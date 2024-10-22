Бербок о результатах референдума в Молдове: "Это большое облегчение для всех нас"

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что почувствовала облегчение после того, как в Молдове проголосовали за закрепление в конституции курса правительства на ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DPA.

"Это было очень остро. Но это большое облегчение для всех нас, и мы искренне приветствуем", - сказала она во время совместного выступления с коллегами из Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции в Берлине.

Министр назвала стратегию членства Молдовы в ЕС "лучшей гарантией безопасности для местного населения, чтобы оно могло жить в мире и свободе в будущем".

"Мы на 100% едины и решительны в нашей поддержке не только Украины, но и Молдовы", - добавила Бербок.

По ее словам, два с половиной года назад Путин напал не только на Украину, но и на Молдову - "в этом случае не армией, а гибридной войной".

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Выборы и референдум в Молдове

Напомним, в воскресенье, 20 октября, в Молдове состоялись президентские выборы, а также референдум по вступлению в ЕС.

В Молдове подсчитали 100% голосов на президентских выборах. Во второй тур выборов вышли действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло.

Сторонники Европейского Союза выиграли референдум в Молдове с отрывом в более чем 13 тысяч голосов.

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