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Бербок прибула із візитом до Києва

Анналена Бербок прибула із візитом до Києва

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула із візитом до Києва.

Про це пише видання Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

Міністерка пообіцяла, що Україну підтримуватимуть стільки, скільки буде потрібно, щоб вона продовжила свій шлях до справедливого миру.

За словами Бербок, війною на виснаження Путін хоче зламати народ України.

"Вдаривши по ньому саме там, де має бути його нормальне життя: вдома, на роботі, у школі", - зазначила вона.

Читайте: Бербок про результати референдуму в Молдові: "Це велике полегшення для всіх нас"

Автор: 

візит (1623) Німеччина (7511) Анналена Бербок (457)


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Топ коментарі
+6
Вітаємо пані Бербок ! Вона одна з найбільш прихильних до України німецьких політиків.
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04.11.2024 10:20 Відповісти
+5
А десь там потужний Лідор на велосипеді не проїжджав?
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04.11.2024 10:13 Відповісти
+2
Підтримуватимемо скільки потрібно, але ракети не дамо. Бла-бла-бла...
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04.11.2024 10:10 Відповісти
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Я бачив, як вона їхала. Був змінений рух електрички.
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04.11.2024 09:59 Відповісти
А десь там потужний Лідор на велосипеді не проїжджав?
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04.11.2024 10:13 Відповісти
Лідор тищу готує.

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04.11.2024 10:30 Відповісти
Підтримуватимемо скільки потрібно, але ракети не дамо. Бла-бла-бла...
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04.11.2024 10:10 Відповісти
Бербок як раз ЗА дозвіл.
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04.11.2024 10:12 Відповісти
Але Шольца вона переконати в тому, на жаль, не може.
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04.11.2024 10:32 Відповісти
А навіщо вона приїхала?
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04.11.2024 10:17 Відповісти
Вітаємо пані Бербок ! Вона одна з найбільш прихильних до України німецьких політиків.
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04.11.2024 10:20 Відповісти
Це велике щастя, що вона "одна з найбільш прихильних до України німецьких політиків". Це повністю змінює ситуацію на фронті.
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04.11.2024 11:04 Відповісти
війною на виснаження хоче знищитити народ України. І у нього це методично виходить. Скоро будуть говорити, що підтримують всіх, хто ще залишився.
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04.11.2024 11:10 Відповісти
 
 