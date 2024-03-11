Глава МИД Молдовы: РФ пытается свергнуть демократическое правительство в Кишиневе
Молдова сталкивается с многочисленными угрозами со стороны России на пути вступления в ЕС, особенно в последние два года.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил в интервью АР министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой.
"Последние два года были, без преувеличения, самыми тяжелыми за последние 30 лет. Мы знаем, что Кремль вложит много энергии и финансовых ресурсов через своих доверенных лиц, чтобы попытаться добиться своего. Они пытаются подкупить избирателей и использовать для подкупа граждан. Россияне учатся, адаптируются и пытаются использовать демократический процесс против нас, чтобы свергнуть демократическое правительство в Молдове", - подчеркнул глава МИД.
Он также отметил, что Молдова чувствует усиление давления после полномасштабного нападения России на Украину.
Глава МИД также признал, что ситуация с Приднестровьем остается напряженной, и он опасается, что спекуляции относительно региона могут негативно повлиять на инвестиции в страну.
"Ситуация будет оставаться напряженной до тех пор, пока линия фронта находится на расстоянии 200 миль", – сказал Попшой.
В то же время, он отметил прогресс Молдовы в обеспечении энергетической безопасности, где сейчас страна "совершенно независима или имеет альтернативу и может выбирать, где покупать газ и электроэнергию".
Кроме того, Молдова увеличила расходы на оборону за последний год и недавно утвердила новую стратегию национальной безопасности, определившую РФ как главную угрозу и призванную увеличить расходы на оборону до 1% ВВП.
"Значительное количество молдован все еще живет под влиянием российской пропаганды, которая сделала из НАТО страшилку. Но это не мешает нам сотрудничать с нашими партнерами по НАТО и укреплять устойчивость наших вооруженных сил", – указал Попшой.
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за два роки вже моглиб повернути придністров"я та очистити уряд від орків
так, ні, нікуя???
Тоді в 2022 і на теперішній момент в армії Молдови нема ЖОДНОГО танка, військового літака чи гелікоптера. Є кілька десятків БТР і Хамві - і все. Кількість військовослужбовців Молдови рівняється кількості контингенту русні в Придністров'ї.
Тоді як в Придністров'ї є десь до пару десятків танків і до десятка військових ударних гелікоптерів.
Ця диспропорція внаслідок керування Молдовою комуняк і соціалістів які були маріонетками кремля і нищили армію Молдови зсередини (нічого не негадує Україну до 2014?).
Проєвропейську Санду все ж обрали замість проросійського Додона.
Понадіявшись на те, що згодом житимуть як в Європі.
Натомість побачили європейські ціни на енергоносії.
Е, ні, давайте знову дружити з росією. А тут ще й війною лякають.
так що про ціни усі знають . а ось агентів раши і їх прихильників треба вчасно у вʼязниці садити - НЕ ФІГ БУТИ ТОЛЕРАНТНИМИ
Вони думали, що Європа їм дасть. Ага, вже.
Тож розчаруються і проголосують за росію. Як ми свого часу за овоча і зєлю.
Тому у нікого здравомислячого громадянина Молдови нема сумніві у тому куди має рухатись країна - тільки в ЄС. Це признають і мімікрують на цю тему навіть про-русняві соціалісти і т.д. тому що хто проти вступу в ЄС - той не хоче кращого життя для своїх громадян.
Нажаль в Молдові є ще багато симпатизуючих русні через те що руснява пропаганда через ЗМІ і інтернет-портали досить ще потужна не дивлячись на заборону деяких (не всіх) каналів русні.
За попередні роки русня так зас..ла мізки людям в Молдові що це не так швидко вивітриться.
Та і досить багато коштів ще до тепер русня вкладає в різних "захисників руського миру, пенсіонерів і нацменшин" і коментаторів в пресі.