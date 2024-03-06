Путін пообіцяв підтримку молдовській автонономії Гагаузії

Голова Гагаузії (автономії у складі Молдови) Євгенія Гуцул повідомила про зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гуцул.

Зустріч відбулась на полях Всесвітнього фестивалю молоді у Сочі.

Голова Гагаузії заявила, що обговорювала з Путіним "складну регіональну та геополітичну проблематику" та "беззаконні дії влади в Молдові".

За словами Гуцул, президент РФ пообіцяв надати підтримку Гагаузії "у відстоюванні законних прав, повноважень та позицій на міжнародній арені".

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