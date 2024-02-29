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Молдова продлила временную защиту украинских беженцев до марта 2025 года

молдова,україна

Украинским беженцам в Молдове продлили временную защиту еще на год.

Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по миграции Молдовы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Перемещенным лицам из Украины, которым была предоставлена временная защита до 1 марта 2024 года, автоматически продлевается срок действия документа, удостоверяющего личность, до 1 марта 2025 года, без необходимости явки в офисы Генерального инспектората по миграции", - отметили в инспекториате.

Отмечается, что решение является демонстрацией солидарности Молдовы с Украиной и украинским народом. Это сделано в соответствии с решением Совета ЕС, которым временное убежище для украинцев было продлено до марта 2025 года.

Согласно этому решению, граждане, прибывающие из Украины, теперь должны иметь при себе действительный проездной документ, то есть тот, у которого не истек срок действия. Для взрослых требуется один из документов – действительный национальный паспорт для выезда за границу, идентификационная карта/удостоверение личности или действительный внутренний паспорт.

В то же время взрослые, въехавшие в Молдову на основании внутреннего документа, имеют право только на один выезд/въезд из Украины и в Украину.

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Автор: 

беженцы (1643) защита (185) Молдова (1875)


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Топ комментарии
+2
Пан Шамов багато років проробив у саудівській Аравіі - він володіе арабською
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29.02.2024 13:16
+1
Доки всi зволiкають, а нашi с Молдовою та Румунiею нежеть жують, стосовно Приднiстров`я - чекають коли напарашiя його приеднае до себе, шо там творится на вверенном Вам участке? А то поступают какие-то урывчатые сведения... Переживательно.
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29.02.2024 05:06
+1
К слову, из Сайпроса через Молдову до Одессы можно худко добратися. Аэропорт(Кишинев) - Одесса (Привоз) - за два часа маршруткой (если чьо).
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29.02.2024 05:12
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Докі ЕС І США зволикали з допомогою України зброею і зберегали хутину обличчя , раша іде далі - хоче зробити бойові дії на кордоні з Румунією
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29.02.2024 02:47 Ответить
Доки всi зволiкають, а нашi с Молдовою та Румунiею нежеть жують, стосовно Приднiстров`я - чекають коли напарашiя його приеднае до себе, шо там творится на вверенном Вам участке? А то поступают какие-то урывчатые сведения... Переживательно.
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29.02.2024 05:06 Ответить
К слову, из Сайпроса через Молдову до Одессы можно худко добратися. Аэропорт(Кишинев) - Одесса (Привоз) - за два часа маршруткой (если чьо).
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29.02.2024 05:12 Ответить
"худко" - це як?
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29.02.2024 07:18 Ответить
Це швидко, але Т9 хоче "д", а не "т")))
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29.02.2024 08:40 Ответить
Та я в курсі, що це "хутко" , але він пише двома мовами, та ще й слова не знає....
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29.02.2024 08:43 Ответить
Пан Шамов багато років проробив у саудівській Аравіі - він володіе арабською
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29.02.2024 13:16 Ответить
Машаллах...
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29.02.2024 14:13 Ответить
Iншаллах машаллах ЗЫ... про ляхи - АльхамдулиЛлях
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29.02.2024 14:21 Ответить
Но самое главное любому их секюрити скажешь, мол сэнькью вери матч, фор найс кооперейшн iн опозайт то раша... Мол, вы мне даете работу, а я вам свой опыт, шобы Саудия завалила мировой рынок углеводородами, а кацапов вытеснила с рынка... Одному проверяющему на паспорт контроле я выдал такое на гора и опешил... За мной стоял в очереди кацап. Дык, Араб сказал мне , мол, добро пожаловать в Саудию... а перед кацапом закрыл окошко для предъявления паспорта... Кацап возмущаццо, мол как? Невозмутимый пограничник указывает кацапцу на другие окошка с километровыми очередями. Как только кацап пошел к другому окну без очереди, этот проверяющий погранец набрал номер смежника и сказал ему кацапа не обслуживать... Дык, тот погранец чуть не арестовал кацапа, дурконул, мол, чего прешься без очереди - показал ему на хвост очереди, метров за 100 и кацап похнюпившись , поплентався в кiнець черги... Пока к нему пришла очередь, я уже был в гостинице...
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29.02.2024 14:39 Ответить
дякую за порозумiння
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29.02.2024 14:48 Ответить
Садівник працює
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29.02.2024 13:17 Ответить
На свою голову, залишив насiння в центрi Украiни. Не чекав отримати вiд Вас вичерпуючу iнфу...
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29.02.2024 14:16 Ответить
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29.02.2024 15:49 Ответить
 
 