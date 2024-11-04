Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула із візитом до Києва.

Про це пише видання Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

Міністерка пообіцяла, що Україну підтримуватимуть стільки, скільки буде потрібно, щоб вона продовжила свій шлях до справедливого миру.

За словами Бербок, війною на виснаження Путін хоче зламати народ України.

"Вдаривши по ньому саме там, де має бути його нормальне життя: вдома, на роботі, у школі", - зазначила вона.

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