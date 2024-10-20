Референдум в Молдове о вступлении в ЕС признали состоявшимся

В воскресенье, 20 октября, в Молдове состоялся референдум по вступлению страны в Европейский Союз.

Об этом пишет Newsmaker, информирует Цензор.НЕТ .

Согласно законодательству Молдовы, референдум признается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее трети избирателей.

По данным Центральной избирательной комиссии Молдовы по состоянию на 19:30, в нем приняли участие более 1 миллиона 480 тысяч человек, или почти 50% от числа избирателей страны.

Отметим, что на референдуме решается, "нужно ли закрепить в конституции страны цель о вступлении в ЕС".

Действующий президент и кандидат на новый срок на посту Майя Санду активно поддерживает эту идею, надеясь на массовую поддержку избирателей.

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Президентские выборы и референдум в Молдове

В воскресенье, 20 октября, в Молдове проходит голосование на выборах президента, а также референдум по вступлению в ЕС.

Главной фавориткой выборов является прозападный кандидат Майя Санду, которая, по данным опросов, имеет значительное преимущество над своими политическими оппонентами.

Кроме того, на референдуме решается, "следует ли закрепить в конституции страны цель о вступлении в ЕС".

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