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Санду о еврореферендуме в Молдове: большинство поддержало европейский путь

Санду про результати єврореферендуму

Действующий президент Молдовы Майа Санду, комментируя результаты референдума о вступлении страны в ЕС, заявила, что большинство граждан выбрало европейский путь.

Об этом она сказала во время пресс-конференции в понедельник, 21 октября, пишет NewsMaker, информирует Цензор.НЕТ.

Санду поблагодарила молдаван за участие в голосовании на выборах президента и на референдуме, который проходил параллельно.

"Народ Молдовы выразил свою волю, и большинство поддержало европейский путь", - заявила политик, комментируя результаты референдума.

Она отметила, что каждый голос - и в стране, и за ее пределами, был решающим.

"Спасибо всем гражданам, которые пришли на выборы и свободно сказали, чего они хотят для Молдовы. На избирательные участки пришли более 1,5 миллиона человек... Мы выиграли первую битву в тяжелой борьбе, от которой зависит судьба страны", - сказала Санду.

Также читайте: Голосование в Молдове прошло при беспрецедентном вмешательстве и запугивании РФ и ее прокси, - Стано

Напоследок она призвала граждан принять участие в голосовании во втором туре президентских выборов.

Напомним, в воскресенье, 20 октября, в Молдове состоялись президентские выборы, а также референдум по вступлению в ЕС.

По предварительным подсчетам голосов, на президентских выборах в Молдове лидирует Майя Санду. Также большинство избирателей на референдуме проголосовали против вступления страны в Европейский Союз.

Читайте также: Результаты референдума в Молдове разозлили Москву и поразили Европу, - Туск

Автор: 

выборы (24760) Молдова (1886) референдум (1505) Мая Санду (217)


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Топ комментарии
+15
Підрахунок ще не завершено, але розрив 50.46% - 49.54% майже не подолати рештою 0.23%.
Однак це декларативна, символічна перемога.
Головне - щоб Майю обрали на другий термін.
Бо у нас ЄС і НАТО в конституції, але клован у кріслі - і що?
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21.10.2024 16:59 Ответить
+15
Чому ти ще не в московії?
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21.10.2024 17:13 Ответить
+7
Так, що це застарілі дані. https://pv.cec.md/cec-template-referendum-results.html Ось тут свіжі в режимі онлайн.
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21.10.2024 17:11 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Підрахунок ще не завершено, але розрив 50.46% - 49.54% майже не подолати рештою 0.23%.
Однак це декларативна, символічна перемога.
Головне - щоб Майю обрали на другий термін.
Бо у нас ЄС і НАТО в конституції, але клован у кріслі - і що?
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21.10.2024 16:59 Ответить
Ще все попереду. До європейських тарифів додадуться європейські податки і заживемо!
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21.10.2024 17:08 Ответить
Чому ти ще не в московії?
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21.10.2024 17:13 Ответить
Пішов на хер!!!
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21.10.2024 18:36 Ответить
На скільки рублів сумління проміня ?
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21.10.2024 19:37 Ответить
https://biz.censor.net/news/3515950/***********************************************************************

Їжте, європейці. Два з трьох як мінімум з цієї імітації Європи вже втікли у нормальну.
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21.10.2024 19:55 Ответить
Тю ! У нас рух у НАТО записаний у Конституцію з 2018 р. І що ?

