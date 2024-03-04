Хочу верить, что Украина станет членом ЕС сразу после победы, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль верит, что Украина станет членом Евросоюза сразу после победы в войне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
Премьер выразил уверенность, что Украина быстро пройдет переговорные процедуры и выполнит "домашнюю работу" в течение двух лет, а именно утвердит все рамки и параметры каждого из 35 переговорных разделов. Далее – решение о ратификации должны принять лидеры стран ЕС и парламенты, отметил премьер.
"Я не верю, что ЕС будет ждать каких-то еще формальностей для того, чтобы Украина сделала свою "домашнюю работу". Мы ее сделаем – сомнения нет. Я хочу верить, что Украина станет членом ЕС немедленно после нашей победы, после завершения этой войны", – сказал Шмыгаль.
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+16 Алла Новосад #194524
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»Стратег».
Бо сам не Розуміешь, що ти робишь.
Бо так як ти виконуешь «Лист - перелік реформ» що передали посли G7, цьго не трапиться ніколи!
і додав: "щоправда, до того часу мене нічого не повязуватиме з Україною, житиму краще життя послом в якійсь країні"
ВОНИ точно не розуміють що іде кривава війна за виживання украінськой націі
Там можуть вяти і 30 і 50 мільярдів гривень! І навіть побудувати дороги!
Так чому ТІЛЬКИ з бюджету?
Дуже нездорова ситуація виникла в тилу української армії. Усе навіть серйозніше, ніж яйця по 17, бо на цей раз взагалі можуть зірватися харчові тендери для ЗСУ.
Джерелом проблеми є новостворений «Державний оператор тилу» (ДОТ) на чолі з Арсеном Жумаділовим. Ми знов стикаємось з непростим вибором оцінки дій чергового чиновника: це просто критична некомпетентність (і тоді все не так страшно, хоча і дуже погано), чи все ж наслідок свідомих дій?
Бо, нагадаю, дружина Жумаділова свідомо, «щоб навідувати батьків в Криму», стала громадянкою РФ, і цей український топ-чиновник не бачить в цьому проблем https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fglavcom.ua%2Fcountry%2Fsociety%2Fhendirektor-derzhavnoho-operatora-tilu-zhumadilov-viznav-shcho-joho-druzhina-maje-pasport-rf-968902.html%3Ffbclid%3DIwAR3aIINTkIZt_8tvOAaKgrXZXgjgTztOFxHVCjyAgdzEaH4uAKD8m5oCg9g&h=AT1JJjjiQk20o2bzjD39ST84ZspJl1ReGiN1MPJ73Nv0sfCd9jex1uBKKKePqnEBd6HvJfYvwj8hpODUkRnTiwWLKxL3QmSml0c_TwPF_nWdZQIi36LlbxjWbrDS81ZqN-stLIBvmQf-TBCCegf3lt-E-A&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1_4loHdgoP8w4dsfTL-LCP0f6VFohOa6rjbCltWadVHnHsaRMvxtCyWE3uDZK4aUMms4LldWRkbvW7FuJrrMfBGqD-PkLV4pJRKMRXz0-uEZCjTLplPxzxbdB_JrADIqTIeRzkfhODUaWzgNFQ5rz0gMYStlvTPoNzMx49I45HpxS20KunEesYOt75Fy3vzAciILt_hcCY https://glavcom.ua/.../hendirektor-derzhavnoho-operatora... . А от сам Жумаділов і його брат займалися (і їхня фірма «Атлант сервіс» досі займається https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcensor.net%2Fru%2Fblogs%2F3467372%2Fz_skadovska_do_moskvi_nazad_do_mnoboroni%3Ffbclid%3DIwAR3m2nOoqIOMrzUoJjTjwbbnfcHwiNU48NwMrJVhRw684NMihZeCyFcUp_M&h=AT01zKlwOZKLgwd70JRqX14LYA1syJ2NoEsVWw7ndINbNIlmPKKlwfSn7u7sV-JX_YIqVHojXOOdI5wUXd3Svcjc2ImD87FYzl_alBuWbupDJ50J8XRFYmHOUceQGdoyL6CeLnsPLmTHWLbcXBUcwGgKyA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1_4loHdgoP8w4dsfTL-LCP0f6VFohOa6rjbCltWadVHnHsaRMvxtCyWE3uDZK4aUMms4LldWRkbvW7FuJrrMfBGqD-PkLV4pJRKMRXz0-uEZCjTLplPxzxbdB_JrADIqTIeRzkfhODUaWzgNFQ5rz0gMYStlvTPoNzMx49I45HpxS20KunEesYOt75Fy3vzAciILt_hcCY https://censor.net/.../z_skadovska_do_moskvi_nazad_do... ) перевезеннями з України на окуповані території. Ба більше: фірма зараз надає послуги з вивезення українських чоловіків призовного віку до Росії.
