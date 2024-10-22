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Бербок о результатах референдума в Молдове: "Это большое облегчение для всех нас"

Бербок заявила про полегшення після референдуму в Молдові

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что почувствовала облегчение после того, как в Молдове проголосовали за закрепление в конституции курса правительства на ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DPA.

"Это было очень остро. Но это большое облегчение для всех нас, и мы искренне приветствуем", - сказала она во время совместного выступления с коллегами из Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции в Берлине.

Министр назвала стратегию членства Молдовы в ЕС "лучшей гарантией безопасности для местного населения, чтобы оно могло жить в мире и свободе в будущем".

"Мы на 100% едины и решительны в нашей поддержке не только Украины, но и Молдовы", - добавила Бербок.

По ее словам, два с половиной года назад Путин напал не только на Украину, но и на Молдову - "в этом случае не армией, а гибридной войной".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голосование в Молдове прошло при беспрецедентном вмешательстве и запугивании РФ и ее прокси, - Стано

Выборы и референдум в Молдове

Напомним, в воскресенье, 20 октября, в Молдове состоялись президентские выборы, а также референдум по вступлению в ЕС.

В Молдове подсчитали 100% голосов на президентских выборах. Во второй тур выборов вышли действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло.

Сторонники Европейского Союза выиграли референдум в Молдове с отрывом в более чем 13 тысяч голосов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санду о еврореферендуме в Молдове: большинство поддержало европейский путь

Автор: 

Молдова (1886) референдум (1505) Анналена Бербок (349)


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Колись українці у анекдотах глузували з молдаван.

На сьогодні Молдова, маючи свої "Луганську/Донецьку" - Гагаузію та Приднестров'я - таки втримали проєвропейський вибір.

Українці зі своїм вибором 2019 можуть жувати мовчки. Ну або, хто вижив, глузувати зі свого "гірше не буде".
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22.10.2024 10:08 Ответить
Одне питання. Яка в Молдові державна мова? Це і є відповіддю про незалежність та самоідентифікацію молдаван. Ну а Вальдемар Бербок звісно був би завдоволеним.
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22.10.2024 11:15 Ответить
побутовий расизм (і не тільки проти молдован, а також естонців, чукчей, євреїв) нам дістався у спадок від радянського союзу, і ще довго ми його будемо викорінювати
але я згодна, що вони набагато ближчі до Європи ніж ми на всіх фронтах....
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22.10.2024 13:09 Ответить
і для мене. Молдаванам пощастило з діаспорою. З часом всі порозумнішають
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22.10.2024 10:15 Ответить
невже кончили під час мастурбованості
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22.10.2024 12:05 Ответить
 
 