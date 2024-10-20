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Референдум в Молдове о вступлении в ЕС признали состоявшимся

У Молдові референдум щодо вступу до ЄС відбувся

В воскресенье, 20 октября, в Молдове состоялся референдум по вступлению страны в Европейский Союз.

Об этом пишет Newsmaker, информирует Цензор.НЕТ .

Согласно законодательству Молдовы, референдум признается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее трети избирателей.

По данным Центральной избирательной комиссии Молдовы по состоянию на 19:30, в нем приняли участие более 1 миллиона 480 тысяч человек, или почти 50% от числа избирателей страны.

Отметим, что на референдуме решается, "нужно ли закрепить в конституции страны цель о вступлении в ЕС".

Действующий президент и кандидат на новый срок на посту Майя Санду активно поддерживает эту идею, надеясь на массовую поддержку избирателей.

Читайте также: Молдова проведет референдум относительно членства в ЕС, - Санду

Президентские выборы и референдум в Молдове

В воскресенье, 20 октября, в Молдове проходит голосование на выборах президента, а также референдум по вступлению в ЕС.

Главной фавориткой выборов является прозападный кандидат Майя Санду, которая, по данным опросов, имеет значительное преимущество над своими политическими оппонентами.

Кроме того, на референдуме решается, "следует ли закрепить в конституции страны цель о вступлении в ЕС".

Читайте также: Молдова обвинила Россию в создании искусственных очередей на избирательных участках

Автор: 

выборы (24760) Молдова (1886) референдум (1505) Евросоюз (17270)


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Топ комментарии
+17
Ага. І тому етнічні кацапи скавчать про ;нарушєнія прав русскаязичних; , але щось не поспішають на етнічну Батьківщину.
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20.10.2024 20:49 Ответить
+14
і це надзвичайно добра новина
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20.10.2024 20:31 Ответить
+14
Ухилянтсько-біженські квіточки.....ну,все знають! Навіть про ситуацію в Балтії знають...До речі,те що ти пишеш Прибалтика....видає в тобі кацапського нелюда. Пішов ти...сам знаєш куди,кацапський свин!!
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20.10.2024 21:14 Ответить
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Так а результат референдуму який?
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20.10.2024 21:52 Ответить
Після обробки 20% "за"-41% "проти"-55%, але там якась маячня відбувається,на кацапії чомусь дільниці будуть аж до 23:00 працювати, коротше -клоунада повна.
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20.10.2024 22:36 Ответить
Доречі обробили половину бюлетенів 53% відсотка проти Європи ,тіліки 44%
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20.10.2024 23:28 Ответить
кацапи всю молдовську "вату" згрупували,й ту що на раші-параші, й ту що у "помідорії" та Гагаузії, ну й звичайно місцеву,якої у Молдові тьма-тьмуща.
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20.10.2024 23:35 Ответить
результат виборів, вони проти ЄС. Чудові сусіди ще з одного боку...
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20.10.2024 23:52 Ответить
Ну і де ті вумники,які верещали про те що "мудрі молдавани вступлять до ЄС раніше нас? Після обробки 70% даних 52%- проти вступу до ЄС,за-44 , правда ж "мудрий нарід?
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20.10.2024 23:59 Ответить
Нехай пістують в тайожний саюс.
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21.10.2024 00:14 Ответить
Молдовани, хто мав бажання, вже давно у ЄС з Румунськими паспортами.
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21.10.2024 03:46 Ответить
Та Молдовани всі вже даАвно у ЄС з Румунськими паспортами, хто хотів у ЄС. Тільки залишилося формально це оформити з територією.
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21.10.2024 03:44 Ответить
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