УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11719 відвідувачів онлайн
Новини
24 734 128

Путін пообіцяв підтримку молдовській автонономії Гагаузії

путін,гуцул

Голова Гагаузії (автономії у складі Молдови) Євгенія Гуцул повідомила про зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гуцул.

Зустріч відбулась на полях Всесвітнього фестивалю молоді у Сочі.

Голова Гагаузії заявила, що обговорювала з Путіним "складну регіональну та геополітичну проблематику" та "беззаконні дії влади в Молдові".

За словами Гуцул, президент РФ пообіцяв надати підтримку Гагаузії "у відстоюванні законних прав, повноважень та позицій на міжнародній арені".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Невизнане Придністров’я звернулося до Росії по допомогу через "економічну блокаду з боку Молдови". ВIДЕО

Автор: 

Молдова (2076) путін володимир (23900)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+25
"Исконно русские люди, угнетаемые фашистским режимом Кишинева". Вы шо, Симонян с Соловьевым не смотрите ?
показати весь коментар
06.03.2024 23:49
+21
показати весь коментар
06.03.2024 23:37
+19
Чомусь бруд до бруду легко притягується
показати весь коментар
06.03.2024 23:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Печеніги - селище у Харківській області. Я думаю, що назва у того народу не власна, а так його називали навколишні. Позаяк слово наше, то значить саме ми й дали їм таку назву. Звідки ж така дивна назва - пекти ноги? І от мені відомо, що лиш у окремих селах Болгарії жінки ходять-танцюють на розпечених вуглях. То саме ті жінки з їх ріднею певно і є ті печеніги. А всі теорії про український степ із їх засиллям - ну так саме звідціля у Болгарію і перемістилися ті, що зараз там живуть. Був у них такий хан Крум. Майже як Крим.
показати весь коментар
07.03.2024 09:32 Відповісти
"гагаузия таки будет российской" = мертвою

гагаузія, як і придністровьє це ублюдки горбі, який хотів розмити колишні союзні республіки різними автономіями, щоб ослабити їх і недопустити "нового союзного договору" з більшими правами союзних республік.
але сам себе переграв і спьокся, а його ублюдки залишились
показати весь коментар
07.03.2024 01:15 Відповісти
https://youtube.com/shorts/nM7thC5Qgvs?si=hb0uawiZvYMUxrSV ...

Закатовані та вбиті українці за останні 100 років...Вічная пам'ять...😪😪😪 Тримаймося Єднаймося Готуймося Шануймося ✊💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🥇🥇🥇🔱❤️🖤🔱
показати весь коментар
07.03.2024 00:55 Відповісти
28 млн. замордованих українців і біля 50 млн. розсіяних по російській імперії та совку...
показати весь коментар
07.03.2024 01:10 Відповісти
всегда думал что гагаузы это какой то выдуманный народ из анекдотов
показати весь коментар
07.03.2024 01:36 Відповісти
як виявилось так і є
показати весь коментар
07.03.2024 21:47 Відповісти
тут только ленивый не писал, что с приднестровьем надо что-то решать. Если не мы - то нас.
показати весь коментар
07.03.2024 01:39 Відповісти
Ну якщо твій прапор перевернути до гори дригом і домалювати три зірочки то на Гагаузьку автономію ще потягне, а ось з Придністров'ям напряг.
Лінивий не пісал, якщо не ми, то нас - Голандія, ****.
показати весь коментар
07.03.2024 01:57 Відповісти
"Я лакец, я какец, я гагауз, я пажилой арбуз", - повідомив Путін журналістам.
показати весь коментар
07.03.2024 01:52 Відповісти
Нащадки Печенігів просять допомогу в нащадків угро-фіннів.
показати весь коментар
07.03.2024 01:52 Відповісти
Зверніть увагу на те що головою обрали молоду дівчину(не місцевого фіодала з старих представників).Методи оболванювання людей ті ж самі,що були в Україні на виборах 2019 року.Знаю з розмови з знайомим(не глупою людиною).Голосував за ЗЕ.Спитав на віщо?У відповідь-старі політики грабували Україну.Він молодий(з командою)-цього не допусте.
показати весь коментар
07.03.2024 03:42 Відповісти
все правильно, він і не допустив старих політиків грабувати країну, нові самі грабують.
показати весь коментар
07.03.2024 21:49 Відповісти
Чи справді такі дурні чи мирне життя набридло
показати весь коментар
07.03.2024 05:11 Відповісти
Где там *****? Василич рассказал что ездил рубить лес. На хрена признавать двойника.пусть эти дебилы сами играют в ролевые игры
показати весь коментар
07.03.2024 05:12 Відповісти
«Біндера унічтожил 1,5 млн євреєв» - путін (с)

Бандера який практично всю війну просидів в тюрмі 🗿
показати весь коментар
07.03.2024 06:16 Відповісти
ТАК ОН ПЗДЛО )))
показати весь коментар
07.03.2024 07:01 Відповісти
Это звоночек..,уже скоро будут гагаузкие мальчики в трусиках...
показати весь коментар
07.03.2024 07:36 Відповісти
Гагаузия не просто так смелая. У них могущественные покровители.

показати весь коментар
07.03.2024 08:03 Відповісти
Про який Євросоюз до 2030 торочить Молдова. Хто зна що з Придністровʼям, гагаузами, що лижуть путінський черевик, ви там смішні чи наївні
показати весь коментар
07.03.2024 08:20 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%86%D1%83%D0%BB_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Під час передвиборчої кампанії Гуцул пообіцяла, що в разі свого обрання побудує аеропорт вартістю 100 мільйонів євро, підвищить зарплати бюджетникам на 30 %, побудує парк атракціонів і що будуть інші інвестиції в інфраструктуру, освіту та інші сектори економіки.
показати весь коментар
07.03.2024 09:26 Відповісти
Де вона збудує аеропорт? У напів-місті Комраті? Хто туди літатиме? Хто знає цих гагаузів - нічого, крім іронічної посмішки не виникає...
показати весь коментар
07.03.2024 09:40 Відповісти
Яка різниця? З тим же успіхом вона могла б пообіцяти гіперлуп на Альфу Центавру. Дегенерати, які голо сують за популізм, все одно не мають ані найменшого критичного мислення.
показати весь коментар
07.03.2024 09:51 Відповісти
хааредром для гагаузьких "курузників"
показати весь коментар
07.03.2024 09:55 Відповісти
а де ж чотири тисячі вчителям?
показати весь коментар
07.03.2024 10:20 Відповісти
Московські ******* ведуть гібридну війну проти усього світу і доволі успішно!
показати весь коментар
07.03.2024 09:31 Відповісти
Санду слаба и не в состоянии навести порядок у себя в стране.
показати весь коментар
07.03.2024 09:37 Відповісти
Ой прийдуть до тої "Гуцулки" справжні гуцули
показати весь коментар
07.03.2024 09:54 Відповісти
Є гарний привід з Гагаузії автономію зняти. Від гріха (тобто, пуйла) подалі.
показати весь коментар
07.03.2024 09:54 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 