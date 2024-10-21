Санду о еврореферендуме в Молдове: большинство поддержало европейский путь

Действующий президент Молдовы Майа Санду, комментируя результаты референдума о вступлении страны в ЕС, заявила, что большинство граждан выбрало европейский путь.

Об этом она сказала во время пресс-конференции в понедельник, 21 октября, пишет NewsMaker, информирует Цензор.НЕТ.

Санду поблагодарила молдаван за участие в голосовании на выборах президента и на референдуме, который проходил параллельно.

"Народ Молдовы выразил свою волю, и большинство поддержало европейский путь", - заявила политик, комментируя результаты референдума.

Она отметила, что каждый голос - и в стране, и за ее пределами, был решающим.

"Спасибо всем гражданам, которые пришли на выборы и свободно сказали, чего они хотят для Молдовы. На избирательные участки пришли более 1,5 миллиона человек... Мы выиграли первую битву в тяжелой борьбе, от которой зависит судьба страны", - сказала Санду.

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Напоследок она призвала граждан принять участие в голосовании во втором туре президентских выборов.

Напомним, в воскресенье, 20 октября, в Молдове состоялись президентские выборы, а также референдум по вступлению в ЕС.

По предварительным подсчетам голосов, на президентских выборах в Молдове лидирует Майя Санду. Также большинство избирателей на референдуме проголосовали против вступления страны в Европейский Союз.

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