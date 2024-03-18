Молдова проведе референдум щодо членства в ЄС, - Санду

Молдова восени цього року проведе референдум про вступ до Євросоюзу. На референдумі буде проголосовано закріплення прагнення Молдови щодо вступу в ЄС у Конституції, що гарантуватиме, що майбутні уряди не зірвуть цю заявку.

Про це заявила президент Майя Санду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Країни-члени Європейського Союзу як ніколи відкриті, у нас є необхідна політична воля для цього кроку, і наші громадяни хочуть бути частиною ЄС", — сказала Санду.

За її словами, референдум завадить проєвропейському прагненню Молдови зупинитися або повернути назад після зміни влади.

"Це має бути ще раз підтверджено і прописано в Конституції, щоб хто б не був в уряді, голос народу за цей напрямок розвитку був обов’язковим для політичного класу".

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За словами Санду, референдум може відбутися в жовтні, хоча дату вибере парламент. Поки не зрозуміло, чи дозволить Конституційний суд провести референдум в один день з виборами президента Молдови.