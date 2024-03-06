Молдова хоче вступити до ЄС до 2030 року

Президентка Молдови Майя Санду поставила за мету вступ країни до Євросоюзу раніше 2030 року.

Про це заявив спікер парламенту Молдови Ігор Гросу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

У відповідь на запитання румунських журналістів, коли Молдова може приєднатись до ЄС, Гросу відповів, що президентка Майя Санду поставила за мету вступ до 2030 року.

"Це мета, яку ми перед собою поставили. Я підтримую цю мету, але водночас сказав колегам і кажу всім, що ми будемо прагнути прискорити цей процес", - сказав Гросу.

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Він пояснив, що, на його думку, Молдова і Україна, а також уся Європа сьогодні переживають прискорену динаміку - події швидко змінюються, чого не було ще 10 років тому.

"Ми повинні адаптуватися, знаходити можливості і в цій складній ситуації. Думаю, що ми почали цей процес із 2022 року, і досі він протікає успішно. У 2022 році ми отримали статус країни-кандидата, а у 2023 році почали переговори. Ми дякуємо 27 країнам і особливо Румунії, яка завжди була і залишається нашим адвокатом", - сказав Гросу.

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