твоєму коментарі
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04.11.2024 21:34 Відповісти
Це не відповідь - ти говорив про боягузтво. Тим часом у діях Німеччини немає боягузтва, лише цинічний розрахунок.
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05.11.2024 12:47 Відповісти
Підтримайте нас! Заберіть Зелю
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04.11.2024 13:29 Відповісти
 
 