Путин пообещал поддержку молдавской автонономии Гагаузии

Глава Гагаузии (автономии в составе Молдовы) Евгения Гуцул сообщила о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Гуцул.

Встреча состоялась на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.

Глава Гагаузии заявила, что обсуждала с Путиным "сложную региональную и геополитическую проблематику" и "беззаконные действия власти в Молдове".

По словам Гуцул, президент РФ пообещал оказать поддержку Гагаузии "в отстаивании законных прав, полномочий и позиций на международной арене".

