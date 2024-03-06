Путін пообіцяв підтримку молдовській автонономії Гагаузії
Голова Гагаузії (автономії у складі Молдови) Євгенія Гуцул повідомила про зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гуцул.
Зустріч відбулась на полях Всесвітнього фестивалю молоді у Сочі.
Голова Гагаузії заявила, що обговорювала з Путіним "складну регіональну та геополітичну проблематику" та "беззаконні дії влади в Молдові".
За словами Гуцул, президент РФ пообіцяв надати підтримку Гагаузії "у відстоюванні законних прав, повноважень та позицій на міжнародній арені".
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гагаузія, як і придністровьє це ублюдки горбі, який хотів розмити колишні союзні республіки різними автономіями, щоб ослабити їх і недопустити "нового союзного договору" з більшими правами союзних республік.
але сам себе переграв і спьокся, а його ублюдки залишились
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