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Молдова хоче вступити до ЄС до 2030 року

молдова,єс

Президентка Молдови Майя Санду поставила за мету вступ країни до Євросоюзу раніше 2030 року.

Про це заявив спікер парламенту Молдови Ігор Гросу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

У відповідь на запитання румунських журналістів, коли Молдова може приєднатись до ЄС, Гросу відповів, що президентка Майя Санду поставила за мету вступ до 2030 року.

"Це мета, яку ми перед собою поставили. Я підтримую цю мету, але водночас сказав колегам і кажу всім, що ми будемо прагнути прискорити цей процес", - сказав Гросу.

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Він пояснив, що, на його думку, Молдова і Україна, а також уся Європа сьогодні переживають прискорену динаміку - події швидко змінюються, чого не було ще 10 років тому.

"Ми повинні адаптуватися, знаходити можливості і в цій складній ситуації. Думаю, що ми почали цей процес із 2022 року, і досі він протікає успішно. У 2022 році ми отримали статус країни-кандидата, а у 2023 році почали переговори. Ми дякуємо 27 країнам і особливо Румунії, яка завжди була і залишається нашим адвокатом", - сказав Гросу.

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Автор: 

Молдова (2076) членство в ЄС (1269)


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а як бути з територіяльною цілісністю???
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06.03.2024 10:53 Відповісти
Третя штурмова забеспечить за добу,
хай пані Президент лише моргне оком😂👍
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06.03.2024 10:59 Відповісти
вирішувати проблему Молдови українською кров'ю , ще й за просто так ?
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06.03.2024 11:57 Відповісти
Это ЕС а не НАТО, Кипр же принимали.
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06.03.2024 11:02 Відповісти
Україна підписала асоціяцію в 2014 році - десять років тому. При цьому перспективи вступу не ближче ще десяти років. А молдавани хочуть за п'ять років.. то, може, це ми якісь не такі???
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06.03.2024 10:56 Відповісти
Їм буде дещо легче проскочити - менші.
Хоча знову ж, молдавська сільгосппродукція.
Намучаються вони.
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06.03.2024 11:01 Відповісти
Хотіти ,не значить могти.
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06.03.2024 10:58 Відповісти
Якщо знову якогось "долдона" не оберуть.
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06.03.2024 11:13 Відповісти
Верніть свої захоплені території і тоді можете мріяти про ЄС
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06.03.2024 12:05 Відповісти
 
 