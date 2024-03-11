Глава МЗС Молдови: РФ намагається повалити демократичний уряд у Кишиневі
Молдова стикається з численними погрозами з боку Росії на шляху до вступу в ЄС, особливо останні два роки.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив в інтерв'ю AP міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой.
Останні два роки були, без перебільшення, найважчими за останні 30 років. Ми знаємо, що Кремль вкладе багато енергії та фінансових ресурсів через своїх довірених осіб, щоб спробувати добитися свого Вони намагаються підкупити виборців і використовувати для підкупу громадян. Росіяни вчаться, адаптуються і намагаються використати демократичний процес проти нас, щоб повалити демократичний уряд у Молдові", - наголосив глава МЗС.
Він також зазначив, що Молдова відчуває посилання тиску після повномасштабного нападу Росії на Україну,
Глава МЗС також визнав, що ситуація з Придністров'ям залишається напруженою, і він побоюється, що спекуляції щодо регіону можуть негативно вплинути на інвестиції в країну.
"Ситуація залишатиметься напруженою доти, доки лінія фронту знаходиться на відстані 200 миль", – сказав Попшой.
Водночас він відзначив прогрес Молдови в забезпеченні енергетичної безпеки, де зараз країна "цілком незалежна або має альтернативу та може вибирати, де купувати газ й електроенергію".
Крім того, Молдова збільшила витрати на оборону за останній рік та нещодавно затвердила нову стратегію національної безпеки, яка визначила РФ як головну загрозу та має на меті збільшити витрати на оборону до 1% ВВП.
"Значна кількість молдован все ще живе під впливом російської пропаганди, яка зробила з НАТО страшилку. Але це не заважає нам співпрацювати з нашими партнерами по НАТО та зміцнювати стійкість наших збройних сил", – вказав Попшой.
за два роки вже моглиб повернути придністров"я та очистити уряд від орків
так, ні, нікуя???
Тоді в 2022 і на теперішній момент в армії Молдови нема ЖОДНОГО танка, військового літака чи гелікоптера. Є кілька десятків БТР і Хамві - і все. Кількість військовослужбовців Молдови рівняється кількості контингенту русні в Придністров'ї.
Тоді як в Придністров'ї є десь до пару десятків танків і до десятка військових ударних гелікоптерів.
Ця диспропорція внаслідок керування Молдовою комуняк і соціалістів які були маріонетками кремля і нищили армію Молдови зсередини (нічого не негадує Україну до 2014?).
Проєвропейську Санду все ж обрали замість проросійського Додона.
Понадіявшись на те, що згодом житимуть як в Європі.
Натомість побачили європейські ціни на енергоносії.
Е, ні, давайте знову дружити з росією. А тут ще й війною лякають.
так що про ціни усі знають . а ось агентів раши і їх прихильників треба вчасно у вʼязниці садити - НЕ ФІГ БУТИ ТОЛЕРАНТНИМИ
Вони думали, що Європа їм дасть. Ага, вже.
Тож розчаруються і проголосують за росію. Як ми свого часу за овоча і зєлю.
Тому у нікого здравомислячого громадянина Молдови нема сумніві у тому куди має рухатись країна - тільки в ЄС. Це признають і мімікрують на цю тему навіть про-русняві соціалісти і т.д. тому що хто проти вступу в ЄС - той не хоче кращого життя для своїх громадян.
Нажаль в Молдові є ще багато симпатизуючих русні через те що руснява пропаганда через ЗМІ і інтернет-портали досить ще потужна не дивлячись на заборону деяких (не всіх) каналів русні.
За попередні роки русня так зас..ла мізки людям в Молдові що це не так швидко вивітриться.
Та і досить багато коштів ще до тепер русня вкладає в різних "захисників руського миру, пенсіонерів і нацменшин" і коментаторів в пресі.