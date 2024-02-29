Молдова продовжила тимчасовий захист українських біженців до березня 2025 року

Українським біженцям в Молдові продовжили тимчасовий захист ще на рік.

Про це повідомили в Генеральному інспектораті з міграції Молдови, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Переміщеним особам з України, яким було надано тимчасовий захист до 1 березня 2024 року, автоматично продовжується термін дії документа, що посвідчує особу, до 1 березня 2025 року, без необхідності явки до офісів Генерального інспекторату з міграції", - зазначили в інспекторіаті.

Зазначається, що рішення "є демонстрацією солідарності Молдови з Україною та українським народом". Це зроблено відповідно до рішення Ради ЄС, яким тимчасовий притулок для українців був продовжений до березня 2025 року.

Згідно цього рішення, громадяни, які прибувають з України, тепер повинні мати при собі дійсний проїзний документ, тобто той, в якого не закінчився термін дії. Для дорослих потрібен один із документів - дійсний національний паспорт для виїзду за кордон, ідентифікаційна карта/посвідчення особи або дійсний внутрішній паспорт.

Водночас дорослі, які в'їхали до Молдови на підставі внутрішнього документа, мають право лише на один виїзд/в'їзд з та до України.

Читайте також: У Литві 75% українських біженців планують повернутись додому