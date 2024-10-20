Молдова обвинила Россию в создании искусственных очередей на избирательных участках
Министерство иностранных дел Молдовы считает, что Россия искусственно создала очереди на двух избирательных участках для голосования на выборах президента, которые Кишинев открыл на территории РФ.
Об этом говорится в заявлении МИД Молдовы, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Молдова открыла на территории России два избирательных участка для голосования на выборах президента.
В МИД страны заявили, что избирательные участки в России открылись в 07:00 по местному времени и работают в обычном режиме.
Российские СМИ опубликовали видео очередей на избирательные участки в России, которые открыты в здании посольства Молдовы в Москве. Вероятно, россияне искусственно создали эти очереди.
"Министерство предусматривало возможное скопление людей в результате попыток организовать незаконную транспортировку избирателей к участкам. Во время подготовки к выборам мы предупредили российские власти о попытках некоторых групп организованно доставлять граждан на участки, расположенные в нашем посольстве в Москве. Поэтому считаем, что скопление людей возле этих двух участков в России создали искусственно, чтобы поставить под угрозу избирательный процесс",- заявили во внешнеполитическом ведомстве Молдовы.
В министерстве также добавили, что избирательные участки в Москве оснащены максимальным числом бюллетеней - по 5000 для каждого участка.
Президентские выборы в Молдове
В воскресенье, 20 октября, в Молдове проходит голосование на выборах президента, а также референдум по вступлению в ЕС.
Главной фавориткой выборов является прозападный кандидат Майя Санду, которая, по данным опросов, имеет значительное преимущество над своими политическими оппонентами.
Кроме того, на референдуме решается, "следует ли закрепить в конституции страны цель о вступлении в ЕС".
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Як в тому вислові: "що недочую, те добрешу"
Під скількома темами вам сьогодні поставили завдання ****** лайном "клятих папєрєднікафф" і "бариг"?
Вони ж молдовани.