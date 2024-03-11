Глава МЗС Молдови: РФ намагається повалити демократичний уряд у Кишиневі

Молдова стикається з численними погрозами з боку Росії на шляху до вступу в ЄС, особливо останні два роки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив в інтерв'ю AP міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой.

Останні два роки були, без перебільшення, найважчими за останні 30 років. Ми знаємо, що Кремль вкладе багато енергії та фінансових ресурсів через своїх довірених осіб, щоб спробувати добитися свого Вони намагаються підкупити виборців і використовувати для підкупу громадян. Росіяни вчаться, адаптуються і намагаються використати демократичний процес проти нас, щоб повалити демократичний уряд у Молдові", - наголосив глава МЗС.

Він також зазначив, що Молдова відчуває посилання тиску після повномасштабного нападу Росії на Україну,

Глава МЗС також визнав, що ситуація з Придністров'ям залишається напруженою, і він побоюється, що спекуляції щодо регіону можуть негативно вплинути на інвестиції в країну.

"Ситуація залишатиметься напруженою доти, доки лінія фронту знаходиться на відстані 200 миль", – сказав Попшой.

Водночас він відзначив прогрес Молдови в забезпеченні енергетичної безпеки, де зараз країна "цілком незалежна або має альтернативу та може вибирати, де купувати газ й електроенергію".

Крім того, Молдова збільшила витрати на оборону за останній рік та нещодавно затвердила нову стратегію національної безпеки, яка визначила РФ як головну загрозу та має на меті збільшити витрати на оборону до 1% ВВП.

"Значна кількість молдован все ще живе під впливом російської пропаганди, яка зробила з НАТО страшилку. Але це не заважає нам співпрацювати з нашими партнерами по НАТО та зміцнювати стійкість наших збройних сил", – вказав Попшой.

