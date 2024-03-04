Хочу вірити, що Україна стане членом ЄС одразу після перемоги, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вірить, що Україна стане членом Євросоюзу одразу після перемоги у війні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Прем'єр висловив впевненість, що Україна швидко пройде переговорні процедури й виконає "домашню роботу" протягом двох років, а саме затвердить усі рамки й параметри для кожного з 35 переговорних розділів. Далі – рішення щодо ратифікації мають ухвалити лідери країн ЄС та парламенти, зазначив прем'єр.

"Я не вірю, що ЄС буде чекати якихось ще формальностей для того, щоб Україна зробила свою "домашню роботу". Ми її зробимо – сумніву нема. Я хочу вірити, що Україна стане членом ЄС негайно після нашої перемоги, після завершення цієї війни", – сказав Шмигаль.

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