Сплата податків в Росії (тобто, якщо так дивитись, ст.258-5 ККУ «Фінансування тероризму») - це дрібниці. Серйозніше те, що боєздатність українських військ (бо спроможність поїсти - це критично важливо) залежить від особи, котра не може не мати зв'язків в Росії. Адже без прямих контактів з російськими чиновниками і представниками спецслужб під час війни перетин кордонів Росії і окупованих територій неможливий, це очевидно. Так, теоретично подібним призначенням передують перевірки, але маємо що маємо.
Міністр оборони, наскільки можна судити, віддав Жумаділову управління харчовими закупівлями з розрахунку навести там порядок. Але Жумаділов, очевидно, не зміг втриматись від спокуси трохи скористатись отриманими ресурсами і важелями впливу: крупні тендери, крупні суми... І безперебійне постачання армії їжі опинилось на межі зриву: бо є конкретні терміни, коли треба встигати укласти угоди. То Жумаділов не встиг, бо не встиг, бо не звик? Чи не встиг, бо намагається протиснути необхідні тендери?
22 лютого суд скасував торги https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fapostrophe.ua%2Fua%2Fnews%2Fbusiness%2F2024-02-24%2Feto-fiasko-gosudarstvennyj-operator-tyla-minoborony-provalil-zakupki-pitaniya-dlya-armii%2F314873%3Ffbclid%3DIwAR1gPQLoCpcmgdlOVYo_mbcytepFvTdGphDo6yMWXsXpo5tVUg6Z5QEkNBI&h=AT3deFPgXXkv07cmU6iW4TCSsVzdaKI67CIYmUn1hJgnKJaas7Bm7mFVj7oL5OS3SM7RL6PXEzLEYOjcfsxWwYQsfyxApx8NmD18gaB3jiYi8CqOiZVCDP2BSeYuhslohuxoX_f5tb2P5kAY8KHKWrdflg&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1_4loHdgoP8w4dsfTL-LCP0f6VFohOa6rjbCltWadVHnHsaRMvxtCyWE3uDZK4aUMms4LldWRkbvW7FuJrrMfBGqD-PkLV4pJRKMRXz0-uEZCjTLplPxzxbdB_JrADIqTIeRzkfhODUaWzgNFQ5rz0gMYStlvTPoNzMx49I45HpxS20KunEesYOt75Fy3vzAciILt_hcCY https://apostrophe.ua/.../eto-fiasko.../314873 . Це відбулось на тій підставі, що Держоператор тилу Жумаділова «розробив дискримінаційні вимоги закупівель» для постачальників харчування. Чиновник хотів протягнути в переможці ритейл