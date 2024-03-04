РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6334 посетителя онлайн
Новости
1 683 45

Хочу верить, что Украина станет членом ЕС сразу после победы, - Шмыгаль

шмигаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль верит, что Украина станет членом Евросоюза сразу после победы в войне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Премьер выразил уверенность, что Украина быстро пройдет переговорные процедуры и выполнит "домашнюю работу" в течение двух лет, а именно утвердит все рамки и параметры каждого из 35 переговорных разделов. Далее – решение о ратификации должны принять лидеры стран ЕС и парламенты, отметил премьер.

"Я не верю, что ЕС будет ждать каких-то еще формальностей для того, чтобы Украина сделала свою "домашнюю работу". Мы ее сделаем – сомнения нет. Я хочу верить, что Украина станет членом ЕС немедленно после нашей победы, после завершения этой войны", – сказал Шмыгаль.

Читайте также: Еврокомиссия представит переговорную рамку с Украиной о вступлении в ЕС в этом месяце, - спикер Мамер

Автор: 

членство в ЕС (1030) Евросоюз (17155) Шмыгаль Денис (2708)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+16
Суцільне ляпання язиками і саботаж потреб військових, за спинами яких ховаються язикаті Боневтіки.

показать весь комментарий
04.03.2024 17:13
+9
Це не їх нація.
показать весь комментарий
04.03.2024 17:27
+8
Уряд спрямував понад 17 млрд грн на Велике будівництво, хоча за ці гроші можна було придбати мільйон дронів.
показать весь комментарий
04.03.2024 17:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Закрий пельку!!!
»Стратег».

Бо сам не Розуміешь, що ти робишь.
показать весь комментарий
04.03.2024 17:19 Ответить
Працюй (те)!

Бо так як ти виконуешь «Лист - перелік реформ» що передали посли G7, цьго не трапиться ніколи!
показать весь комментарий
04.03.2024 17:23 Ответить
Навіть раніше, зеЧмигаль Народ України буде в Європі, а уся ваша зеРигофсбшна компашка - на помийці історії та за гратами!
показать весь комментарий
04.03.2024 17:51 Ответить
> "Я хочу вірити, що Україна стане негайно після нашої перемоги, після завершення цієї війни"

і додав: "щоправда, до того часу мене нічого не повязуватиме з Україною, житиму краще життя послом в якійсь країні"
показать весь комментарий
04.03.2024 17:11 Ответить
Суцільне ляпання язиками і саботаж потреб військових, за спинами яких ховаються язикаті Боневтіки.

показать весь комментарий
04.03.2024 17:13 Ответить
БЛИН, я дивуюсь як Федоров у Дії реестрацію шлюбів пропагував.

ВОНИ точно не розуміють що іде кривава війна за виживання украінськой націі
показать весь комментарий
04.03.2024 17:19 Ответить
Це не їх нація.
показать весь комментарий
04.03.2024 17:27 Ответить
Уряд спрямував понад 17 млрд грн на Велике будівництво, хоча за ці гроші можна було придбати мільйон дронів.
показать весь комментарий
04.03.2024 17:29 Ответить
А не хочете поцікавитися,чому саме з бюджету,а не західних фондів відродженя?
Там можуть вяти і 30 і 50 мільярдів гривень! І навіть побудувати дороги!
Так чому ТІЛЬКИ з бюджету?
показать весь комментарий
04.03.2024 18:05 Ответить
показать весь комментарий
04.03.2024 17:13 Ответить
Вірю, що шимгаль у той час вже буде разом з жОПою у в'язниці за спітвору рашки.
показать весь комментарий
04.03.2024 17:13 Ответить
До цього часу Шмигаль мовчки і непомітно пахав.Те,що він почав проголошувати нічого не зобов"язуючі лозунги означає одне - скоро погонять...
показать весь комментарий
04.03.2024 17:14 Ответить
так пахав, що жодного досягнення на думку не спадає.
показать весь комментарий
04.03.2024 17:40 Ответить
одразу після перемоги, у шмигаля та його шефа єрмака з зе!янєлох, буде дуже мало часу, кудись здриснути, поки україна буде оплакувати, своїх героїв.
показать весь комментарий
04.03.2024 17:14 Ответить
а ось що роблять кадри Шмигаля в МІНОБОРОНІ

Дуже нездорова ситуація виникла в тилу української армії. Усе навіть серйозніше, ніж яйця по 17, бо на цей раз взагалі можуть зірватися харчові тендери для ЗСУ.

