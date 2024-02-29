Молдова продлила временную защиту украинских беженцев до марта 2025 года

Украинским беженцам в Молдове продлили временную защиту еще на год.

Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по миграции Молдовы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Перемещенным лицам из Украины, которым была предоставлена временная защита до 1 марта 2024 года, автоматически продлевается срок действия документа, удостоверяющего личность, до 1 марта 2025 года, без необходимости явки в офисы Генерального инспектората по миграции", - отметили в инспекториате.

Отмечается, что решение является демонстрацией солидарности Молдовы с Украиной и украинским народом. Это сделано в соответствии с решением Совета ЕС, которым временное убежище для украинцев было продлено до марта 2025 года.

Согласно этому решению, граждане, прибывающие из Украины, теперь должны иметь при себе действительный проездной документ, то есть тот, у которого не истек срок действия. Для взрослых требуется один из документов – действительный национальный паспорт для выезда за границу, идентификационная карта/удостоверение личности или действительный внутренний паспорт.

В то же время взрослые, въехавшие в Молдову на основании внутреннего документа, имеют право только на один выезд/въезд из Украины и в Украину.

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