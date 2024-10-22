Бербок о результатах референдума в Молдове: "Это большое облегчение для всех нас"
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что почувствовала облегчение после того, как в Молдове проголосовали за закрепление в конституции курса правительства на ЕС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DPA.
"Это было очень остро. Но это большое облегчение для всех нас, и мы искренне приветствуем", - сказала она во время совместного выступления с коллегами из Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции в Берлине.
Министр назвала стратегию членства Молдовы в ЕС "лучшей гарантией безопасности для местного населения, чтобы оно могло жить в мире и свободе в будущем".
"Мы на 100% едины и решительны в нашей поддержке не только Украины, но и Молдовы", - добавила Бербок.
По ее словам, два с половиной года назад Путин напал не только на Украину, но и на Молдову - "в этом случае не армией, а гибридной войной".
Выборы и референдум в Молдове
Напомним, в воскресенье, 20 октября, в Молдове состоялись президентские выборы, а также референдум по вступлению в ЕС.
В Молдове подсчитали 100% голосов на президентских выборах. Во второй тур выборов вышли действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло.
Сторонники Европейского Союза выиграли референдум в Молдове с отрывом в более чем 13 тысяч голосов.
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Колись українці у анекдотах глузували з молдаван.
На сьогодні Молдова, маючи свої "Луганську/Донецьку" - Гагаузію та Приднестров'я - таки втримали проєвропейський вибір.
Українці зі своїм вибором 2019 можуть жувати мовчки. Ну або, хто вижив, глузувати зі свого "гірше не буде".
але я згодна, що вони набагато ближчі до Європи ніж ми на всіх фронтах....