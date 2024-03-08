УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7403 відвідувача онлайн
Новини
1 439 29

Путіна потрібно зупинити заради безпеки Європи, - Санду

санду

Президентка Молдови Мая Санду закликала до більшої підтримки України, яка зараз бореться з російською агресією і є "оплотом" для Кишинева.

Про це вона заявила в інтерв’ю Le Figaro, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми відчуваємо себе в безпеці завдяки опору українців, але Європа – не тільки Європа, але і всі країни, які хочуть поважати свої кордони – повинні зрозуміти, що Путін повинен бути зупинений. Якщо ми хочемо миру, ми повинні допомагати Україні всіма можливими способами", - наголосила Санду.

Президентка Молдови також привітала підписану в четвер оборонну угоду з Францією – "перший крок, який допоможе зміцнити безпеку Молдови й регіону".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санду відреагувала на атаку РФ на Одесу: Затримка допомоги Україні ставить на карту ще більше невинних життів

Санду також прокоментувала ситуацію у Придністров’ї, де нещодавно так звані "депутати" звернулися до Росії з проханням про "захист" від того, що вони назвали "посиленням тиску" з боку Молдови.

За її словами, "ситуація в Придністров'ї стабільна".

Вона розповіла, що "значна кількість людей" з цього регіону "подали заявки на отримання молдовського паспорта" з початку війни РФ проти України.

"Сьогодні 90% придністровців мають цей паспорт. Це означає, що вони розуміють важливість миру і хочуть пов'язати своє майбутнє з Республікою Молдова", - зауважила вона.

Санду додала, що багато молодих людей переїжджають до Кишинева з Придністров’я, щоб уникнути призову в російську армію.

Читайте також: Мета заяв Тирасполя - отримати гроші від Кремля, - Санду

Автор: 

Молдова (2118) Придністров’я (481) росія (67271) Мая Санду (267)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Та грохнули би вже його тихенько і половина проблем планети поділиться на два..
показати весь коментар
08.03.2024 15:59 Відповісти
+2
Довга дорога починається з першого кроку. Наприклад з Придністровʼя
показати весь коментар
08.03.2024 16:04 Відповісти
+1
Вона розповіла, що "значна кількість людей" з цього регіону "подали заявки на отримання молдовського паспорта" з початку війни РФ проти України.

До свидаеия, дорогая Санду... ПМР тебя ничему не научила. Хотя если посмотреть с другого ракурса, то наоборот научила: ложиться, раздвинув ноги всей Молдовы под кремль...
показати весь коментар
08.03.2024 16:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та грохнули би вже його тихенько і половина проблем планети поділиться на два..
показати весь коментар
08.03.2024 15:59 Відповісти
типу якщо путін подохне - зникне 140 мільйонів росіян?
показати весь коментар
08.03.2024 17:09 Відповісти
Кацапні за рівнем споживання основних товарів та послуг від 89 до 92 мільйонів.
показати весь коментар
08.03.2024 17:47 Відповісти
а тобто нас хочуть вбити не 140 мільйонів, а від 89 до 92? Ну фух. Заживемо.
показати весь коментар
08.03.2024 17:54 Відповісти
Просто нам їх вбивати менше доведеться.
показати весь коментар
08.03.2024 17:58 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2024 16:02 Відповісти
Довга дорога починається з першого кроку. Наприклад з Придністровʼя
показати весь коментар
08.03.2024 16:04 Відповісти
Вона розповіла, що "значна кількість людей" з цього регіону "подали заявки на отримання молдовського паспорта" з початку війни РФ проти України.