Джерелом проблеми є новостворений «Державний оператор тилу» (ДОТ) на чолі з Арсеном Жумаділовим. Ми знов стикаємось з непростим вибором оцінки дій чергового чиновника: це просто критична некомпетентність (і тоді все не так страшно, хоча і дуже погано), чи все ж наслідок свідомих дій?

Бо, нагадаю, дружина Жумаділова свідомо, «щоб навідувати батьків в Криму», стала громадянкою РФ, і цей український топ-чиновник не бачить в цьому проблем https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fglavcom.ua%2Fcountry%2Fsociety%2Fhendirektor-derzhavnoho-operatora-tilu-zhumadilov-viznav-shcho-joho-druzhina-maje-pasport-rf-968902.html%3Ffbclid%3DIwAR3aIINTkIZt_8tvOAaKgrXZXgjgTztOFxHVCjyAgdzEaH4uAKD8m5oCg9g&h=AT1JJjjiQk20o2bzjD39ST84ZspJl1ReGiN1MPJ73Nv0sfCd9jex1uBKKKePqnEBd6HvJfYvwj8hpODUkRnTiwWLKxL3QmSml0c_TwPF_nWdZQIi36LlbxjWbrDS81ZqN-stLIBvmQf-TBCCegf3lt-E-A&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1_4loHdgoP8w4dsfTL-LCP0f6VFohOa6rjbCltWadVHnHsaRMvxtCyWE3uDZK4aUMms4LldWRkbvW7FuJrrMfBGqD-PkLV4pJRKMRXz0-uEZCjTLplPxzxbdB_JrADIqTIeRzkfhODUaWzgNFQ5rz0gMYStlvTPoNzMx49I45HpxS20KunEesYOt75Fy3vzAciILt_hcCY https://glavcom.ua/.../hendirektor-derzhavnoho-operatora... . А от сам Жумаділов і його брат займалися (і їхня фірма «Атлант сервіс» досі займається https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcensor.net%2Fru%2Fblogs%2F3467372%2Fz_skadovska_do_moskvi_nazad_do_mnoboroni%3Ffbclid%3DIwAR3m2nOoqIOMrzUoJjTjwbbnfcHwiNU48NwMrJVhRw684NMihZeCyFcUp_M&h=AT01zKlwOZKLgwd70JRqX14LYA1syJ2NoEsVWw7ndINbNIlmPKKlwfSn7u7sV-JX_YIqVHojXOOdI5wUXd3Svcjc2ImD87FYzl_alBuWbupDJ50J8XRFYmHOUceQGdoyL6CeLnsPLmTHWLbcXBUcwGgKyA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1_4loHdgoP8w4dsfTL-LCP0f6VFohOa6rjbCltWadVHnHsaRMvxtCyWE3uDZK4aUMms4LldWRkbvW7FuJrrMfBGqD-PkLV4pJRKMRXz0-uEZCjTLplPxzxbdB_JrADIqTIeRzkfhODUaWzgNFQ5rz0gMYStlvTPoNzMx49I45HpxS20KunEesYOt75Fy3vzAciILt_hcCY https://censor.net/.../z_skadovska_do_moskvi_nazad_do... ) перевезеннями з України на окуповані території. Ба більше: фірма зараз надає послуги з вивезення українських чоловіків призовного віку до Росії.

Сплата податків в Росії (тобто, якщо так дивитись, ст.258-5 ККУ «Фінансування тероризму») - це дрібниці. Серйозніше те, що боєздатність українських військ (бо спроможність поїсти - це критично важливо) залежить від особи, котра не може не мати зв'язків в Росії. Адже без прямих контактів з російськими чиновниками і представниками спецслужб під час війни перетин кордонів Росії і окупованих територій неможливий, це очевидно. Так, теоретично подібним призначенням передують перевірки, але маємо що маємо.

Міністр оборони, наскільки можна судити, віддав Жумаділову управління харчовими закупівлями з розрахунку навести там порядок. Але Жумаділов, очевидно, не зміг втриматись від спокуси трохи скористатись отриманими ресурсами і важелями впливу: крупні тендери, крупні суми... І безперебійне постачання армії їжі опинилось на межі зриву: бо є конкретні терміни, коли треба встигати укласти угоди. То Жумаділов не встиг, бо не встиг, бо не звик? Чи не встиг, бо намагається протиснути необхідні тендери?