https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforbes.ua%2Fcompany%2Fslova-koruptsiya-ta-zsu-mayut-buti-nepoednuvanimi-gendirektor-derzhavnogo-operatora-tilu-arsen-zhumadilov-pro-novu-model-postachannya-kharchiv-dlya-zsu-ta-vimogi-do-biznesu-publichne-intervyu-20022024-19303%3Ffbclid%3DIwAR3aIINTkIZt_8tvOAaKgrXZXgjgTztOFxHVCjyAgdzEaH4uAKD8m5oCg9g&h=AT0Y4tmmjty4GqBZxGwflCZharY0TB-qEZ2WFBaOx216v_fkjmIcZoc1CM1F8FaevPD3jmDvqUSmjGENmEMoNQk1UMqBL48JtJqJrQC1v2GOB3ah4cbff5ClJtBcCxzkcMk-Lhc6th0ZBqxCyJ9YQzUHbg&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1_4loHdgoP8w4dsfTL-LCP0f6VFohOa6rjbCltWadVHnHsaRMvxtCyWE3uDZK4aUMms4LldWRkbvW7FuJrrMfBGqD-PkLV4pJRKMRXz0-uEZCjTLplPxzxbdB_JrADIqTIeRzkfhODUaWzgNFQ5rz0gMYStlvTPoNzMx49I45HpxS20KunEesYOt75Fy3vzAciILt_hcCY https://forbes.ua/.../slova-koruptsiya-ta-zsu-mayut-buti... . Але навіть ритейлери не ризикнули прийти на аукціони з надто топорними умовами https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbiz.nv.ua%2Fukr%2Fconsmarket%2Ftorgovelni-merezhi-vidmovilisya-brati-uchast-u-tenderah-na-postachannya-produktiv-dlya-zsu-prichini-50396695.html%3Ffbclid%3DIwAR03UxUrx4HcaKuxlRs3asj-zw_WfLnXtQbpzxW3XaMcEyu1schFz9Icbts&h=AT2YMdRoSDtdPNNaS5Uj-L54qntCQ5sZL1H0zWhieRIo-8************************************************************************************************************&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1_4loHdgoP8w4dsfTL-LCP0f6VFohOa6rjbCltWadVHnHsaRMvxtCyWE3uDZK4aUMms4LldWRkbvW7FuJrrMfBGqD-PkLV4pJRKMRXz0-uEZCjTLplPxzxbdB_JrADIqTIeRzkfhODUaWzgNFQ5rz0gMYStlvTPoNzMx49I45HpxS20KunEesYOt75Fy3vzAciILt_hcCY https://biz.nv.ua/.../torgovelni-merezhi-vidmovilisya... . І лише цей факт вже мав привернути дуже прискіпливу увагу до ситуації.
«Перспективний реформатор» Жумаділов кардинально переписав вимоги - і нові тендерні умови зробив ще гіршими і ще дальшими від потреб безперебійного, якісного і найдешевшого з можливих постачання армії. Вони уже не дискримінаційні, а кабальні. Їхня суть зводиться до того, що на постачальників на кожному кроці чекають штрафи, за штрафами ще штрафи, а потім ще штрафи.