До свидаеия, дорогая Санду... ПМР тебя ничему не научила. Хотя если посмотреть с другого ракурса, то наоборот научила: ложиться, раздвинув ноги всей Молдовы под кремль...
показати весь коментар
08.03.2024 16:12 Відповісти
Блазень дав громадянство жидкову(за які заслуги)Невзорову за що.До цього був Саакашвілі.
показати весь коментар
08.03.2024 17:21 Відповісти
Саакашвили дал заслуги Порох. Надо быть чесным в первую очередь перед собой лично). А Жидкову и Невзорову . Один вопрос, самый простой и прямой: где были Ваши глаза, когда Вы голосовали за зелю? Неужели на том самом и вонючем месте внизку тела?
показати весь коментар
08.03.2024 17:45 Відповісти
шо ты мелешь, клоун тупой? Что ты про Молдову и Санду знаешь, шо "подливку" свою тут разносишь?
показати весь коментар
08.03.2024 18:06 Відповісти
Клоун тупой сейчас Президент Украины. И что мне мелешь, подоляшавуа прдажная?
показати весь коментар
08.03.2024 18:08 Відповісти
їбанько ,я можу бути подоляшкою, зелебобою, шишкою на твому тупому лобі це нічого не змінює по суті мого питання. Мене нудить від тупих невігласів як ти, які на мапі не знайдуть Молдову, не обізнані в ситуації, не мають жодної уяви ні про стан речей ні про процеси в Молдові натомість своє лайно наливають в стилі кацапетів.
показати весь коментар
08.03.2024 18:17 Відповісти
Да мне пох твои подоляшавские лозунги.Дитя мое 15 летнее, готовься к войне5. Ты, тупорылое чудо, думаешь у подляка заработать? Ты тупой, или имбецил? А, может ты вообще даун? Подляку привет, если он с даунами связзался. Пойми, Вася, что ты непрходимо туп...
показати весь коментар
08.03.2024 18:27 Відповісти
ти найтупіший клоун якого я зустрічав, але найсмішніше що ти цим хизуєшся
показати весь коментар
08.03.2024 18:36 Відповісти
Вася, как можно воевать и быть КЛОУНОМ? Вася ты реальный дебил? Или прикидываешься для Полдляка? Ответь, кусочек сознаения, хоть что нибудь. Прыщавый пацан, тебя без фото видно. Прости, но это так и есть. Но это пройдет когда мужчиной станешь.
показати весь коментар
08.03.2024 19:21 Відповісти
Ага ну да.....90 проц.мають молдованський пашапорт,90 кацапський,90 НАШ!!!!В пемеер так може бути.....))))А так шось,здаеться шось забагато новин з Сандою.......та за молдован з тим ПМР.Здаеться Санду дуже хоче,щоб ми за них питання закривали.......Бо по ходу у молдован гонору багато...пмр закрити...але очко жим-жим)))А якщо серйозно то якщо ми питання закривати будемо...то чого Тирасполь,Камянку,Рибницю до молдован?Може.....? Думаю люди пмр основна маса,буде не проти....Там наших багато,до румун не хотять.....Може помиляюсь....Але якось так.
показати весь коментар
08.03.2024 16:27 Відповісти
Мая Санду закликала до більшої підтримки України, яка зараз бореться з російською агресією і є "оплотом" для Кишинева

Мгм...
Умром за батушку цара матушку Молдову!
показати весь коментар
08.03.2024 16:41 Відповісти
а домовитись з румунами та повернути придністров"я додому, слабо????
чи санду як арахамія???
свою, пройобану територію не бачать, (абхазія, придністров"я)
але успішно вчать як українцям захищати свою землю
та підказують світу, як треба нищити орків.
..ісдата позиція.
показати весь коментар
08.03.2024 16:46 Відповісти
заради справедливості перш ніж докорять Молдові за "пройобану територію" варто згадати хто був військовим союзником росії в 1991-1992 роках під час війни в Молдові. Хто надавав повітряний простір, щоб висаджувати російські війська і вивозити поранених. І який такий персонаж казав, що це "війна слов'ян проти румунсько-молдовських агресорів".

Ви ж не як який-небудь росіянин, правда?

Арахамія, до речі, етнічний росіянин, який народився і виріс в Сочі. До Абхазії він не має ніякого відношення.
показати весь коментар
08.03.2024 17:13 Відповісти
Арахамія мегрел з Абхазії.
показати весь коментар
08.03.2024 17:49 Відповісти
та не з Абхазії він. Він росіянин з Сочі. Немає він ніякого відношення до Абхазії.
показати весь коментар
08.03.2024 17:53 Відповісти
У вас невірна інформація. Мегрел.
показати весь коментар
08.03.2024 17:54 Відповісти
народився в Сочі, надалі батьки жили в Гаграх, звідти і тікали від війни коли йому 12 років було. Який ***** він росіянин? Хто взагалі такий етнічний росіянин? Бурят, якут, чечен? Ти що його пику не бачив? Може він і зелене лайно, але ж ***** не треба накидати!
показати весь коментар
08.03.2024 18:11 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/8565 Петро Порошенко :
У нас із Молдовою спільні безпекові виклики, на які маємо знайти відповіді разом. Росія - наша спільна загроза, яку можливо подолати всім демократичним світом разом.
Про це сказав президентці Молдови Майї Санду на Конгресі Європейської народної партії.
показати весь коментар
08.03.2024 16:48 Відповісти
Відчуття, що ви наступні, повинно стимулювати до певних дій, а не тільки до балаканини... Вже й Гагаузію розбещує *****, а хтось надіється, що пронесе?
показати весь коментар
08.03.2024 17:12 Відповісти
Що вони потрібні робити.Загнати туди усіх силовіків з армією.Беребти усіх.
показати весь коментар
08.03.2024 17:27 Відповісти
стріли із цибулі Робін Гуда не в змозі вцілити в стать вареника?
показати весь коментар
08.03.2024 18:12 Відповісти
 
 