Бербок про результати референдуму в Молдові: "Це велике полегшення для всіх нас"

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що відчула полегшення після того, як у Молдові проголосували за закріплення в конституції курсу уряду на ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DPA.

"Це було дуже гостро. Але це велике полегшення для всіх нас, і ми щиро вітаємо", - сказала вона під час спільного виступу з колегами з Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії та Швеції в Берліні.

Міністерка назвала стратегію членства Молдови в ЄС "найкращою гарантією безпеки для місцевого населення, щоб воно могло жити в мирі і свободі в майбутньому".

"Ми на 100% єдині і рішучі в нашій підтримці не тільки України, але й Молдови", - додала Бербок.

За її словами, два з половиною роки тому Путін напав не лише на Україну, але й на Молдову – "в цьому випадку не армією, а гібридною війною".

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Вибори та референдум у Молдові

Нагадаємо, у неділю, 20 жовтня, у Молдові відбулися президентські вибори, а також референдум щодо вступу до ЄС.

У Молдові підрахували 100% голосів на президентських виборах. До другого туру виборів вийшли чинна президентка Мая Санду й колишній генеральний прокурор Александр Стояногло.

Прихильники Європейського Союзу виграли референдум у Молдові з відривом у понад 13 тисяч голосів.

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