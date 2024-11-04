Україна потребує підтримки, щоб вижити, - Бербок

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Києва заявила, що Україна потребує підтримки, щоб забезпечити своє виживання, оскільки Київ вступає в третю зиму війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми протистоїмо цій жорстокості своєю людяністю та підтримкою, щоб українці могли не лише пережити зиму, але й щоб їхня країна могла вижити. Тому що вони також захищають свободу всіх нас в Європі", - зазначила вона.

Востаннє Бербок відвідувала Україну у травні 2024 року. Наразі вона планує зустрітися із президентом Володимиром Зеленським та колегою Андрієм Сибігою.

Нагадаємо, 4 листопада стало відомо, що глава МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула із візитом до Києва.

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