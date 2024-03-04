Хочу верить, что Украина станет членом ЕС сразу после победы, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль верит, что Украина станет членом Евросоюза сразу после победы в войне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Премьер выразил уверенность, что Украина быстро пройдет переговорные процедуры и выполнит "домашнюю работу" в течение двух лет, а именно утвердит все рамки и параметры каждого из 35 переговорных разделов. Далее – решение о ратификации должны принять лидеры стран ЕС и парламенты, отметил премьер.

"Я не верю, что ЕС будет ждать каких-то еще формальностей для того, чтобы Украина сделала свою "домашнюю работу". Мы ее сделаем – сомнения нет. Я хочу верить, что Украина станет членом ЕС немедленно после нашей победы, после завершения этой войны", – сказал Шмыгаль.

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