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Новини
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Хочу вірити, що Україна стане членом ЄС одразу після перемоги, - Шмигаль

шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вірить, що Україна стане членом Євросоюзу одразу після перемоги у війні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Прем'єр висловив впевненість, що Україна швидко пройде переговорні процедури й виконає "домашню роботу" протягом двох років, а саме затвердить усі рамки й параметри для кожного з 35 переговорних розділів. Далі – рішення щодо ратифікації мають ухвалити лідери країн ЄС та парламенти, зазначив прем'єр.

"Я не вірю, що ЄС буде чекати якихось ще формальностей для того, щоб Україна зробила свою "домашню роботу". Ми її зробимо – сумніву нема. Я хочу вірити, що Україна стане членом ЄС негайно після нашої перемоги, після завершення цієї війни", – сказав Шмигаль.

Читайте: До 12 березня Єврокомісія представить переговорну рамку та оцінить прогрес в реформах на шляху України до членства в ЄС, - Стефанішина

Автор: 

членство в ЄС (1268) Євросоюз (13472) Шмигаль Денис (4609)


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Топ коментарі
+16
Суцільне ляпання язиками і саботаж потреб військових, за спинами яких ховаються язикаті Боневтіки.

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04.03.2024 17:13
+9
Це не їх нація.
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04.03.2024 17:27
+8
Уряд спрямував понад 17 млрд грн на Велике будівництво, хоча за ці гроші можна було придбати мільйон дронів.
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04.03.2024 17:29
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Закрий пельку!!!
»Стратег».

Бо сам не Розуміешь, що ти робишь.
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04.03.2024 17:19 Відповісти
Працюй (те)!

Бо так як ти виконуешь «Лист - перелік реформ» що передали посли G7, цьго не трапиться ніколи!
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04.03.2024 17:23 Відповісти
Навіть раніше, зеЧмигаль Народ України буде в Європі, а уся ваша зеРигофсбшна компашка - на помийці історії та за гратами!
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04.03.2024 17:51 Відповісти
> "Я хочу вірити, що Україна стане негайно після нашої перемоги, після завершення цієї війни"

і додав: "щоправда, до того часу мене нічого не повязуватиме з Україною, житиму краще життя послом в якійсь країні"
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04.03.2024 17:11 Відповісти
Суцільне ляпання язиками і саботаж потреб військових, за спинами яких ховаються язикаті Боневтіки.

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04.03.2024 17:13 Відповісти
БЛИН, я дивуюсь як Федоров у Дії реестрацію шлюбів пропагував.

ВОНИ точно не розуміють що іде кривава війна за виживання украінськой націі
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04.03.2024 17:19 Відповісти
Це не їх нація.
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04.03.2024 17:27 Відповісти
Уряд спрямував понад 17 млрд грн на Велике будівництво, хоча за ці гроші можна було придбати мільйон дронів.
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04.03.2024 17:29 Відповісти
А не хочете поцікавитися,чому саме з бюджету,а не західних фондів відродженя?
Там можуть вяти і 30 і 50 мільярдів гривень! І навіть побудувати дороги!
Так чому ТІЛЬКИ з бюджету?
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04.03.2024 18:05 Відповісти
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04.03.2024 17:13 Відповісти
Вірю, що шимгаль у той час вже буде разом з жОПою у в'язниці за спітвору рашки.
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04.03.2024 17:13 Відповісти
До цього часу Шмигаль мовчки і непомітно пахав.Те,що він почав проголошувати нічого не зобов"язуючі лозунги означає одне - скоро погонять...
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04.03.2024 17:14 Відповісти
так пахав, що жодного досягнення на думку не спадає.
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04.03.2024 17:40 Відповісти
одразу після перемоги, у шмигаля та його шефа єрмака з зе!янєлох, буде дуже мало часу, кудись здриснути, поки україна буде оплакувати, своїх героїв.
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04.03.2024 17:14 Відповісти
а ось що роблять кадри Шмигаля в МІНОБОРОНІ

Дуже нездорова ситуація виникла в тилу української армії. Усе навіть серйозніше, ніж яйця по 17, бо на цей раз взагалі можуть зірватися харчові тендери для ЗСУ.

Джерелом проблеми є новостворений «Державний оператор тилу» (ДОТ) на чолі з Арсеном Жумаділовим. Ми знов стикаємось з непростим вибором оцінки дій чергового чиновника: це просто критична некомпетентність (і тоді все не так страшно, хоча і дуже погано), чи все ж наслідок свідомих дій?