Країна Партнерство заради миру Індивідуальний план з партнерства

Україна Лютий 1994 Листопад 2002
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21.10.2024 17:11 Ответить
Та отож. Перцю під хвіст кураторам - і увесь практичний результат.
Якщо виберуть гагауза, тими записами в конституції можна буде підтертись.
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21.10.2024 17:13 Ответить
І саме тому Зе-шапіто постійно нило , що неможуть його змінити
Вустами люсі ористовича
От якби ще охлос навчився не по приколу голосувати
Тут нам є чому повчитися у Молдован
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21.10.2024 19:38 Ответить
за євроінтеграцію 50,1%, проти 49,6% - це якийсь впевненний результат ??
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21.10.2024 20:33 Ответить
Я був би не проти ,якби у 2019 зе набрав 49.6 , це ж було б меньше половини
Тому так , це - гарний результат
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22.10.2024 09:49 Ответить
до чого тут Зю? Якби наш Зю був замість тих скучнойоблих ватанів в Молдові, Санду могла би пролетіти як фанера над Парижем.
А рух в ЄС в нас підтримувало більше половини людей ще до 2014 року.
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22.10.2024 10:16 Ответить
До того , що результат позитивний бо дозволить закріпити це у конституції
А ватани - програли , у нас нажаль у 2019 відбулося все навпаки
Такі справи
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22.10.2024 15:02 Ответить
Який результат ? Поділ майже по 50% вважається у соціології і політології ознакою напруги у суспільстві.
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22.10.2024 21:49 Ответить
Боже яке кінчене. Да плювати , що там хто вважає.
Головне , що перемога у 50+ % дозволяє внести у конституцію незворотні зміни що до руху у ЄС
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23.10.2024 09:47 Ответить
Саме кончене. Пишуть - парламентські вибори у Молдові у наступному році. При таких розкладах ніякі зміни у Конституцію не зможуть внести.
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23.10.2024 17:55 Ответить
Так, так , балакай бовдуре
От тільке у Молдові рух в ЄС закріплений вже в конституції і президент проєвропейський
І подивись як це у нас в України
Бовдур
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23.10.2024 19:48 Ответить


Боже яке кінчене. Да плювати , що там хто вважає.
Головне , що перемога у 50+ % дозволяє внести у конституцію незворотні зміни що до руху у ЄС

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23.10.2024 22:02 Ответить
Cаме так, Максимко.
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23.10.2024 22:04 Ответить
" у нас нажаль у 2019 відбулося все навпаки"

ще раз питаю - до чого тут наш ЗЕ коли мова йде про підтримку вступу в ЄС а не про вибори конкретної людини? ЗЕ ніколи не заявляв що він проти ЄС якщо не то пішло.
А в молдаван ще другий тур попереду - і в них там абсолютно всі окрім Санду - махрова проросійська вата яка об'єднається і ще не факт шо Санду цих ватанів здолає.

Молдова зараз це Україна зразку 13-го року десь, не пізніше. З купою неляканої вати і вічними сумнівами - іти їм в рашку чи в єс чи ще кудись.
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23.10.2024 12:39 Ответить
Для тупих ще раз відповідаю
До того , що результат позитивний бо дозволить закріпити це у конституції
А ватани - програли , у нас нажаль у 2019 відбулося все навпаки
Такі справи

І позитивний результат з малим відсотком розбіжності кращий ніж негативний ,як у нас у 2019 році

Тоді у нас стався реванш підкацапних сил , у Молдові цього - не трапилося

Сподіваюсь з другого разу зрозумієш
Якщо ні - перечитай ще раз
Якщо і тоді не зрозумієш. Не парься і ввімкни великий зомбофон
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23.10.2024 17:43 Ответить
для особливо і хронічно нетупих дозволю собі нагадати з чого почався твій поінт

"Тут нам є чому повчитися у Молдован "

так я тебе ще раз питаю, чому саме нам треба повчитись у молдаван враховуючи що їх рівень підтримки ЄС знаходиться приблизно там де наш був в 2012 (якщо не раніше), а сумарна кількість голосів за про-русняві сили більша ніж за про-європейську Санду (і не факт що її взагалі виберуть), а Зєліна риторика навіть в 2019 ніколи не була проруснявою чи антиєвропейською ?
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23.10.2024 18:01 Ответить
Кажуж , йолуп.
У нас у 2012 не було закріплен рух у ЄС до конституції. Тому знов ти обгидився, невіглас
А "сумарно" це на користь бідних, які голосували по приколу бо дурноверхі.
Хоча я взагалі хз як ти там рахував що у тебе сумарно вийшло більше
Мабудь вчеровий раз вирішив затвердити свою альтернативнообдарованість
Важливо хто переміг.
А переміг про Європейський президент і подивись як це у нас.
Тупа жертва великого зомбофону
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23.10.2024 19:52 Ответить
"у 2012 не було закріплен рух у ЄС до конституції"

так, дебіл, бо він був закріплений в 2018 - разом із рухом до НАТО - тобто за 6 років до молдаван в яких "нам треба повчитися"
І якби ти жив в Україні а не в Празі ти б теж це знав.

"Важливо хто переміг."

