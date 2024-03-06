РУС
Путин пообещал поддержку молдавской автонономии Гагаузии

путін,гуцул

Глава Гагаузии (автономии в составе Молдовы) Евгения Гуцул сообщила о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Гуцул.

Встреча состоялась на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.

Глава Гагаузии заявила, что обсуждала с Путиным "сложную региональную и геополитическую проблематику" и "беззаконные действия власти в Молдове".

По словам Гуцул, президент РФ пообещал оказать поддержку Гагаузии "в отстаивании законных прав, полномочий и позиций на международной арене".

Молдова (1911) путин владимир (31993)
+25
"Исконно русские люди, угнетаемые фашистским режимом Кишинева". Вы шо, Симонян с Соловьевым не смотрите ?
показать весь комментарий
06.03.2024 23:49 Ответить
+21
показать весь комментарий
06.03.2024 23:37 Ответить
+19
Чомусь бруд до бруду легко притягується
показать весь комментарий
06.03.2024 23:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Печеніги - селище у Харківській області. Я думаю, що назва у того народу не власна, а так його називали навколишні. Позаяк слово наше, то значить саме ми й дали їм таку назву. Звідки ж така дивна назва - пекти ноги? І от мені відомо, що лиш у окремих селах Болгарії жінки ходять-танцюють на розпечених вуглях. То саме ті жінки з їх ріднею певно і є ті печеніги. А всі теорії про український степ із їх засиллям - ну так саме звідціля у Болгарію і перемістилися ті, що зараз там живуть. Був у них такий хан Крум. Майже як Крим.
показать весь комментарий
07.03.2024 09:32 Ответить
"гагаузия таки будет российской" = мертвою

гагаузія, як і придністровьє це ублюдки горбі, який хотів розмити колишні союзні республіки різними автономіями, щоб ослабити їх і недопустити "нового союзного договору" з більшими правами союзних республік.
але сам себе переграв і спьокся, а його ублюдки залишились
показать весь комментарий
07.03.2024 01:15 Ответить
https://youtube.com/shorts/nM7thC5Qgvs?si=hb0uawiZvYMUxrSV ...

Закатовані та вбиті українці за останні 100 років...Вічная пам'ять...😪😪😪 Тримаймося Єднаймося Готуймося Шануймося ✊💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🥇🥇🥇🔱❤️🖤🔱
показать весь комментарий
07.03.2024 00:55 Ответить
28 млн. замордованих українців і біля 50 млн. розсіяних по російській імперії та совку...
показать весь комментарий
07.03.2024 01:10 Ответить
всегда думал что гагаузы это какой то выдуманный народ из анекдотов
показать весь комментарий
07.03.2024 01:36 Ответить
як виявилось так і є
показать весь комментарий
07.03.2024 21:47 Ответить
тут только ленивый не писал, что с приднестровьем надо что-то решать. Если не мы - то нас.
показать весь комментарий
07.03.2024 01:39 Ответить
Ну якщо твій прапор перевернути до гори дригом і домалювати три зірочки то на Гагаузьку автономію ще потягне, а ось з Придністров'ям напряг.
Лінивий не пісал, якщо не ми, то нас - Голандія, ****.
показать весь комментарий
07.03.2024 01:57 Ответить
"Я лакец, я какец, я гагауз, я пажилой арбуз", - повідомив Путін журналістам.
показать весь комментарий
07.03.2024 01:52 Ответить
Нащадки Печенігів просять допомогу в нащадків угро-фіннів.
показать весь комментарий
07.03.2024 01:52 Ответить
Зверніть увагу на те що головою обрали молоду дівчину(не місцевого фіодала з старих представників).Методи оболванювання людей ті ж самі,що були в Україні на виборах 2019 року.Знаю з розмови з знайомим(не глупою людиною).Голосував за ЗЕ.Спитав на віщо?У відповідь-старі політики грабували Україну.Він молодий(з командою)-цього не допусте.
показать весь комментарий
07.03.2024 03:42 Ответить
все правильно, він і не допустив старих політиків грабувати країну, нові самі грабують.
показать весь комментарий
07.03.2024 21:49 Ответить
Чи справді такі дурні чи мирне життя набридло
показать весь комментарий
07.03.2024 05:11 Ответить
Где там *****? Василич рассказал что ездил рубить лес. На хрена признавать двойника.пусть эти дебилы сами играют в ролевые игры
показать весь комментарий
07.03.2024 05:12 Ответить
«Біндера унічтожил 1,5 млн євреєв» - путін (с)

Бандера який практично всю війну просидів в тюрмі 🗿
показать весь комментарий
07.03.2024 06:16 Ответить
ТАК ОН ПЗДЛО )))
показать весь комментарий
07.03.2024 07:01 Ответить
Это звоночек..,уже скоро будут гагаузкие мальчики в трусиках...
показать весь комментарий
07.03.2024 07:36 Ответить
Гагаузия не просто так смелая. У них могущественные покровители.

показать весь комментарий
07.03.2024 08:03 Ответить
Про який Євросоюз до 2030 торочить Молдова. Хто зна що з Придністровʼям, гагаузами, що лижуть путінський черевик, ви там смішні чи наївні
показать весь комментарий
07.03.2024 08:20 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%86%D1%83%D0%BB_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Під час передвиборчої кампанії Гуцул пообіцяла, що в разі свого обрання побудує аеропорт вартістю 100 мільйонів євро, підвищить зарплати бюджетникам на 30 %, побудує парк атракціонів і що будуть інші інвестиції в інфраструктуру, освіту та інші сектори економіки.
показать весь комментарий
07.03.2024 09:26 Ответить
Де вона збудує аеропорт? У напів-місті Комраті? Хто туди літатиме? Хто знає цих гагаузів - нічого, крім іронічної посмішки не виникає...
показать весь комментарий
07.03.2024 09:40 Ответить
Яка різниця? З тим же успіхом вона могла б пообіцяти гіперлуп на Альфу Центавру. Дегенерати, які голо сують за популізм, все одно не мають ані найменшого критичного мислення.
показать весь комментарий
07.03.2024 09:51 Ответить
хааредром для гагаузьких "курузників"
показать весь комментарий
07.03.2024 09:55 Ответить
а де ж чотири тисячі вчителям?
показать весь комментарий
07.03.2024 10:20 Ответить
Московські ******* ведуть гібридну війну проти усього світу і доволі успішно!
показать весь комментарий
07.03.2024 09:31 Ответить
Санду слаба и не в состоянии навести порядок у себя в стране.
показать весь комментарий
07.03.2024 09:37 Ответить
Ой прийдуть до тої "Гуцулки" справжні гуцули
показать весь комментарий
07.03.2024 09:54 Ответить
Є гарний привід з Гагаузії автономію зняти. Від гріха (тобто, пуйла) подалі.
показать весь комментарий
07.03.2024 09:54 Ответить