Бо, нагадаю, дружина Жумаділова свідомо, «щоб навідувати батьків в Криму», стала громадянкою РФ, і цей український топ-чиновник не бачить в цьому проблем https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fglavcom.ua%2Fcountry%2Fsociety%2Fhendirektor-derzhavnoho-operatora-tilu-zhumadilov-viznav-shcho-joho-druzhina-maje-pasport-rf-968902.html%3Ffbclid%3DIwAR3aIINTkIZt_8tvOAaKgrXZXgjgTztOFxHVCjyAgdzEaH4uAKD8m5oCg9g&h=AT1JJjjiQk20o2bzjD39ST84ZspJl1ReGiN1MPJ73Nv0sfCd9jex1uBKKKePqnEBd6HvJfYvwj8hpODUkRnTiwWLKxL3QmSml0c_TwPF_nWdZQIi36LlbxjWbrDS81ZqN-stLIBvmQf-TBCCegf3lt-E-A&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1_4loHdgoP8w4dsfTL-LCP0f6VFohOa6rjbCltWadVHnHsaRMvxtCyWE3uDZK4aUMms4LldWRkbvW7FuJrrMfBGqD-PkLV4pJRKMRXz0-uEZCjTLplPxzxbdB_JrADIqTIeRzkfhODUaWzgNFQ5rz0gMYStlvTPoNzMx49I45HpxS20KunEesYOt75Fy3vzAciILt_hcCY https://glavcom.ua/.../hendirektor-derzhavnoho-operatora... . А от сам Жумаділов і його брат займалися (і їхня фірма «Атлант сервіс» досі займається https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcensor.net%2Fru%2Fblogs%2F3467372%2Fz_skadovska_do_moskvi_nazad_do_mnoboroni%3Ffbclid%3DIwAR3m2nOoqIOMrzUoJjTjwbbnfcHwiNU48NwMrJVhRw684NMihZeCyFcUp_M&h=AT01zKlwOZKLgwd70JRqX14LYA1syJ2NoEsVWw7ndINbNIlmPKKlwfSn7u7sV-JX_YIqVHojXOOdI5wUXd3Svcjc2ImD87FYzl_alBuWbupDJ50J8XRFYmHOUceQGdoyL6CeLnsPLmTHWLbcXBUcwGgKyA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1_4loHdgoP8w4dsfTL-LCP0f6VFohOa6rjbCltWadVHnHsaRMvxtCyWE3uDZK4aUMms4LldWRkbvW7FuJrrMfBGqD-PkLV4pJRKMRXz0-uEZCjTLplPxzxbdB_JrADIqTIeRzkfhODUaWzgNFQ5rz0gMYStlvTPoNzMx49I45HpxS20KunEesYOt75Fy3vzAciILt_hcCY https://censor.net/.../z_skadovska_do_moskvi_nazad_do... ) перевезеннями з України на окуповані території. Ба більше: фірма зараз надає послуги з вивезення українських чоловіків призовного віку до Росії.

Сплата податків в Росії (тобто, якщо так дивитись, ст.258-5 ККУ «Фінансування тероризму») - це дрібниці. Серйозніше те, що боєздатність українських військ (бо спроможність поїсти - це критично важливо) залежить від особи, котра не може не мати зв'язків в Росії. Адже без прямих контактів з російськими чиновниками і представниками спецслужб під час війни перетин кордонів Росії і окупованих територій неможливий, це очевидно. Так, теоретично подібним призначенням передують перевірки, але маємо що маємо.

Міністр оборони, наскільки можна судити, віддав Жумаділову управління харчовими закупівлями з розрахунку навести там порядок. Але Жумаділов, очевидно, не зміг втриматись від спокуси трохи скористатись отриманими ресурсами і важелями впливу: крупні тендери, крупні суми... І безперебійне постачання армії їжі опинилось на межі зриву: бо є конкретні терміни, коли треба встигати укласти угоди. То Жумаділов не встиг, бо не встиг, бо не звик? Чи не встиг, бо намагається протиснути необхідні тендери?