так ще другий тур буде, кретиноїд ти невиліковний - чи ти з майбутнього кукурікаєш ? ))))
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24.10.2024 12:30 Ответить
Добре , що ти зрозумів , що дебіл.
Тоді ще є надія

Те, що закріпив Порох було перехреслено твоїм голосуванням "по приколу" у 2019
У Молдаван ,як ти бевзю бачиш, картина геть інша
Висновок - такі як ти тупіше за молдован

Що до другого туру ,імбіциле, я розумію ти не здатен у планування і не розумієш , що і до чого
Якщо кандидат має такий рівень підтримки ,як показала Санду то він більш номінальний
Але тобі, через тупість , цього не збагнути

Тоді буду вчити тебе гривнею.
Готовий побитись об заклад з тобою , що Санду виграє і другий тур (вірогідність цього майже 100%)
Сперечаємось на донат на ЗСУ у 20к грн.
Скрін звичайно скинеш сюди коли програєш
Згоден?
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24.10.2024 19:04 Ответить
"У Молдаван ,як ти бевзю бачиш, картина геть інша "

так, баранюга - геть інша картина. Вони тільки зараз (30+ років незалежності) закріпили курс на ЄС при чому пройшли по-тонкому , а вже завтра новий ватний президент який може прийти хоч на цих виборах хоч на наступних підітре цим плебісцитом сраку як то зробили наприклад в Грузії.

"Якщо кандидат має такий рівень підтримки ,як показала Санду то він більш номінальний"

дятлозавр, якщо половина громадян проти ЄС то як думаєш за кого вони будуть голосувати в другому турі? За Санду, так?

я не закдладаюсь на гроші, тим більше шо мені покласти з прибором на молдаван але якщо маєщ зайві 20 тисяч то можеш скинути мені або пацанам, реквізит я тобі вишлю.
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31.10.2024 17:20 Ответить
Баранюга тупорила, я розумію , що ти ідиот і тільки зараз під керівництвом кураторів щось зміг з себе вичавити.
Але так само недолуго ,як і відосіки твого гундосого виродка

У Молдавії ,нащастя , прийшов до влади не клоун з підкацапським оточенням ,а нормальний проєвропейський президент
І як бачимо країна прямує в ЄС
І з огляду на дії твого хозяїна буде там раніше за нас

Що ж до другого туру
Довбодятел, я розумію , що ти імбіцил , але геть не факт, що :
По-перше , вони будуть голосувати проти Санду
По-друге, як показав референдум їх все одно меньше половини
Та ти і сам це розумієш , тому і обісрався і вирішив злитися з суперечки
Ну , щож - тоді ти визнаєшся дірявим балаболом

І коли Санду переможе , нехай і з невеликим відривом, ти знов зрозумієш , що споричався з людиною , яка розумніша за тебе
Хотів би ,щоб таким імбіцилам як ти у 2019 вистачило розуму проголосувати так само вірно,як молдованам
Тоді б і мільйони українців не виїхали за кордон , а інші у страху б не чекали на черговий шахед або ракету , що прилетить їм у домівку

Та навіть тобі б самому не довелося, як зараз, ховатися під диваном від ТЦКатів
Але нажаль розумних виявилося - меньшість
Як наслідок - маємо те , що маємо
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31.10.2024 20:57 Ответить
"І коли Санду переможе , нехай і з невеликим відривом"

іпанько ти хоч пам'ятаєш про що ти кукурікало на пару постів вище?
я нагадю :
"Якщо кандидат має такий рівень підтримки ,як показала Санду то він більш номінальний"

напевне є різниця між тотальною підтримкою і невеликим відриовом, чи не так, іблан?

"Та навіть тобі б самому не довелося, як зараз, ховатися під диваном від ТЦКатів"

пише мені, війьковослужбовцю ЗСУ якесь обісране чмо що звалило до чехів 🤣
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24.12.2024 12:03 Ответить
О, нарашті охолов
Вибач, що підпалив тобі так сильно сраку , що ти 2 місяці майже провів в опіковому
Тепер що до твого чергового висеру.

