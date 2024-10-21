Голосование в Молдове прошло при беспрецедентном вмешательстве и запугивании РФ и ее прокси, - Стано

В Европейском Союзе пока официально не комментируют результаты референдума и первого тура президентских выборов в Молдове, однако напоминают, что избирательная кампания прошла в условиях беспрецедентного вмешательства России и ее прокси.

Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Стано отметил, что ЕС очень внимательно следил как за референдумом, так и за президентскими выборами в Молдове.

Мы знаем, что это голосование состоялось в условиях беспрецедентного вмешательства и запугивания России и ее прокси, которые пытались дестабилизировать демократический процесс в Молдове", - заявил представитель ЕС.

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Стано отметил, в частности, попытки покупки голосов и "огромную пропаганду" России и ее прокси.

Он подчеркнул, что эти попытки сорвать голосование продолжались месяцами, а не неделями, задолго до 20 октября.

Стано добавил, что в ЕС ожидают финального объявления официальных результатов обоих голосований и заявлений наблюдательных миссий, после этого будет официальная реакция блока.

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер добавил, что ЕС продолжает полностью поддерживать стремление Молдовы присоединиться к Евросоюзу.

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Напомним, по предварительным подсчетам голосов, на президентских выборах в Молдове лидирует Майя Санду. Также большинство избирателей на референдуме проголосовали против вступления страны в Европейский Союз.