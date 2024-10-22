Бербок про результати референдуму в Молдові: "Це велике полегшення для всіх нас"
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що відчула полегшення після того, як у Молдові проголосували за закріплення в конституції курсу уряду на ЄС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DPA.
"Це було дуже гостро. Але це велике полегшення для всіх нас, і ми щиро вітаємо", - сказала вона під час спільного виступу з колегами з Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії та Швеції в Берліні.
Міністерка назвала стратегію членства Молдови в ЄС "найкращою гарантією безпеки для місцевого населення, щоб воно могло жити в мирі і свободі в майбутньому".
"Ми на 100% єдині і рішучі в нашій підтримці не тільки України, але й Молдови", - додала Бербок.
За її словами, два з половиною роки тому Путін напав не лише на Україну, але й на Молдову – "в цьому випадку не армією, а гібридною війною".
Вибори та референдум у Молдові
Нагадаємо, у неділю, 20 жовтня, у Молдові відбулися президентські вибори, а також референдум щодо вступу до ЄС.
У Молдові підрахували 100% голосів на президентських виборах. До другого туру виборів вийшли чинна президентка Мая Санду й колишній генеральний прокурор Александр Стояногло.
Прихильники Європейського Союзу виграли референдум у Молдові з відривом у понад 13 тисяч голосів.
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Колись українці у анекдотах глузували з молдаван.
На сьогодні Молдова, маючи свої "Луганську/Донецьку" - Гагаузію та Приднестров'я - таки втримали проєвропейський вибір.
Українці зі своїм вибором 2019 можуть жувати мовчки. Ну або, хто вижив, глузувати зі свого "гірше не буде".
але я згодна, що вони набагато ближчі до Європи ніж ми на всіх фронтах....