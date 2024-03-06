Путин пообещал поддержку молдавской автонономии Гагаузии
Глава Гагаузии (автономии в составе Молдовы) Евгения Гуцул сообщила о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Гуцул.
Встреча состоялась на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.
Глава Гагаузии заявила, что обсуждала с Путиным "сложную региональную и геополитическую проблематику" и "беззаконные действия власти в Молдове".
По словам Гуцул, президент РФ пообещал оказать поддержку Гагаузии "в отстаивании законных прав, полномочий и позиций на международной арене".
гагаузія, як і придністровьє це ублюдки горбі, який хотів розмити колишні союзні республіки різними автономіями, щоб ослабити їх і недопустити "нового союзного договору" з більшими правами союзних республік.
але сам себе переграв і спьокся, а його ублюдки залишились
Закатовані та вбиті українці за останні 100 років...Вічная пам'ять...😪😪😪 Тримаймося Єднаймося Готуймося Шануймося ✊💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🥇🥇🥇🔱❤️🖤🔱
Лінивий не пісал, якщо не ми, то нас - Голандія, ****.
Бандера який практично всю війну просидів в тюрмі 🗿