Це що, помста за зірвані аукціони, на яких Жумаділову не вдалося віддати мільярдні контракти ритейлу? Йдеться дійсно про постачання на мільярди: 3,76 млрд https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fprozorro.gov.ua%2Ftender%2FUA-2024-02-02-014792-a%3Ffbclid%3DIwAR2oG-oJYjLjVlOR1Y-myAr3iBJP64auZXdDYwlTHlOt0ZZpBlvGuBFV0Hk&h=AT0v0AoX3rUtZP_7FGsz8H9VikNYxdGeDOKD4sT-hdr5lIRr6znArr4YhLT_xnXo1aH-R9e9UiYAyTodLBvbGfDjC8N6_1EhSYD1WK5H_Q_wiW8074yGk336--tDuDJSfMTFhMjESpij832qYD-o_8KExg&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1_4loHdgoP8w4dsfTL-LCP0f6VFohOa6rjbCltWadVHnHsaRMvxtCyWE3uDZK4aUMms4LldWRkbvW7FuJrrMfBGqD-PkLV4pJRKMRXz0-uEZCjTLplPxzxbdB_JrADIqTIeRzkfhODUaWzgNFQ5rz0gMYStlvTPoNzMx49I45HpxS20KunEesYOt75Fy3vzAciILt_hcCY https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-02-014792-a... ;
3,06 млрд https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fprozorro.gov.ua%2Ftender%2FUA-2024-02-02-014768-a%3Ffbclid%3DIwAR3k_v2PxeevKuXhyv7Kxny7kqvqQgD81ezzH587qG-pSmxbj1jhtghoqOM&h=AT3IiQvU5rhKhGWcZlJfbV8jpw2bbJ8GKNyzmR6K2X6rrhIUl-********************************************************************************************************&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1_4loHdgoP8w4dsfTL-LCP0f6VFohOa6rjbCltWadVHnHsaRMvxtCyWE3uDZK4aUMms4LldWRkbvW7FuJrrMfBGqD-PkLV4pJRKMRXz0-uEZCjTLplPxzxbdB_JrADIqTIeRzkfhODUaWzgNFQ5rz0gMYStlvTPoNzMx49I45HpxS20KunEesYOt75Fy3vzAciILt_hcCY https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-02-014768-a ; 10,8 млрд https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fprozorro.gov.ua%2Ftender%2FUA-2024-02-27-012618-a%3Ffbclid%3DIwAR2vYu-v3hh4NC4U9m4qvrL3V9t29EqAufLlqw8QHXAaL_4Do7yWa3zQV84&h=AT29tLfZt_M9qEYUW2Rp6wNYC46AjzZLBXiEhjjzguLI4buhTckf_019mzCKahmPAKbqndpM-7ggbvhtKZgRwWmteVZKk-SEvL9gk5_Bm0-Xp2MlEjDyDDzSmqsEU1mPnXQabK7XyPWubpwimSctfU4fSQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1_4loHdgoP8w4dsfTL-LCP0f6VFohOa6rjbCltWadVHnHsaRMvxtCyWE3uDZK4aUMms4LldWRkbvW7FuJrrMfBGqD-PkLV4pJRKMRXz0-uEZCjTLplPxzxbdB_JrADIqTIeRzkfhODUaWzgNFQ5rz0gMYStlvTPoNzMx49I45HpxS20KunEesYOt75Fy3vzAciILt_hcCY https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-27-012618-a .
Чи це слід сприймати як натяк: не хочете штрафів - платіть хабар
https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/
Вони НЕ зацікавлені в перемозі,бо це кінець їх влді,і початок відбуваня термінів,якщо зроблять Втіком Боневтіка
А тепер плетуть ХЗщо...🤮
на наступний день ми в Євросоюзі як повноправний член. Наступного року в НАТО .
хочеться вірити що так буде
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин КРИМський УКР:
В тому, що ми не в НАТО винен не той, хто не виконує умови для вступу, а Байден.
В тому, що ми відступаємо винен не той, хто зі своєю Ставкою з кротами втручається в військові справи, а Залужний.
В зриві Євроінтеграції винен не той, хто не випускає опозицію закордон, а Порошенко
От і обрали собі на горе будь що,тільки не Прездента!
Порошенко,як п'ятого Президента України поважають і запрошують вирішувати справи в цівілізованих демократичних країнах.
А от Зє залишився тільки протокол,і не усіх країнах.
Жоден з президентів в Україні не зміг так талановито розісратись з тими,хто допомагає,і підтримувати добрі стосунки і бізнес,з ворогом,який хоче знищити Україну!
Хронологія така:
- перемога,
- вибори,
- відновлення,
- вибори,
- вступ у ЄС
- вступ у НАТО.
Тобто, років 10-15 після війни, як мінімум
І це тільки у тому випадку, якщо в одних з вибрів не переможе знов чувирло типу Януковича чи Зеленського.