22 лютого суд скасував торги https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fapostrophe.ua%2Fua%2Fnews%2Fbusiness%2F2024-02-24%2Feto-fiasko-gosudarstvennyj-operator-tyla-minoborony-provalil-zakupki-pitaniya-dlya-armii%2F314873%3Ffbclid%3DIwAR1gPQLoCpcmgdlOVYo_mbcytepFvTdGphDo6yMWXsXpo5tVUg6Z5QEkNBI&h=AT3deFPgXXkv07cmU6iW4TCSsVzdaKI67CIYmUn1hJgnKJaas7Bm7mFVj7oL5OS3SM7RL6PXEzLEYOjcfsxWwYQsfyxApx8NmD18gaB3jiYi8CqOiZVCDP2BSeYuhslohuxoX_f5tb2P5kAY8KHKWrdflg&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1_4loHdgoP8w4dsfTL-LCP0f6VFohOa6rjbCltWadVHnHsaRMvxtCyWE3uDZK4aUMms4LldWRkbvW7FuJrrMfBGqD-PkLV4pJRKMRXz0-uEZCjTLplPxzxbdB_JrADIqTIeRzkfhODUaWzgNFQ5rz0gMYStlvTPoNzMx49I45HpxS20KunEesYOt75Fy3vzAciILt_hcCY https://apostrophe.ua/.../eto-fiasko.../314873 . Це відбулось на тій підставі, що Держоператор тилу Жумаділова «розробив дискримінаційні вимоги закупівель» для постачальників харчування. Чиновник хотів протягнути в переможці ритейл https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforbes.ua%2Fcompany%2Fslova-koruptsiya-ta-zsu-mayut-buti-nepoednuvanimi-gendirektor-derzhavnogo-operatora-tilu-arsen-zhumadilov-pro-novu-model-postachannya-kharchiv-dlya-zsu-ta-vimogi-do-biznesu-publichne-intervyu-20022024-19303%3Ffbclid%3DIwAR3aIINTkIZt_8tvOAaKgrXZXgjgTztOFxHVCjyAgdzEaH4uAKD8m5oCg9g&h=AT0Y4tmmjty4GqBZxGwflCZharY0TB-qEZ2WFBaOx216v_fkjmIcZoc1CM1F8FaevPD3jmDvqUSmjGENmEMoNQk1UMqBL48JtJqJrQC1v2GOB3ah4cbff5ClJtBcCxzkcMk-Lhc6th0ZBqxCyJ9YQzUHbg&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1_4loHdgoP8w4dsfTL-LCP0f6VFohOa6rjbCltWadVHnHsaRMvxtCyWE3uDZK4aUMms4LldWRkbvW7FuJrrMfBGqD-PkLV4pJRKMRXz0-uEZCjTLplPxzxbdB_JrADIqTIeRzkfhODUaWzgNFQ5rz0gMYStlvTPoNzMx49I45HpxS20KunEesYOt75Fy3vzAciILt_hcCY https://forbes.ua/.../slova-koruptsiya-ta-zsu-mayut-buti... . Але навіть ритейлери не ризикнули прийти на аукціони з надто топорними умовами https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbiz.nv.ua%2Fukr%2Fconsmarket%2Ftorgovelni-merezhi-vidmovilisya-brati-uchast-u-tenderah-na-postachannya-produktiv-dlya-zsu-prichini-50396695.html%3Ffbclid%3DIwAR03UxUrx4HcaKuxlRs3asj-zw_WfLnXtQbpzxW3XaMcEyu1schFz9Icbts&h=AT2YMdRoSDtdPNNaS5Uj-L54qntCQ5sZL1H0zWhieRIo-8************************************************************************************************************&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1_4loHdgoP8w4dsfTL-LCP0f6VFohOa6rjbCltWadVHnHsaRMvxtCyWE3uDZK4aUMms4LldWRkbvW7FuJrrMfBGqD-PkLV4pJRKMRXz0-uEZCjTLplPxzxbdB_JrADIqTIeRzkfhODUaWzgNFQ5rz0gMYStlvTPoNzMx49I45HpxS20KunEesYOt75Fy3vzAciILt_hcCY https://biz.nv.ua/.../torgovelni-merezhi-vidmovilisya... . І лише цей факт вже мав привернути дуже прискіпливу увагу до ситуації.

«Перспективний реформатор» Жумаділов кардинально переписав вимоги - і нові тендерні умови зробив ще гіршими і ще дальшими від потреб безперебійного, якісного і найдешевшого з можливих постачання армії. Вони уже не дискримінаційні, а кабальні. Їхня суть зводиться до того, що на постачальників на кожному кроці чекають штрафи, за штрафами ще штрафи, а потім ще штрафи.

