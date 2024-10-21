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Голосование в Молдове прошло при беспрецедентном вмешательстве и запугивании РФ и ее прокси, - Стано

У ЄС прокоментували результати виборів у Молдові

В Европейском Союзе пока официально не комментируют результаты референдума и первого тура президентских выборов в Молдове, однако напоминают, что избирательная кампания прошла в условиях беспрецедентного вмешательства России и ее прокси.

Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Стано отметил, что ЕС очень внимательно следил как за референдумом, так и за президентскими выборами в Молдове.

Мы знаем, что это голосование состоялось в условиях беспрецедентного вмешательства и запугивания России и ее прокси, которые пытались дестабилизировать демократический процесс в Молдове", - заявил представитель ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санду увеличивает отрыв от оппонентов на выборах президента Молдовы, почти половина избирателей на референдуме проголосовали за вступление страны в ЕС. ИНФОГРАФИКА

Стано отметил, в частности, попытки покупки голосов и "огромную пропаганду" России и ее прокси.

Он подчеркнул, что эти попытки сорвать голосование продолжались месяцами, а не неделями, задолго до 20 октября.

Стано добавил, что в ЕС ожидают финального объявления официальных результатов обоих голосований и заявлений наблюдательных миссий, после этого будет официальная реакция блока.

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер добавил, что ЕС продолжает полностью поддерживать стремление Молдовы присоединиться к Евросоюзу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Референдум в Молдове по вступлению в ЕС признали состоявшимся

Напомним, по предварительным подсчетам голосов, на президентских выборах в Молдове лидирует Майя Санду. Также большинство избирателей на референдуме проголосовали против вступления страны в Европейский Союз.

Автор: 

выборы (24760) Молдова (1886) референдум (1505) Евросоюз (17272) Стано Петер (92)


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більшість виборців на референдумі проти вступу країни до Європейського Союзу Джерело:

Не дивує, в Молдові як і в Україні всі міста заселені москалями...
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21.10.2024 15:26 Ответить
Тупоголовими закацапленими зомбаками
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21.10.2024 15:37 Ответить
та яка там "більшість виборців ... проти"... Самі оцініть: проголосувало ~1'461'000 виборців, проти виявилось на 600 більше..., десь 0,4%
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21.10.2024 16:03 Ответить
Типу лозунгу ху...лостану-хто не з рашкою, той не попаде в пекло а тем паче не буде носити звання ху...ленок
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21.10.2024 15:41 Ответить
молдоване , соеденяйтесь с румынами , а то будет как в Украине !!! Там сразу будет и НАТО и ЕВРОСОЮЗ !!! росия от вас не отстанет !!!
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21.10.2024 15:56 Ответить
знову, на це потрібен референдум... А там вже буде явно бідьше проти...
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21.10.2024 16:05 Ответить
100пудово згоден! На це кремляді і тиснуть - реХверендум для селян нічого не значить, а вся молода шелупонь побігла голосувати проти. Все, як у нас в 19-му!
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21.10.2024 16:14 Ответить
"Также большинство избирателей на референдуме против вступления страны в Европейский Союз". Алле, Цензор! За проголосовало 50.5%. Цензор, большинство проголосовало "ЗА". 50,5% хороший результат, учитывая офигенную прорашистскую пропаганду чреди избирателей, учитывая многочисленность наших ватников, учитывая подкуп, учитывая много чего еще. 50.5% - выстояли.
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21.10.2024 16:22 Ответить
Мамалижникам рано ще вступати до ЄС, треба дочекатися, роки не здохне "останній раб", ще залишилось сім років
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21.10.2024 16:55 Ответить
 
 