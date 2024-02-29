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Новини
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Молдова продовжила тимчасовий захист українських біженців до березня 2025 року

молдова,україна

Українським біженцям в Молдові продовжили тимчасовий захист ще на рік.

Про це повідомили в Генеральному інспектораті з міграції Молдови, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Переміщеним особам з України, яким було надано тимчасовий захист до 1 березня 2024 року, автоматично продовжується термін дії документа, що посвідчує особу, до 1 березня 2025 року, без необхідності явки до офісів Генерального інспекторату з міграції", - зазначили в інспекторіаті.

Зазначається, що  рішення "є демонстрацією солідарності Молдови з Україною та українським народом". Це зроблено відповідно до рішення Ради ЄС, яким тимчасовий притулок для українців був продовжений до березня 2025 року.

Згідно цього рішення, громадяни, які прибувають з України, тепер повинні мати при собі дійсний проїзний документ, тобто той, в якого не закінчився термін дії. Для дорослих потрібен один із документів - дійсний національний паспорт для виїзду за кордон, ідентифікаційна карта/посвідчення особи або дійсний внутрішній паспорт.

Водночас дорослі, які в'їхали до Молдови на підставі внутрішнього документа, мають право лише на один виїзд/в'їзд з та до України.

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Автор: 

біженці (1871) захист (158) Молдова (2075)


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Топ коментарі
+2
Пан Шамов багато років проробив у саудівській Аравіі - він володіе арабською
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29.02.2024 13:16
+1
Доки всi зволiкають, а нашi с Молдовою та Румунiею нежеть жують, стосовно Приднiстров`я - чекають коли напарашiя його приеднае до себе, шо там творится на вверенном Вам участке? А то поступают какие-то урывчатые сведения... Переживательно.
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29.02.2024 05:06
+1
К слову, из Сайпроса через Молдову до Одессы можно худко добратися. Аэропорт(Кишинев) - Одесса (Привоз) - за два часа маршруткой (если чьо).
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29.02.2024 05:12
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Докі ЕС І США зволикали з допомогою України зброею і зберегали хутину обличчя , раша іде далі - хоче зробити бойові дії на кордоні з Румунією
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29.02.2024 02:47 Відповісти
Доки всi зволiкають, а нашi с Молдовою та Румунiею нежеть жують, стосовно Приднiстров`я - чекають коли напарашiя його приеднае до себе, шо там творится на вверенном Вам участке? А то поступают какие-то урывчатые сведения... Переживательно.
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29.02.2024 05:06 Відповісти
К слову, из Сайпроса через Молдову до Одессы можно худко добратися. Аэропорт(Кишинев) - Одесса (Привоз) - за два часа маршруткой (если чьо).
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29.02.2024 05:12 Відповісти
"худко" - це як?
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29.02.2024 07:18 Відповісти
Це швидко, але Т9 хоче "д", а не "т")))
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29.02.2024 08:40 Відповісти
Та я в курсі, що це "хутко" , але він пише двома мовами, та ще й слова не знає....
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29.02.2024 08:43 Відповісти
Пан Шамов багато років проробив у саудівській Аравіі - він володіе арабською
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29.02.2024 13:16 Відповісти
Машаллах...
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29.02.2024 14:13 Відповісти
Iншаллах машаллах ЗЫ... про ляхи - АльхамдулиЛлях
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29.02.2024 14:21 Відповісти
Но самое главное любому их секюрити скажешь, мол сэнькью вери матч, фор найс кооперейшн iн опозайт то раша... Мол, вы мне даете работу, а я вам свой опыт, шобы Саудия завалила мировой рынок углеводородами, а кацапов вытеснила с рынка... Одному проверяющему на паспорт контроле я выдал такое на гора и опешил... За мной стоял в очереди кацап. Дык, Араб сказал мне , мол, добро пожаловать в Саудию... а перед кацапом закрыл окошко для предъявления паспорта... Кацап возмущаццо, мол как? Невозмутимый пограничник указывает кацапцу на другие окошка с километровыми очередями. Как только кацап пошел к другому окну без очереди, этот проверяющий погранец набрал номер смежника и сказал ему кацапа не обслуживать... Дык, тот погранец чуть не арестовал кацапа, дурконул, мол, чего прешься без очереди - показал ему на хвост очереди, метров за 100 и кацап похнюпившись , поплентався в кiнець черги... Пока к нему пришла очередь, я уже был в гостинице...
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29.02.2024 14:39 Відповісти
дякую за порозумiння
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29.02.2024 14:48 Відповісти
Садівник працює
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29.02.2024 13:17 Відповісти
На свою голову, залишив насiння в центрi Украiни. Не чекав отримати вiд Вас вичерпуючу iнфу...
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29.02.2024 14:16 Відповісти
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29.02.2024 15:49 Відповісти
 
 