Це що, помста за зірвані аукціони, на яких Жумаділову не вдалося віддати мільярдні контракти ритейлу? Йдеться дійсно про постачання на мільярди: 3,76 млрд https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fprozorro.gov.ua%2Ftender%2FUA-2024-02-02-014792-a%3Ffbclid%3DIwAR2oG-oJYjLjVlOR1Y-myAr3iBJP64auZXdDYwlTHlOt0ZZpBlvGuBFV0Hk&h=AT0v0AoX3rUtZP_7FGsz8H9VikNYxdGeDOKD4sT-hdr5lIRr6znArr4YhLT_xnXo1aH-R9e9UiYAyTodLBvbGfDjC8N6_1EhSYD1WK5H_Q_wiW8074yGk336--tDuDJSfMTFhMjESpij832qYD-o_8KExg&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1_4loHdgoP8w4dsfTL-LCP0f6VFohOa6rjbCltWadVHnHsaRMvxtCyWE3uDZK4aUMms4LldWRkbvW7FuJrrMfBGqD-PkLV4pJRKMRXz0-uEZCjTLplPxzxbdB_JrADIqTIeRzkfhODUaWzgNFQ5rz0gMYStlvTPoNzMx49I45HpxS20KunEesYOt75Fy3vzAciILt_hcCY https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-02-014792-a... ;

3,06 млрд https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fprozorro.gov.ua%2Ftender%2FUA-2024-02-02-014768-a%3Ffbclid%3DIwAR3k_v2PxeevKuXhyv7Kxny7kqvqQgD81ezzH587qG-pSmxbj1jhtghoqOM&h=AT3IiQvU5rhKhGWcZlJfbV8jpw2bbJ8GKNyzmR6K2X6rrhIUl-********************************************************************************************************&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1_4loHdgoP8w4dsfTL-LCP0f6VFohOa6rjbCltWadVHnHsaRMvxtCyWE3uDZK4aUMms4LldWRkbvW7FuJrrMfBGqD-PkLV4pJRKMRXz0-uEZCjTLplPxzxbdB_JrADIqTIeRzkfhODUaWzgNFQ5rz0gMYStlvTPoNzMx49I45HpxS20KunEesYOt75Fy3vzAciILt_hcCY https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-02-014768-a ; 10,8 млрд https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fprozorro.gov.ua%2Ftender%2FUA-2024-02-27-012618-a%3Ffbclid%3DIwAR2vYu-v3hh4NC4U9m4qvrL3V9t29EqAufLlqw8QHXAaL_4Do7yWa3zQV84&h=AT29tLfZt_M9qEYUW2Rp6wNYC46AjzZLBXiEhjjzguLI4buhTckf_019mzCKahmPAKbqndpM-7ggbvhtKZgRwWmteVZKk-SEvL9gk5_Bm0-Xp2MlEjDyDDzSmqsEU1mPnXQabK7XyPWubpwimSctfU4fSQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1_4loHdgoP8w4dsfTL-LCP0f6VFohOa6rjbCltWadVHnHsaRMvxtCyWE3uDZK4aUMms4LldWRkbvW7FuJrrMfBGqD-PkLV4pJRKMRXz0-uEZCjTLplPxzxbdB_JrADIqTIeRzkfhODUaWzgNFQ5rz0gMYStlvTPoNzMx49I45HpxS20KunEesYOt75Fy3vzAciILt_hcCY https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-27-012618-a .

Чи це слід сприймати як натяк: не хочете штрафів - платіть хабар
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04.03.2024 17:15 Відповісти
Повний текст тут
https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/
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04.03.2024 17:16 Відповісти
Ну верь, раз хочешь. Мечтать никто не запрещает.
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04.03.2024 17:15 Відповісти
Цього п-са навіть нах. послати гидко.
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04.03.2024 17:19 Відповісти
Якби щось бовкнуть.
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04.03.2024 17:19 Відповісти
В зіцпрезидента за 5 років навчився! ЛОХторату подобається!
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04.03.2024 18:08 Відповісти
Пшол накуй!
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04.03.2024 17:19 Відповісти
Всем интересно, во что там хочет верить Шмыгаль. Все збс.
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04.03.2024 17:22 Відповісти
Хочу вірити, що Шмигаль з ЗЕскотами сядуть довічно з повною конфіскацією одразу після Перемоги (хоча, можна й раніше).
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04.03.2024 17:23 Відповісти
А з ними перемогу можно чекати вічно!
Вони НЕ зацікавлені в перемозі,бо це кінець їх влді,і початок відбуваня термінів,якщо зроблять Втіком Боневтіка
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04.03.2024 18:11 Відповісти
Суши вже краще сухарі, бо ************!
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04.03.2024 17:24 Відповісти
Ключові слова - «хочу вірити». А що ж Шмигалєту заважає вірити?
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04.03.2024 17:25 Відповісти
Надежда умирает последней.
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04.03.2024 17:26 Відповісти
Перше завдання, яке Шмигаль оголосив ставши прем"єром - дати воду в Крим і вони зробили це разом🤬