Їблан, я розумію , що тупість це твоя головна риса , але нехай невелика перевага у підтримці яка забезпечує президенське крісло , але це кращі ніж як при помилці 2019 в Україні чи помилці 2024 у США

А про те ,що ти у нас військово службовець - пруфи будуть?
Чи дай свою адресу , ТЦКати - перевірять.
Ні , ну то не тявкай , шавко
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26.12.2024 10:54 Ответить
обкаканий дебіл з-за кородону лякає військового тцкшниками, оце клоуняра так клоуняра, Дюсолей по тобі плаче.

"нехай невелика перевага у підтримці"

ти з самого початку треди пистів що все вирішено, а виявилось що перевага була досить незначною.
Якщо б тому сральному горщику який в тебе замість голови була хоч пара звивин ти би зрозумів що в умовах демократії це тільки тимчасова перемога і вже завтра розклад може помінятись від будь-якої дрібниці, наприклад від того що русня перестає постачати газ Молдові з 2025 року.

Але ж ти бараняра яка навіть не здатна прочити про що вона тринділа на початку срачу то я й не чекаю від тебе ніякого розуміння ситуації хоч на 1 крок вперед
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31.12.2024 12:51 Ответить
Як і перемога Порошенко свого часу. Бо при владі, особливо "на мєстах" були (і залишаються зараз) "виразітєлі чяяній і устрємлєній савєцкаво народа ("какой разніци") - ригоанали.
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21.10.2024 17:28 Ответить
Я навіть не уявляв, що половина молдован - вата...
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21.10.2024 17:03 Ответить
А молдавани на твій погляд мають координально відрізнятися від українців? Вони інакше сприймають тварюцьку пропаганду, в їх кров не домішали так само тварюцького лайна?
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21.10.2024 17:15 Ответить
Молдовани - це совєтські румуни.
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21.10.2024 17:19 Ответить
Молдовани - добрі люди. Особисто знаю одного чоловіка і одну жінку. Але ж це "зріз" суспільства
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21.10.2024 18:25 Ответить
Як і в Україні. "ПМР" (як і "Д/ЛНР") виникла не на "пустому місці".
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21.10.2024 17:31 Ответить
В Молдові ще більше вати в Гагаузії
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22.10.2024 01:17 Ответить
Нажаль - так воно і є, причому вже давно!
В останні роки тільки наявність великої кількості молдовських заробітчан у Європі витягує їхні вибори , і цей референдум. Якщо б їх було б менше, було б як у Сакартвело!
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21.10.2024 17:42 Ответить
Також більшість виборців на референдумі проти вступу країни до Європейського Союзу. Джерело: Как это понимать?
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21.10.2024 17:07 Ответить
Так, що це застарілі дані. https://pv.cec.md/cec-template-referendum-results.html Ось тут свіжі в режимі онлайн.
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21.10.2024 17:11 Ответить
Так, что подсчёт ещё не окончен
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21.10.2024 17:11 Ответить
Он не закончен, посмотрите сколько процентов осталось подсчитать. Даже если все оставшиеся голоса окажутся против, и х все равно будет недостаточно для смены результатов.
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21.10.2024 18:25 Ответить
для какой смены результатов? Результат уже сменился на "да". За счёт диаспоры, которая на 80% за евроинтеграцию
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21.10.2024 18:34 Ответить
Для зміни з "так" на "ні"
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21.10.2024 19:40 Ответить
ачєпятка
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21.10.2024 17:12 Ответить
Є таке поняття - непрофесіоналізм!
Конкретно у цьому випадку - це коли журналіст пише текст, не перевіряючи оновлені дані, користуючись вчорашніми цифрами в той час, як вони змінюються ледь не кожну хвилину!
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21.10.2024 17:44 Ответить
рабсія може тільки силою або обманом заставити людей, щоб ті хотіли жити в московії-рф..
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21.10.2024 17:15 Ответить
Я чув що гагаузи тупі алконавти. Але що до такого ступеню навіть не міг собі уявити...
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21.10.2024 17:30 Ответить
Я лише вчора з подивом дізнався, що гагаузи є тюрками!
Нічого не маю проти тюрків, якщо що!
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21.10.2024 17:46 Ответить
Гагаузів ніколи в житті не зустрічав. Чув тільки байки про них від молдаван і тому скептично до цих байок ставився.
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21.10.2024 17:49 Ответить
грязные противные твари
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21.10.2024 18:01 Ответить
"Тварі" це кацапи, А гагаузи просто дрімучі як телята...
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21.10.2024 18:06 Ответить
Їх привезли в Одесу 19 лютого 2014 року - саме вони били журналістів бітами під ОДА, ховаючись за масками!
Досі ніхто за це не покараний.
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21.10.2024 18:07 Ответить
Гагаузи часто вважаються отуреченими болгарами, які втратили свою мову, але зберегли православну віру. Культура і побут у них, дійсно, дуже близькі до болгарських.

