В Молдове сторонники ЕС выиграли референдум с отрывом в более 13 тыс. голосов

Сторонники Европейского Союза выиграли референдум в Молдове с отрывом в более чем 13 тысяч голосов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии Молдовы.

Центральная избирательная комиссия Молдовы опубликовала предварительные результаты подсчета 100% бюллетеней по референдуму о вступлении страны в ЕС.

Согласно данным, 50,46% избирателей или 751 235 человек поддержали внесение в конституцию положения о европейском будущем Молдовы.

Отрицательный ответ на этот счет дали 49,54% или 737 639 человек.

Таким образом, разрыв между количеством бюллетеней сторонников евроинтеграции и тех, кто выступил против, составил 13 596.

Ранее действующий президент Молдовы Майа Санду заявляла, что большинство граждан выбрало европейский путь на референдуме.

Напомним, в воскресенье, 20 октября, в Молдове состоялись президентские выборы, а также референдум по вступлению в ЕС.

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