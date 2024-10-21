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В Молдове сторонники ЕС выиграли референдум с отрывом в более 13 тыс. голосов

Підсумки єврореферендуму у Молдові

Сторонники Европейского Союза выиграли референдум в Молдове с отрывом в более чем 13 тысяч голосов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии Молдовы.

Центральная избирательная комиссия Молдовы опубликовала предварительные результаты подсчета 100% бюллетеней по референдуму о вступлении страны в ЕС.

Согласно данным, 50,46% избирателей или 751 235 человек поддержали внесение в конституцию положения о европейском будущем Молдовы.

Отрицательный ответ на этот счет дали 49,54% или 737 639 человек.

Таким образом, разрыв между количеством бюллетеней сторонников евроинтеграции и тех, кто выступил против, составил 13 596.

Ранее действующий президент Молдовы Майа Санду заявляла, что большинство граждан выбрало европейский путь на референдуме.

Напомним, в воскресенье, 20 октября, в Молдове состоялись президентские выборы, а также референдум по вступлению в ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санду о еврореферендуме в Молдове: большинство поддержало европейский путь

Автор: 

евроинтеграция (2124) Молдова (1886) референдум (1505) Евросоюз (17272)


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Топ комментарии
+35
Важка перемога демократії. Молодці!
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21.10.2024 21:16 Ответить
+28
По лезу ножа пройшли. Але все найважче ще попереду.
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21.10.2024 21:20 Ответить
+28
колись Буш молодший став Президентом, перемогши Гора на, можу помилятися, чуть не 200 голосів у Флоріді,
і Гор був перший який поздоровив Буша з перемогою.
нема вже таких.
зараз - епоха істеричних кривляк і брехунів...
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21.10.2024 21:23 Ответить
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Важка перемога демократії. Молодці!
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21.10.2024 21:16 Ответить
Молдова сильно впирається Європі
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21.10.2024 21:18 Ответить
Там все придністров'я проголосувало проти..
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22.10.2024 00:24 Ответить
По лезу ножа пройшли. Але все найважче ще попереду.
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21.10.2024 21:20 Ответить
не пройшли. це фактично розділене навпіл суспільство, перспективи занадто туманні. найбридкіше те, шо оці усілякі гагаузи, що топлять проти, поголовно сидять із паспортами ЄС, але всеодно підтримують концтабір. гидота.
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21.10.2024 21:38 Ответить
на степ нижчє,
а ви все щє хочете одностайно? тобто шо би 99.9% і всі в струю?
совок не знищєний - може щє поколінь з 10 пройде,
поки ми почнемо розуміти - кожний може і повинен мати свою власну думку - і це нормально!
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21.10.2024 21:45 Ответить
по базовим цивілізаційним питанням - так, хотів більшої одностайності.
це ж не питання, в який колір пофарбувати паркан.
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21.10.2024 22:18 Ответить
саме за це і кажу - щє поколінь з 10 пройде
поки ми сприймемо таку просту думку...
ти думаєш так, а я так - одностайність це для баранів - куди поведуть,
туди всім стадом і посунемося...
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21.10.2024 22:22 Ответить
Але ж є відмінність: совок цілеспрямовано намагався змінити мислення населення, шляхом ФІЗИЧНОГО знищення тих, хто мав ВЛАСНІ бажання та думку. А "європейський вектор" - він "запроваджується" тільки ідеологічно (рекламою) та економічно (в основному - обіцянками), причому ДУЖЕ поблажливими методами - ніхто не відбирає домівки за те, що ти не хочеш в ЄС, і не відправляє в ГУЛАГ.

