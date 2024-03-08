Путіна потрібно зупинити заради безпеки Європи, - Санду

Президентка Молдови Мая Санду закликала до більшої підтримки України, яка зараз бореться з російською агресією і є "оплотом" для Кишинева.

Про це вона заявила в інтерв’ю Le Figaro, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми відчуваємо себе в безпеці завдяки опору українців, але Європа – не тільки Європа, але і всі країни, які хочуть поважати свої кордони – повинні зрозуміти, що Путін повинен бути зупинений. Якщо ми хочемо миру, ми повинні допомагати Україні всіма можливими способами", - наголосила Санду.

Президентка Молдови також привітала підписану в четвер оборонну угоду з Францією – "перший крок, який допоможе зміцнити безпеку Молдови й регіону".

Санду також прокоментувала ситуацію у Придністров’ї, де нещодавно так звані "депутати" звернулися до Росії з проханням про "захист" від того, що вони назвали "посиленням тиску" з боку Молдови.

За її словами, "ситуація в Придністров'ї стабільна".

Вона розповіла, що "значна кількість людей" з цього регіону "подали заявки на отримання молдовського паспорта" з початку війни РФ проти України.

"Сьогодні 90% придністровців мають цей паспорт. Це означає, що вони розуміють важливість миру і хочуть пов'язати своє майбутнє з Республікою Молдова", - зауважила вона.

Санду додала, що багато молодих людей переїжджають до Кишинева з Придністров’я, щоб уникнути призову в російську армію.

