Молдова проведе референдум щодо членства в ЄС, - Санду
Молдова восени цього року проведе референдум про вступ до Євросоюзу. На референдумі буде проголосовано закріплення прагнення Молдови щодо вступу в ЄС у Конституції, що гарантуватиме, що майбутні уряди не зірвуть цю заявку.
Про це заявила президент Майя Санду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Країни-члени Європейського Союзу як ніколи відкриті, у нас є необхідна політична воля для цього кроку, і наші громадяни хочуть бути частиною ЄС", — сказала Санду.
За її словами, референдум завадить проєвропейському прагненню Молдови зупинитися або повернути назад після зміни влади.
"Це має бути ще раз підтверджено і прописано в Конституції, щоб хто б не був в уряді, голос народу за цей напрямок розвитку був обов’язковим для політичного класу".
За словами Санду, референдум може відбутися в жовтні, хоча дату вибере парламент. Поки не зрозуміло, чи дозволить Конституційний суд провести референдум в один день з виборами президента Молдови.
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Спочатку хоча би досягніть згоди єврокомісії, а вже потім проводіть референдум.
ЗІ: а сам референдум необхідний, оскільки, на відміну від вступу до НАТО, при вступі в Євросоюз країна втрачає деякі елементи свого суверинітету.
До речі, це і України стосується.