Саме тому - 50.46% тих, хто висловився за ЄС, в колишній совковій республіці, в якій за такеє ще 35 років тому ти потрапляв на примусове психіатричне лікування - це просто охєрозно яка перемога "західної ідеології".
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21.10.2024 22:24 Ответить
колись Буш молодший став Президентом, перемогши Гора на, можу помилятися, чуть не 200 голосів у Флоріді,
і Гор був перший який поздоровив Буша з перемогою.
нема вже таких.
зараз - епоха істеричних кривляк і брехунів...
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21.10.2024 21:23 Ответить
Bush won Florida's electoral votes by a margin of only 537 votes out of almost six million cast (0.009%) and, as a result, became the president-elect.
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21.10.2024 21:32 Ответить
А ще був цікавий епізод в двобої Обама-Маккейн в 2008-му. Там окремі маргінали слонів, предтечі трампістів, почали було порівнювати чорного Обаму з макаками, з гульвісою, походження, само собою, тощо. Так Маккейн їх одразу присадив, заявивши щось на кшалт (згадую, не дослівно, лише по смислу): "Обама - нормальний сімейний чувак, чистий американець, і, мовляв, нехай нікого не хвилює його шкіра. Давайте порівняємо наші мізки, бо в мене з ним принципові розбіжності по деяким фундаментальним проблемам Америки і світу"
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21.10.2024 21:45 Ответить
Макккейн це чисто наш пройоб - не змогли, не зрозуміли, не доросли...
proud that my vote then was for him!
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21.10.2024 21:49 Ответить
доповісти вам як відбувається вступ до любої партії в США?
ві всьому винен драйверс лайсенс, який дійсний 5 років.
ніяких заяв і рекомендацій від почотних членів.
так от, коли ти отримуєш чи оновлюєш свій драйверс лайсенс там є питання:
- ви, за своїм почуттям себе більше почуваєте:
-- республіканцем
-- демократом
-- індепендент
-- ідіть в дупу
натиснув республіканцем? - i ти вже заєстрований член цієї партії,
шо означяє тільки одне - вони тебе заїбуть своїми імайлами і техт месаджеми,
але ніколи не заборонять тобі голосувати як ти вважаєш потрібним.
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21.10.2024 22:43 Ответить
Молдова це частина Румунії...хай об'єднаються ...бо задовбав це совок ,своє рило монголоідноє пре всюди,своїх людей, за скот тримають ,на своїх землях порядку нема ,а до ЄС руки тягнуть ...нах ...у родную говень, до московії !!!
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21.10.2024 21:23 Ответить
Молдова --це окрема самостійна країна. І вказувати що їм робити зась!
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21.10.2024 21:31 Ответить
Доведіть.
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21.10.2024 21:35 Ответить
Республіка Молдова приєдналася до Організації Об'єднаних Націй у 1992 році.
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21.10.2024 21:43 Ответить
Що тобі саме " довести"? Що Молдова суверенна країна ?
Доведи, тоді, що ваша роісія окрема держава ?
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22.10.2024 00:26 Ответить
Молдавское княжество было, когда еще такой страны, как Румыния не было.
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22.10.2024 01:27 Ответить
Ну так це ще раз доводить що румуни і є ті ж молдовани і навпаки.
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22.10.2024 07:35 Ответить
Более 20% молдован(юнионистов) выступают за объединение с Румынией.
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22.10.2024 01:34 Ответить
Австрія теж говорить німецькою, але не Німеччина)