22 лютого суд скасував торги https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fapostrophe.ua%2Fua%2Fnews%2Fbusiness%2F2024-02-24%2Feto-fiasko-gosudarstvennyj-operator-tyla-minoborony-provalil-zakupki-pitaniya-dlya-armii%2F314873%3Ffbclid%3DIwAR1gPQLoCpcmgdlOVYo_mbcytepFvTdGphDo6yMWXsXpo5tVUg6Z5QEkNBI&h=AT3deFPgXXkv07cmU6iW4TCSsVzdaKI67CIYmUn1hJgnKJaas7Bm7mFVj7oL5OS3SM7RL6PXEzLEYOjcfsxWwYQsfyxApx8NmD18gaB3jiYi8CqOiZVCDP2BSeYuhslohuxoX_f5tb2P5kAY8KHKWrdflg&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1_4loHdgoP8w4dsfTL-LCP0f6VFohOa6rjbCltWadVHnHsaRMvxtCyWE3uDZK4aUMms4LldWRkbvW7FuJrrMfBGqD-PkLV4pJRKMRXz0-uEZCjTLplPxzxbdB_JrADIqTIeRzkfhODUaWzgNFQ5rz0gMYStlvTPoNzMx49I45HpxS20KunEesYOt75Fy3vzAciILt_hcCY https://apostrophe.ua/.../eto-fiasko.../314873 . Це відбулось на тій підставі, що Держоператор тилу Жумаділова «розробив дискримінаційні вимоги закупівель» для постачальників харчування. Чиновник хотів протягнути в переможці ритейл https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforbes.ua%2Fcompany%2Fslova-koruptsiya-ta-zsu-mayut-buti-nepoednuvanimi-gendirektor-derzhavnogo-operatora-tilu-arsen-zhumadilov-pro-novu-model-postachannya-kharchiv-dlya-zsu-ta-vimogi-do-biznesu-publichne-intervyu-20022024-19303%3Ffbclid%3DIwAR3aIINTkIZt_8tvOAaKgrXZXgjgTztOFxHVCjyAgdzEaH4uAKD8m5oCg9g&h=AT0Y4tmmjty4GqBZxGwflCZharY0TB-qEZ2WFBaOx216v_fkjmIcZoc1CM1F8FaevPD3jmDvqUSmjGENmEMoNQk1UMqBL48JtJqJrQC1v2GOB3ah4cbff5ClJtBcCxzkcMk-Lhc6th0ZBqxCyJ9YQzUHbg&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1_4loHdgoP8w4dsfTL-LCP0f6VFohOa6rjbCltWadVHnHsaRMvxtCyWE3uDZK4aUMms4LldWRkbvW7FuJrrMfBGqD-PkLV4pJRKMRXz0-uEZCjTLplPxzxbdB_JrADIqTIeRzkfhODUaWzgNFQ5rz0gMYStlvTPoNzMx49I45HpxS20KunEesYOt75Fy3vzAciILt_hcCY https://forbes.ua/.../slova-koruptsiya-ta-zsu-mayut-buti... . Але навіть ритейлери не ризикнули прийти на аукціони з надто топорними умовами https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbiz.nv.ua%2Fukr%2Fconsmarket%2Ftorgovelni-merezhi-vidmovilisya-brati-uchast-u-tenderah-na-postachannya-produktiv-dlya-zsu-prichini-50396695.html%3Ffbclid%3DIwAR03UxUrx4HcaKuxlRs3asj-zw_WfLnXtQbpzxW3XaMcEyu1schFz9Icbts&h=AT2YMdRoSDtdPNNaS5Uj-L54qntCQ5sZL1H0zWhieRIo-8************************************************************************************************************&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1_4loHdgoP8w4dsfTL-LCP0f6VFohOa6rjbCltWadVHnHsaRMvxtCyWE3uDZK4aUMms4LldWRkbvW7FuJrrMfBGqD-PkLV4pJRKMRXz0-uEZCjTLplPxzxbdB_JrADIqTIeRzkfhODUaWzgNFQ5rz0gMYStlvTPoNzMx49I45HpxS20KunEesYOt75Fy3vzAciILt_hcCY https://biz.nv.ua/.../torgovelni-merezhi-vidmovilisya... . І лише цей факт вже мав привернути дуже прискіпливу увагу до ситуації.

«Перспективний реформатор» Жумаділов кардинально переписав вимоги - і нові тендерні умови зробив ще гіршими і ще дальшими від потреб безперебійного, якісного і найдешевшого з можливих постачання армії. Вони уже не дискримінаційні, а кабальні. Їхня суть зводиться до того, що на постачальників на кожному кроці чекають штрафи, за штрафами ще штрафи, а потім ще штрафи.

