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Бербок про результати референдуму в Молдові: "Це велике полегшення для всіх нас"

Бербок заявила про полегшення після референдуму в Молдові

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що відчула полегшення після того, як у Молдові проголосували за закріплення в конституції курсу уряду на ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DPA.

"Це було дуже гостро. Але це велике полегшення для всіх нас, і ми щиро вітаємо", - сказала вона під час спільного виступу з колегами з Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії та Швеції в Берліні.

Міністерка назвала стратегію членства Молдови в ЄС "найкращою гарантією безпеки для місцевого населення, щоб воно могло жити в мирі і свободі в майбутньому".

"Ми на 100% єдині і рішучі в нашій підтримці не тільки України, але й Молдови", - додала Бербок.

За її словами, два з половиною роки тому Путін напав не лише на Україну, але й на Молдову – "в цьому випадку не армією, а гібридною війною".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Голосування у Молдові пройшло за безпрецедентного втручання й залякування РФ та її проксі, - Стано

Вибори та референдум у Молдові

Нагадаємо, у неділю, 20 жовтня, у Молдові відбулися президентські вибори, а також референдум щодо вступу до ЄС.

У Молдові підрахували 100% голосів на президентських виборах. До другого туру виборів вийшли чинна президентка Мая Санду й колишній генеральний прокурор Александр Стояногло.

Прихильники Європейського Союзу виграли референдум у Молдові з відривом у понад 13 тисяч голосів.

Читайте: Санду про єврореферендум у Молдові: більшість підтримала європейський шлях

Автор: 

Молдова (2088) референдум (628) Анналена Бербок (457)


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Колись українці у анекдотах глузували з молдаван.

На сьогодні Молдова, маючи свої "Луганську/Донецьку" - Гагаузію та Приднестров'я - таки втримали проєвропейський вибір.

Українці зі своїм вибором 2019 можуть жувати мовчки. Ну або, хто вижив, глузувати зі свого "гірше не буде".
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22.10.2024 10:08 Відповісти
Одне питання. Яка в Молдові державна мова? Це і є відповіддю про незалежність та самоідентифікацію молдаван. Ну а Вальдемар Бербок звісно був би завдоволеним.
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22.10.2024 11:15 Відповісти
побутовий расизм (і не тільки проти молдован, а також естонців, чукчей, євреїв) нам дістався у спадок від радянського союзу, і ще довго ми його будемо викорінювати
але я згодна, що вони набагато ближчі до Європи ніж ми на всіх фронтах....
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22.10.2024 13:09 Відповісти
і для мене. Молдаванам пощастило з діаспорою. З часом всі порозумнішають
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22.10.2024 10:15 Відповісти
невже кончили під час мастурбованості
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22.10.2024 12:05 Відповісти
 
 