А взагалі за рахунок того що в усіх республіках бившого СРСР засіли рускоязичні совкодрочери, то жити людям не дають.
Молдавани наприклад поступили по людські з гагаузами, у яких ніколи не було автономії. Для того щоб зберегти гагаузьку культуру і мову надали автономію. Тільки ті придурки мастурбують за срср , і навіть за 30 років гагаузьку мову не вивчили.
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21.10.2024 21:58 Ответить
Вони взагалі ніякої не вивчили, ні румунської, ні гагаузьської, ні турецької.
Гадять на російські гроші Молодові.
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22.10.2024 00:28 Ответить
Вивчили вони як раз дуже добре..але писемності фактично не мають..бо шкіл нема... тримаються дружньно..значна кількість пов'язана криміналом
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22.10.2024 03:25 Ответить
У меня дед по материнской линии был 100% молдован, а папа моей жены был румынскоподданый. Это один народ. Одинаковый язык, национальная кухня, национальная одежда, одна религия, одна ментальность и никаких ни в чем различий.
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22.10.2024 01:32 Ответить
І що!
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22.10.2024 07:37 Ответить
Протягли орду сракою по асфальту. Захерова там обісцяні труси на сраці рвала.
Але зробити вже нічого не змогли.
Не добратись. Поки Україна опирається - румуни можуть об'єднатись. Поки є час. І не варто зволікати. В ЕС і в НАТО швиденько.
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21.10.2024 21:31 Ответить
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя первый тур выборов президента Молдавии, заявила, что избирательная кампания велась молдавскими властями "антидемократическими, тоталитарными методами".
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21.10.2024 22:02 Ответить
По факту це результат 50 на 50 і Молдова зараз дуже поляризована у питанні євроінтеграції.
Тому ніяких подальших законодавчих кроків і закріплень у конституції робити не треба, інакше кацапи використають це для розхитування ситуації. Подібні речі можливі лише за абсолютної підтримки суспільства.
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21.10.2024 21:31 Ответить
А що було в Лондоні?
51,9 % виборців виявили своє бажання покинути ЄС.48,1 % виборців побажали лишитися в складі Європейського Союзу.
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21.10.2024 21:37 Ответить
У Лондона є ядерна зброя і немає рашки під боком.
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21.10.2024 21:39 Ответить
Яка зброя? Тут про референдум. Читайте очима.
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21.10.2024 21:41 Ответить
Швеция вошла в Евросоюз с поддержкой 53 процента.
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21.10.2024 21:40 Ответить
Швеция очень интересная страна, кто не знал. Они там дольше всех сопротивлялись христианизации. Потом стали протестантами очень быстро. У них даже девиз был такой - одна страна, один народ, одна религия. Современные шведы, конечно, не такие, но тем не менее они тоже считают себя особенными. Типа, англичан, но без их островного расизма. Оттого они такие евроскептики.
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21.10.2024 21:49 Ответить
Они там дольше всех сопротивлялись христианизации
************
Останнім європейським народом, який був навернений у християнство, стали литовці. Умовою шлюбу литовського князя Ягайла з польською королевою Ядвігою у 1386 році стало прийняття християнства князем і литовцями. Останніми з литовців були хрещені жемайти у 1413 році.

