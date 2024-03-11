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Новости
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Глава МИД Молдовы: РФ пытается свергнуть демократическое правительство в Кишиневе

попшой,міхай

Молдова сталкивается с многочисленными угрозами со стороны России на пути вступления в ЕС, особенно в последние два года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил в интервью АР министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой.

"Последние два года были, без преувеличения, самыми тяжелыми за последние 30 лет. Мы знаем, что Кремль вложит много энергии и финансовых ресурсов через своих доверенных лиц, чтобы попытаться добиться своего. Они пытаются подкупить избирателей и использовать для подкупа граждан. Россияне учатся, адаптируются и пытаются использовать демократический процесс против нас, чтобы свергнуть демократическое правительство в Молдове", - подчеркнул глава МИД.

Он также отметил, что Молдова чувствует усиление давления после полномасштабного нападения России на Украину.

Глава МИД также признал, что ситуация с Приднестровьем остается напряженной, и он опасается, что спекуляции относительно региона могут негативно повлиять на инвестиции в страну.

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"Ситуация будет оставаться напряженной до тех пор, пока линия фронта находится на расстоянии 200 миль", – сказал Попшой.

В то же время, он отметил прогресс Молдовы в обеспечении энергетической безопасности, где сейчас страна "совершенно независима или имеет альтернативу и может выбирать, где покупать газ и электроэнергию".

Кроме того, Молдова увеличила расходы на оборону за последний год и недавно утвердила новую стратегию национальной безопасности, определившую РФ как главную угрозу и призванную увеличить расходы на оборону до 1% ВВП.

"Значительное количество молдован все еще живет под влиянием российской пропаганды, которая сделала из НАТО страшилку. Но это не мешает нам сотрудничать с нашими партнерами по НАТО и укреплять устойчивость наших вооруженных сил", – указал Попшой.

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Автор: 

Молдова (1882) россия (96018)


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Топ комментарии
+4
Не пишить дурню . Півмолдови і Придністровʼя працюють у Італії і Румунії тому що язики однакові ( латинь) . Це вам не відсталий кацапстан

так що про ціни усі знають . а ось агентів раши і їх прихильників треба вчасно у вʼязниці садити - НЕ ФІГ БУТИ ТОЛЕРАНТНИМИ
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11.03.2024 13:08
+3
а ви якого куя соплі жуєте???
за два роки вже моглиб повернути придністров"я та очистити уряд від орків
так, ні, нікуя???
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11.03.2024 13:01
+2
Молдова має звернутися до румунів ( до їх служб безпеки) по допомогу з знищенням рашкиних агентів
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11.03.2024 13:09
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Правила форума Совет форумчан
а ви якого куя соплі жуєте???
за два роки вже моглиб повернути придністров"я та очистити уряд від орків
так, ні, нікуя???
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11.03.2024 13:01 Ответить
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11.03.2024 13:05 Ответить
Не могли повернути - нема КИМ І ЧИМ повертати.

Тоді в 2022 і на теперішній момент в армії Молдови нема ЖОДНОГО танка, військового літака чи гелікоптера. Є кілька десятків БТР і Хамві - і все. Кількість військовослужбовців Молдови рівняється кількості контингенту русні в Придністров'ї.

Тоді як в Придністров'ї є десь до пару десятків танків і до десятка військових ударних гелікоптерів.
Ця диспропорція внаслідок керування Молдовою комуняк і соціалістів які були маріонетками кремля і нищили армію Молдови зсередини (нічого не негадує Україну до 2014?).
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11.03.2024 16:15 Ответить
Як це працює.
Проєвропейську Санду все ж обрали замість проросійського Додона.
Понадіявшись на те, що згодом житимуть як в Європі.
Натомість побачили європейські ціни на енергоносії.
Е, ні, давайте знову дружити з росією. А тут ще й війною лякають.
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11.03.2024 13:02 Ответить
Не пишить дурню . Півмолдови і Придністровʼя працюють у Італії і Румунії тому що язики однакові ( латинь) . Це вам не відсталий кацапстан

так що про ціни усі знають . а ось агентів раши і їх прихильників треба вчасно у вʼязниці садити - НЕ ФІГ БУТИ ТОЛЕРАНТНИМИ
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11.03.2024 13:08 Ответить
Там дуже багато вати, якій не працювати, а щоб на халяву подарували.
Вони думали, що Європа їм дасть. Ага, вже.
Тож розчаруються і проголосують за росію. Як ми свого часу за овоча і зєлю.
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11.03.2024 13:28 Ответить
Молдова має звернутися до румунів ( до їх служб безпеки) по допомогу з знищенням рашкиних агентів
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11.03.2024 13:09 Ответить
Ето для тех кто рассказывает что если капитулировать то рашисты от нас отстанут и настанет мир. И ето заметте что рашисты не имеют общей границы с Молдовой. Иначе бы уже давно в Кишинев лезли колоны с *зелеными челавечками* и летели полутонные авиабомбы.
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11.03.2024 13:21 Ответить
Як людина що живе в Молдові можу сказати що більшість громадян підтримують про-європейський шлях уряду і Президента Санду. Як правильно примітили дописувачі вище ДУЖЕ багато громадян Молдови (не тільки молдовани, а і інші національності) працювали і працюють тепер, або подорожували в Європі. Тому цінами і іншими умовами ЄС їх не здивувати.

Тому у нікого здравомислячого громадянина Молдови нема сумніві у тому куди має рухатись країна - тільки в ЄС. Це признають і мімікрують на цю тему навіть про-русняві соціалісти і т.д. тому що хто проти вступу в ЄС - той не хоче кращого життя для своїх громадян.

Нажаль в Молдові є ще багато симпатизуючих русні через те що руснява пропаганда через ЗМІ і інтернет-портали досить ще потужна не дивлячись на заборону деяких (не всіх) каналів русні.

За попередні роки русня так зас..ла мізки людям в Молдові що це не так швидко вивітриться.

Та і досить багато коштів ще до тепер русня вкладає в різних "захисників руського миру, пенсіонерів і нацменшин" і коментаторів в пресі.
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11.03.2024 16:06 Ответить
 
 