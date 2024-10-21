В Молдове сторонники ЕС выиграли референдум с отрывом в более 13 тыс. голосов
Сторонники Европейского Союза выиграли референдум в Молдове с отрывом в более чем 13 тысяч голосов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии Молдовы.
Центральная избирательная комиссия Молдовы опубликовала предварительные результаты подсчета 100% бюллетеней по референдуму о вступлении страны в ЕС.
Согласно данным, 50,46% избирателей или 751 235 человек поддержали внесение в конституцию положения о европейском будущем Молдовы.
Отрицательный ответ на этот счет дали 49,54% или 737 639 человек.
Таким образом, разрыв между количеством бюллетеней сторонников евроинтеграции и тех, кто выступил против, составил 13 596.
Ранее действующий президент Молдовы Майа Санду заявляла, что большинство граждан выбрало европейский путь на референдуме.
Напомним, в воскресенье, 20 октября, в Молдове состоялись президентские выборы, а также референдум по вступлению в ЕС.
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а ви все щє хочете одностайно? тобто шо би 99.9% і всі в струю?
совок не знищєний - може щє поколінь з 10 пройде,
поки ми почнемо розуміти - кожний може і повинен мати свою власну думку - і це нормально!
це ж не питання, в який колір пофарбувати паркан.
поки ми сприймемо таку просту думку...
ти думаєш так, а я так - одностайність це для баранів - куди поведуть,
туди всім стадом і посунемося...
Саме тому - 50.46% тих, хто висловився за ЄС, в колишній совковій республіці, в якій за такеє ще 35 років тому ти потрапляв на примусове психіатричне лікування - це просто охєрозно яка перемога "західної ідеології".
і Гор був перший який поздоровив Буша з перемогою.
нема вже таких.
зараз - епоха істеричних кривляк і брехунів...
proud that my vote then was for him!
ві всьому винен драйверс лайсенс, який дійсний 5 років.
ніяких заяв і рекомендацій від почотних членів.
так от, коли ти отримуєш чи оновлюєш свій драйверс лайсенс там є питання:
- ви, за своїм почуттям себе більше почуваєте:
-- республіканцем
-- демократом
-- індепендент
-- ідіть в дупу
натиснув республіканцем? - i ти вже заєстрований член цієї партії,
шо означяє тільки одне - вони тебе заїбуть своїми імайлами і техт месаджеми,
але ніколи не заборонять тобі голосувати як ти вважаєш потрібним.
Доведи, тоді, що ваша роісія окрема держава ?
А взагалі за рахунок того що в усіх республіках бившого СРСР засіли рускоязичні совкодрочери, то жити людям не дають.
Молдавани наприклад поступили по людські з гагаузами, у яких ніколи не було автономії. Для того щоб зберегти гагаузьку культуру і мову надали автономію. Тільки ті придурки мастурбують за срср , і навіть за 30 років гагаузьку мову не вивчили.
Гадять на російські гроші Молодові.
Але зробити вже нічого не змогли.
Не добратись. Поки Україна опирається - румуни можуть об'єднатись. Поки є час. І не варто зволікати. В ЕС і в НАТО швиденько.
Тому ніяких подальших законодавчих кроків і закріплень у конституції робити не треба, інакше кацапи використають це для розхитування ситуації. Подібні речі можливі лише за абсолютної підтримки суспільства.
51,9 % виборців виявили своє бажання покинути ЄС.48,1 % виборців побажали лишитися в складі Європейського Союзу.
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Останнім європейським народом, який був навернений у християнство, стали литовці. Умовою шлюбу литовського князя Ягайла з польською королевою Ядвігою у 1386 році стало прийняття християнства князем і литовцями. Останніми з литовців були хрещені жемайти у 1413 році.
Шведи офіційно стали вважатися християнами у 1087 році.
Ще би цікаво було б порівняти результаті окремо в Гагаузії. І хотілось би в Придністров'ї - але ж там, наскільки я вловив, виборчих дільниць не було, не відкривали...
Інформація з інтерв'ю молдовського проєвропейського політика Оазу Нантоя на Радіо НВ сьогодні.
а Молдова зробила кращє на виборах Президента ніж Україна - в ниx точно не 73 хочуть на поржати і подивитися ***** в очі...