Якщо навіть взяти прізвище суперника-гагауза Майї Санду, - Стояноглу, то це насправді отуречене болгарське прізвище, - Стоянов.

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21.10.2024 18:33 Ответить
Я із жахом уявляю, якби такий референдум був проведений у нас. Ще живі і ходять по вулицях люди, які ридали "дорогой товарищ сталин, на кого ты нас оставил". З пенсіями в чотири тисячі, а то й менше хіба голосували б за європейський шлях? А їх багато...
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21.10.2024 17:34 Ответить
Ага
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21.10.2024 17:59 Ответить
На початку статті нарід за Європейський шлях, а в кінці статті вже проти.
Як це розуміти??? Охрініти можна!
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21.10.2024 18:04 Ответить
Тут так прийнято, на сайті. В кінці статті додають попередню інформацію, пов'язану з новиною. Вона може бути застарілою, і суперечити основній новині. Так і тут.

Після слова "Нагадаємо" - далі можна не читати. )))
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21.10.2024 18:19 Ответить
У суспільстві буде роздратування і хитання. Непереконливо на межі похибки. 50% найгірший результат.
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21.10.2024 18:14 Ответить
Це ще не референдум про вступ, лише визначення курсу розвитку.
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21.10.2024 18:26 Ответить
Демократія це коли меншість підпорядковується більшості, а коли більшість не очевидна, настає озлобленість, підозрілість і розкол.
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21.10.2024 18:33 Ответить
Війська ПМР підуть на Кишинів рятувати традіціонниє цєнності?
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21.10.2024 18:42 Ответить
Та не знаю я. Очевидно, що країна поділиться на наших та ваших. Це погана нестійка ситуація. Таким суспільством легко маніпулювати.
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21.10.2024 18:47 Ответить
Вона давно вже поділена так руснею. Коли Санду обирали, теж були "наші, за Союз" і "ваші, за гєйропу".
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21.10.2024 18:48 Ответить
Все, фініш.

Da

50.46% (751235)

Nu

49.54% (737639)
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21.10.2024 18:22 Ответить
51% характерний для пострадянських республік трохи псує картинку.
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21.10.2024 18:30 Ответить
Почему перед публикацией не читаете текст?
В тексте публикации написано:
За попередніми підрахунками голосів, на президентських виборах у Молдові лідирує Мая Санду. Більшість виборців на референдумі проти вступу країни до Європейського Союзу. Джерело:

Так більшість за чи проти?
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21.10.2024 18:34 Ответить
https://pv.cec.md/cec-template-referendum-results.html Ось тут
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21.10.2024 18:46 Ответить
На час публікації тієї статі , на яку ти посилаєшся - були проти , а зараз - "за"
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21.10.2024 19:41 Ответить
кацапських ботів поналазило "!
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21.10.2024 18:37 Ответить
50,46 достаточно чтоб в Конституции записать Евроинтеграцию
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21.10.2024 19:05 Ответить
Всі кого я знаю з молдован проти євроінтеграції по суті,хоча мають румунські паспорти бо це вкрай вигідно. Та і кажуть що для них є чудовий приклад це Україна як робити не треба.
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21.10.2024 19:15 Ответить
Ты на колiна не стала , Героям твоїм Слава
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21.10.2024 19:17 Ответить
Багато вати у твоєму оточенні відчуваю я , юний ватован
Але дякую , що навчився вже українською писати
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21.10.2024 19:43 Ответить
Юній мій падаване відчуваю я чеську рульку ти обільно півком полірнул.
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21.10.2024 19:58 Ответить
Заздриш , ібо у шашлики повірив ти. До зеленої сторони заздрість тебе веде. Відкинь її
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22.10.2024 09:50 Ответить
15 процЕнтов молдаван в Європі. Привезуть після закриття.
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21.10.2024 19:51 Ответить
 
 