Шведи офіційно стали вважатися християнами у 1087 році.
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21.10.2024 22:24 Ответить
Шведы не стали христианами в 11 веке. Там все было интереснее. Ты прав, что в литве это было дольше, но я писал про скандинавов, а не про балтов.
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21.10.2024 22:25 Ответить
Саме тому і не наводять конституційний лад у пмр...бо толерасти змусять їм надати доступ до виборчих урн..і буде вде 30/70 ..з усіма наслідками
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22.10.2024 13:06 Ответить
це з врахуванням заробітчан в Європі. Якби враховували б заробітчан в лаптєстані - ці самі 13 тисяч програли би.

Ще би цікаво було б порівняти результаті окремо в Гагаузії. І хотілось би в Придністров'ї - але ж там, наскільки я вловив, виборчих дільниць не було, не відкривали...
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21.10.2024 21:37 Ответить
Якби туди доліз лаптестан то там73% було б за возз'єднання з ордою.
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21.10.2024 21:40 Ответить
У Гагаузії більше 90% - проти Санду і Європи. У Придністров'ї, - близько третини виборців підтримали Санду і європейський вибір.

Інформація з інтерв'ю молдовського проєвропейського політика Оазу Нантоя на Радіо НВ сьогодні.
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21.10.2024 22:33 Ответить
а в придністров'ї були виборчі дільниці?
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22.10.2024 02:07 Ответить
Ні. У більшості жителів Придністров'я є паспорти Молдови, і хто хотів, їздив голосувати на правий берег.
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22.10.2024 03:41 Ответить
Вообще ставил на Молдове крест. Совковый заповедник. Но это голосование заставило меня поверить, что может не все у них потеряно.
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21.10.2024 21:39 Ответить
І це не зважаючи на вплив Кацапії! Там навіть знайшли купівлю голосів через канал в Телеграм, що тривало майже до року.
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21.10.2024 21:41 Ответить
Молдова маленькая. Кинули им копеечку и они очень успешно агитировали за Россию.
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21.10.2024 21:44 Ответить
У будь-якому випадку це на руку Україні. Хтось повинен був повернути самозакоханих європейців в реальність.
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21.10.2024 21:52 Ответить
Теперь все решится во втором туре. Санду -42 %, у противников - почти 40. Ща козломордия бросит купу бабла на те 18 % неопределившихся.
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21.10.2024 21:53 Ответить
Придністров'я це Молдова!
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21.10.2024 21:56 Ответить
Насправді жахливий результат - майже 50% вати.
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21.10.2024 21:57 Ответить
Декілька років тому було набагато гірше і позиції кацапських холуїв були значно сильнішими. Але тепер нарешті вони програли. І далі, сподіваємось, відбудеться обвал совкодрочерства, якому значно посприяє переслідування продажних недоумків які отримують фінансування з **********. Якщо перекрити канали фінансування з ********** то виявиться що кількість вата почне різко зменшуватись.
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21.10.2024 22:21 Ответить
І це тільки «добрим словом». Невичерпний потенціал.
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21.10.2024 21:59 Ответить
В Гагаузии кацапня платила за голос по 100 евро, раздавала карточки.
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21.10.2024 22:04 Ответить
Карточки "мир".
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21.10.2024 22:05 Ответить
Лишить сруцкимирных автономии, нафиг! Ибо нефиг сепараствовать!
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22.10.2024 01:18 Ответить
Ну слава Богу!
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21.10.2024 22:23 Ответить
Це добре, плюсую. Але 13000 голосів - це 25-30 багатоквартирних будинків, тобто кілька кварталів у спальному районі. Так, Молдова - маленька країна, але перемога не виглядає надто переконливою.
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21.10.2024 22:25 Ответить
Все б непогано, але ЕС поступово на совок перетворюється.
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21.10.2024 23:06 Ответить
шо не кажи,
а Молдова зробила кращє на виборах Президента ніж Україна - в ниx точно не 73 хочуть на поржати і подивитися ***** в очі...
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21.10.2024 23:22 Ответить
Поздравляем Молдову! Так держать. Еще ликвидировать автономии и восстановить территориальную целостность.
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22.10.2024 01:16 Ответить
В Молдові точнісенько як і в Україні приблизно половина населеня це народжені в СРСР. Хомо-совєтікус це особливий антропологічний вид, і фактор спадковості є визначальним - скажете ви. Так, але мінливість теж є суттєвим фактором, то з часом або вимруть, або пристосуються до нового політичного клімату.
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22.10.2024 01:22 Ответить
Все сторонники ЕС работают в Италии и Испании а дома осталась ватная биомасса.
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22.10.2024 07:03 Ответить
в любому випадку кацапня соснула.а ресурсів туди вкинули кінсько !
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22.10.2024 08:04 Ответить
13000 це ніщо!!!
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22.10.2024 09:32 Ответить
Якби русня сиділо смирно і не напало на Україну то, напевно,2/3 молдаван були б проти вступу до ЄС та обрали на президентство проросійського кандидата..Росіяки сами під себе підкладають "міну" уповільненої дії.. і це добре..
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22.10.2024 13:07 Ответить
ну, 50 на 50 - це теж як міна закладена в краіну. Хотілося б зоб люди були більш розумними, але вони дивляться як допомогають нам і як допомогають ***** і щось вагаються.
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23.10.2024 00:29 Ответить
 
 