Це що, помста за зірвані аукціони, на яких Жумаділову не вдалося віддати мільярдні контракти ритейлу? Йдеться дійсно про постачання на мільярди: 3,76 млрд https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fprozorro.gov.ua%2Ftender%2FUA-2024-02-02-014792-a%3Ffbclid%3DIwAR2oG-oJYjLjVlOR1Y-myAr3iBJP64auZXdDYwlTHlOt0ZZpBlvGuBFV0Hk&h=AT0v0AoX3rUtZP_7FGsz8H9VikNYxdGeDOKD4sT-hdr5lIRr6znArr4YhLT_xnXo1aH-R9e9UiYAyTodLBvbGfDjC8N6_1EhSYD1WK5H_Q_wiW8074yGk336--tDuDJSfMTFhMjESpij832qYD-o_8KExg&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1_4loHdgoP8w4dsfTL-LCP0f6VFohOa6rjbCltWadVHnHsaRMvxtCyWE3uDZK4aUMms4LldWRkbvW7FuJrrMfBGqD-PkLV4pJRKMRXz0-uEZCjTLplPxzxbdB_JrADIqTIeRzkfhODUaWzgNFQ5rz0gMYStlvTPoNzMx49I45HpxS20KunEesYOt75Fy3vzAciILt_hcCY https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-02-014792-a... ;

3,06 млрд https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fprozorro.gov.ua%2Ftender%2FUA-2024-02-02-014768-a%3Ffbclid%3DIwAR3k_v2PxeevKuXhyv7Kxny7kqvqQgD81ezzH587qG-pSmxbj1jhtghoqOM&h=AT3IiQvU5rhKhGWcZlJfbV8jpw2bbJ8GKNyzmR6K2X6rrhIUl-********************************************************************************************************&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1_4loHdgoP8w4dsfTL-LCP0f6VFohOa6rjbCltWadVHnHsaRMvxtCyWE3uDZK4aUMms4LldWRkbvW7FuJrrMfBGqD-PkLV4pJRKMRXz0-uEZCjTLplPxzxbdB_JrADIqTIeRzkfhODUaWzgNFQ5rz0gMYStlvTPoNzMx49I45HpxS20KunEesYOt75Fy3vzAciILt_hcCY https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-02-014768-a ; 10,8 млрд https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fprozorro.gov.ua%2Ftender%2FUA-2024-02-27-012618-a%3Ffbclid%3DIwAR2vYu-v3hh4NC4U9m4qvrL3V9t29EqAufLlqw8QHXAaL_4Do7yWa3zQV84&h=AT29tLfZt_M9qEYUW2Rp6wNYC46AjzZLBXiEhjjzguLI4buhTckf_019mzCKahmPAKbqndpM-7ggbvhtKZgRwWmteVZKk-SEvL9gk5_Bm0-Xp2MlEjDyDDzSmqsEU1mPnXQabK7XyPWubpwimSctfU4fSQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1_4loHdgoP8w4dsfTL-LCP0f6VFohOa6rjbCltWadVHnHsaRMvxtCyWE3uDZK4aUMms4LldWRkbvW7FuJrrMfBGqD-PkLV4pJRKMRXz0-uEZCjTLplPxzxbdB_JrADIqTIeRzkfhODUaWzgNFQ5rz0gMYStlvTPoNzMx49I45HpxS20KunEesYOt75Fy3vzAciILt_hcCY https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-27-012618-a .

Чи це слід сприймати як натяк: не хочете штрафів - платіть хабар
показать весь комментарий
04.03.2024 17:15 Ответить
Повний текст тут
https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/
показать весь комментарий
04.03.2024 17:16 Ответить
Ну верь, раз хочешь. Мечтать никто не запрещает.
показать весь комментарий
04.03.2024 17:15 Ответить
Цього п-са навіть нах. послати гидко.
показать весь комментарий
04.03.2024 17:19 Ответить
Якби щось бовкнуть.
показать весь комментарий
04.03.2024 17:19 Ответить
В зіцпрезидента за 5 років навчився! ЛОХторату подобається!
показать весь комментарий
04.03.2024 18:08 Ответить
Пшол накуй!
показать весь комментарий
04.03.2024 17:19 Ответить
Всем интересно, во что там хочет верить Шмыгаль. Все збс.
показать весь комментарий
04.03.2024 17:22 Ответить
Хочу вірити, що Шмигаль з ЗЕскотами сядуть довічно з повною конфіскацією одразу після Перемоги (хоча, можна й раніше).
показать весь комментарий
04.03.2024 17:23 Ответить
А з ними перемогу можно чекати вічно!
Вони НЕ зацікавлені в перемозі,бо це кінець їх влді,і початок відбуваня термінів,якщо зроблять Втіком Боневтіка
показать весь комментарий
04.03.2024 18:11 Ответить
Суши вже краще сухарі, бо ************!
показать весь комментарий
04.03.2024 17:24 Ответить
Ключові слова - «хочу вірити». А що ж Шмигалєту заважає вірити?
показать весь комментарий
04.03.2024 17:25 Ответить
Надежда умирает последней.
показать весь комментарий
04.03.2024 17:26 Ответить
Перше завдання, яке Шмигаль оголосив ставши прем"єром - дати воду в Крим і вони зробили це разом🤬