А тепер плетуть ХЗщо...🤮
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04.03.2024 17:28 Відповісти
А потім рашисти відмовились від води,підірвавши Каховку.
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04.03.2024 18:13 Відповісти
Хоче вірити, але знає, що реальність буде друга. Зе-ОПа не збираються робити ніяких кроків, щоб Україна відповідала статус для прийняття в ЄС.
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04.03.2024 17:29 Відповісти
Україна стане членом ЄС одразу після перемоги над зебильём и после пересадки мозгов их избирателям. Для этого надо вместо миллиарда деревьев вырастить 10 млн. баранов.
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04.03.2024 17:31 Відповісти
вся україно фобна система олігархів на чолі з патріархом озу кучмою разом зі своїмі шістками типу шмигалєй , рєзнікових , клоуном і т п сідають у вʼязницю з конфіскацією мінімум на 15-25 років ,посада презедента скасовується, залишається тільки премʼєр - на чолі держави приходять україно центричні сили , які пересуваються на українських автомобілях і носять український одяг ,
на наступний день ми в Євросоюзі як повноправний член. Наступного року в НАТО .
хочеться вірити що так буде
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04.03.2024 17:34 Відповісти
Що ВИ зробили для цього?

https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин КРИМський УКР:
В тому, що ми не в НАТО винен не той, хто не виконує умови для вступу, а Байден.
В тому, що ми відступаємо винен не той, хто зі своєю Ставкою з кротами втручається в військові справи, а Залужний.
В зриві Євроінтеграції винен не той, хто не випускає опозицію закордон, а Порошенко

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04.03.2024 17:37 Відповісти
та сама система пропаганди, що й у путіна
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04.03.2024 17:44 Відповісти
Місце таких як зільонський і шмигаль у глибокій задниці наших військових АМІНЬ !
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04.03.2024 17:37 Відповісти
із шмигалями, шутами і єрмаками не буде ні перемоги, ні ЄС, ні НАТО
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04.03.2024 17:42 Відповісти
І майдан вірив і всі ті хто локшину народу на майдані вішали, теж вірили. А як Яценюк вірив? Віра це добре, але як наші вішальники локшини на вуха цю віру вміють профуфати это другое)
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04.03.2024 17:55 Відповісти
Вірили у мудрий народ України,а він виявився мудримнарІдом,який за ****** і рашистами почав повторювати "будь хто,аби не Порошенко!".
От і обрали собі на горе будь що,тільки не Прездента!
Порошенко,як п'ятого Президента України поважають і запрошують вирішувати справи в цівілізованих демократичних країнах.
А от Зє залишився тільки протокол,і не усіх країнах.
Жоден з президентів в Україні не зміг так талановито розісратись з тими,хто допомагає,і підтримувати добрі стосунки і бізнес,з ворогом,який хоче знищити Україну!
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04.03.2024 18:26 Відповісти
Чергова серія "я вам розкажу про Країну Мрій"? Так ви ще перший варіант, обіцяний Зеленським, не виконали....
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04.03.2024 17:57 Відповісти
Виконали! Побудували! Від майдану в "країни їх мрій" Вову-зє врятував Вова-ху,який почав вторгненя,поки не повернувся страшний Порошенко!
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04.03.2024 18:31 Відповісти
Гоп!
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04.03.2024 18:09 Відповісти
Україна хоче вірити- скоро буде уряд від нової коаліції ЄДНОСТІ ТА ПОРЯТУНКУ а не оці гниди раби Єрмакокремля
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04.03.2024 18:42 Відповісти
Ні. Не з вами і не при вас.

Хронологія така:
- перемога,
- вибори,
- відновлення,
- вибори,
- вступ у ЄС
- вступ у НАТО.
Тобто, років 10-15 після війни, як мінімум

І це тільки у тому випадку, якщо в одних з вибрів не переможе знов чувирло типу Януковича чи Зеленського.
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04.03.2024 19:00 Відповісти
мундодзвон
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04.03.2024 20:24 Відповісти
 
 