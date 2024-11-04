Україна потребує підтримки, щоб вижити, - Бербок
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Києва заявила, що Україна потребує підтримки, щоб забезпечити своє виживання, оскільки Київ вступає в третю зиму війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Ми протистоїмо цій жорстокості своєю людяністю та підтримкою, щоб українці могли не лише пережити зиму, але й щоб їхня країна могла вижити. Тому що вони також захищають свободу всіх нас в Європі", - зазначила вона.
Востаннє Бербок відвідувала Україну у травні 2024 року. Наразі вона планує зустрітися із президентом Володимиром Зеленським та колегою Андрієм Сибігою.
Нагадаємо, 4 листопада стало відомо, що глава МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула із візитом до Києва.
Топ коментарі
+3 polini orop
показати весь коментар04.11.2024 10:45 Відповісти Посилання
+2 АРТЕМ Булискерия #524928
показати весь коментар04.11.2024 10:40 Відповісти Посилання
+1 Деніс Войцеховський
показати весь коментар04.11.2024 10:40 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це їх благословення і прокляття одночасно.
Це так і має бути ?
Якщо не буде вирішене питання збиття плануючих кабів і їх носіїв війна буде програна...
Тут нашим військам не допоможуть жодні оборонні споруди, Зе щотижня озвучує, що РФ використала 900 кабів, з них нехай 50-100 шт. по Харкову, Запоріжжі, Сумах, які освітлює наша преса. Решта по передових укріпленнях на лінії фронту, планомірно знищуючи укріплення і перемелючи наші війська. США НАТО це ж очевидно бачить, але жодних дієвих рішень, як цьому протистояти не пропонує...
Раніше Німеччина десятиліттями підтримувала Росію своїми мільярдами євро (за які Росія створила армію, яка напала на Україну). І, у свою чергу, Росія підтримувала німецьких канцлерів і міністрів на добре оплачуваних посадах у «Газпромі».