Глава МИД Молдовы: РФ пытается свергнуть демократическое правительство в Кишиневе

Молдова сталкивается с многочисленными угрозами со стороны России на пути вступления в ЕС, особенно в последние два года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил в интервью АР министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой.

"Последние два года были, без преувеличения, самыми тяжелыми за последние 30 лет. Мы знаем, что Кремль вложит много энергии и финансовых ресурсов через своих доверенных лиц, чтобы попытаться добиться своего. Они пытаются подкупить избирателей и использовать для подкупа граждан. Россияне учатся, адаптируются и пытаются использовать демократический процесс против нас, чтобы свергнуть демократическое правительство в Молдове", - подчеркнул глава МИД.

Он также отметил, что Молдова чувствует усиление давления после полномасштабного нападения России на Украину.

Глава МИД также признал, что ситуация с Приднестровьем остается напряженной, и он опасается, что спекуляции относительно региона могут негативно повлиять на инвестиции в страну.

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"Ситуация будет оставаться напряженной до тех пор, пока линия фронта находится на расстоянии 200 миль", – сказал Попшой.

В то же время, он отметил прогресс Молдовы в обеспечении энергетической безопасности, где сейчас страна "совершенно независима или имеет альтернативу и может выбирать, где покупать газ и электроэнергию".

Кроме того, Молдова увеличила расходы на оборону за последний год и недавно утвердила новую стратегию национальной безопасности, определившую РФ как главную угрозу и призванную увеличить расходы на оборону до 1% ВВП.

"Значительное количество молдован все еще живет под влиянием российской пропаганды, которая сделала из НАТО страшилку. Но это не мешает нам сотрудничать с нашими партнерами по НАТО и укреплять устойчивость наших вооруженных сил", – указал Попшой.

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