А тепер плетуть ХЗщо...🤮
показать весь комментарий
04.03.2024 17:28 Ответить
А потім рашисти відмовились від води,підірвавши Каховку.
показать весь комментарий
04.03.2024 18:13 Ответить
Хоче вірити, але знає, що реальність буде друга. Зе-ОПа не збираються робити ніяких кроків, щоб Україна відповідала статус для прийняття в ЄС.
показать весь комментарий
04.03.2024 17:29 Ответить
Україна стане членом ЄС одразу після перемоги над зебильём и после пересадки мозгов их избирателям. Для этого надо вместо миллиарда деревьев вырастить 10 млн. баранов.
показать весь комментарий
04.03.2024 17:31 Ответить
вся україно фобна система олігархів на чолі з патріархом озу кучмою разом зі своїмі шістками типу шмигалєй , рєзнікових , клоуном і т п сідають у вʼязницю з конфіскацією мінімум на 15-25 років ,посада презедента скасовується, залишається тільки премʼєр - на чолі держави приходять україно центричні сили , які пересуваються на українських автомобілях і носять український одяг ,
на наступний день ми в Євросоюзі як повноправний член. Наступного року в НАТО .
хочеться вірити що так буде
показать весь комментарий
04.03.2024 17:34 Ответить
Що ВИ зробили для цього?

https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин КРИМський УКР:
В тому, що ми не в НАТО винен не той, хто не виконує умови для вступу, а Байден.
В тому, що ми відступаємо винен не той, хто зі своєю Ставкою з кротами втручається в військові справи, а Залужний.
В зриві Євроінтеграції винен не той, хто не випускає опозицію закордон, а Порошенко

показать весь комментарий
04.03.2024 17:37 Ответить
та сама система пропаганди, що й у путіна
показать весь комментарий
04.03.2024 17:44 Ответить
Місце таких як зільонський і шмигаль у глибокій задниці наших військових АМІНЬ !
показать весь комментарий
04.03.2024 17:37 Ответить
із шмигалями, шутами і єрмаками не буде ні перемоги, ні ЄС, ні НАТО
показать весь комментарий
04.03.2024 17:42 Ответить
І майдан вірив і всі ті хто локшину народу на майдані вішали, теж вірили. А як Яценюк вірив? Віра це добре, але як наші вішальники локшини на вуха цю віру вміють профуфати это другое)
показать весь комментарий
04.03.2024 17:55 Ответить
Вірили у мудрий народ України,а він виявився мудримнарІдом,який за ****** і рашистами почав повторювати "будь хто,аби не Порошенко!".
От і обрали собі на горе будь що,тільки не Прездента!
Порошенко,як п'ятого Президента України поважають і запрошують вирішувати справи в цівілізованих демократичних країнах.
А от Зє залишився тільки протокол,і не усіх країнах.
Жоден з президентів в Україні не зміг так талановито розісратись з тими,хто допомагає,і підтримувати добрі стосунки і бізнес,з ворогом,який хоче знищити Україну!
показать весь комментарий
04.03.2024 18:26 Ответить
Чергова серія "я вам розкажу про Країну Мрій"? Так ви ще перший варіант, обіцяний Зеленським, не виконали....
показать весь комментарий
04.03.2024 17:57 Ответить
Виконали! Побудували! Від майдану в "країни їх мрій" Вову-зє врятував Вова-ху,який почав вторгненя,поки не повернувся страшний Порошенко!
показать весь комментарий
04.03.2024 18:31 Ответить
Гоп!
показать весь комментарий
04.03.2024 18:09 Ответить
Україна хоче вірити- скоро буде уряд від нової коаліції ЄДНОСТІ ТА ПОРЯТУНКУ а не оці гниди раби Єрмакокремля
показать весь комментарий
04.03.2024 18:42 Ответить
Ні. Не з вами і не при вас.

Хронологія така:
- перемога,
- вибори,
- відновлення,
- вибори,
- вступ у ЄС
- вступ у НАТО.
Тобто, років 10-15 після війни, як мінімум

І це тільки у тому випадку, якщо в одних з вибрів не переможе знов чувирло типу Януковича чи Зеленського.
показать весь комментарий
04.03.2024 19:00 Ответить
мундодзвон
показать весь комментарий
04.03.2024 20:24 Ответить
 
 